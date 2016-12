DHA YURT BÜLTENİ - 13

Tokat'a şehit ateşi düştü

TUNCELİ kırsalında barınan PKK ve diğer terör örgütlerinin kış üstlenmesine yönelik başlatılan operasyonda şehit düşen 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Hasan Hasan Karadavut'un Tokat'ın Turhal İlçesindeki baba evine ateş düştü.

Turhal'ın Emek Mahallesi Kartal Sokakta oturan Kezban ve Beyler Karadavut çiftine oğularının şehit olduğu haberini Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, beraberinde Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, askeri personel ile birlikte verdi. Acı haber alan Karadavut çifti, gözyaşına boğuldu. 5 çocuklarından ortancası olan çocuklarını şehit veren çiftin evine yakınları ve komşuları akın etti. Tek katlı evin dış cephesine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin ağabeyi Ruhu Karadavut, evin önünde taziyeleri kabul ederken gözyaşlarını tutamadı. Şehit Karadavut'un 15 günlük iznini ailesinin yanında geçirdikten sonra, geçen hafta ilk görev yeri Tunceli'ye döndüğü öğrenildi.

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, üzüntülerinin büyük olduğunu söyleyerek, "Kendisi daha önce şehit düşen Turhallı Emrah Çeçen'in arkadaşıdır. Gönüllü olarak gitmişti. Israrla şehit olmak düşüncesiyle gitmişti" dedi. Şehit Uzman Çavuş Karadavut'un cenazesinin, ilçede yarın öğle namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Acılı baba: Onu toprakla evlendirdim

İZMİR'in Menderes İlçesi Gümüldür Mahallesi'nde 6 yaşındaki Nehir Çağın, servis minibüsünün altında kalıp, ablası ve annesinin gözleri önünde hayatını kaybetti. Cenaze töreninde kızının tabutuna kapanan baba Murat Çağın, “Kızımın boyu küçücük, kocaman tabuta koymuşlar, onu toprakla evlendirdim. Allah kimsenin evine bu ateşi düşürmesin" dedi. Bu arada gözaltına alınan sürücü A.T. (Adem Tulupcu) tutuklandı.

Gümüldür'de Hasan Eren İlköğretim Okulu'nun anaokulu bölümüne giden 6 yaşındaki Nehir Çağın, aynı eğitim kurumunda 2. sınıfta okuyan Irmak Çağın (8) ile birlikte Ahmet Akmaral Caddesi üzerindeki evlerinin yakınına gelince servis minibüsünden indi. Bu sırada servis şoförü A.T., 35 UEU 07 plakalı minibüsle geri manevra yaptığı anda Nehir Çağın'a çarptı. Nehir, yolda kendilerini karşılayan annesi Tülay Çağın ile ablası Irmak Çağın'ın gözleri önünde minibüsün altında kaldı. Yaklaşık 4 metre sürüklenen Nehir, kazanın farkına varan sürücü tarafından sağlık ocağına götürüldü. Burada, talihsiz kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza kurbanı olan Nehir Çağın için Gümüldür'de cenaze töreni düzenlendi. Nehir'in Gümüldür Cami'ne getirilen tabutuna kapanan babası Murat Çağın, “Kızımın boyu küçücük, kocaman tabuta koymuşlar, onu toprakla evlendirdim. Allah kimsenin evine bu ateşi düşürmesin. Kızım bana cennetten bir kapı açtı. Şehitler olduğu zaman, 'aileleri bu acı nasıl dayanır' diyordum" sözleri yürekleri dağladı. İkindi namazı'nın ardından kılınan cenaze namazı sonrası Nehir, toprağa verildi. Törene kazaya tanıklık eden ablası ile annesi katılmadı. Bu arada kazanın nasıl olduğunu fark etmediği ifadesinde söyleyen sürücü A.T., gönderildiği adliyede tutuklandı.

Mersin'den Halep'e 36 TIR yardım

MERSİN'de, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın koordinesiyle hazırlanan 36 TIR dolusu yardım konvoyu Halep'e uğurlandı.

'Halep'i Açlıktan, İnsanlığı Utançtan Kurtar' yardım konvoyunun Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'ndaki uğurlama törenine Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, İHH Şube Başkanı Mesut Kayacı ile yardımda bulunan sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. İHH Şube Başkanı Mesut Kayacı, "Gönderilen yardımlar Halep'te yaşayan kardeşlerimizin yarasına merhem olacak. Suriye'deki savaşın bitmesi ve oradaki insanların evlerini de yapma şeklinde yardım etmeyi umut ediyoruz" dedi.

Suriye'de insanlık dramı yaşandığını ve en büyük yardımı Türkiye ve Türk milletinin yaptığını ifade eden Vali Özdemir Çakacak ise, "İHH koordinatörlüğünde, hayırseverlerden toplanan 36 TIR yardım Halep'e gönderiliyor. Halep'de insanlık can çekişiyor, ölmek üzere ama Türkiye'den başka yardım edeni yok. Zengin, gelişmiş, insan hak ve özgürlüklerine önem veren medeni denen ülkeler, o insanlara sırtını dönmüş durumda. Yine devletimiz ve milletimiz tarihin her dönemin olduğu gibi yardım elini uzattı. Türk milleti dünyanın neresinde zorda kalan bir insan varsa elimizi uzatmışızdır" diye konuştu. Konuşmaların ardından destek sunanlara plaket takdim edildi. Gıda malzemeleri dolu konvoy, dualarla Halep'e uğurlandı.

Haber: İbrahim MAŞE/ MERSİN, () -

==================================

Cami cemaati kaçak camekanı yıktırmadı

EDİRNE'de 1.5 yıl önce cami cemaatinin kendi arasında topladığı paralarla yaptırdığı ön camekanları hakkında izinsiz olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Savcılık talimatı üzerine camekanları yıkmak için gelen Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, toplanan cemaatin tepkisinin ardından yıkım yapmadan camiden ayrıldı.

Abdurrahman Mahallesi Çelebi Fırın sokak üzerindeki Süle Çelebi Camii'nin cemaati geçen yıl Nisan ayında kendi aralarında 30 bin lira toplayıp, caminin girişindeki alanları kapatmak için camekan yaptırdı. Edirne Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, camekanların izinsiz yapıldığını tespit ederek savcılık kanalıyla yıkılması kararı aldı. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri camekanları yıkmak için camiye geldiğini duyan mahalleli toplanarak karara tepki gösterdi. Namaz kılarken soğuktan ve rüzgardan etkilenmemek için caminin giriş kısmını camlarla kaplattıklarını anlatan cemaat yıkıma karşı çıktı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, cemaate camekanların izinsiz yapıldığı için savcılık kanalıyla yıkılmasına karar verildiğini söyledi. Camekanların camiye zarar vermediğini ve yıkılmasına izin vermeyeceklerini belirten Hasan Yılmaz, "Biz geçen yıl kendi aramızda para toplayıp namaza gelenler üşümesin diye camekan yaptırdık, içerisine halılar serdik. Her geçen gün caminin cemaati kalabalık oluyor. Cuma günleri bahçeye bile namaza gelenler oluyor. Şimdi izinsiz olduğu için yıkmak istiyorlar, bizde buna izin vermek istemiyoruz" dedi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmelerin ardından Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri yıkımı gerçekleştirmeden camiden ayrıldı.

Antalya'da yarasa pisliği mahalleyi ikiye böldü

ANTALYA'nın en lüks mahallelerinden Deniz ve Bahçelievler'de 'yarasa pisliği' krize neden oldu. Bazı mahalleli yarasaların pisliklerini apartman duvarlarına yaptığı gerekçesiyle belediyeden çözüm isterken, bazıları da yarasalara hiçbir şekilde dokunulmamasını talep etti.

Antalya'da falezlerin üstünde yer alan ve denize bakan Bahçelievler ve Deniz mahallelerinde yarasa pisliği krizi yaşanıyor. Bazı mahalleli, caddedeki palmiyelerin tohumlarını yiyen yarasaların pisliklerini apartmanların duvarlarına ve pencerelerine yaptığını belirterek, belediyelerden çözüm istedi. Vatandaşlardan bazıları ise yarasalara hiçbir şekilde müdahale edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Deniz Mahallesi Muhtarı Mustafa Öztürk, bazı sakinlerin yarasalardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Bana göre yanlış yaptılar. Yarasalar sonuçta bir hayvan. Bunları bir yere kapatmamız mümkün değil. Doğada yaşayıp üreyen hayvanlar. Güvercinler bizim balkonlarımızı da pisletiyor, benim eşim temizliyor. Bu kadar yarasaya don mu giydirelim. Yarasaların apartmanın üstüne gelmesini engelleyemem" dedi.

Mahalle sakini Mustafa Teoman da "Bunlara bir çözüm üretilmesi gerekir. Yarasalar buraları çirkinleştirmiş, bunların sayısı da çok fazla. Ne yapılacağını bilmiyorum. Belki de binaların rengini değiştirmek gerekiyor" dedi.

Abdil Yalçın ise yarasalardan yana olduğunu belirterek, "Vatandaşlardan daha çok yarasaları tutuyorum. Yarasaların bana hiçbir zararı yok. İnsanların bana zararı var" diye konuştu.

Yarasaların pislettiği bir apartmanın görevlisi Hüseyin Güngör ise bina sakinlerinin yarasalardan rahatsız olduğunu söyledi. Güngör, "Apartman yönetimi belediyeye dilekçe verdi ama sonuç çıkmadı. Gece tohumları yiyip duvar ve camlara dışkılıyorlar. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bu ağaçlar budandıktan sonra gelmemeye başladılar" dedi.

GAZİANTEP'te muhtarlar mütevelli heyetine seçimi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç konferans salonunda yapılan seçimlere, Savcılı mahalle muhtarı Ökkeş Titiz, Mimar Sinan mahalle muhtarı Mehmet Ercan, Sarıgüllük mahalle muhtarı Mehmet Sait Biner ve Yeşilova mahalle muhtarı İbrahim Halil Kargın aday oldu. Seçimlere geçilmeden önce Ökkeş Titiz, Gaziantep'teki muhtarları bir arada görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti ve ardından mütevelli heyet üyeliğine adaylığını geri çektiğini söyledi.

Bazı muhtarların bunu kabul etmeyeceklerini söylemesine rağmen Ökkeş Titiz'in talebi başkan tarafından kabul edildi ve diğer 3 aday arasında oylamaya geçildi. Açık oylama usulüyle yapılan oylamaya bazı muhtarlar itiraz ederek oy kullanmadı. Yapılan oylama sonucu, Mehmet Ercan ve İbrahim Halil Kargın oy çokluğu ile mütevelli heyet üyeliğine seçildi.

