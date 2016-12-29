DHA YURT BÜLTENİ-13

MERSİN’İN SEL ALTINDA OKULLAR TATİL EDİLDİ (EK)

1)OKULLAR, HAMİLE VE ENGELLİ PERSONELLER 1 GÜN TATİL

Mersin Valiliği, hava koşulları nedeniyle okullar ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ile engelli personele 1 günlük tatil kararı alındığını duyurdu. Kenti etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle bugün verilen tatil kararı uzatıldı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mersin ve Adana çevrelerinde şiddetli yağmur ve sağanak yağış uyarısına istinaden mağduriyetlerin ve üzücü olayların önüne geçilebilmesi maksadıyla Mersin Merkez Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ile Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla İlçeleri'nde 30 Aralık 2016 Cuma günü özel öğretim kurumları dahil olmak üzere resmi ilk, orta ve lise dengi okullarda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine, kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelin 30 Aralık 2016 cuma günü bir gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

AFETZEDELERE YARDIM ELİ



Mersin Büyükşehir Belediyesi aşhanesini afetzedelerin hizmetine açtı. Büyükşehir Belediyesi, aşhanede yapılan yemekleri, kuvvetli yağış nedeniyle zor durumda kalan vatandaşların evlerine kadar ulaştırmaya başladı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, gün boyu sandviç, makarna, çorba ve meyve suyu dağıtımı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi, mağduriyet yaşayan vatandaşlara çağrı yaparak aşhanede hazırlanan yiyeceklerden talep edenlerin 0324 5333501 numaralı kriz masası ile irtibata geçebileceklerini duyurdu.

Haber: MERSİN ()



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KILIÇDAROĞLU'NDAN ASGARİ DEĞERLENDİRME (2)

2)KORUMALAR YİNE YAKLAŞTIRMADI

Muğla'nın Bodrum İlçesi'ndeki İskele Meydanı'nda halka seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Yeniköy Mahallesi'ndeki kahvehane toplantısında vatandaşlarla sohbet etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra, kentteki 2'nci halka sesleniş konuşmasını yapacağı Mumcular Mahallesi'ne geçti. Bodrum'un küçük mahallelerinden biri olan Mumcular sakinleri, Kılıçdaroğlu'na ilgi gösterdi. Korumaları ise Kılıçdaroğlu'na soru sormak isteyen basın mensuplarını yine yanına yaklaştırmadı. Kılıçdaroğlu, konuşma yaptığı Atatürk Meydanı'nda aralarında CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 300 kişiye seslendi.

HALKA SESLENDİ



Hükümete eleştirilerini sürdüren, ülkenin verdiği şehitleri hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Türkiye freni patlamış bir kamyon gibi gidiyor, nereye çarpacağı belli değil. Türkiye şuanda yönetilmiyor. Bir ara derdim ki ben 'Türkiye'de yönetim boşluğu var'. Yönetilmiyor ki boşluk olsun. Türkiye şuanda yönetilmiyor. Kimin ne yaptığı belli değil. Suriye'ye girdiler, hergün şehitlerimiz geliyor. Terör dolayısıyla şehitlerimiz geliyor. Bunlar ne diyorlar, gidiyorlar şehitlerin yakınlarına, 'ne kadar doğru, ne kadar güzel bir mevkidesiniz. Oğlunuz şehit oldu' Ee senin oğlun? O paralı, askere gitmiyor. Ne PKK, ne Suriye, ne IŞİD ile mücadeleye gitmiyor. onun oğlu ayrı yerde, lafa gelince herşey var. Bu ülkenin garip gurabasının, fakir fukarasının çocuğunu askere gönderiyorsun. Sen kendi oğlunu niye göndermiyorsun.? O da gitsin şehit olsun, sen de onur duy. 'Benim oğlum gitti' de. Demiyor, diyemiyor" dedi.

BİLAL ERDOĞAN İÇİN TEZAHURAT



Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına "Bilal askere" diye tezahürat yapan vatandaşlara ise Kılıçadroğlu, "Vallahi gitmez, vallahi gitmez. Niye gitsin para varken. Bir eli yağda bir eli baldayken askere mi gidecek. Şehit olacakmış. Yan gelir kaçar arkadaşlar. Kaçarlar bunlar, bakmayın siz bunlara? diyerek sözlerini tamamladı. Konuşma sonrası kendisine el dokuması yöresel halı hediye edilen Kılıçdaroğlu ardından kentten ayrıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat'ı makamında ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ticaret odasını ziyaret edip vatandaş ve muhtarlarla bir araya geleceği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Mumcular'daki konuşması CANLI YAYINLANDI

Haber: Yaşar ANTER- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla), ()

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KAR, AKSEKİ- SEYDİŞEHİR YOLUNU KAPATTI (EK)

3)YOL TRAFİĞE AÇILAMADI

Akseki- Seydişehir karayolunun Alacabel mevkiindeki kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde görüş mesafesinin sıfıra düştüğü bölgede ulaşıma kapanan yol, karayolları ekiplerinin yoğun çalışmalarına rağmen açılamadı. Her iki taraftan da trafik ekipleri araç geçişine izin vermezken, yolcu otobüsleri ve ağır tonajlı araçlar dinlenme tesisleriyle yol kenarlarında bekleyişini sürdürüyor. Bölgede kar yağışının yanı sıra buzlanmanın da etkili olduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Yoldan ve araçlardan görüntü

Haber- Kamera: Adem ÇETİN/AKSEKİ(Antalya), ()

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İZMİT BEYAZA BÜRÜNDÜ (2)



4)YAHYA KAPTAN BÖLGESİNİ SU BASTI

Yoğun yağmur ve kar yağışının ardından İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki evlerin bodrum katları ve bahçeleri sular altında kaldı. Bodrum katlardaki evlerini su basan vatandaşların eşyaları kullanılmaz hale geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri su basan binalardan suları tahliye etmeye çalıştı. Kartepe kayak merkezi yolunda araçlar zincir takarak yollarına devam etti. Zincirsiz çıkmaya çalışan araçlar yolda uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Kartepe'de pistlerde kar kalınlığı 156 santime ulaştı.

KANDIRA'DA DERELER TAŞTI



Kandıra İlçesi'nde Kurtyeri Deresi'nin taşması sonucu Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan yazlık evlerin bazılarının alt katlarını sular basarken, tarım arazileri de sular altında kaldı. Ayrıca Beyce Mahallesi'nde bulunan Morgeli Deresi de taşınca tarım arazileri sular altında kaldı. Pınarlıdüzü Mahallesi'nde ise yağmur yağışı nedeniyle yolda çökmeler meydana geldi. Balıkçılar ise kötü hava şartları nedeniyle barınağa çektikleri teknelerinin fırtınada hasar görmemesi için çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Kartepe yolunda zincir takan sürücüler



-Yahya Kaptan bölgesinde su basan zemin katlar



-Vatandaşlar evlerinde eşyaları taşırken



-Su biriken yol görüntüleri

Haber:Ergün AYAZ-Kamera:Orhan UZUN -İZMİT/

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5)GAZİANTEP'TE, GENÇLİK MERKEZİ PROJELERİ TANITILDI

GAZİANTEP'te, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Gönül Kütüphanesi' ve 'Takımını Kurda Gel' projelerinin tanıtımı yapıldı.

Gazikent Gençlik Merkezi toplantı salonunda düzenlenen projelerin tanıtım programına; Vali Ali Yerlikaya, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, Gençlik Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, öğrenciler ve Suriyeli sığınmacılar katıldı. Programda 'Gönül Kütüphanesi' ve 'Takımını Kurda Gel' isimli projelerin tanıtımı yapılarak salondakilere '55'inci Yılında Avrupa'daki Türkler' konulu belgesel izletildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, tanıtımı yapılan projelerle ilgili bilgi verirken sosyokültürel açıdan birçok projeye imza attıklarını anlatarak şöyle konuştu: "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak sadece spor alanında değil, sosyal ve kültürel alanda da birçok faaliyete ve projelere imza atmaktayız. Bugünde buna yenilerini eklemek üzere burada bulunmaktayız. Gaziantep’te toplam 35 bin üyeye sahip Gençlik Merkezlerimizle gençlerimizin boş zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirmelerini sağlamaktayız. Merkezlerimizin üyesi olan engelli bireylerimizi de düşünerek onlar için ‘Gönül Kütüphanesi’ projemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu projemizden kısaca bahsedecek olursak Gençlik Merkezimizden faydalanan görme engelli öğrencilerimizin kitap okumasını kolaylaştıracak donanıma sahip bir alan içerisine ilk etapta 6 bilgisayar ve müştemilatlarından oluşan sesli bir kütüphane oluşturduk. Böylelikle görme engelli öğrencilerimizin kitap okuması adına bir nebze de olsa kolaylık sağlayacağız. Tanıtımını gerçekleştireceğimiz bir diğer projemiz ise ensar- muhacir birliktelikleri çerçevesinde 'Takımını Kurda Gel' projesidir. Nizip ilçemizde yer alan konteyner ve çadır kentte yaşayan Suriyeli mültecilerin sosyal hayata adaptasyonu ve toplumla olan entegrasyonlarını en iyi şekilde sağlamanın temel amaçlarından biri de spordur. Bu sebeple Suriyeli kardeşlerimizi savaş koşullarının oluşturduğu tahribattan bir nebze olsun uzaklaştırmak için, sporu araç olarak kullanıyoruz." Program, Gap Görme Engelliler Ortaokulu öğrencilerinden oluşan grubun müzik dinletisiyle son buldu.

Görüntü Dökümü



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- Serginin gezilmesi



- İsktiklal Marşı'nın okunması



- Ökkeş Demir'in konuşması



- Görme engelli öğrencilerin konseri



- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÖZER -GAZİANTEP-()

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6)EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

EDİRNE'de tek katlı evin çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına alırken, ev kullanılmaz hale geldi.

Babademirtaş Mahallesi Salıtekke Sokak üzerinde Sebahat Erdal'ın oğlu Serdar Erdal ile birlikte oturduğu evin çatısından dumanlar yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye erleri, içerideki kimsenin olmadığını tespit ederek müdahale etti. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangın sırasında dışarıda olan Sebahat ve oğlu Serdar Erdal, komşularının haber vermesi üzerine geldi. Evlerinin yandığını görünce büyük üzüntü yaşayan Serdar Erdal, evin içerisinde tüp ve elektrikli ısıtıcı bile olmadığını ifade ederek, yangının nasıl çıktığını bilmediğini söyledi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekiplerinin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü



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-Çatıdaki alevler



-İtfaiyenin müdahalesi



-Söndürme çalışmalarını izleyenler



-Polis ekipleri



-Yangın söndürme çalışması



-Ekiplerin eve girmesi



-Serdar Erdal ile röp.



-Ev sahibi yaşlı kadın



-Ambulans ve polis ekipleri



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

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7)ALİAĞA'DA PKK/KCK'DAN 2 GÖZALTI

İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapmak, terör örgütünü övücü söylemlerde bulunmak ve meydana gelen terör olayları sonrasında örgütü destekleyen açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, terör örgütüne ait renkleri simgeleyen çeşitli materyal ve örgütsel dokümana el konulduğu belirtildi. Şüphelilerin, örgüt propagandası yapmanın yanı sıra Irak/Kandil bölgesindeki örgüt mensuplarına da ziyaretler gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde PKK/KCK'ye yönelik kentte düzenlenen bir başka operasyonda 3 kişi gözaltına alınmıştı. Bu operasyonda gözaltına alınanlarla birlikte toplam 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü

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(Not: jandarmadan temin edilen görüntü, yan çekilmiş)

- Zanlılardan görüntü

(Haber- Kamera: Bülent PINARBAŞI / İZMİR, ()