DHA YURT BÜLTENİ - 13

1)HAİN SALDIRININ KURBANLARINDAN MUSTAFA SEZGİN SEYMEN'İN CENAZESİ TRABZON'A GETİRİLDİ

İstanbul Ortaköy'de dün gece yaşanan terör saldırısından hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen'in cenazesi Trabzon'a getirildi.

Sürmene ilçesinde yarın toprağa verilecek olan 32 yaşındaki Mustafa Sezgin Seymen'in akşam saatlerinde uçakla getirilen cenazesini havaalanında ailesi ve yakınları karşıladı. Cenazenin araca konulması sırasında gruptaki bazı kadınların fenalaştığı gözlendi. Cenaze Sürmene ilçesine gönderildi.

Yaklaşık 2 yıldır Ordu'da sigortacılık yaptığı ve kısa süre önce Sezen Arseven ile nişanlandığı belirtilen Seymen'in yılbaşı gecesi eğlenmek için nişanlısı ile birlikte Reina'ya gittiği öğrenildi. Bu arada, nişanlısını saldırıda kaybeden Sezen Arseven'in sosyal medyada yayınladığı mesaj da çok üzücüydü. Nişanlısı ile birlikte çektirdiği fotoğrafını sayfasına koyan Arseven mesajında da şu ifadelere yer verdi:

“Beraber gittiğimiz yerden sensiz dönüyorum. Bana en güzel bakanımmm



Beni en çok sevenim



Aşk dolu olanım



Uykumda bile beni öpenim



Artık biz resimlerde kaldık



Beni hep görmek istediğin sürmede beklicem,



Biz yarım kaldık.. eşim, hayat arkadaşımı sevdiğimi aşkımı kaybettim.

Görüntü Dökümü

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Havaalanında cenazenin karşılanması

Detaylar



Haber-Kamera: Tolga SAĞLAM -TRABZON/

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2)OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

KASTAMONU'nun Tosya ilçesi'nde seyir halindeyken motor kısmından tutuşan otomobil alev alev yandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 100'üncü Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Cahit Barutçu idaresindeki 37 KG 327 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuştu. Motor kısmından dumanların çıktığını fark eden Barutçu, otomobili durdurarak aşağıya indi. Bir anda alev alan otomobile ilk müdahaleyi vatandaşlar yangın tüpleriyle yaptı. Alev alev yanan otomobil olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Alev alev yanan otomobil

-İtfaiyenin müdahalesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Emre Çiloğlu/TOSYA(Kastamonu),()

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3)TÜRBEDE DEFİNE ARADILAR

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde kimliği tespit edilemeyen kişilerce Yeğan Reis baba türbesinde define arandı.

Olay, Camiatik Mahallesi Gökçeme Sokak üzerinde meydana geldi.

İlçede yağan kar yağışını fırsat bilen defineciler sabah karşı Gökçeşme sokak üzerinde bulunan Yeğan Reis Baba türbesini kazma ve kürekle kazarak define aradı. Türbenin hemen karşısında olan Hacı Salih Özsoy Camiine sabah namazına gelen vatandaşlar türbenin kazıldığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayı duyarak türbeye gelen mahalle sakinleri definecilere tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinden 43 yaşındaki Bülent yılmaz, türbelerin korunması gerektiğini ifade ederek, "Mahalle sakinleri olarak bu yapılan çirkin olayı kınıyoruz. Bu hayatta her şey para değildir. Bu eserler bizim manevi değerlerimizdir. Bu eserler sahiplenmemiz korumamız lazım. Bu yapılan hareket çok çirkindir" diyerek tepkisini dile getirdi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kazılan türbeden detay

-Mahalle sakinleri röp.

-Türbe önünde toplananlar

-Çevreden detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-

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4)SİVAS YILDIZ DAĞI'NDA KAYAK KEYFİ

SİVAS Valiliği tarafından Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kayaklı koşu ve snowboard yarışları ile Alp ve Kuzey Disiplini yarışları düzenlendi. 16 branşta gerçekleştirilen yarışmalara 110 sporcu katıldı. Sivas Valiliği tarafından Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde 'Valilik Kupası Kayak Yarışları' düzenlendi. 3 kategoride düzenlenen yarışmada, Sivas Valisi Davut Gül ve diğer il protokol üyeleri tarafından dereceye giren sporculara madalya verildi. Ödül töreni sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Davut Gül, katılımcılara teşekkür ederek, "Ben kazananları tebrik ediyorum. Sporcuların önemli bir kısmı geçen sene bizim açtığımız kurslarda bu işe başlayan sporcularımızdır. İnşallah bu sene de öğrencilerimizin içinden 2 bin 58 kişiye kayak eğitimi vererek isteyen ve yetenekli olanların bu tür müsabakalara katılmalarını arzuluyoruz. Bu yarışmalar ve eğitimler devam ettikçe bu tesis burada bu hizmeti verdiği müddetçe Sivas'ta bir kayak altyapısı oluşacak. Belki 5-10 sene sonra Sivaslı sporcularımız uluslararası olimpiyatlara, yarışmalara gidecek ve altın madalyalar alacaklar." dedi.

Öte yandan hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlarda kayak yapmak için tesislere akın etti. Sivas’tan ve çevre illerden buraya gelenler, bölgede yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Tesislerden kızak kiralayarak burada saatlerce kayan vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Görüntü Dökümü



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-Tesislerden görüntüler



-Kayak yarışları ve derece alanlara ödül verilmesi



-Valinin konuşmaları



-Kızakla kayak keyfi yapanlar



Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS,