DHA YURT BÜLTENİ - 13

Çevik Kuvvet minibüsü TIR'a çarptı: 11 polis yaralı

KIRKLARELİ'de Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli personeli taşıyan minibüsün TIR'la çarpıştığı kazada 11 polis yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelini taşıyan 39 AA 0041 plakalı minibüs, il merkezine 6 kilometre mesafedeki Kavaklı Beldesi yakınlarında kavşakta dönüş yapmak isteyen ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 41 YN 092 plakalı TIR'a yandan çarptı. Kazada, minibüste bulunan aralarında Şube Müdürü'nün de bulunduğu 11 polis yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırklareli Valisi Esengül Civelek ile İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, hastaneye giderek yaralı polis memurlarının durumları hakkında bilgi aldı. Yaralı polislerinin durumlarının hafif olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapılarak, soruşturma başlatıldı.

Erdoğan: Teröre bu topraklarda asla fırsat vermeyeceğiz

İzmir'e çeşitli açılışlar gerçekleştirmek üzere gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Aliağa'dan sonra Tire'ye geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tire'deki süt entegre tesislerinin açılışı öncesinde fabrikanın bahçesini miting alanına çevirip toplanan vatandaşlara otobüs üzerinden seslendi.

İlk olarak helikopterle alınan üzerinden geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a vatandaşlar aşağıdan ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp, sevgi gösterilerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ezilenlerin gür sesidir o. Cumhurbaşkanımız başkomutanımız geliyor', 'İşte lider, işte liderimiz' sözleriyle anons edildi. Vatandaşlar da Rabia işareti yapıp, "Ya Allah Bismillah Allahu Ekber" dedi.

Mitingi gibi alanda ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım konuştu. Sözlerine 'Cumhurbaşkanımız Tire'ye hoş geldiniz' sözleriyle başlayan Başbakan Binali Yıldırım, açılışını yapacakları Sütaş'ın üretim tesisinde 850 kişinin istihdam edileceğini belirterek, şunları söyledi: "İzmir, Türkiye'nin batıya açılan kapısı. İzmir olmadan Türkiye fotoğrafı eksik kalır. İzmir'in ilklerin kenti olduğunu huzurlarınızda söylemek istiyorum. İstiklal mücadelemizin başladığı ve zaferle noktalandığı kentin adı İzmir'dir. İzmir'i Ankara'ya İstanbul'a otoyollarla hızlı trenlerle bağlıyoruz. 2023'e giden yolda emin adımlarla hedeflerine ulaşması için projeleri bir bir hizmete açıyoruz. Daha geçen hafta ülkemizin gururu Avrasya Tüneli'nin açılışını yaptık. İki kıtayı denizin altından birleştiren Asya ile Avrupa'yı 4 dakikada geçen bu muazzam eser, sadece İstanbul'un değil aynı zamanda İzmir'in de projesidir. Oradan çıkıp Osmangazi Köprüsü'nden geçip İzmir- İstanbul Otoyolu için 2018 yılında inşallah 'ver elini İzmir' olacak. Sayın Cumhurbaşkanım burada Küçük Menderes Ovası'nın yiğit insanlarını, çalışkan arılarını görüyorsunuz. Liderliğinizde İzmir- Türkiye ile birlikte 2023 hedefleri için gece gündüz demeden çalışacak ve mutlaka ülkemizi Türkiye'yi parmakla gösterilen 10 ülke arasına sokacağız inşallah. Yeter ki birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz zarar görmesin. Bir olacağız. Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet. Teröre bu topraklarda asla fırsat vermeyeceğiz."

"HİÇBİR GÜCÜN KARŞISINDA EĞİLMEDİK"

Vatandaşların 'Dik dur eğilme bu millet seninle sözleriyle' sloganıyla konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç endişeniz olmasın. Biz bugüne kadara hiçbiri gücün karşısında eğilmedik. Sadece rabbimizin karşısında, huzurunda rükuda eğiliriz. Başka yok" dedi.

Tire'nin seçilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tire bugün gerçekten muhteşem bir eserle farklı bir geleceği yürüyecek. Önce Ege Gaz'ın tesislerinin açılışını yaptık. Şimdi de Sütaş'ın Tire'deki bu dev tesisinin açılışını yapıyoruz. Şahsım milletim adına Muharrem beye ve ekibine teşekkür ediyorum. Sütaş'ı bundan böyle reklamlarda izlemekle kalmayacağız Tire'yi de izleyeceğiz. Bütün bunlarla birlikte Tire'nin dev yatırım için seçilmesi manidardır. Bu çiftçimizin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız emeğinin değerlendirilmesine yönelik adımdır. Emeğin karşılığını bulması bizim için iftihar vesilesidir" dedi.

EL BAB OPERASYONUNU DEĞERLENDİRDİ

El Bab'ta süren operasyonu da değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son zamanlarda cereyan etmekte olan terör belasına karşı bakın durmak var mı? Yola devam ediyor muyuz? İstedikleri kadar terör estirsinler. Bu milleti bölemeyecekler. İşte Tire. İstanbul'da terör eylemi oldu, Allah rahmet eylesin. Kayseri'de bir terör eylemi oldu, şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Rusya büyükelçisine suikast oldu. Rahmet diliyorum. El Bab'ta 16 şehidimiz Allah onlara rahmet etsin. Fakat biz ne diyoruz biz bir ölürüz bin geliriz. İşte El Bab'ta ne oldu? Bine yakın DEAŞ'lı orada öldürüldü. Şimdi bazıları akıl veriyor; 'Bizim Suriye'de ne işimiz var. Dünyayı biz mi kurtaracağız' diyor. Bizim dünyayı kurtarmak diye derdimiz yok ama benim Kilis'ime, Gaziantep'ime saldıranlarla hesabım var. Bunlar ne akılsız adam ya. Adam 56 benim vatandaşımı şehit ediliyor, utanmadan sıkılmadan 'dünyayı biz mi kurtaracağız' diyor ve biz sabır sabır dedik en sonunda girmek zorunda kaldık. Şu anda El Bab'a kadar inmiş vaziyetteyiz. TSK'mız Özgür Suriye Ordusu ile orada çalışmalarını sürdürüyor. 'Diplomatik yanı olması lazım' diyorlar. Olmadığını kim söyledi sana. Koalisyon güçleriyle, Rusya'yla İran'la aynı şekilde bir taraftan da bunu yapıyoruz. Aynı şekilde Suudi Arabistan, Katar'la görüşüp bunları yapıyoruz. Bize kimse diplomasi dersi vermesin. Dersimizi iyi biliyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla devam edeceğiz bize dokunan hesabını iyi yapsın. Karşılığını alır. Canımız acıyor ama onlara da karşılığını veririz."

Rize'de Atatürk Anıtı valilik önündeki tören alanına konuldu (3)

CHP'DEN ATATÜRK ANITI TEPKİSİ

CHP'nin Rize, Trabzon, Giresun Gençlik Kolları Başkanları, Rize Belediyesi'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan Atatürk anıtının kaldırarak valilik önündeki tören alanına taşınmasına tepki gösterdi. Polisin güvenlik önlemi aldığı Rize Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 40 kişilik grup adına açıklama yapan CHP Rize Gençlik Kolları Başkanı Kemal Özgür Kahraman, Rize için kara bir gün yaşandığını belirterek Atatürkçüler olarak bu kara güne tepki gösterdiklerini söyledi. Kahraman, "Bu ülkede Cumhuriyet'e başkaldıranlar, Atatürk'e isyan edenler tarihte başarılı olamamışlardır. Onlara bu tarihi tekrar tekerrür ettirmek bizim boynumuzun borcudur. Rizelinin yurt ve vatanseverliğini kimse tartışamaz. Rizeli Cumhuriyetini, Atatürk'ünü korur. Çünkü Rizeli bütün her şeyini çayına ve çayın kurucusu Atatürk'e borçludur. Rizeliler bu heykeli yerine koyacak, bu binadaki koltukları işgal eden Belediye Başkanı'nı da evine göndermesini bilecektir" dedi. CHP Rize İl Başkanı Mesut Rakıcı'da Atatürk'ün Gençliğe hitabını okudu. Grup daha sonra dağıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü davasında duruşma ertelendi

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun, 5 kişi ile birlikte bindiği helikopterin düşmesi sonucu ölümünde, dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen'in yargılandığı davanın 12'nci duruşması görüldü. FETÖ/PDY soruşturmasından tutuklu bulunan Özmen'in katılmadığı duruşma, eksiklerin giderilmesi için 28 Nisan'a ertelendi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesinin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ederken 'Muhsin Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor' bilgi notuyla çalışmaların aksamasına neden olduğu iddiasıyla 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen Dursun Özmen'in yargılanmasına Kahramanmaraş 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. FETÖ/PDY soruşturmasından tutuklu bulunan Özmen'in katılmadığı duruşma, eksiklerin giderilmesi için 28 Nisan'a ertelendi.

Duruşma sonunda adliye önünde partililerle birlikte bir açıklama yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, görülen davanın ana dava olmadığını anımsatarak, "Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarımızın dava sürecinde bugün 12'nci duruşma gerçekleştirildi. Biliyorsunuz bu ana soruşturma dosyası sonrası açılmış bir dava değil, tefrik edilmiş bir konu. Kahramanmaraş'tan, Kayseri'ye ve bazı illere gönderilen 'Muhsin Yazıcıoğlu kurtuldu geliyor' bilgi notunun sahibi dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Dursun Özmen'le ilgili sürdürülen bir dava. 12'incisi gerçekleştirildi ve inşallah 28 Nisan'da 13'üncüsü için yine burada olacağız" diye konuştu.

Destici ayrıca, ana davayla ilgili verilen takipsizlik kararına yaptıkları itirazın sonuçlanmadığını, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortaya çıkan yeni belge ve iddialar üzerine yaptıkları başvurunun adından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ise devam ettiğini kaydetti. Destici, şöyle devam etti: "Biz başından itibaren 'Burada ana şüpheler var ve bu şüpheler ortadan kaldırılıncaya kadar, aydınlatılıncaya kadar biz bu sürecin takipçisi olacağız arkadaşlarımızla birlikte' dedik. Daha öncede ifade ettim kimse bizim yılgınlık, yorgunluk göstermemizi, bıkmamızı, usanmamızı, korkmamızı beklemesin. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada camiamız, arkadaşlarımız, avukatlarımız hep birlikte hukukun üstünlüğüne inanan vatandaşlarımızla birlikte bu süreci takip etmeye devam edeceğiz."

Avrupa Türk Birliği Federasyonu Genel Başkanı, aynı zamanda merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun da akrabası olan Erol Yazıcıoğlu ise yönetim kurluyla birlikte davayı izlemek için Kahramanmaraş'a geldiklerini söyledi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümün bir suikast olduğunu belirten Erol Yazıcıoğlu, "Şehit liderimiz hep adalet arardı. Biz de onun ayak izlerine basarak Anadolu'muzda adaletin muhakkak bir gün tecelli edeceğine inanıyoruz" dedi.

Çeşme'de denize sızan yakıt kirliliği temizleniyor



İZMİR'in Çeşme İlçesinde kayalıklara oturan Panama bandıralı Lady Tuna gemisinden denize sızan 50 tona yakın yakıtın, Paşa Limanı ve Ilıca Yıldız Burnu kıyılarında oluşturduğu kirliliği temizleme çalışmalarına başlandı. Temizlik çalışmalarının 2 ay kadar sürmesinin beklendiği bildirildi.

Denize sızan yakıtı temizlemek için İstanbul'dan gelen Mare Deniz Temizlik Şirketi ekipleri, dünden itibaren yoğun bir çalışma temposuna girdi. Fırtına nedeniyle Paşa Limanı ve Ilıca Yıldız Burnu kıyılarına kadar ulaşan ve ciddi bir kirlilik oluşturan yakıt, uzman temizlik ekipleri tarafından denizden ve kıyıdan toplanmaya başlandı. Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de 25 kişilik bir ekiple Ylıdız Burnu'na giderek, balıkçı teknelerinin olduğu bölgelerde denizdeki kirlliği temizleme çalışmalarına destek verdi. Belediye ekipleri, sıcak suyun olduğu mendirekte ve Ilıca Su Ürünleri Kooperatifi'nin mendireğinde oluşan kirliliği de özel solüsyonlarla temizledi.

Mare Deniz Temizlik Şirketi yetkililerinden Gürol Güler, 20'si dalgıç, 80 kişilik ekiple, denizde ve kıyılarda yoğun bir tempoyla çalışmaya başladıklarını, 20-30 kişilik takviye ekibin daha geleceğini belirterek, "Öncelikle Lady Tuna gemisinin etrafını bariyerlerle çevirerek 60 ton kadar yakıt hapsettik. Dalgıçlarımız ve teknik ekiplerimiz, gemide oluşan yırtığı onardılar. Hapsedilemeyerek denize sızan ve fırtınanın da etkisiyle kıyılara kadar ulaşan 50 tona yakın yakıtın temizlenmesine hızlı bir şekilde başladık. Özellikle Paşa Limanı bölgesindeki kıyılarda oluşan yakıt kirliliğine müdahale ettik. Fırtınayla kıyıya kadar ulaşan yakıtın denizden toplanması çalışmamız devam ediyor. Ayrıca kıyıdaki yakıtlar da toplanıyor. Çok geniş bir alana yayılması nedeniyle ekiplerimizi bölmek zorunda kaldık. Ilıca Yıldız Burnu'nda balıkçı tekneleri ve yatlar da yakıttan zarar gördüler. teknelerin arasındaki yakıtları ve dalgaların da etkisiyle mendireklerde oluşan kirliliği temizlemek için Çeşme Belediyesi'nden gelen yardım teklifiyle, Belediye ekiplerine gerekli ekipmanları vererek temizlik yardımı aldık. Belediye temizlik ekibine verdiğimiz, çevreye hiçbir zararı olmayan özel solüsyonlarla, mendirekler temizlendi. Balıkçı tekneleri ve yatlarda oluşan yakıt kirliliği de dalgıçlarımız tarafından solüsyonlarla temizlenecek. Zarar gören bütün teknelerin zararı karşılanacak ve tekneler tamamen temizlenerek eski haline getirilecek. Kıyılarda oluşan yakıt kirliliği de özel solüsyonlarımızla tamamen ortadan kaldırılacak. Çalışmaların iki ay kadar süreceğini tahmin ediyoruz. Çalışmalarımız sonucunda kıyıları ve denizi eski haline dönüştüreceğiz" diye konuştu.

BELEDİYEDEN 25 KİŞİLİK EKİPLE DESTEK

Yıldız Burnu'ndaki temizlik çalışmalarına 25 kişilik bir ekiple katılan Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Nurettin Sipahican, olayı öğrendikten sonra, CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın talimatıyla olay yerine gittiklerini ifade ederek, "Temizlik firmasının yetkilileri, özellikle Paşa Limanı bölgesinde yoğun bir çalışma yürütüyorlardı. Biz de Çeşme Belediyesi olarak kendilerine yardımcı olabileceğimizi ilettik. Yıldız Burnu tarafında müdahalede bulunabileceğimizi, ekip eksiği olduğunu söylediler. Biz de Temizlik İşleri ekibi olarak, sıcak su olarak tabir ettiğimiz alanda,deniz içinde ve kıyıdaki kirliliği temizledik. 25 elemanımız, görev yaptı. Firmanın verdiği ekipmanlarla, deniz içindeki yakıtı da temizledik. Firmanın, 20'si dalgıç, 80 personelle temizlik çalışması yaptırdığını öğrendik. Yarın da 25-30 kişilik ekibin daha takviye olarak geleceğini söylediler. Biz de Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak, kıyılarımızın yakıt kirliliğinden temizlenmesi çalışmalarının takipçisi olacağız" diye konuştu.

Yıldız Burnu'ndaki çalışmaları yerinde izleyen Çeşme Denizciler Derneği Başkanı İsmail Porsuk da yaptığı açıklamada, "Lady Tuna gemisinin yaptığı kazadan dolayı oluşan bir çevre kirliliği ile karşı karşıya kaldık. Olmaması gerekse de sonuçta bir kaza oldu. Gerekli tedbirlerin alındığını öğrendik. Temizlik firması yoğun bir çalışma yürütüyor. Havanın sert olması nedeniyle yakıtın büyük bölümü kıyıya geldi. Birkaç hafta içinde bütün kıyılarımızdan yakıt kirliliğinin toplanacağını sanıyoruz Çeşme denizlerinin temizlenmesi için uğraşırken, böyle bir olayla karşı karşıya kalmamız, bizleri çok üzdü. Ama gerekli olan önlemler alındığı için, bu sorunun kısa sürede çözümleneceğine inanıyoruz" diye konuştu.

KAYALIKLARA OTURMUŞTU

Geçen 18 Aralık Pazar günü Ildır'daki bir balık çiftliğinden aldığı orkinosları Japonya'ya götürmek üzere yola çıkan Panama bandıralı 'Lady Tuna' adlı gemi, balıkçı teknelerine çarpmamak için manevra yaparken Pırasa Adası yakınlarında kayalıklara oturdu. Kayalıklara oturan geminin gövdesinde yırtık oluşurken, büyük miktarda akaryakıt denize sızdı. Geminin etrafı bariyerlerle çevrilmesine karşın yakıtın çevreye yayılmasına engel olunamadı. Çevreye yayılan yakıtın bir bölümü, fırtınanın da etkisiyle kıyılara ulaştı.

Bakan Çavuşoğlu, Sümer Ezgü Sanat Akademisi'ni açtı

"Saldırılar bizi güçlendiriyor"



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da sanatçı Sümer Ezgü'ye ait Sümer Ezgü Sanat Akademisi'nin açılışını yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Biz her şartta ülkemizi zorluktan çıkarmak için ekonomimize, eğitime ve sanata önem vereceğiz" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, sanatçı Sümer Ezgü'nün Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki Sümer Ezgü Sanat Akademisi'nin açılışına katıldı. Akademinin açılışına Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra, Vali Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya Milletvekilleri Sena Nur Çelik, Gökcen Özdoğan Enç, Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, türkü yazarı Mehmet Özbek ve davetliler katıldı. Açılış töreninde konuşan Bakan Çavuşoğlu, ağabeyi olarak seslendiği Sümer Ezgü'ye teşekkür etti. Sümer Ezgü'nün Anadolu türkülerini sevdirdiğini belirten Çavuşoğlu, türkülerle büyüdüklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Küçüklüğümüzde plaklar vardı, onun etrafında oturur türkü dinlerdik. Sümer Ezgü'nün türküleriyle Anadolu'dan geldiğimizi hiçbir zaman unutmadık. Rahmetli anacığım Sümer Ezgü'yü çok severdi. Ne zaman televizyona çıksa 'Benim oğlum geldi' derdi. Rahmetli anamın oğlu ağabeyimizdir. Benden genç göründüğüne bakmayın benden birkaç yaş büyüktür. Bu akademide 7'den 70'e herkese Türk müziği ve kültürünü öğretecek" diye konuştu.

SALDIRILAR BİZİ GÜÇLENDİRİYOR

Türkiye'ye yönelik saldırılar olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Esasen bu saldırılar ve şehitlerimiz bizi daha da güçlendiriyor. Milli birlik ve beraberliğimizi artırıyor. Biz her şartta ülkemizi bu zorluktan çıkarmak için ekonomimize ağırlık vereceğiz. Eğitime ve sanata önem vereceğiz. Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için her alanda çok çaba sarf etmemiz lazım."

VALİ: TÜRKÜLERİ SÜMER EZGÜ'DEN SEVDİK

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentte önemli bir merkezin açılışını yaptıklarını söyledi. Birçok türküyü Sümer Ezgü'den sevdiklerini belirten Karaloğlu, Ezgü'nün bu akademiyle birçok çocuğa türküyü sevdireceğini kaydetti.

EZGÜ: SANAT TOHUMLARI EKİYORUZ

Sanat akademisinin kurucusu Sümer Ezgü de merkezlerinde yerli müzik enstrümanlarının yanı sıra batı müziğinden enstrümanların da eğitimi olacağını söyledi. Halk danslarının yanı sıra bale, salon dansları, drama, konservatuvara hazırlananlara eğitim vereceklerini dile getiren Ezgü, şöyle konuştu: "Bu akademinin en büyük özelliklerinden biri Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olmasının yanı sıra London College Of Music sertifikası vermesidir. Yurt dışından burs imkanı sağlıyoruz. Usta öğretici sertifikası veriyoruz. Yeni sanatçılar yetişsin istiyoruz. Sanat birleştiren bir unsurdur, biz de bunu istiyoruz. Bunun tohumlarını bu akademiyle ekiyoruz. Kendi kültürünü bilerek dünyaya açılan nesiller yetişsin istiyoruz. 5 yaşından 65 yaşına kadar öğrencimiz var. Yetenek ve kulak taraması yapıyoruz. Çocukların yeteneklerine bakarak yönlendirme yapıyoruz."

Açılış kurdelesinin kesiminin ardından Bakan Çavuşoğlu, beraberindekilerle birlikte akademiyi gezdi. Bakan Çavuşoğlu, Sümer Ezgü'nün çaldığı piyanoyu dinledi.

Nusaybin'in Koruköy Mahallesi'nde operasyon öncesi sokağa çıkma yasağı (2)

YASAK KALDIRILDI

Nusaybin İlçesi'ne bağlı Koruköy Mahallesi kırsalında bugün yapılan operasyon nedeniyle saat 06.00'dan itibaren uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı akşam saat 16.00'da kaldırıldı. Mardin Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan açıklama ŞÖYLE:

"5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 23 Aralık 2016 Cuma günü saat 06.00 itibari ile Nusaybin İlçesine bağlı olan, Koruköy Mahalleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yukarıda belirtilen yerlerde icra edilen operasyonlar sona erdiğinden, ilan edilen sokağa çıkma yasağı 23 Aralık 2016 cuma günü saat 16.00 itibari kaldırılmıştır."

Haber: MARDİN ()

===========================================

Taciz iddiasıyla gözaltına alınan öğretmene tepki (2)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Öğretmen A.Ç., savcılık sorgusu ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede suçlamayı kabul etmeyen A.Ç., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.Ç., polisler eşliğinde adliyeden çıkarılıp ekip otosuna bindirilirken bina önündeki grup tepkisini sürdürdü. Kalabalık, A.Ç.'nin bindirildiği ekip otosunu yumruklayıp tekmeledi. Jandarma ekipleri gruba müdahale ederken, öğretmen araçla uzaklaştırıldı.

AK Partili Çiğdem Karaaslan, Sur'da onarımları inceledi (2)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ATİLLA'YI ZİYARET ETTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ederek, Başkan Vekili Cumali Atilla ile bir süre görüştü. AK Partili bazı milletvekilleriyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla tarafından karşılanan Karaaslan, yenilenen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin tabelasını inceledi. Daha sonra Atilla, Karaaslan ve beraberindekilere Büyükşehir Belediyesi’ni gezdirdi.

Konuklarını makam odasında ağırlayan Başkan Vekili Atilla, belediye çalışmaları hakkında bilgi vererak, "Göreve başladığımız ilk günden bugüne bütün devlet büyüklerimiz başta olmak üzere bakanlıkların taşradaki bölge müdürlükleri bizi yalnız bırakmadılar. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ederim. Buraya gelenler işimizin çok zor olduğunu söylüyor ama ben öyle düşünmüyorum. İşimiz çok kolay, önce Yüce Rabbimin bize yardımı, devlet büyüklerimizin desteği ve aziz milletimizin duasıyla bu zor işlerin üstesinden geleceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"MESAİMİZİ AZİZ DİYARBAKIRLI HEMŞERİLERİMİZE SUNACAĞIZ"

Diyarbakır'a efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldiğini anlatan Atilla, "Omuzlarıma ağır bir yük yüklediğimin ve önemli bir sorumluluk aldığımın farkındayım. Sayın devlet büyüklerimizin, sayın bakanımızın ve aziz Diyarbakırlı hemşerilerimin benden büyük beklentileri olduğunun da farkındayım. Bu nedenle hep birlikte bu kenti Diyarbakırlı hemşerilerimle birlikte yönetmeye adayız. Biz sivil toplum kuruluşlarımıza, meslek kuruluşlarımıza ve burada yaşayan bütün vatandaşlarımıza değer vereceğiz. Onların fikirleri bizim için çok kıymetli olacak, biz onları dinleyeceğiz. Onların isteklerini ve taleplerini de en kısa zamanda cevap vereceğiz. Şu ana kadar bu kentte daha önceki yönetimler, kendilerine oy verilerek seçilmelerine rağmen göreve başladığımız zaman, en basit belediye hizmetlerinin asgarisi olan ulaşım ve temizlik hizmetlerini bile yerine getirememişlerdir. Göreve başladığım ilk günden itibaren bu hizmetler aksatılmadan yerine getirilmektedir. Bu bizim vatandaşa verdiğimiz değerden ibarettir. Biz vatandaşımıza hizmet için buradayız. Bütün mesaimizi vatandaşımıza ve aziz Diyarbakırlı hemşerilerimize mutlaka sunacağız" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da, Başkan Vekili Atilla’ya görevinde başarılar diledi.

Kaza yapan araçlar duvarda asılı kaldı

İZMİT'te freni boşalan kamyonet iki otomobile çarptı. Kamyonet ile bir otomobil yol kenarındaki korkulukları parçalayarak duvarda asılı kaldı.

Kaza, Serdar Mahallesi Güner Sokak'ta meydana geldi. Taha Biçici idaresindeki 06 GEZ 14 plakalı kamyonet freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak önünde ilerlemekte olan Aziz Gezgin idaresindeki 41 AC 908 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra Zülküf Mut idaresindeki 34 LL 701 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kamyonet ile kafa kafaya çarpıştığı otomobil yol kenarındaki korkulukları parçalayarak, duvarın üstünde asılı kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralan Zülküf Mut'a müdahalede bulundu. Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zülküf Mut tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sezgi Kırıt davası ertelendi

ANTALYA'da 2009 yılında 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın götürüldüğü evde uyuşturucu verilip tecavüz edildikten sonra hayatını kaybetmesinde ihmali olanların da yargılanması talep edildi. Duruşma ertelendi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasında tutuklu sanıklar Mehmet Mutlu Kurtlar, Osman Küçük, Emine Karpi ile Sezgi Kırıt'ın annesi Hanife, babası Sinan ve kız kardeşi Sevgi Kırıt ve tarafların avukatları hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin de müdahil olarak yer aldığı duruşmada, sanıklar tahliye talebinde bulundu. Sevgi Kırıt'ın avukatı Sibel Önder ise sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. KADEM adına duruşmada yer alan avukat Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ise sanıkların eylem birliği içinde hareket ettiklerini iddia etti. Sanıkların tahliye talepleriyle ilgili “Bu cinayet öyle bir cinayet ki, tutuksuz kelimesini kullanmak için bile gerçekten insanın vicdanını bir yere hapsedip gelmesi gerekir" diyen Hacıbektaşoğlu, bu olayla ilgili ihmali olan kamu görevlilerinin de yargılanması gerektiğini kaydetti.

Tahliye taleplerini reddeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

'SEZGİ GARİBAN KIZI OLMASAYDI SANIKLAR ÇOKTAN MAHKUM EDİLİRDİ'

Duruşma çıkışı ailenin avukatı Sibel Önder, KADEM avukatlarıyla birlikte açıklama yaptı. Sibel Önder, “Şu anda hava soğuk ama bir annenin yüreğinde yangın var. Bu yangın için buradayız. Bunu asla unutmayalım" dedi. KADEM avukatlarından Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ise bu davada sadece tutuklu sanıkların değil, cinayetin ortaya çıkmasında ihmali bulunan tüm kamu görevlilerinin aynı şekilde yargılanması gerektiğini kaydetti. Hacıbektaşoğlu, "Eğer meslektaşım Sibel Önder'in gayretleri olmasaydı, Sezgi Kırıt bugün çok gariban bir ailenin çocuğu olduğu için bu dosya belki kapatılmış olacaktı. Çünkü soruşturmayı yürüten özellikle kamu görevlilerinin belki sosyal statüye ve kişiye göre bazen duyarlılıkları artıyor ya da azalıyor. İşte bu cinayet o duyarlılığın en az olduğu dosyalardan biridir. Soruşturma başından itibaren hassasiyetle yürütülmüş olsaydı, bugün bu sanıklar 2009 yılında meydana gelen bu olayla ilgili 2010-2011 yıllarında mahkum edilmiş olurdu. Ama ben kısa bir süre içinde bu mahkumiyet kararının verileceğine inanıyorum" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Antalya'da 31 Ağustos 2009 günü ekmek almak için evden ayrılan Sezgi Kırıt, Facebook'tan tanıştığı Osman Küçük ile buluştu. Küçük, Sezgi Kırıt'ı iş arkadaşı Ali Karpi'nin evine götürdü. İddiaya göre burada vücuduna uyuşturucu enjekte edilen Kırıt, 3 erkeğin şiddet ve tecavüzüne uğradı. Aynı gece Sezgi Kırıt'ın ölmesi üzerine şüpheliler, kızın cesedini çırılçıplak soyup yıkadıktan sonra bir battaniye sarıp Isparta'nın Gönen İlçesi yakınlarındaki arı kovanlarının bulunduğu araziye attı. Kırıt'ın cesedi 2 Eylül 2009 günü bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimsesizler mezarlığına gömüldü.

Ailesi Isparta'da sahipsiz bir ceset bulunup gömüldüğünü 40 gün sonra öğrenince mezar açıldı. Cesedin Sezgi Kırıt'a ait olduğu anlaşılınca soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili şüpheliler Osman Küçük, Ali Karpi, kız kardeşi Emine Karpi ile oğlu Mehmet Mutlu Kurtlar gözaltına alındı. İfadelerinde birlikte alkol alıp uyuşturucu kullandıklarını anlatan şüpheliler, kızın ölmesi üzerine cesetten kurtulmak istediklerini ve araziye attıklarını söyledi. Adli Tıp otopsi raporunda da tecavüz ve darp bulgusu belirtilmediği için şüpheliler serbest bırakıldı.

7 YIL SONRA DAVA AÇILDI

Bu süreçte şüphelilerden Ali Karpi 1 Kasım 2014 tarihinde vefat etti. Ulusal Kriminal Büro'dan gelen raporda Sezgi Kırıt'ın 'zorlamalı ölümle' hayatını kaybettiği belirtilince Osman Küçük ile Mehmet Mutlu Kurtlar hakkında 'mağdurun ölümüne neden olacak şekilde çocuğun cinsel istismarı, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle olaydan 7 yıl sonra dava açıldı. Olay günü evde bulunup genç kızın cesedini yıkadığı iddia edilen Emine Karpi'nin de suça yardımcı olduğu iddiasıyla 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Lise öğrencileri komando marşını okudu

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde, Akyazı Anadolu Lisesi öğrencileri şehitleri anarak, hep birlikte 'Komando Marşı' nı okudu.

Akyazı Anadolu Lisesi'nin bahçesinde düzenlenen törenle şehit polis ve askerler anıldı. Törende şehitlerin isimleri okunarak hep bir ağızdan 'burada' diye cevap verildi. Öğrenciler 'Komando Marşı' nı okudu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat'ın kısaltmaları olan 'JÖH' ve 'PÖH' harflerini okul bahçesinde oluşturdu. Programa katılan jandarma ve polisler öğrencilere ve okul yöneticilerine teşekkür etti.

Duygu Şen cinayeti sanığının akli dengesi yerinde çıktı



İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, eşinin akrabası 28 yaşındaki Duygu Şen'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan ve hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan İsmail B.'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme Başkanı Hakim Tamer Bulam, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda, bugüne kadar duruşmalarda ifade vermeyen İsmail B.'nin cezai ehliyetinin tam olduğunun bildirildiğini belirtti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma 3 Şubat'a ertelendi.

Çamdibi Semti 5126 Sokak'taki binanın ikinci katında oturan ve bir firmanın elektrik bölümünde çalışan Efe Şen, geçen 4 Ocak'ta sabah saatlerinde işe gitti. Ailesiyle aynı binada oturan Efe Şen, öğleden sonra, olaydan 4 ay önce evlendiği eşi Duygu Şen'i cep telefonundan aradı. Eşinin telefonuna cevap vermemesi üzerine girilen dairede Duygu Şen boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Genç kadının yakın çevresini mercek altına alan polis, bir gece önce yemeğe gelen Duygu Şen'in çocukluk arkadaşlarını sorguladı. Şen'in kuzeni öğretmen Ö.B.'nin eşi 26 yaşındaki İsmail B. poliste çelişkili ifadeler verdi. Çapraz sorguya alınan İsmail B., Duygu Şen'i öldürdüğünü itiraf etti. Adliyeye sevk edilen İsmail B. , çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanık İsmail B. bugün altıncı kez, İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Duygu Şen'in kardeşi Abdi Ferhat Kırtaş, eşi Efe Şen, ailenin avukatı Deniz Ulu Köse Ceylan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen, sanığın avukatı Ufuk Mansuroğlu ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcileri katıldı. Mahkeme Başkanı Hakim Tamer Bulam, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğununın bildirildiğini belirtti. Sanık İsmail B., bu duruşmada da yine ifade vermedi. Savcı Zafer Sercan Yetişer, mütalaasında sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti de talebe aynen uyup, duruşmayı 3 Şubat 2017 tarihine erteledi.

DURUŞMA SONRASI BASIN AÇIKLAMASI

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, duruşma sonrası adliye önünde basın açıklaması yaptı. 'Asla yalnız yürümeyeceksin' ve 'Kadın cinayetlerini durduracağız' sloganları atan grup adına basın açıklamasını platform yetkilisi Sanem Deniz Kural yaptı. Kural, öldürülen Duygu Şen için adalet sağlanıncaya kadar davanın takipçi olacaklarını dile getirdi.

