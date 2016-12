DHA YURT BÜLTENİ-13

Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı (2) (Yeniden)

GAZİANTEP'te, düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi 18 kişi, patlayıcı ve silahlarla yakalandı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışma yürüttüğünü belirtti. Açıklamada, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanması için geçen çarşamba günü operasyon yapıldığı ve 18 kişinin yakalandığı belirtilerek şöyle denildi: "DEAŞ Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordineli yapılan çalışmalarda; İlimizde 28.12.2016 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan operasyon neticesinde, toplam 18 şüpheli şahıs yakalanmış olup, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanmıştır. Yakalanan şüphelilerin ikamet, araç ve üst aramalarında; 3,5-4 kilo TNT olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 2 adet infilak kapsülü, 1 adet 9 mm tabanca, 7 adet kısa 9 mm fişek, 2 adet kurusıkıdan çevirme silah, 5 adet 7,65 mm fişek, 2 adet av tüfeği, 66 adet av tüfeği fişeği ve çok sayıda dijital malzeme elde edilmiştir."

GAZİANTEP

Bakan Elvan: Mersin'de metrekareye 170 kilogram yağış düştü

Mersin'de 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin kaybolduğu sel felaketinin ardından incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kriz Masası'nda aldığı brifingin ardından selin ilk bilançosunu açıkladı. 112 Acil Çağrı Merkezi içerisindeki Afet Acil Durum Yönetim Merkezi'nde kamara karşısına geçen Elvan, 6 saatte metrekareye 170 kilogramdan fazla yağış düştüğünün ve bunun Mersin'in yılda aldığı toplam yağış miktarının 3'te 1'ine karşılık geldiğini söyledi.

Elvan, "Afetle birlikte 686 araç, 2 bin 347 personel 78 motopomla müdahale yapıldı ancak maalesef 2 can kaybı yaşandı, 3 kayıp vakası bulunmaktadır. Kaybolan 3 kişiye yönelik olarak ise Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, Mersin ve Adana AFAD ekipleriyle emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Sahil güvenliğin 3 botu ve 10 dalgıçla 30 personel, AFAD ve Emniyet Müdürlüğü'nü de dahil ettiğimizde 123 personel kaybolan 3 kardeşimizi arama çalışmaları devam etmektedir" dedi.

851 EV VE İŞYERİ TAHRİP OLDU

Selde 851 ev ve işyerinin tahrip olduğunu ifade eden Elvan, "Selden etkilenen araç sayısı 331. Konut ve işyeri dışında özellikle tarım arazilerinin de seraların da çok ciddi etkilendiğini görüyoruz. Toplam 95 bin dekarlık arazinin tamamıyla sualtında kaldığını, yer yer 1 metreye yaklaşan su yüksekliği bu arazilerde tespit edildi. Tarım arazilerinden suyun boşaltılmasına yönelik yoğun bir çalışma sürüyor. Çevre illerden ve Ankara'dan ilave pompalar getirildi. Kısa süre içerisinde de tarım arazilerinin su altında kalan arazilerin temizlenmesi gerçekleşmiş olacak" diye konuştu.

NAKDİ YARDIMLAR YAPILIYOR

Tespit çalışmalarıyla birlikte nakdi yardımların başladığına vurgu yapan Elvan, "Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız teker teker hasar gören tüm evleri taramaya başladı. Şuana kadar 146 aileye nakdi yardım desteği sağlandı ve diğer ailelere destek sağlamaya devam edeceğiz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 947 bin lira para aktarıldı. Bu kaynak ailelerimizin ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Küçükbaşlarda telefler söz konusu. Tespiti konusunda çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK VE GSM HATLARI ONARILIYOR

Elektrik hatlarında önemli tahribatların meydana geldiğini belirten Elvan şunları söyledi: "Bir çok trafomuz, yüksek gerilim ve normal hatların tahrip olduğunu görüyoruz. 22 yüksek gerilim hattı, 2 bin 357 trafoda ise tahribat, bağlantılarda bazı sıkıntılar söz konusu. Ancak bu sayı 547'ye düştü yoğun çalışmalarla. 113 köyde 28 bin vatandaşımız elektrik alamamaktadır. 300'ün üzerinde personelle Enerjisa çalışma yürütüyor. 80'in üzerinde araç 300 personel 24 saat gece gündüz çalışıyor. GSM şebekelerinde de ciddi tahribat söz konusu oldu. 2 bin 781 şebekeden bin 115 adedi maalesef etkilendi. Şu ana kadar bin 20'sinin arızası bütün olarak giderildi. Sadece 95 GSM şebekesinin arızası devam ediyor. Bunun da arızası 1-2 gün içerisinde giderilecek. Mersin'de misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz ve geçici işçi olarak gelip kısa süreli çalışmak üzere Mersin'e gelen kardeşlerimizin de iaşesi karşılanmaktadır. Uygun yerlere yerleştirilmişlerdir."

İzmit'te ev ve işyerlerini su bastı (3)

İZMİT KÖRFEZİ ÇAMUR RENGİNE BÜRÜNDÜ

Kocaeli'nde yoğun yağmur yağışının derelere taşıdığı çamur denize aktı. Derelerden ve sahil kesimlerinden denize akan çamur denizin renginin değişmesine neden oldu. İzmit Körfezi'nin büyük bir kısmı toprak rengini alırken, yaşanan kirlilik dikkat çekti.

İZMİT

Kar, Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde etkili

Buzlanan yolda bir TIR virajı alamayıp yan yattı

TEKİRDAĞ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, trafik kazasına neden oldu.

Tekirdağ'da kent merkezinin yüksek kesimlerinde de etkili olan kar yağışı trafikteki araçları olumsuz etkiledi. Özellikle Tekirdağ-Hayrabolu ve Malkara yollarında etkili olan kar yağışı yollarında buzlanmasına neden oldu. Tekirdağ-Malkara karayolunun 10'ncu kilometresinde buzlanan yolda bir TIR virajı alamayıp yan yattı. Kazada TIR sürücüsü Ş.Ö. hafif şekilde yaralandı. Yan yata TIR çekicilerle yoldan kaldırılırken, kar yağışından etkilenen yollarda trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı. Karayolları ekipleri kar yağışının etkili olduğu yolların kapanmaması için kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’nin havası temiz tek şehri Çankırı’da insanlar mutlu

TÜRKİYE'de, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) temiz hava kriterine uygun tek ilin Çankırı olması, bu ilde yaşayan vatandaşları memnun ediyor. Havaların soğumaya başlaması ile birlikte göğüs hastalıkları ile ilgili sorunların, hava kirliliğini yeniden gündeme getirdi.

Dünyada Sağlık Örgütü'nün hava kirliliğini değerlendirirken kullandığı en çarpıcı ifadenin 'Görünmez katil' olduğu kaydedildi. Hava kirliliği nedeniyle Dünya'da her yıl 7 milyondan fazla insanın ölümüne nede olduğu ifade ediliyor. Örgütün açıkladığı verilere göre akciğer kanserine bağlı ölümlerin yüzde 36’sı, KOAH’a bağlı ölümlerin yüzde 35’i, inmeye bağlı ölümlerin yüzde 34’ü ve kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 24’ünün nedeninin, yine kötü hava ve hava kirliliği olduğuna dikkat çekildi.

ÇANKIRILILAR MUTLU

Dünya Sağlık Örgütü’nün temiz hava kriterine uygun Türkiye’deki tek il olan Çankırı’da vatandaşlar bu durumdan oldukça memnun olduklarını belirttiler. 24 yaşındaki Muzaffer Ay, insanları gibi havası güzel bir şehirde yaşamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtirken, Yücel Karsavuran ise Çankırı’da eskiden bacalardan kurum yağdığını belirterek, "Belediye Başkanımız İrfan Dinç’in 2004 yılında başlattığı hava kirliliği ile mücadele sayesinde bugün havamız temiz. Bu temiz havada sayın başkanımızın büyük payı var" dedi.

Murat Özcan ise Çankırı’nın artık temiz havası ile anılır olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Belediyemizin çalışmaları sonunda temiz havaya kavuştuğumuz için mutluyuz" dedi. Fatih Mehmet Özcan da belediyenin kararlı duruşu ile bu noktaya gelindiğinin altını çizerek, "Doğalgazın da gelmesiyle şehrimizin havası daha da iyi oldu" dedi.

KARARLI MÜCADELEMİZİN SONUCU

Belediye Başkanı İrfan Dinç, göreve başladığı 2004 yılında Çankırı’ya havadan adeta kurumların yağdığını ve balkonların çarşaflarla, naylonlarla kapalı olduğunu dile getirdi. Başkan Dinç, "Dünya Sağlık Örgütü'nün geçtiğimiz aylarda açıkladığı veriler, bizleri ziyadesiyle sevindirdi. Ancak bu noktaya kolay gelinmedi. Ciddi ve kararlı bir mücadelenin sonucudur. Şehire kötü kömür sokturmadık. Kalorifercileri eğittik. Kaloriferlerin yakılış saatlerini kontrol ettik. Apartman yöneticileri ile defalarca toplantılar yaptık ve doğalgazın da gelmesi ile Çankırı’mız güzel ve temiz bir havaya kavuştu. Tertemiz havası olan bu şehire özellikle kış aylarında hava kirliliğinden yakınan dışarıdaki Çankırılı hemşehrilerimizi ve tüm vatandaşlarımızı yaşamaya davet ediyorum" diye konuştu.

ÇANKIRI

Antik garum sosu bahara hazır olacak

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde başlatılan Aeneas'ın Rotası Projesi kapsamında, bölgeye davet edilen, Türkiye dahil 5 ülkeden 22 belediye başkanı için mitolojik tarihte geçen antik garum sosu yapılmaya başlandı. Olgunlaştırılarak yapılan sosun, belediye başkanlarının da katılacağı çalıştayda kurulduğu testiden çıkarılacağı bildirildi.

Edremit'in Altınoluk Mahallesi'nde, 16 yıldan bu yana kazı çalışmaları sürdürülen Antandros Antik Kenti dünyaya açılıyor. Truva kahramanı Aeneas'ın Antandros'ta başlayıp, İtalya'da sona eren yolculuğunu içeren 'Aeneas'ın Rotası' projesi kapsamında 5 ülkeyi içeren bir güzergah belirlendi. Avrupa Birliği'nin de desteğini alan uluslararası proje ile ülkeler arasındaki birlikteliğin yanı sıra bölge turizmine ciddi bir katkı sağlanması bekleniyor. Antik çağlarda önemli bir yeri olan 'garum sosu' orijinaline uygun bir şekilde testiye kurularak bekletilmeye başlandı. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın da katılımıyla yapılan sosun antik çağlarda yemeklerde özellikle tuz ihtiyacını karşılamak üzere kullanıldığı belirtildi.

SAKA "DÜNYAYA AÇILIŞINDA İLK ADIM"

2017'nin Mayıs ayında gerçekleştirilecek 'Aeneas Rotası Çalıştayı' çerçevesinde Türkiye, Yunanistan, Tunus, Arnavutluk ve İtalya'dan 22 belediye başkanının ağırlanacağını belirten CHP'li Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, hazırlıklara başladıklarını söyledi. Saka, "Antik bir sos olan garum fermantasyonu canlandırmasını Altınoluk Mahallesi'nde bulunan Antandros kenti içerisindeki Roma Villası bahçesinde yaptık. Garum sosunun, geçmiş zamanların çok değerli bir tatlandırıcısı olarak kullanıldığı bilinmekte. Edremit için bugün bir mayanın temelini atıyoruz. Ben inanıyorum bu soğukta buraya kadar gelerek toplanan bu kadar insan Edremit'in geleceği adına bu işin öneminin farkında ve bilincinde. Bu Edremit'in dünyaya açılışıyla ilgili ilk adımı attık. Bu maya tutacak ve Edremit'te dış turizm konusunda da bugün yelken açmaya başlayacak diye düşünüyorum" dedi.

'GAROM SOS' YA DA 'LİKOMEN SOS'

Antik garom sosu hazırlayan gurmelerden Erhan Şeker de "Bugün hazırladığımız 'garom sos' ya da 'likomen sos' çok eski zamanlardan kalma tuzlu ve bol balıklı, içinde baharatların da olduğu eski çağlarda çok yoğun bir şekilde kullanılan bir sos. Hala daha günümüzde Uzakdoğu'da ve dünyanın birçok ülkesinde buna benzer soslar kullanılmakta. Yapacağımız sosta yine balıklar ve iç organları kullanılacak. Bu bölgelere göre değişkenlik gösterir. Kimi bölgede küçük balık, kimi bölgede büyük balık kullanılır. Güneş altında bol tuz ile balık harmanlanıp su ve şarap ilavesiyle hazırlanıp, sonra yemeklerde, tatlılarda, bir tek balıkta değil, kırmızı ette, tavukta olmak üzere her türlü aklınıza gelebilecek yemekte kullanılan bir katkı maddesi yapacağız" diye konuştu.

ANTİK KAYITLARDA GEÇİYOR

Bir başka gurme, çalışmalarında 'Aşçı Fok' adını kullanan Nurdan Çakır Tezgin ise "Antik kenti okumak için önce garum sostan başlamak gerekiyor. Garum sos, antik çağlardan beri her yemekte kullanılmış. Bütün et yemeklerinde, balıklarda, tavuklarda tuz yerine kullanılmış. Garum sos, antik kayıtlarda, tuz yerine geçen elzem bir sos olarak geçmekte. Biz de burada Antandros Antik Kenti'nin villa buluntuları arasında kazı alanında bu antik sosu canlandırmasını yapıyoruz. Aralık ayının son günleri; bahara kadar uzanacak güzel bir öykü bu" diye konuştu.

"GARUM SOS, OLMAZSA OLMAZ"

Antandros'un uluslararası turizme açılan bir yol olduğunu dile getiren Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Zekiye Gülçin Cömert şunları söyledi:

"Yaz Güneşinde çok daha hızlı bir fermantasyona ulaşan garum, kış güneşi ile biraz daha uzun bir süreye yayılacağından olgunlaşma aşamasının bahar aylarını bulacağını öngörmekteyiz."

GARUM SOS NASIL HAZIRLANIR?

Garum sos için sardalya, hamsi, tekir gibi küçük balıklar bütün olarak, uskumru, torik, müren gibi büyük balıkların da iç organları büyükçe bir toprak kapta tuzlu su, biberiye, kekik, sedef otu, adaçayı, kişniş tohumu, defne ve karabiber tanesi veya karabiber ağacı yapraklarından birkaç taze yaprak karıştırılarak fermente için güneşe bırakılıp 4-5 ay kadar çürütülür.

EDREMİT (Balıkesir)

15 Temmuz darbe girişimine 7 dilde kamu spotu

MERSİN'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan kamu spotu ile 15 Temmuz darbe girişimi 7 dilde anlatılarak, yaşananlar dünya kamuoyu ile paylaşıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, 15 Temmuz'da vatandaşların halkın egemenliğini korumak için sergilediği kahramanlıkları anlatan kamu spotu hazırladıklarını söyledi. Mensubu olmakla gurur duyduğu eğitim camiasının 15 Temmuz darbe girişimi konusunda söyleyecek çok sözü olduğunu belirten Koca, kamu spotu ile 7 farklı dilde 15 Temmuz darbe süreci ve yaşananları kamuoyunun bilgisine sunduklarını ve hazırlanan kamu spotunun görsel medya ve kurumun elektronik ağ adresinde yayınlanacağını sözlerine ekledi.

Bu arada Oya Medya'nın yapımcılığını üstlendiği projede Mersin'deki çeşitli okullardan eğitimciler 7 dilde 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili olarak kısa konuşmalar yaparken kentin farklı noktalarındaki tarihi mekanlarına da yer verildi.

MERSİN

Birecik’te kamyonun açılan damperi üst geçidi yıktı



ŞANLIURFA’nın Birecik İlçesi'nde, seyir halindeki kamyonun açılan damperi, tünel girişindeki üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçit yıkıldı.

Öğleden sonra Şanlıurfa’dan Gaziantep’e giden 55 yaşındaki Ahmet Aslan yönetimindeki 63 L 3478 plakalı kamyonun seyir halindeyken açılan damperi, üst geçide çarptı. Kimsenin yaralanmadığı olayda büyük bölümü çöker üst geçidin, demir korkulukları yola savruldu. Kazanın ardından geçici olarak ulaşıma kapatılan yoldaki, demir korkuluklar görevliler tarafından kaldırıldı. Çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açılırken, polis ekipleri sürücü hakkında işlem başlattı.

BİRECİK (Şanlıurfa)

Bilgisayar kasasından esrar çıktı

Baskın anı polis kamerasında

TRABZON’da yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde az miktarda uyuşturucu bulunması üzerine aracın sürücüsü 34 yaşındaki Ali. K. G.’nin günlük kiraladığı evde arama yapıldı. Evde 4 adet bilgisayar kasasına gizlenmiş 4 kilo 383 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi, Ali K.G. ile evde bulunan Muhittin Ş.T. gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda dün akşam saatlerinde yol kontrolünde bir otomobil durdurularak araçta arama yapıldı. Ali K.G. idaresindeki 34 plakalı araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu maddeye rastlayan narkotik ekipleri çalışmalarını genişleterek şüpheli şahsın kaldığı eve baskın düzenledi. Ali K.G.'nin Pelitli Mahallesi’nde günlük kiraladığı evde narkotik köpeği ile yapılan aramada, 4 adet bilgisayar kasasına gizlenmiş 4 kilo 383 gram kubar esrar maddesi ve 10 adet 9 milimetre çapında mermi ele geçirildi. Olay sonrası evde bulunan Muhittin Ş.T. ile araç sürücüsü Ali K. G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BASKIN ANI POLİS KAMERASINDA

Bu arada şüpheli araç sürücüsü Ali K.G.'ya ait evde yapılan aramalar polis kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde baskın yapılan evde bulunan şahsın yere yatırılarak kelepçelendiği ve narkotik köpeği yardımıyla yatak odasındaki bir dolaptan çıkarılan bilgisayar kasalarına kubar esrar maddesinin saklandığı yansıdı.



TRABZON

