DHA YURT BULTENİ -13

Başbakan Yıldırım: Suriye ve Türkiye'deki teröristlerin hepsini yok edeceğiz (4)

OĞUZELİ'NDE ASKERLERLE AKŞAM YEMEĞİ YEDİ

Başbakan Binali Yıldırım, Kilis'te ziyaret ettiği Öncüpınar Konteyner Kenti'ndeki Suriyeliler ile sohbet etti. Başbakan Yıldırım, Türkiye'de dünyaya gelen Semira isimli kız çocuğunu kucağına alıp bir süre sevdi. Başbakan Yıldırım daha sonra Öncüpınar Hudut Karakolu'nu ziyaret etti. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın da yer aldığı ziyarette Yıldırım, askerlere baklava ikram etti. Askerlerin ailelerini de telefonla arayıp görüşen Başbakan Yıldırım, Kilis'teki temaslarını tamamlayıp beraberindekilerle akşam saatlerinde Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'ndeki Geri Gönderme Merkezi'ne geçti.

YEMEK DUASI YAPTIRDI

Başbakan Yıldırım, burada askerlerle birlikte akşam yemeği yedi. Başbakan Binali Yıldırım, masasında oturan askerlerin ailelerini telefonla arayarak bir süre görüştü ve yeni yıllarını kutladı. Duygusal anların da yaşadığı görüşmelerde asker ve ailelerine moral veren Başbakan Yıldırım, yemeğin ardından ayağa kalkıp yemek duası yaptırdı. Yıldırım daha sonra burada askerlere seslendi.

'ATATÜRK'ÜN MUASIR MEDENİYETLER HEDEFİNE ULAŞTIRMAK'

İnsanların farklı renk ve özellikte olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, aynı olan gözyaşının rengi olduğunu ifade ederek, "Sizin gibi ülkesini, bayrağını seven evlatlar olduğu sürece inşallah bu memlekete kimse zarar veremez. Ülkemizin güneyinde tehdit oluşturan bütün terör unsurlarını inşallah bertaraf edeceğiz. 79 milyonun duası, desteği sizinle beraber. Gece gündüz herkes işinde gücünde ama aklı da burada. 15 Temmuz'da vatandaş durumdan vazife çıkararak meydanlara indi, sizin bu şerefli üniformanızı giyerek alçaklık yapan hainlere, vatansever polisimizle beraber olarak bu hainlere karşı koydu. Ve Türkiye ikinci istiklal mücadelesini başarıyla sonuçlandırdı. Bundan sonrası memleketimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler hedefine ulaştırmak. Bölge ülkeleriyle dostluklarımızı arttırıp, düşmanlıklarımızı azaltarak, kaynaklarımızı terör değil, daha fazla refaha, gençlerimizin geleceğine yönlendirmek en öncelikli hedefimiz. Bu topraklar tarih boyunca hep stratejik olmuştur, hep anlaşmazlık olmuştur. Rekabet hep bu bölgede olmuştur. İnsanlığın doğuşu da bu bölge. Onun için Türkiye, bu bölgenin teminatı niteliğindedir. Bütün etrafındaki ülkeler Türkiye'ye bakıyor. Bakın 15 Temmuz gecesi İslam coğrafyasında Orta Doğu'da, Afirika'da, Uzakdoğu'da insanlar sabaha kadar uyumadı, ta ki sonuçlanıncaya kadar. Bunları ziyaretlerinde bize söylüyorlar. Bu güven çok önemli, yani bu kadar insan Türkiye'ye güveniyorsa, Türkiye'nin geleceklerini kendi gelecekleri görüyorsa; bu bizim sorumluluğumuzu çok daha da arttırmış oluyor. Onun için gayret etmemiz lazım. Şimdi artık birlik beraberlik, kardeşlik zamanı. Birbirimizin farklılıklarını değil, aynı özelliklerimizi, ortak yanlarımızı ön plana çıkaracağız. Kimimizin saçı siyah, kimisinin beyaz. Kiminin gözü ela, kiminin siyah ama rengi aynı olan tek şey var; gözlerden akan yaşlar. Gözyaşlarından akan yaşların rengi aynı. Sağ olun, var olun, Allah yardımcınız olsun. Bize sofranızı açtınız" diye konuştu.

'HER ŞEYİMİZİ BÖLERİZ AMA TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ'

Başbakan Yıldırım, düşmanlıkları azaltıp dostlukları arttıracaklarını ve her şeyin bölünebileceğini, ancak Türkiye'nin bölünmeyeceğini belirtti. Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Değerli kardeşlerimi bugün bir davetsiz misafir olarak yanınızdayız. Bizimle aşınızı paylaştınız, sizlere çok teşekkür ederiz. Sizler, bizim 'Fırat Kalkanı'ndaki kahramanlarımızsınız. Alçak terör örgütlerinin hesaplarını görmek için buralardasınız. Sizleri gördükten sonra ülkemizin geleceğine olan güvenimiz bir kat daha arttırıp inşallah Türkiye sadece kendi toprakları içerisinde değil, bölge ülkelerinde de devam eden istikrarsızları ortadan kaldıracak ve böylece artık Türkiye terörle zaman kaybetmekten kurtulacak. Biz büyük bir medeniyetiz, büyük bir milletiz. Bizim, kimsenin toprağından da, kaynağından da, zenginliğinde de gözü yok. Bizim tarihimizde, kültürümüzde sömürmek yok, esaret altına almak yok. Biz aşımızı böleriz, yemeğimizi böleriz. Biz her şeyimizi böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Sizlere güveniyoruz. İnşallah daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz. Bakın işte Rusya ile ilişkilerimizi düzelttik, İsrail ile bir noktaya getirdik. Şimdi Rusya ve Türkiye'nin gayretleriyle bir ateşkes başladı. İnşallah kazasız, belasız devam eder ve kalıcı bir barışa döner. Ayrıca burada da siyasi bir çözüm başlamış olur. Yakın zamanda Irak ile de bir araya geleceğiz ve bu konuları görüşeceğiz. Terör sadece bizim derdimiz değil, terör bütün ülkelerin başının belası. Bir bakıyorsunuz Türkiye'de, bir bakıyorsunuz Rusya'da, bir bakıyorsunuz Almanya'da, bir bakıyorsunuz Amerika'da. Allah yar ve yardımcınız olsun. Komutanlarınız her zaman sahada sizlerle beraber."

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye 2017'de ekonomik olarak şahlanacak"

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan da katıldı. Partililerin de katıldığı toplantıda 2016 yılını değerlendiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2016 yılının dünyada hiçbir ekonomi için kolay bir yıl olmadığını, ekonomide olağan dışı gelişmelerin yaşandığını, 2016 da ilk defa dünya ticaretinin, dünya büyümesinin altında kaldığını, ancak Türkiye'nin farklı şeyler yaşadığını, demokrasi zaferi olan 15 Temmuz da ihaneti yaşadığını söyledi.

Zeybekci, 2016 yılının değerlendirmesini yaptıktan sonra 2017 yılındaki beklenti ve hedefleri de açıkladı. Bakan Zeybekci, dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemini hayata geçirdiklerini, 2017 yılının ihracatta seferberlik yılı olacağını söyledi. Türkiye'nin 2017 yılında şahlanma yılı olacağını ifade eden Zeybekci, "2016'da alınan tüm önlemler, tüm destek ve teşvikler, kredi ve finans imkanları, tüm bu paketlerin tamamı, tüm reformların kullanıldığı ve etkisinin görülmeye başladığı bir yıl olacak. Türk ekonomisi 2017 yılında dünyadaki diğer ekonomilerden ayrışacak ve ekonomik anlamda bir şahlanma yılı olacak" dedi.

"2016'NIN SON ÇEYREĞİNİ YÜZDE 3.2 BÜYÜMEYLE KAPATACAĞIZ"

Bakan Zeybekci, Türkiye'nin çevresindeki ateş çemberine rağmen, Rusya'yla krize rağmen, Suriye'de yaşananlara rağmen 2016 yılının ilk 3 çeyreğinde yüzde 2,2 büyüdüğünü belirterek, "İkinci çeyrekte beklenti eksi yönde idi. 2016 yılının son çeyreğinde gördüğümüz ihracattaki toparlanma ve yükselme yüzde 8-9'lar seviyelerinde artış konuşuyoruz. İhracattaki bu büyüme yukarıya doğru çekmesiyle büyümeye katkı verecek. 2016'nın son çeyreğinde pozitif beklenti içindeyiz. Yüzde 3,2'nin orta vadeli programın üzerinde büyüme ile kapatacağız. 2016 yılı tüm dünyada büyüme verileri yıl içinde iki defa aşağıya doğru çekildi. Dünyada ABD'nin ihracatı yüzde 4.5 üzerinde düştü. Çin yüzde 8.5, Güney Kore yüzde 8 düşme yaşadı. Dolayısıyla bizim Türkiye olarak yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen yüzde 3 üzerine büyüme gerçekleştirmesi Türkiye anlamında gerçek anlamda bir başarı hikayesidir. Türkiye olarak yaşadığımız olağan üstü hallerle 2015 yılı tamamında yüzde 6 büyüdük. 2016 yılında yüzde 3 büyüdük. 2017'deki ihracat seferberliği ile daha farklı yerde olacağız. Rusya ve bölgesel olayların turizme yansıması oldu. Yıl sonu itibari ile muhtemelen 10 milyar dolar seviyelerinde daralmayla kapatacağız. Son 3 ayda kışa rağmen güçlü bir toparlanmanın başladığını görüyoruz. Türkiye bütün olumsuzluklar devam ederken dünyanın dikkatini çeker şekilde son 3 yılda cari açıkla etkin bir şekilde mücadele etti. 2015 yılında cari açığımız yüzde 26 geriledi. Cari açığımız 32 milyar dolara indi. Bu yılın sonu itibariyle cari açıkta bilinçli ve kontrollü şekilde yaklaşık olarak 30 milyarlar seviyesine getireceğiz" dedi.

"HEDEF DIŞ TİCARETİ MİLLİ PARAYLA YAPMAK"

Dış ticaretin Tük Lirası'yla yapılmasıyla ilgili olarak konuşan Zeybekci, "Çin Türk lirasını kendi endeks birim paraları arasına aldı. Buda önemli bir gelişme. Hedef İran, Rusya, Irak Suriye, körfez ülkeleri gibi bütün ülkelerde ticarette milli para kullanılması. 430 milyar dolarlık dış ticaretin yüzde 10'luk dilimini yaparsak cari açık finansmanıyla ilgili problemler ortadan kalkacaktır. Türk lirası rezerv para fonksiyonu kazacaktır. Türk lirasının değer kazanması için gerekli adımları atıyoruz. Bizim acelemiz yok. Piyasayı da bir şekilde istediğimiz yöne doğru götürerek de biz bu adımlarımızı atıyoruz. Kurla ilgili önümüzdeki dönemde beklentilerimiz olumsuz değil. Zamana bırakmak lazım zaman içinde Türkiye ekonomisinin endişe duyulacak hiçbir şeyi yoktur" diye konuştu.

"ENFLASYONU YÜZDE 7 'DE TUTMA AMACINDAYIZ"

Türkiye'nin karşısına, gezi olayları gibi kukla yöneticiler tarafından ekonomik oyunlar oynandığını söyleyen Zeybekci, "17-25 Aralık tezgahı oynandı. Enflasyonda yüzde 9.8 de idik. Yüzde 7 ye kadar geriledik. Hedef yüzde 7'de tutma amacında olacağız. AB'nin tamamından daha iyi bütçe açığına sahibiz. Kamu yatırımları 2017'de yüzde 30 artacak. İş gücü piyasasında yüzde 4 seviyesindeki bir büyüme yerinde sayma değildir, geriye gitmedir. Türkiye olarak faklı bir ülkeyiz. Türkiye yüzde 5'in altında büyümemeli ki, işsizliği alta çeksin. Özel sektör eli ile yapmak istiyoruz. Üreterek büyümek ve ihracata dayalı büyüme ile gerçekleştirmek istiyoruz ki kalıcı olsun" dedi.

"ŞİRKETLERİN TMSF'YE DEVREDİLMESİNİ OLUMLU GÖRÜYORUZ"

Türkiye olarak tarihinin en büyük kredi imkanlarını ortaya koyduklarını belirten Zeybekci, "Türkiye'de 250 milyar liralık kredi ve finansman imkanını Kobilerimizin üretici ve sanayicilerimizin, ihracatçımızın önüne koyduk. Hiç kimse merak etmesin bir bir takip ediyoruz. Türkiye'nin her yerinde firmalarımızın tüm hareketlerini izliyoruz. 15 Temmuz meselesiyle yaşanan terör girişimlerinden sonra bazı OHAL ve bazı şirketlerin, teröre bulaşmış olan şirketlerin milli güvenliğimiz açısından ve o şirketin sağlığı açısından, o şirketin sağlam bir şekilde bu süreci atlatması anlamında kayyum atamalarının ve şirketlerin TMSF'ye devredilmesinin ekonomik anlamda biz bunu olumlu görüyoruz" dedi.

"2017 TÜRKİYE İÇİN ŞAHLANMA YILI OLACAK"

2017 yılının Türkiye için şahlanma yılı olacağını ifade eden Zeybekci, "2017 yılı, 2016'daki almış olduğumuz tüm önlemler tüm destek ve teşvikler, kredi ve finans imkanları, tüm bu paketlerin tamamı, tüm reformların kullanıldığı ve etkisinin görülmeye başladığı bir yıl olacak. Türk ekonomisi 2017 yılında dünyadaki diğer ekonomilerden ayrışacak. Ve ekonomik anlamda bir şahlanma yılı olacak. 2017 yılı özel sektör yatırımlarında da bir coşma yılı olacak" diye konuştu.

"IRAK VE SURİYE'DEKİ SÜRECİ KONTROL ALTINDA SÜRDÜRECEĞİZ"

Ayrıca Ortadoğu'da bugüne kadar insanlık dramı yaşandığını belirten Zeybekci, "Gerek Suriye'de bu terör örgütünün Irak'taki kukla oynatıcılarının terör örgütü eliyle DAİŞ, PKK ve uzantıları eliyle Irak'taki yarattıkları olumsuzlukların 2017 yılının bahar aylarından itibaren artık tamamen kontrol edilebilir bir noktaya geldiğini göreceğiz. Irak ve Suriye'deki süreci kontrol altında sürdüreceğiz. Başbakanımızın da Irak'a bir ziyareti olacak, ekonomi olarak bizde orada olacağız" diye konuştu.

Bakan Albayrak: Tarihte belki de ilk defa 7 ana omurga hattımızın tamamı koptu

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak sert bir kış geçtiğini belirterek, "Doğal koşulların dışında ne gibi sebeplerin bulunduğu ve gelen ihbarlar noktasında da değerlendirme yaparak soruşturma başlattık. Tarihte belki de ilk defa 7 ana omurga hattımızın tamamı koptu" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli'nin Körfez İlçesi Sevindikli Mahallesi'nde TEİAŞ ekiplerinin sürdürdüğü çalışmaları yerinde inceledi. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu çalışmalar hakkında bilgi verdi. Albayrak doğal koşulların dışındaki ne gibi sebeplerin olduğunun araştırıldığını belirterek, "Bu sene malum sert bir kış geçiyor, bugün Kocaeli'nde bu zor şartlarda çalışma ortamındaki arkadaşlarımızla birlikte yeni yıla girelim dedik. Hepinizin malumu Türkiye olarak çok önemli tarihi günlerden geçiyoruz ve son 14 yılda çok önemli çalışma ve projeleri ortaya koyduk. Perşembe günü Kocaeli-Sakarya ve İstanbul bölgesini de etkileyen yoğun kar yağışı ve fırtına vesilesiyle ortaya çıkmış olan bir nevi doğal afet noktasında iletim hatlarımızda hasar meydana geldi. Son 3 gündür arkadaşlarımız sahada çok yoğun bir şekilde bu süreci en yakın bir şekilde takip ediyorlar. Bu süreç bizim için çok önemli, Türkiye için önemli, sadece İstanbul ve Marmara açısından değil, sanayinin ve endüstrinin bulunduğu bölgeler noktasında da önemi büyük. Çünkü 7 tane ana hattımızı etkileyen afetten bahsediyoruz. Yaklaşık 50 kilometre kuzeyden güneye bir koridor içerisindeki Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'u besleyen 7 tane 380 kilovatlık omurga hattımız 20 kilometre bir genişliğin içerisindeki yaklaşık bin kilometrelik bir alanın tamamı Perşembe günü itibariyle koptu. Doğal koşulların dışında ne gibi sebeplerin bulunduğu ve gelen ihbarlar noktasında da değerlendirme yaparak soruşturma başlattık" dedi.

TARİHTE İLK DEFA 7 ANA OMURGA HATTIMIZIN TAMAMI KOPTU

Albayrak ilk defa 7 ana omurga hatlarının koptuğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Tarihte belki de ilk defa 7 ana omurga hattımızın tamamı koptu. Buna rağmen son yıllarda yaptığımız önemli alt yapı yatırımlarıyla, özellikle Çanakkale deniz altı geçiş kablo alt yapısıyla, Trakya'daki mevcut kapasitemizle birlikte hem Avrupa yakasını, hem de Anadolu yakasını besleyerek muhtemel daha büyük sıkıntı yaşayabilecek alt yapıyı kontrol ederek, bölgemizdeki elektrik sıkıntısı tamamen ortadan kalktı. Son 3 gündür doğal afet neticesinde ortaya çıkan bu hasarı ve arızaları gidermek için fedakarca çalışan dolaylı ekipler de dahil 164 kişilik yakın ekibimiz var. Ortaya koydukları yoğun mesaiden dolayı tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Albayrak enerji alanında çok önemli adımlar attıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"2017 yılında daha fazla çalışmamızın gerektiğini, Türkiye'nin her konuda alt yapı diyoruz, şebeke diyoruz, sistemin güncellenmesi diyoruz, daha yoğun bir mesai ortaya koyacağız. Çünkü biz enerji ihtiyacı noktasında Türkiye'nin dört bir yanına en ufak bir krize sebebiyet vermeyecek bir şekilde çalışıyoruz. Türkiye'de özellikle ezber bozacak yeni sektörleri, enerji noktasındaki yenilenebilir enerji ve nükleer enerji alanında çok önemli adımlar atıyoruz. Türkiye'nin gündemine daha büyük projeler eklemek için gece gündüz, kar kış demeden çalışıyoruz"

SAKARYA'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

Bakan Albayrak daha sonra TEİAŞ ekiplerini baklava ikram ederek, çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Bakan Albayrak daha sonra Sakarya'daki TEİAŞ 5. Bölge Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu. Bakan Albayrak yaşanan enerji kesintisinin onarılması için yapılan çalışmaları inceledi. TEİAŞ 5. Bölge Müdürü Kemal Göçer ve kurum yetkilileriyle toplantı yapan Bakan Berat Albayrak daha sonra kurumdan ayrıldı. Bakan Bayraktar'a, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, Ak Parti Milletvekili Recep Uncuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, eşlik etti.

Demirköy'de kar kalınlığı 30 santime ulaştı

KIRKLARELİ'nin Demirköy İlçesi'nde 4 gündür aralıklarla süren kar yağışı ulaşımı ve günlük yaşamı felç etti. Kar kalınlığının 30 santime ulaştığı ilçede valilik kararıyla zincirsiz trafiğe çıkılması yasaklandı.

Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine giren Demirköy İlçesi son yılların en yoğun kar yağışını gördü. Dört gündür aralıklarla süren kar yağışı ulaşımı güçleştirirken, günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. İlçeye giden Mahyatepe mevkiinde kar kalınlığının 1 metreyi bulurken, 12 köye ulaşımın kapandığı belirtildi. Yoğun kar yağışı ve tipi yolların kapanmaması için Karayolları ekipleri aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışmaların sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yollarda kaldı. İlçeye gideceklerin araç lastiklerine zincir takmaları istenirken, Demirköy'den kent merkezine gidecek araçların valilik emri ile zincirsiz yola çıkmalarına izin verilmiyor.

Trafik ekipleri karla kaplı yollarda sürücülerin tehlike yaşamaları için zincir takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Demirköy'de kar yağışının devam edeceği belirtildi.

Anadolu Gençlik Derneği'nden mehteranlı yılbaşı protestosu

ANADOLU Gençlik Derneği Balıkesir Şubesi üyeleri, yılbaşı kutlamalarını Sındırgı Yağcıbedir Mehteranı'nın gösterisi eşliğinde protesto etti. Şube Başkanı Ersin Güçlü, yaptığı basın açıklamasında yılbaşına tavır alınmasının İslam'ın gereği olduğunu vurguladı.

Anadolu Gençlik Derneği Balıkesir Şubesi, bugün saat 16.00'da Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda toplanarak yılbaşı kutlamalarını kınadı. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı eylemde grup, "Müslüman özüne dön Noel bir Hıristiyan adetidir" yazılı, üzerinde Noel Baba'yı şeytan gibi gösteren pankartlar taşıdı. Mehteran gösterisinin ardından grup adına basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Ersin Güçlü, ""Arakan'da, Bangladeş'te, Libya'da, Irak'ta, Suriye'de, Yemen, Filistin ve İslam coğrafyasının dört bir yanında masum insanlar, çatışmalarda, terör olaylarında yaşamlarını yitiriyor. 20 Temmuz 2015'te Suruç patlamasıyla şehirlerimizde boy gösteren intihar saldırıları ve patlamalar ana haber bültenlerini kana boyamaya devam ediyor. Çocuklar yetim, eşler dul, anne babaların gözü yaşlı. Hepimizin canı yanıyor. Fırat Kalkanı Operasyonunda askerlerimizle ilgili acı haberleri duymak canımızı yakıyor. Dünyadaki bu tablodan rahatsızlık duymayan emperyalist güçler kendi ülkelerinde ve sömürdükleri pek çok ülkede insanları farkı şekillerde uyutup uyuşturarak, gerçekleri örtbas ediyor. Biz adına yılbaşı eğlencesi denilen ve neredeyse tüm dünya halklarına dayatılan çirkinliklere karşı tavır takınmamızın İslam`ın bir gereği olduğuna inanıyoruz" dedi.

"MİLLİ PİYANGO KİTLELERİ KUMARLA BULUŞTURUYOR"

Milli Piyango'yu de kitleleri kumarla buluşturmakla suçlayan Ersin Güçlü, "Bir çok gencin çeşitli bağımlılıklara yakalanmasına sebep olan, birçok insanda iffet duygusunu zedeleyen her türlü eğlence anlayışını reddediyoruz. Kalplerdeki merhameti körelten, vicdan duygusunu ortadan kaldıran, insanları şehirlerin orta yerlerinde her türlü ahlaksızlığı yapmaya sevk eden yılbaşı kutlamalarına karşı tepki koymanın her erdem sahibi insanın görevi olduğunu düşünüyoruz. Biz yılbaşı kutlamalarını bu ülkenin emperyalizm tarafından sömürülmesine hizmet eden vasıtalardan biri olarak görüyoruz. Devlet eli ile yürütülen şans oyunlarının toplumda telafisi mümkün olmayan bir yozlaşmaya yol açtığını görüyoruz. Bizler Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak 31 Aralık Perşembe gününü 1 Ocak Cuma gününe bağlayan geceyi Mekke`nin fethinin 1386`inci yıl dönümü olarak kutlayacağız" diye konuştu.

Güçlü'nün, Balıkesirlileri Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılacak Mekke'nin Fethi etkinliğine davet etmesinin ardından grup olaysız dağıldı.

AGD’den ‘Mekke’nin Fethi’ programı



ANADOLU Gençlik Derneği (AGD) Samsun Şubesi tarafından Mekke’nin Fethi’nin 1386'ncı yıldönümü nedeniyle program düzenledi.

AGD Samsun Şubesi tarafından Mekke’nin Fethi’nin 1386'ncı yıldönümü nedeniyle Canik Hasan Doğan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa Canik Belediye Başkanı Osman Genç ve AGD Samsun Şube Başkanı Şenol Altun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Kuran ve ilahiler okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programda konuşan AGD Samsun Şube Başkanı Şenol Altun, "Bugün, 31 Aralık 2016. Miladi takvime göre 1 Ocak 630'da Mekke fethedilmiştir. Kutlu şehir Mekke'nin fethi'nin 1386'ncı yıl dönümünü anmak, Mekke'nin kutlu misafirine selam etmek ve onun en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Kerim tilavetini dilemek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ülkemizde meydana gelen terör saldırılarında yaşamını yitiren şehitlerimize ve kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Program semazen gösteresi, Siyer-i Nebi Ödül töreni ve duanın ardından sona erdi.

Sivas'ta Mekke'nin Fethi kutlandı



SİVAS'ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından 'Mekke'nin Fethi' gecesi düzenlendi.

Mekke'nin fethinin 1386'ncı yıldönümü nedeniyle 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen programa yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Kuran okunmasıyla başlayan programda konuşan AGD Sivas Şubesi Başkanı Bülent Şimşek, Mekke'nin fethinin önemine değindi, bu değerin her yıl genç nesillere aktarılması gerektiğini belirtti. Şimşek, "Her akşam ana haber bültenlerinde patlayan bombaları, çatışmaları, savaşları, yaşamını yitirmişleri, kolu, bacağı kopmuşları, yetim kalmış çocukları, dul kalmış kadınları, gözü yaşlı anneleri görmek canımızı acıtıyor. Bütün bu olup bitenler üzerimizdeki sorumluluğu daha da artırıyor. Bu yüzden genç nesiller mutlaka fetih kavramını anlamalıdır. Fetih ve işgal arasındaki farkı bilmeli, fetih aşkıyla yaşamalıdır" dedi.

Konuşmanın ardından Sivas Belediyesi Mehteran takımı konser verdi. Programda ayrıca AGD tarafından düzenlenen Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi. Program, ilahi sanatçısı Mehmet Gökçe'nin 'Mekke' konulu ezgileriyle sona erdi.

Şırnak'ta polis yılbaşında bile -10 derecede nöbet tutuyor

ŞIRNAK'da yeni yıl nedeniyle kent merkezinde artan güvenlik önlemleri kapsamında görevli polisler, -10 derecedeki soğuk havaya rağmen nöbet tutuyor.

Ağır hava koşulları ve geceleri -10 derecedeki soğuklara rağmen, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir yılbaşı geçirmesi için kent merkezinde görevli polisler, yılbaşında bile nöbet tutuyor. 1380 rakımlı Namaz Dağı'nda yol güvenliği sağlayan görevli polis memurları, görevlerini yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Şırnak polisi vatandaşların huzurlu bir yıl geçirmesi için Şırnak-Siirt, Şırnak Hakkari ve Şırnak-Cizre karayollarında güvenliği arttırdı. Şırnak-Siirt yolunda bulunan ve Namaz Dağı mıntıkasınadaki uygulama noktasında, -10 dereceyi bulan hava soğukluğuna ve zorlu kış şartlarına aldırış etmeden görevlerini ifa eden polisler, memleketin her köşesinde görev yapmanın kutsal olduğunu söyledi. Halkın huzuru ve devletin bekaası için seve seve nöbet tuttuklarını ve bu durumdan şikayetçi olmadıklarını dile getiren görevli polisler,

2016'nın son saatlerinde, uygulama noktasında görevli polisleri ziyaret eden gazeteciler, polis memurlarının yeni yılını kutladı. Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mesut Caner ve kentte görev yapan basın mensupları, soğuk hava ve olumsuz tüm şartlara rağmen severek görev yapan polis memurlarına teşekkür etti.

Göl manzaralı Salda Kayak Merkezi’nde sezon açıldı

BURDUR’un Yeşilova İlçesi’nde Salda Kayak Merkezi’nde sezon açıldı. Vali Şerif Yılmaz da kayak yaparak açılışa katıldı.

Yeşilova’da, Salda Gölü yakınlarındaki Salda Kayak Merkezi’nin sezon açılışı Vali Şerif Yılmaz, Tefenni Kaymakamı, Yeşilova Kaymakam vekili İlker Eker, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran ve beraberindekilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu kayak merkezindeki tesisleri inceleyen Vali Şerif Yılmaz, daha sonra piste çıkarak kayak yaptı.

Gazetecilere açıklama yapan Vali Yılmaz, kar yağmasıyla tesisin hazır vaziyete geldiğini belirterek, “Çok şükür kar yağdı, yeteri miktarda zeminde kar var, kayak pistlerimiz hazır durumda. Kayak severlerimizi bekliyoruzö dedi.

SALDA GÖLÜ’NÜN BİTİŞİĞİNDE

Salda Kayak Merkezi'nin ünlü Salda Gölü manzarasıyla ayrı bir güzelliği olduğunu aktaran Vali Yılmaz, “Kayak merkezimizin bir diğer özelliği de güzelliğiyle dünyaca ünlü Salda Gölü’nün hemen bitişiğinde olması. Vatandaşımızı göl manzarasının yanında yeşilliklerin, ormanların, çam ağaçlarının muhteşem manzaralarını yaşamaya davet ediyorumö diye konuştu.

‘DAHA ÖNCE GELMEDİĞİM İÇİN ÜZGÜNÜM’

Yılbaşını Salda’da geçirmek için arkadaş grubu ile Denizli’den geldiklerini söyleyen Gülşen Oral, “Ne yazık ki Denizli çok yakında olmasına rağmen buraya ilk defa geldik. Bu kadar güzel olduğunu tahmin etmiyordum. Daha önce gelmediğim için üzgünüm. Salda Kayak Merkezi’nin yeteri kadar tanıtılmadığını düşünüyorumö dedi.

‘YILBAŞI TATİLİMİZİ BURADA GEÇİRECEĞİZ’

İstanbul Maltepe'den gelen Ayşe Altıkoğlu, Salda Kayak Merkezi’ni internetten görerek geldiğini aktardı. Altıkoğlu, “Uludağ ve Kartepe bize yakın olmasına rağmen burayı görmek istedik ve çok beğendik. Yılbaşı tatilimizi burada geçireceğiz. Tesisin biraz eksikleri var ama buraya güzel bir otel, restoran yapılırsa çok çok güzel olurö diye konuştu.

Ambulans, hastane dönüşü arızalı grraydere çarptı: 2 yaralı

YOZGAT’ta, hastaneye götürdüğü hastayı bıraktıktan sonra Şefaatli ilçesine dönüş yapan 112 Acil Servis Ambulansı, kar temizleme çalışması yaparken arızalanan graydere arkadan çarptı. Kazada ambulans şoförü ile bir sağlık görevlisi yaralandı.

Yozgat Devlet Hastanesi'ne hasta bıraktıktan sonra Şefaatli ilçesine dönüş yapan Tacettin Ö. yönetimindeki 66 DK 846 plakalı 112 Acil Servis Ambulansı, Şefaatli İlçesi Kızılkoca Köyü girişinde kar temizleme çalışması yaparken arızalanan Ömer A. yönetimindeki karayollarına ait graydere arkadan çarptı. Kazada ambulans şoförü Tacettin Ö. ve yanında bulunan sağlık görevlisi Rabia Ç. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan ambulans yol kenarına savrulurken, 10 metre yükseklikteki şarampole kaymaması için graydere halatla bağlandı. Grayder operatörü Ömer A. ise yolda biriken kar yığınlarını temizlediği sırada havanın sisli olduğunu ve grayderin arıza lambasının yandığı için yol kenarında durduğu anda ambulansın arkadan çarptığını söyledi.

