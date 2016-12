DHA YURT BÜLTENİ-13

HDP'li Pir hakkında 'zorla getirme' kararı



DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlaması ile hakkında soruşturma açılan HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, savcılığa 'zorla getirilmesine' karar verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan hakkında soruşturma başlatılan ve soruşturma kapsamında gönderilen tebligata rağmen ifade vermeyen HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında 'zorla getirilme' kararı çıkartıldı.

HDP'li Pir, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklandığı soruşturmada da gözaltına alınmış ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışı çıkış yasağı şartı ile serbest bırakılmıştı.

Bakan Kılıç Van'da (2)

TERÖR ÖRGÜTLERİNE TEPKİ

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, valilik ziyareti sonrası Vanlı sporcularla kahvaltı yaptı. Kahvaltı sonrası konuşan Bakan Kılıç, terör örgütlerini eleştirdi. FETÖ darbe girişimine değinen Bakan Kılıç, "Ülkemizde ihanet içersinde olanlar var. FETÖ darbe yaşatmaya çalıştı. Ne oldu, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla herkes kenetlendi. Meydanlara koştu, tankların üzerine çıktı. İman dolu gögüslerini siper etti. Terör örgütlerinin hepsine karşı duruyoruz. Bu millet kendisine hizmet edeni gönlüne alır" dedi.

'BİZ BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ'

Devletin, milletin imkanını alıp, çukur kazanlara seyirci kalmayacaklarını da belirten Bakan Kılıç, "Siyasi anlamda belli bir bölgenin temsilcisi olduklarını söylüyorlar. Van gibi tüm illerimizin temsilcisi halktır. Belediyeye kayyum atandı diye eleştiriyorlar. Devletin, milletin imkanını alıp, çukur kazanlara seyirci mi kalacağız ? Bu miletin aracını gerecini çukur kazmak için kullanan, ülkenin, vatandaşın emniyetini sağlamak için gece gündüz çalışan polisi, askeri şehit edene karşı sessiz mi kalacağız ? Kusara bakmayın onlara uzunan elleri kırmak bizim boynumuzun borcudur. Hiç kimse bizi bu yoldan alıkoyamaz. Bizi tehdit edilyorlar. Siz kimi tehdit ediyorsunuz ? İstanbul Beşiktaş ve Kayseri'de polis ve askerlerimizi şehit ettiler. Bunlar kalleş. Bildikleri bomba patlatmak, arkadan vurmak. Hepsi namert hain. PKK alçak, hain bir terör örgütüdür. En büyük zararı da Kürtlere veriyor. Rus büyükelçisini hainin biri arkadan vurdu. Uluslararsı ilişkilerimizi raydan çıkarmaya çalıştılar. Ama bunların arkasında kimler olduğunu herkes biliyor. Bu ülkenin evlatlarını şehit edenler iyi bilsin. Bir ölür bin diriliriz. Size verecek bir karış toprağımız yok. Siz yok olacaksınız. Şimdi de bize Suriye'de Irak'ta ne işiniz var diyorlar. Biz ülkemizin, milletimizin güvenliği için nerde olmamız gerekiyorsa orda oluruz. Bu ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek. Bayrakta gözü olanın gözünü çıkaracağız" dedi.

Bakan Kılıç, Van'a spor yatırımları yapacaklarını, 54 dönüm bir arazi üzerine modern bir spor kompleksi için en kısa süre içinde çalışma başlatacaklarını ifade etti. Bakan Kılıç'a konuşmasının ardından gençlik merkezi sporcuları tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan eylemlerde çekilen fotoğraf hediye edildi. Bakan Kılıç, esnaf ziyareti de yaparak Ak Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

CHP'li Öztürk: Dağı da mı taşıyacaklar ?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, sosyal medya hesabından başlattığı, 'Ardahanlı Çocuklar Üşümesin' kampanyasında toplanan yardımları dağıtmak üzere Ardahan’a geldi. Öztürk Yılmaz, bir ilde Atatürk resminin karga tulumba götürüldüğünü öne sürerek, "Damal'da o resim bir dağa düşüyor, dağı da mı taşıyacaklar" dedi.

Parti il Binasında bir basın açıklaması yapan Öztürk Yılmaz, ildeki ihtiyaç sahibi çocuklara giysi yardımı kampanyasının hava muhalefeti nedeniyle bugün gerçekleşeceğini söyledi. Gündeme ilişkin konuşma da yapan Dış İlişkilerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Türkiye'nin şu anda içinden geçtiği durum, son derece kritik ve zor bir durum. Olabildiğince sorumlu davranmaya, bir lafı söylerken 40 defa boğazımızdaki düğümleri kontrol etmeye çalışıyoruz. Her ağzımıza gelen lafı söylememeye çalışıyoruz. Muhalefette olsak da, sırf muhalefet anlayışıyla hareket etmiyoruz. Ama, gerçeklerde var. Gerçekleri de konuşmak lazım. Bizim ülkemizin kurucusu, Türkiye'nin kurucusu rehberimiz, Ulu Önder Atatürk'ün resmi, bir ilimizde karga tulumba eğer götürülüyorsa, biz bunu kınarız. Buna sessiz kalmayız. Bunu hangi ziyniyetle yapıyorlarsa şunu bilmelerini isteriz, gelsinler bizim Damal İlçemize gitsinler, Damal'da o resim bir dağa düşüyor, dağı da mı taşıyacaklar. Veya bizim kalbimizin dört köşesine nakşetmişiz biz onu, kalplerimizi söküp atacaklar mı?" dedi.

Terör olaylarına da değinen Yılmaz, terörün Türkiye'yi esir almaya çalıştığını ileri sürerek şöyle konuştu: "Şehitlerimiz var. Türkiye AKP hükümetlerinin yanlış politikaları nedeniyle köşeye sıkıştırılıyor. El Bab'dan gelen haberler yüreğimizi dağlıyor. Bizi yaktı ve hükümet sessiz. Biz bir an önce bir açıklama bekleriz. Bu katillere, bu alçaklara bu insan olmayan hayvanlara en sert şekilde cevap verilmesini isteriz. Hiç kimse bizim Mehmetçiğimize böyle davranamaz. Bizim Mehmetçiğimiz, bu alçakların, bu insanlıktan çıkmış bu terör alçaklarının kesinlikle bu tür bir muamelesine razı olamaz ve maruz kalamaz. Yöneticilerin bunu da bilmesi gerekir. Bu alçaklara en sert şekilde cevap verilmesi ve onların orada kazınmasını isteriz. Her türlü desteği de veririz. Hükümetin bu cihatçı gruplarla ilişkilerinde daha sert davranmasını, Türkiye'deki bu olayları ciddiye almasını isteriz. Bu acil bir konudur. Hükümetin gündeminde olması gerekir ve Türkiye'nin gündemindeki konuda budur."

Elazığ’da PKK/KCK operasyonunda 8 tutuklama



ELAZIĞ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK/KCK'yı öven ve örgütsel paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle 20 Aralık'ta gözaltına alınan ve bugün Adliyeye çıkarılan 12 kişiden 8'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK'ya yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, 20 Aralık'ta Elazığ merkez ve ilçelerinde sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK/KCK'yı öven ve örgütsel paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişi Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasından sonra bugün adliyeye çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği'ne ifade veren 8 kişi tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Antalya'da FETÖ şüphelisi 32 kişi adliyede



ANTALYA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgüte mali destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kadın 32 kişi adliye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta düzenlenen operasyonda, aralarında iş insanı, doktor, mühendis ve öğretmenlerin de bulunduğu 3'ü kadın 32 kişi gözaltına alındı. Örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramada, çok sayıda dijital veri depolama cihazı, akıllı telefon, bilgisayar ve örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Ödemiş merkezli FETÖ operasyonunda 27 gözaltı



İZMİR'in Ödemiş ve Kiraz ilçeleri merkezli 5 ilde bu sabah düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, çeşitli meslek gruplarından 8'i kadın 27 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah, FETÖ/PDY'nin Ödemiş ve Kiraz ilçeleri yapılanmasında görev aldığı belirlenen kişilere yönelik 'Gölbaşı 8' adlı operasyon yaptı. İzmir dışında Denizli, Manisa, Ankara ve Şanlıurfa'yı da kapsayan 46 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkan 37 kişiden 8'i kadın 27'si yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında okul, halk eğitim ve ilçe milli eğitim müdürleri, doktor, öğretmen ve esnafın bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin örgüt için 'himmet' adı altında maddi destek sağlamak için çalıştığı, örgüte eleman temin ettiği öne sürüldü. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda bulunan örgütsel dokümanlara ve dijital malzemelere el konuldu.

Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. Hakkında gözaltına kararı bulunan diğer şüphelilerin ise arandığı belirtildi.

Bolu'da avukatlara FETÖ operasyonu: 13 gözaltı



BOLU'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11'i avukat, 13 kişi gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 13 kişinin ev ve işyerlerine baskın yaptı. 11'i avukat 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında bulunan bazı belge ve evraklar ile dijital cihazlara el konuldu.

Gözaltına alınan avukatlar arasında AK Partili belediye meclis üyesi V.B.'nin de bulunduğu belirtildi. 13 kişi, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Annenin feryadı: Kızıma ne oldu bilmek istiyorum



ARTVİN'in Hopa İlçesi'ndeki Kadın Sığınma Evi'nde kalan 27 yaşındaki Ö.D.'nin kızı 2.5 yaşındaki Derya D., , geçen Nisan ayında baygın bulundu. Kaldırıldığı hastanede kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen çocuk, o günden beri solunum cihazına bağlı olarak yaşatılıyor. Kursa gittiği sırada kızının dövüldüğünü iddia eden ve savcılığa suç duyurusunda bulunan Ö.D., "O gün kızıma sığınma evinde ne oldu bilmek istiyorum. Bana bir cevap verilsin" dedi.

Olay geçen 16 Nisan'da Hopa Kadın Sığınma Evi'nde meydana geldi. 2.5 yaşındaki kızı Derya D. ile birlikte kalan burada kalan Ö.D., kızının sığınma evinde bir arkadaşına bırakarak İlçe Milli Eğitim Merkezi'nde verilen kursa gitti. Bu sırada sığınma evinde bulunan kızı, iddiaya göre bir başka kadın tarafından odada baygın halde bulundu. Ardından çağrılan ambulansla Hopa Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Kalbi durduğu belirlenen küçük çocuk, burada yapılan kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldü. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle özel bir hastaneye kaldırıldı. Ö.D.'nin şikayeti üzerine, olayla ilgili olarak Hopa Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Tedavisi özel bir hastanede devam eden Derya D.'nin yaklaşık 8 aydır solunum cihazına bağlı olarak yaşadığı belirtildi.

Anne Ö.D. ise olay günü kızının bu duruma nasıl geldiğinin aydınlatılmasını istedi. Kızını hastanede gördüğünde ensesinde morluk ve kafasında şişlik gördüğünü söyleyen Ö.D., "Kadın sığınma evinde kalan bir kadın tarafından kızımın darp edilmiş olmasından şüpheleniyorum. Zaten savcıya da bu yönde ifade verdim. Hala dosya savcılık aşamasında, soruşturuluyor. Dava açıldığına dair bilgi gelmedi. Ben artık kızıma ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Kızımın bulunduğu o odada ne oldu bilmek istiyorum. bana 'Kamera görüntüsü yok' diyorlar ben bir kamera görüntüsü buldum. O odadaki kamera görüntüleri incelensin istiyorum. Kızımın darp edildiğini düşünüyorum. Kafamda sürekli soru işaretleri var. Bu olay aydınlatılsın bana bir açıklama yapılsın" diye konuştu.

Ö.D., sözlerine şöyle devam etti:

"Lütfen devlet bana ve kızıma sahip çıksın, yardım etsin. Kızıma ne oldu bilmek istiyorum. Bana bir cevap verilsin. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Kızımı bu halde gördükçe perişan oluyorum. Hastane masraflarını karşılamak zor oluyor. Yardım bekliyorum. Artık dayanamıyorum."

Villa'ya uyuşturucu operasyonu

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

ISPARTA'nın Keçiborlu İlçesi yakınlarında şarampole yuvarlanan otomobilde üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Ahmet Yılmaz yaşamını yitirirken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazada ölen Ahmet Yılmaz, Burdur'da toprağa verildi.

Dinar- Keçiborlu karayolunda pazar sabaha karşı meydana gelen kazada, Faruk Demirci'nin kullandığı 15 DB 323 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Otomotiv Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ahmet Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Faruk Demirci, Ömer Ayyıldız ve Kadir Önel ise yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Faruk Demirci'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yaşamını yitiren Ahmet Yılmaz'ın cenazesi bugün memleketi Burdur'da toprağa verildi. Ulu Cami'de öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, MAKÜ rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Prof. Dr. Durmuş Acar, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Genel Sekreter Yardımcısı Mesut Türkmen, Teknik Bilimler MYO Müdürü Serkan Öktem, Yılmaz'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Ahmet Yılmaz, gözyaşları arasında Sultandere Mezarlığı'na defnedildi.

Gaziantep'te, 'akıllı şehir' protokolü

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ile Enerjisa arasında 'Akıllı Şehir Gaziantep' projesi protokolü imzalandı. 3.6 milyon lira bütçeyle gerçekleştirilecek proje kapsamında, kent merkezindeki Masal Parkı’nda yeni nesil enerji teknolojileri tanıtılacak.

Protokol töreni Gaziantep Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Törene Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Fatma Şahin, dünyada artık kentlerin yarıştığını söyledi. Kalkınmanın artık yerelde başladığına değinen Şahin şunları dedi:

"Şimdi şu anda yeni bir dünya düzeni var ve kalkınma yerelde başlıyor, demokrasi yerelde başlıyor ve artık kalkınma yerelde başlıyor. Şehir yarışında rekabeti yönetmemiz lazım ve şehir yarışında insana dokunarak somut bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Kendi rüzgarımızın, kendi jeotermalimizin yeni yeni kıymetini bilmeye başladık. 2004 yılında ben milletvekiliyken Sanayi Komisyonunda çalıştığım dönemde bununla ilgili ciddi sorunlar vardı. Su akıyordu biz bakıyorduk, rüzgar boş yere dönüyordu biz bundan istifade edemiyorduk. Güneş enerjisi konusunda çok ciddi sorunlarımız vardı. O günden bu güne çok ciddi bir şekilde yol aldık. Ama en büyük tüketici şehirler, dolayısıyla önce belediyelerin kendinden başlamak suretiyle bu yenilenebilir enerjide çok ciddi bir manada kendini geliştirmesi ve bu manada çok ciddi yatırım yapması gerekiyor. Bunu hayata geçirmek zorundayız çünkü akıllı şehir deyince; bizim akıl sorunumuz yok fazlamız bile var. Bunu ne kadar iyi kullanacaksınız ? Nasıl koordine edeceksiniz ve bu teknolojiyi ne kadar iyi kullanacaksınız ? Bunu daha iyi başarmamız gerekiyor. Uluslararası literatüre, söyleme ve eyleme daha iyi entegre olmamız gerekiyor. Şu an dünya bunu konuşuyor. Bugün Londra'nın konusuysa, Barselona ve Paris'in konusuysa Gaziantep'in de konusunun bu olması gerekiyor."

AKILLI ÇİÇEK SİSTEMİ KURULACAK

Enerjisa Genel Müdürü Murat Pınar da yapılacak projenin dünyada daha yeni yer edinmeye başladığını aktardı. Şirket olarak insanların hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Pınar, proje ile beraber bir çok yeniliğin uygulanacağına dikkat çekerek, "Şebekemizin iyileştirilmesi için son teknolojinin kullanıldığı akıllı şebeke projelerimiz ile hizmet kalitesinde gelişmiş ülke standartlarını Türkiye'ye getirmeyi hedefliyoruz. Proje ile beraber hareket sensörlü ve araçları takip eden ışıklandırma sistemi kullanacağız. Elektrikli toplu taşıma sistemi kullanacağız. Enerji depolama sistemi kurarak enerji alt yapısını geliştireceğiz. Park alanına kurulacak akıllı çiçeklerle ile güneş takip mekanizması olan sistem kuracağız. Bugüne kadar yaptığımız yatırım ve AR-GE projelerimiz ile sektörümüzde öncü çalışmaları hayata geçirmenin gururu ve sorumluluğunu yaşıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştireceğimiz, sektöre ve uluslararası çalışmalara örnek nitelik taşıyacak KRİTA projemiz ile bölge sakinlerine en yeni nesil enerji teknolojilerinin kullanım imkanı sunulacak. Projenin sürdürülebilir ve kaliteli enerjinin sağlanması açısından dönüm noktası olacağına inanıyorum" diye konuştu.

EPDK Ar-Ge fonuyla yürütülen ve 2018 yılının haziran ayında tamamlanması hedeflenen ve KRİTA adı verilen proje, 3.6 milyon liraya mal olacak. Proje kapsamında, kentteki 100'üncü Yıl Atatürk Kültür Parkı’nda yeni nesil enerji sistemlerine ilişkin uygulamalar yapılacak. Uygulamalar; elektrik altyapısını iyileştirme ve yenileme çalışmaları, park alanında güneş enerjisi üretim sistemleri kurulumu, enerji depolama pilot sistemi kurulumu ve elektrikli şarj altyapısı kurulumunu içerecek. Buna ek olarak park alanı içerisinde gürültü ve hareket sensörlerine sahip akıllı aydınlatma uygulaması da gerçekleştirilecek.

2 kardeşin ölümene neden olan 2 sanığa 8- 10 yıl hapis



KAYSERİ'de başka bir araçla kovalamaca sırasında, Hamit (33) ve Yusuf Kurtoğlu (25) kardeşlerin aracına çarparak ölümlerine neden olan 2 sanığa 10 yıl 7 ay ile 8 yıl 9 ay hapis cezaları verildi.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu Ersoy Şahin (28), tutuksuz yargılanan Güven Budak (41) ve hayatını kaybeden kardeşlerin yakınları katıldı. Mahkemede savunma yapan Ersoy Şahin, "Güven ile aramızda yaşanan tartışmadan dolayı arabası ile beni kovaladı. Bu nedenle aramızda kovalamaca oldu ve kaza meydana geldi. Çok pişmanım" dedi. Tutuksuz yargılanan Güven Budak da yaşanan olayda kimseyi öldürme ve kaza yapma kastının olmadığını, çok üzgün olduğunu söyledi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti Ersoy Şahin'e 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 10 yıl 7 ay hapis, 2.5 yıl da ehliyetinin el konulması kararı verdi. Tutuksuz sanık Güven Budak'a aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezası ve 2.5 yıl ehliyetine el konulması kararı veren mahkeme, sanığın tutuklanmasına karar verdi.

