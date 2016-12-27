DHA YURT BÜLTENİ - 13

Sinem, gözyaşları arasında toprağa verildi

KIRKLARELİ'nin Babaeski İlçesi'nde dün akşam aşkına karşılık vermediği 25 yaşındaki Tolga Tunç'un "Sevgilime hediye getirdim" diyerek pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü 25 yaşındaki Sinem Kır, ilçede gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kırklareli'nin Babaeski İlçesi'nde geçen yıl Nadırlı Köyü'nde ücretli öğretmen olarak görev yapan Sinem Kır, bu yıl atanamayınca ilçedeki bir akaryakıt istasyonunda 20 gün önce muhasebeci olarak çalışmaya başladı. Kır'ı bir süre arkadaşlık yaptığı ve ayrıldığı belirtilen bir durumda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Tolga Tunç ile dün telefonla görüştü. Görüşmenin ardından istasyona gelen elinde bir kutu ile gelen Tunç, görevlilere, "Sevgilime hediye getirdim" diyerek istasyonun ikinci katında çıktı. Burada çalışanlara da "Sevgilime hediye vereceğiz. Sizi dışarı çıkın" demesi üzerine çalışanlar odadan ayrıldı. Tunç, paketinden çıkardığı pompalı tüfeği çıkarıp, Sinem Kır'ın başına ateş açarak öldürdü. Tüfeği bu kez çenesinin altına dayayan Tunç, ateşleyerek yaşamına son verdi.

Babasını 2007 yılında kanserden kaybettiği belirtilen Sinem Kır, bugün ilçenin Çiğdemli Köyü'nde bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Evinde helallik alındığı sırada genç kızın annesi Fethiye, kardeşleri Fikriye ve Halime, gözyaşları dökerek ağıtlar yaktı. Yakınlarının sakinleştirmeye çalıştığı anne Kır, "Seni böylemi görecektim benim kınalı kuzum" diye ağladı. Genç kız daha sonar köy mezarlığında toprağa verildi.

Sinem Kır'ı pompalı tüfekle öldürüp aynı silahla intihar eden Tolga Tunç'un cenazesi ise Vize İlçesi'ne götürüldü. Tunç, ilçenin Evrenli Köyü'nde yarın toprağa verileceği belirtildi. Tunç'un olayda kullandığı pompalı tüfeği ilçedeki bir av bayisinden aldığı öğrenildi. Polis, tüfeğin satın alındığı bayinin ifadesine başvurdu.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze aracının gelişi

-Evin önündeki kalabalık

-Evden yükselin feryat sesleri

-Cenazenin mezarlığa gidişi

-Cenaze namazı kalınması

-Cenazeye katılanlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/BABAESKİ(Kırklareli),()-



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Telafer'den kaçabilen Iraklı Türkmenler Hatay'da (3)

KAYMAKAM'A BİLGİ VERİLDİ

Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) yöneticileri, yeni göreve başlayan Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran’ı ziyaret ederek, ilçede barınan Türkmenler hakkında bilgi verdi.

Dernek Başkanı Rahmi Vardı, AFAD tarafından 'sahada çalışma izni olan tek dernek' olduklarını belirterek, "Derneğimiz şuan Musul’un Telafer bölgesinden gelen Türkmenleri misafir ediyor. Bu soydaşlarımız orada göçe zorlanıyor ve canlarını kurtarmak için günlerce yol geliyorlar. Derneğimize geldikleri zaman nerede olduklarını dahi bilmiyorlar, Türkiye’de olduklarını söyleyince de gözlerinin içi gülüyor" dedi. Kırıkhan’da bulunan yardım dernekleri arasında koordinasyonun eksik olduğundan da yakınan Vardı "Kaymakam olarak bu yardım koordinasyonunun tarafınızdan tek elden sağlanmasını bekliyoruz" önerisinde bulundu.

Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran da önümüzdeki günlerde ilçedeki Suriyeliler'in sorunlarını görmek için yerinde incelemeler yapıp bilgi alacağını söyledi.

Haber: Vasi Köse / HATAY, ()

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Bolu'da FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama



BOLU'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen bir kişi tutuklandı, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada polis ekipleri, dün 11'i avukat 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bazı belge ve dökümanlara el konuldu Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si adliyeye sevk edildi. Şenol Ö. nöbetçi mahkemece tutuklanırken, eşi S.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Mutlu YUCA/BOLU, () -

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Adana'da 13 gazeteciye FETÖ üyeliğinden dava açıldı



ADANA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında yerel televizyon ve gazete sahibi ile gazetecilerin bulunduğu 13 şüpheli hakkında, 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Darbe girişiminin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalar kapmasında örgütün medya ayağı ile ilgili soruşturmasını yürüten savcı, iddianamesini hazırladı. Savcı, 59 sayfadan oluşan iddianamesinde tutuklu gazeteciler Aytekin Gezici ve Abdullah Özyurt, firari Zaman Gazetesi Adana Temsilcisi Bilal Öğütçü ve Hasan Ertaş ile tutuksuz Yüksel Evsen, Taner Talaş, Hakan Bülent Yardımcı, Rıfat Söylemez, Ali Pekmezci, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Adana Şube Başkanı Salim Büyükkaya, Abdurrahim Haklıkul, Mustafa Naim Yalçınel ve Osman Palamut'un örgüt üyesi olduklarına ilişkin bulgu ve iddialara yer verdi.

Şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanması içerisinde yer alarak Fethullah Gülen lehinde yazılar yazdıklarını, görsel, sosyal ve yazılı paylaşım sitelerinde yorumlar yaptıklarına dikkat çeken savcı, tüm şüpheliler hakkında terör örgütü üyeliği suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.

Haber: Salih ÜÇTEPE/ADANA, () -

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Seyir halindeki araç alev aldı



ELAZIĞ'da seyir halindeki hafif ticari araç, motor bölümünden alev alarak yanmaya başladı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Olay akşam saatlerinde Elazığ merkez Adnan Orakçıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Resul Kaçar yönetimindeki 23 FE 494 hafif ticari araç, Adnan Orakçıoğlu Caddesi üzerinde seyir halinde iken, motor bölümünden alev yükseldi. Yangını fark eden sürücü Resul Kaçar, aracı sağa çekip, kendini dışarı attı. İhbar üzene gelen itfaiye ekibi, yangını kontrol altına alarak söndürdü.Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ticari taksinin alev alması

-Yanan aractan yükselen alevler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ELAZIĞ, ()

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İzmir'de don uyarısı



METEOROLOJİ'den yapılan açıklama göre, İzmir ve çevresine 'zirai don ve buzlanma uyarısı yapıldı. İzmir Valiliği'nin sitesinde yer alan açıklama da şu ifadelere yer verildi;

İzmir Valiliği'nin sitesinde yer alan açıklama da şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizde (İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın) etkili olaya devam eden soğuk hava kütlesi sebebi ile; özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklığın 0 (sıfır) derecenin altına düşmesi beklendiğinden zirai don olayı beklenmektedir. 27/28 Aralık 2016 gecesi: Çanakkale'nin güney ve doğu ilçeleri, Balıkesir ile Manisa il geneli, İzmir ile Aydın’ın iç kesimlerinde hafif; Manisa'nın doğu ilçelerinde orta kuvvette; 28/29 Aralık 2016 gecesi, Güney Ege’nin kıyı kesimleri dışında bölgemiz genelinde hafif; bölgenin iç kesimlerinde orta kuvvette; İzmir ile Manisa’nın doğu ilçelerinde kuvvetli zirai don olayı beklenmektedir. Bölgemiz yarın 27 Aralık 2016 Salı gecesinden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecektir. Bu sebeple 28 Aralık 2016 Çarşamba ve 29 Aralık 2016 Perşembe günleri beklenen karla karışık yağmur ve kar şeklindeki yağışlarla birlikte karayollarında buzlanma olayı beklenmektedir. Zirai don olayına karşı üreticilerimizin, buzlanmaya karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Haber: İZMİR, ()

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Tunceli'de Dağ Keçisi'ni vuran avcıya 12 bin lira para cezası

TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'ne bağlı Süleymanuşağı Köyü kırsalında, 7 yaşında olduğu belirlenen dağ keçisini vuran kaçak avcıya 12 bin lira para cezası verildi.

Dağ keçisi avlandığına dair bir ihbarı değerlendiren Tunceli Hayvan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Pülümür İlçesi'ne bağlı Süleymanuşağı Köyü'nde kaçak bir şekilde avlanmış bir dağ keçisi leşi tespit etti. 7 yaşında olduğu belirlenmen dağ keçisi, ekipler tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirildi.

Kaçak avcının tespit edilip yakalandığını, adı açıklanmayan avcıya para cezası uygulanacağını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, "İlimizin Pülümür ilçesi Erzincan sınırına yakın Süleymanuşağı Köyü'nde kaçak avcı tarafından vuruluyor. 10 gün içerisinde üçüncü vakayla karşılaşıyoruz. Tespit edildi, yakalandı. Tutanakları elimize geçecek. İl dışından gelen bir kişi tarafından vuruldu. Kimliği bizde saklı" dedi.

Vatandaşların da kaçak avcılara karşı duyarlı olması gerektiğini belirten Gürsönmez, bu konuda kendilerine yardımcı olması çağrısında bulunarak, "Av koruma çalışmalarını devam ettiriyoruz. Ekiplerimiz 7/24 saat çalışıyor. Buna rağmen birçok noktada etkili olunamıyor. Bu noktada duyarlı vatandaşların bizi desteklemesini istiyoruz. Bu vakaların olmaması için gördükleri yerde ihbar etmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Doğa koruma ve milli parklar şube müdürlüğünden detaylar

-Avlanan dağ keçisi

-Haydar Gürsönmez'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ, ()-

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