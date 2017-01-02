DHA YURT BÜLTENİ - 13

Adana'da uçak geçtikten sonra patlama sesi jandarmayı harekete geçirdi (2)

ARAŞTIRMA SONA ERDİ

Adana'nın Ceyhan ve komşusu İmamoğlu İlçeleri'nde peş peşe duyulan patlama sesleri üzerine bölgede araştırma başlatan jandarma ekipleri, çalışmayı sonlandırdı.Yaklaşık 20 mahalleye giden jandarma ekipleri, ihbarda bulunan vatandaşların bilgisine başvurdu. Herhangi bir bulguya ulaşamayan ekipler, muhtarları dikkatli olması konusunda uyararak aramalara son verdi.

Haber: Ceyhun ÖZER / ADANA, ()

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"Afrika ülkeleri, Türkiye ekonomisi açısından umut verici"



DENİZLİ Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yle birlikte gittiği Etiyopya ve Cibuti ziyaretleri sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Afrika ülkelerinin Türkiye ekonomisi için umut verici olduğunu belirterek, "İşadamları olarak bu fırsatları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü Afrika ülkelerinin Türkiye ekonomisi açısından umut verici olduğu gözle görülür bir gerçektir" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Etiyopya ve Cibuti temaslarına Denizli'den de bir heyet katıldı. Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Meclis Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Başkan Yardımcısı Salih Sarıkaya, yönetim kurulu üyesi Ferruh Dalkılınç, meclis üyeleri Halil Öztürk, Musa İmançlı, Etiyopya ve Cibuti'de Bakan Zeybekci'yle birlikte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi, ikili görüşmelerde bulundu. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin önderliğinde gerçekleşen iş formunun Denizli'den bir ilk olduğunu belirten Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, "Etiyopya'da gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Türkiye'yi ticari anlamda önemsediklerini gördük. Ulaştırma, enerji, turizm, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere pek çok alanda ülkemizle işbirliği yapılmaktadır" dedi.

Etiyopya'nın tüketim mallarının büyük kısmını dışarıdan ithal ettiğini belirten Erdoğan, "Etiyopya, Afrika'nın en büyük ve nüfus olarak en kalabalık ülkelerinden biri. Türkiye'den gelen ürünler de kalitesiyle ve menşei dolayısıyla Etiyopya'da beğeniliyor. İki ülke arasında büyük bir ticaret potansiyeli var. Bizler de ülke olarak bu potansiyeli iyi değerlendiriyoruz. Türk firmalarının Etiyopya'da 3 milyar dolar civarında yatırımı var" diye konuştu.

Cibuti ziyareti ve görüşmelerinin de gayet verimli olduğunu kaydeden Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan "Gerçekleşen ziyaretler ortak projeler üreterek ve ilişkilerimizi daha da kuvvetlendirmeyi amaçladık. Afrika ülkeleri arasında ekonomik potansiyeli yüksek olan bir ülke olduğunu tespit ettik. Yaptığımız görüşmelerde Cibuti'nin Türkiye mallarını önemli ölçüde kullandıklarını söylediler. Türkiye'den yaklaşık yıllık 600 milyon dolar civarında ithalat yapılmaktadır. Bu sebeple Türkiye ile sıkıntısız ve hızlı ithalat yapılabilmek için 2015 Kasım ayında 5 milyon karelik serbest bölge tahsisi yaptıklarını belirttiler. Ziyarette Türkiye ile Cibuti arasında Serbest Ticaret Çerçeve Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma sayesinde Cibuti ile ekonomik ilişkilerimiz daha çok kuvvetlenecektir. Bizlerin de işadamları olarak bu fırsatları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü Afrika ülkelerinin Türkiye ekonomisi açısından umut verici olduğu gözle görülür bir gerçektir" dedi.

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, ()

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Antalya'da yaşayan Rus kadın müslüman oldu

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde yaşayan Rus uyruklu 30 yaşındaki Marina Seppa, İslamiyet'i seçerek 'Elif' adını alırken, İslamiyet'in terörle ilgisi olmadığını söyledi.

Yaklaşık 1 yıldır Alanya'da yerleşik yaşayan psikolog Marina Seppa, 10 yıldır araştırdığı İslam'ı seçerek Müslüman olmaya karar verdi. Şekerhane Mahallesi'ndeki Yeni Cami'ye gelerek Müslüman olmak istediğini belirten Marina Seppa, cami imamı Derya İnce ile Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.

Müslümanlığa geçmesiyle adını 'Elif' olarak değiştireceğini belirten Seppa, "İslam'daki güzellikleri gördüm, ayrım olmayan hallerini gördüm. İnsanların birbirlerini birleştiriciliğini gördüm. İslam dinini bana daha yakın düşündüm ve tercih ettim" dedi. İslam dininin son yıllarda terörle anıldığına değinen Seppa, İslamiyet'in terörle bir ilgisi olmadığını söyledi. Yapılan ihtida töreninin ardından imam Derya İnce, Seppa'ya Kuran ve İslam dinini anlatan Rusça kitaplar hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Camiden genel görüntü

-Marina Seppa'nın camiye girişi

-Seppa'nın şahadet getirmesinden görüntü

-Seppa ve imamın konuşması

-Seppa'nın camiden çıkışı

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

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Akçakale'de, sulama kanalında ceset bulundu

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu.

Akçakale'nin Tatlıca Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklar, mahalleden geçen sulama kanalında bir erkek cesediyle karşılaştı. Çocukların durumu anlattığı ailelerinin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma, üzerinden kimlik çıkmayan 20 yaşlarındaki erkeğin, vücudunda herhangi bir ize rastlamadı. Jandarma ekipleri inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri ve ekipler

- Kanaldaki ceset

- Güvenlik güçlerinin incelemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT / ŞANLIURFA, ()

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Mersin'deki sel felaketi havadan böyle görüntülendi



MERSİN’de geçtiğimiz gün yaşanan sel felaketinin izleri havandan görüntülendi.

Mersin Vali Özdemir Çakacak, yaşanan sel felaketinden etkilenen bölgeleri ve kayıp arama çalışmalarını havadan inceledi. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopterle incelemelerde bulunan Vali Çakacak’a Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kd. Albay Fatih Erhan da eşlik etti.

Çakacak ilk olarak, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri tarafından yürütülen, Yalınayak Deresi'ne düşen otomobilde bulunan Miray Genç ve Sultan Uncu’yu arama çalışmalarını denetledi. Vali Çakacak, derenin denize döküldüğü noktada sahil güvenlik ekipleri tarafından yürütülen kayıp arama çalışmaları ile ilgili olarak da Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Erhan’dan bilgi aldı.

Arama çalışmalarıyla ilgili incelemelerini tamamlayan Vali Çakacak, Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı ve Adanalıoğlu mahallelerinde su altında kalan tarım arazilerini de havadan inceledi.

GÖRÜNTÜ VE FOTOĞRAF

Haber: MERSİN, ()