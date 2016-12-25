DHA YURT BÜLTENİ - 13

Başbakan Yardımcısı Kaynak Kilis'te

BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, bazı temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde geldiği Kilis'te valiliği ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Kaynak, Hatay'daki temaslarının ardından akşam saatlerinde geldiği Kilis'te, Valiliği ziyaret etti. Vali İsmail Çataklı tarafından karşılanan Veysi Kaynak, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Veysi Kaynak, durum tespiti yapmak istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Sayın valimiz, belediye başkanımız ve milletvekillerimizle beraber hem bir durum tespiti yapalım istiyoruz. Geçen hafta El Bab'da vatanımız için, milletimiz için ülkemizin bölünmez bütünlüğü için, kahramanca mücadele eden ve yaralanan askerlerimizi ziyaret edelim istedik. Kilis'te çok önemli bir muhacir nüfusu var. Elbeyli'nin karşında, Çobanbey'de, zeytinlik alanda yaklaşık 180 bin insan var. Kış şartlarına girdik. Bu insanların 70- 75 bini çadırlarda, diğerleri serbest alanda kalıyor. Kış şartlarında hangi insani yardımları yapabiliriz? Sayın valimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanımızla bunları görüşeceğiz."

Veysi Kaynak, daha sonra makamda Vali Çataklı, milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Reşit Polat ve Belediye Başkanı Hasan Kara ile basına kapalı olarak görüşme yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kilis Valiliği

- Veysi Kaynak'ın gelişi

- Alınan güvenlik önlemleri

- Veysi Kaynak'ın açıklamaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)

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Müteahhit para verince çatıdan aşağı indi

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bir inşaatın çatısına çıkarak intihar edeceğini söyleyen 42 yaşındaki H.D, müteahhit para yardımında bulununca aşağı indi.

Saat 15.00 sıralarında, Güney Mahallesi Fetih Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir inşaatın çatısına çıkan kişi aşağı sarkarken, vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri geldi. Çatıya çıkan polis intihar edeceğini söyleyen kişiyi ikna etmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye ekibi de aşağıda önlem alarak atlama ihtimaline karşılık şişme yatağı hazırladı. Maddi sıkıntılar yaşadığını söyleyen 3 çocuk babası H.D. cep telefonu ile yakınlarıyla görüşürken atlayacağını söyledi. H.D. sık sık kenara kadar gelip, aşağı sarkarak atlayacağını söyledi. Yanına gelen polisleri tehdit eden H.D. tuğla ve kiremitleri aşağı attı. Aşağıda toplananlar merakla yaşananları izlerken, aşağıdan bağırarak H.D.'yi atlamaması için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1.5 saat süren çaba sonrasında, inşaatı yapan müteahhidin de bir miktar para yardımında bulunması sonucu H.D. çatıdan aşağı indi.

H.D. sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye götürülürken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çatıdaki kişinin aşağı sarkması

-Aşağıdaki kişilerin atlama diye bağırması

-Aşağıda toplananlar, itfaiye, polis ve 112 Acil ekipleri

-Çatıdaki kişinin cep telefonu ile konuşması

Haber: Nabi YAZICI / KÖRFEZ(Kocaeli), () -

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Fethiye'de 260 kaçak yakalandı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na geçmeye çalışan 57'si çocuk 260 kaçak, jandarma tarafından yakalandı. Kaçaklarla birlikte 1 Suriyeli ve 10 Türk, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün gündüz saatlerinde, geçen 5 Aralık'tan bu yana göçmen kaçakçılığı şüphesiyle takip ettiği 'Hebatallah' isimli tekneye Çığlık Koyu'nda operasyon düzenledi. Minibüslerle koya getirilen 112 kaçağı tekneye binmeye hazırlanırken yakalayan jandarma, kaçmaya çalışan teknenin durdurulması için de Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinden destek istedi. Hızla bölgeye gelen sahil güvenlik botu, durdurduğu teknede 148 kaçak daha yakaladı.

105'i Suriye, 96'sı Pakistan, 41'i Sri Lanka, 7'si Filistin, 5'i Eritre, 4'ü Lübnan, 1'i İran ve 1'i de Irak uyruklu 260 kaçak ile birlikte kaçışı organize ettiklerinden şüphelenilen 1 Suriyeli ve 10 Türk gözaltına alındı.

Tekne, Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı İskelesi'ne çekilirken, Fethiye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirilen kaçaklar ifadesi alındıktan sonra Fethiye Kapalı Spor Salonu'na yerleştirildi. Kaçaklar arasında 8 aylık hamile bir kadının da bulunduğu kaydedildi. Göçmenlerin kaçışını organize ettiğinden şüphelenilen 11 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaçaklardan görüntü

- Tekneden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), ()

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22 yıl önce temeli atılan okulun tamamlanmasını için eylem yaptılar

KAHRAMANMARAŞ'ın Fatmalı Mahallesi sakinleri, dönemin Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam tarafından 22 yıl önce temeli atılarak atıl durumda bırakılan lisenin tamamlanması için eylem yaptı.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Fatmalı Mahallesinde oturanlar, dönemin Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam tarafından 1994'te temeli atılan ve atıl durumda bulunan lise inşaatının önünde toplanıp eylem yaptı. Çocuklarının taşımalı sistemle başka okula gittiklerini söyleyen mahalleli okulun bir an önce tamamlanmasını istedi. Mahalleli, ellerinde 'Fatmalı Mahallemize lise istiyoruz', 'Biz okumak istiyoruz, siz okulumuzu yapmıyorsunuz' yazılı dövizlerle eylem yaparken, bu sırada başka bir programdan dönen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, vatandaşların yanına giderek sorunlarını dinledi. Başkan Erkoç, sorunun gerekli yerlere ileteceğini ve kendisinin de konunun takipçisi olacağını söyledi.

Fatmalı Mahallesi Muhtarı Şeref Kalay, okul istediklerini ve yetkililerin yardım etmesini isteyerek, "Mahallemizde çok büyük bir okul sorunumuz var. Mahalle sakinleri burada bir okulun yaptırılmasını istiyor. Buradan yetkililere sesleniyorum; bizim mahallemizde temeli atılan okulumuzun tamamlanmasını istiyoruz. Çocuklarımız taşımalı eğitimle okuyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden 88 yaşındaki Hasan Kibar ise, çocukların perişan olduğunu ifade ederek, "Mehmet Sağlam, 1994 yılında Milli Eğitim Bakanı idi. Sayın bakanımız buraya geldi ve 1994 yılında ilkokulun temelini attı. Biz Fatmalı Mahallesi olarak buraya bakılmasını ve biran önce okulun yaptırılmasını istiyoruz. Çünkü bizim çocuklarımız burada rezil oluyor. Çocuklar çevre mahallelerdeki okula gitmek zorunda kalıyor" diye konuştu. Mahalleli, Başkan Erkoç ile görüştükten sonra eyleme son verip evlerine döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hasan Kibar'ın konuşması

- Erkoç'un mahalle sakinleriyle konuşması

- Eylem yapanlar

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-Kahramanmaraş-)

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Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kilogram bonzai ile 2303 extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine hakerete geçti. Teknik takip sonucu durdurulan otomobilde 20 gram bonzai ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.K., O.C., B.B. ve O.C gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinden sonra M.K.'nın evinde yapılan aramada ise, 8 kilogram bonzai, 2303 extacy hap ve sahte kimlik ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., O.C. ve B.B., tutuklandı, O.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şüphelilerin adliyeye çıkarılışından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), ()

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Freni boşalan TIR duvara çarptı: 1 ölü

MUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'nde, freni boşalan TIR'ın yol kenarındaki istinat duvarına çarptığı kazada şoför 40 yaşındaki Mehmet İşler hayatını kaybetti.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Gerişburnu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet İşler yönetimindeki 06 FC 297 plakalı çimento yüklü TIR'ın freni boşalınca kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan devrilen TIR ile duvar arasında sıkışan İşler, feci şekilde can verdi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonrasında İşler, sıkıştığı yerden çıkartıldı. Mehmet İşler'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Cihan KAYA / SEYDİKEMER (Muğla), ()