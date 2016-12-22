DHA YURT BÜLTENİ-13

1)ŞEHİT BABASI ÖZKAN BOZ: KAPIYA AMBULANSLA GİDİLMESİN



FIRAT Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde DEAŞ teröristleri ile girilen çatışmada şehit olan Ereğlili Uzman Çavuş Burak Boz'un babası Özkan Boz, şehit ailelerin kapısına ambulansla gelip haber verilmemesini istedi. Boz, "Böyle bir şehidimiz olduğu zaman, müjde verircesine ambulansla kapıya gitmesinler. Sivil araçlarla, belirli kesimlerle gitsinler. Ambulansla gelen haber, sevinilmiş gibi benim kapıma gelir. Ben bunu duyurmak istiyorum" dedi.

Fırat Kalkanı Operasyonu'nda 1'inci Kayseri Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli 27 yaşındaki bekar Piyade Uzman Çavuş Burak Boz şehit düştü. 7 yıllık uzman çavuş Boz'un acı haberi, gece yarası memleketi Ereğli İlçesi Cinler Mahallesi'nde bulunan baba Özkan, anne Gülhan Boz'a, askeri yetkililer tarafından verildi.



Oğlunun şehit olduğu haberini aldıktan sona güçlükle ayakta duran Özkan Boz'a, bugün Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Emniyet Müdürü Hakan Uzun ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Osman Koşar taziye ziyaretlerinde bulundu. Özkan Boz, oğlunun yaklaşık 20 gün önce kız kardeşinin nişanı için izinli olarak geldiğini belirterek, "Kara oğlum. Yavrum, şerefsizlerin yemi oldu. Birlik olacağız. Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak" diye konuştu.



Kaymakam ve diğer yetkililerin başsağlığı ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Özkan Boz, oğlu Burak'ın askerlik görevini tamamladıktan sonra uzman çavuşluk sınavına girip kazandığını belirtti.



"AZ YERİMİZ KALDI, ORAYI ALDIK MI BAYRAĞIMIZI DİKECEĞİZ"



Oğluyla yaptığı telefon görüşmesinde oğlunun Özgür Suriye Ordusu'nu suçladığını anlatan Boz, "Oğlum bana, 'Baba dik dur. Az yerimiz kaldı. Orayı aldık mı, bayrağımızı dikeceğiz' demişti. Ben de oğluma 'Dikkat edin, o insanlar, sizle yüz yüze geldiklerinde bir şey yapamazlar ama arkanızdan vururlar' demiştim" dedi.



Oğluyla en son 2 gün önce akşam saatlerinde telefonla konuştuklarını belirten Boz, "Durumunu sorduğumda 'Baba sıkıntı yapma. Bizi şu an sınırdan geri çektiler. Sen gayet rahat ol, Yakında izne geleceğim' dedi" diye konuştu.



"AMBULANSLA GİDİLMESİN"



Şehit haberlerinin ailelerine haber verirken ambulansla gidilmemesini isteyen şehit babası Özkan Boz, "'Ben 120 gün oğlumu dakikası dakikasına aradım. Haberleri izledim ama dün akşamki olay gibi ambulans geldi" dedi. Özkan Boz, bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben bütün şehit babalarına sesleniyorum, sayın ilgililere duyuruyorum, sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Başbakanımıza, değerli komutanlarımıza; böyle bir şehidimiz olduğu zaman, müjde verircesine ambulansla kapıya gitmesinler. Sivil araçlarla, belirli kesimlerle gitsinler. Ambulansla gelen haber, sevinilmiş gibi benim kapıma gelir. Ben bunu duyurmak istiyorum. Bunları bizzat ele alın. Bir daha ambulansla kapıya gelip, şehidiniz var diye haber verilmesin."



Yetkililere de "Çocuklarımızı peşmergeye, çocuklarımızı şerefsizlere yem etmeyelim" diye seslenen şehit babası Özkan Boz, "Birlik beraberlik içinde olalım. Bir daha böyle vakalarla karşılaşmayalım. El Bab deniliyor. Ben 52 yaşındayım. Biz çocuklarımızı El Bab'a gönderip, şehit olsun, yuvaları, ocakları sönsün diye mi gönderiyoruz" dedi.



Şehit Uzman Çavuş Burak Boz'un cenazesinin yarın cuma namazının ardından Ereğli'de toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü



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- Protokolün taziye ziyaretinden detay



- Baba Boz'un açıklamaları



- Genel ve detay



(Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA ))

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2)BURDUR'DAKİ ŞEHİT ATEŞİ ANTALYA'YI YAKTI

FIRAT Kalkanı Harekatı'nda El-Bab'da şehit olan Uzman Çavuş 26 yaşındaki Ali Yılmaz'ın cenazesi, yarın öğle vakti Antalya'da toprağa verilecek.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda dün şehit olan Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın şehadet haberi, önce Burdur'un Karamanlı İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde oturan dedesi Abdullah Avcı ve dayısı Ali İhsan Avcı'ya, ardından Antalya'da oturan annesi Aynur ve kız kardeşi Aycan Aygün'e verildi. Eşinden boşandıktan sonra Mithat Aygün'le evlenerek Antalya'ya yerleşen Aynur Aygün'e acı haber, yakınları tarafından telefonla bildirildi. Oğlunun şehadet haberiyle yıkılan Aynur Aygün, kızı Aycan ve eşi Mithat Aygün'e sarılarak gözyaşı döktü.



Aygün ailesinin evine giden askeri personel, şehidin evine ve oturduğu sokağa Türk bayrakları astı.



Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın cenazesi, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Şehitliği'nde toprağa verilecek.



VALİ YILMAZ: SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ



Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Şehit Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın Karamanlı İlçesi'nde oturan dedesi Abdullah Avcı'yı evinde ziyaret ederek başsağlığı diledi. Vali Yılmaz'a, Burdur Garnizon Komutanı Tank Albay Cem Tuce, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, 58'inci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, Karamanlı Kaymakam Vekili Abdullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Saim Akpınar, Karamanlı Belediye Başkan Vekili Hüseyin Uğurel, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nurdan Kamal ve İl Müftüsü Hıdır Bayrak eşlik etti.



İl Müftüsü Bayrak'ın okuduğu duanın ardından Vali Yılmaz ve beraberindekiler, şehidin dedesi Abdullah Avcı, nişanlısı Emine Zengin ve dayısı Ali İhsan Avcı'ya başsağlığı diledi. Milletin birlik ve beraberliğinin asla bozulmayacağını belirten Vali Yılmaz, "Ülkemiz zor günlerden geçiyor. İstanbul ve Kayseri'de güvenlik güçlerimize yönelik saldırılarda polis ve askerlerimiz şehit oldu. Yine dünkü Fırat Kalkanı operasyonunda şehitlerimiz var. Bayrağımız için, ezanların susmaması için, güvenlik güçlerimiz kar- kış demeden görevdeler. Allah onlara güç, kuvvet versin. Sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

Görüntü Dökümü



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- Şehidin annesi- kız kardeşi ve üvey babasından görüntü



- Evinden görüntü



- Sokaktan görüntüler



Haber: Bülent TATOĞULLAR- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, ()

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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)



3)KAYSERİ ŞEHİTLERİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

El Bab’da şehit düşen Kayserili uzman çavuşlar Mehmet Kökkaya ile Osman Çelik’in naaşları havayoluyla Gaziantep’den getirilerek, Kayseri Asker Hastanesi morguna konuldu. Şehitler için Seyyid Burhanettin Hazretleri türbesi yanındaki Kalemkırdı camisinde yapılan hazırlık yarına ertelendi. Cami avlusundaki Cumhurbaşkanı, Başbakan, TSK, CHP, MHP Genel başkanlarının çelenkleri kaldırıldı. Cenaze töreni için camiye gelenlere törenin yarına ertelendiği duyuruldu.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze namazının kılınacağı Kalemkırdı camiinde genel görüntü

- Boş musalla

- Cenaze namazına gönderilen çelenkler

- Detaylar

Haber: Oktay ENSARİ - Kamera: Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ, )



1 dakika 15 saniye / 40 MB



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4)İSKENDERUN'DA FIRTINA ÇATILARI UÇURDU

HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde fırtına nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin çatısı uçtu.

Doğu Akdeniz'de dün öğleden sonra başlayan ve saatteki hızı 75 kilometreyi bulan rüzgar İskenderun'da yaşamı felç etti. Fırtına, evlerin ve fabrikaların çatılarını uçurdu. Bekbele Mahallesi otoyol kenarında bulunan Yakup Bozatlı Anadolu lisesi'nin çatısının büyük bir bölümünü fırtına uçurdu. Uçan çatı çocuğunu okuldan almaya gelen bir velinin aracının üzerine düştü. Otomobilde ciddi hasar oluşurken çatının bir bölümü de otobanın karşı tarafına yaklaşık 200 metre ileriye uçtu. Okulun tatil edilmesi ile birlikte öğrenciler panik halinde birbirlerine tutunarak okuldan çıktı. Bazı öğrencileri de polis ekipleri evlerine götürdü. Elektrik direklerinin devrilmesi sonucu elektriklerin de kesildiği ilçede ev, işyeri ve bazı okulların camları da kırıldı.



YARIN OKULLAR TATİL EDİLDİ



Aşırı fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın İskenderun'daki tüm okullar tatil edildi. Meteoroloji yetkilileri fırtınanın cumartesi günü sabaha kadar devam edeceğini vurgulayarak gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Görüntü Dökümü



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- Seyir halinde çekilen görüntüler



- Polislerin hızlı gelen araçları anonsla uyarması



- Yola devrilen demirler



- Seyir halindeki araçlar



- Polis ve kurtarma araçlarının görüntüsü



- Yıkılan çatı



- Çatı altında kalan araç



- Araç sahibi ile Röp.



- Rüzgarda yürümeye çalıyan öğrenciler



- Öğrencilerin polis aracına binmesi



- Kaza yapan bir araç



- Hasar gören çatı



- Devrilen konteynır

SÜRE:04'02" BOYUT:183 MB

Haber-Kamera:Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

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5)POZANTI'DA KAZA VE KAR, OTOYOLU KAPATTI

ADANA- Ankara otoyolu Pozantı mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen maddi hasarlı kaza sonucu otoyol kapandı.Adana'nın Toros Dağları eteğindeki Pozantı İlçesi'nden geçen Adana-Tarsus-Ankara otoyolunda öğle saatlerinde bir TIR karda kontrolden çıktı. Plakası ve sürücüsü açıklanmaya TIR, otoyolu kapattı. Bu yüzden Pozantı İlçesi Gülek Boğazı'nda otoyol araç trafiğine kapandı.



Kar yağışı nedeniyle ekiplerin kazaya müdahalesi ve yol açma çalışmasının güçlükle yürütülmesi nedeniyle otoyolda uzun kuyruk oluştu. Saatlerce otoyolda mahsur kalan vatandaşlara Pozantı Belediyesi ekipleri kumanya dağıttı.



Karayolları ve trafik ekipleri yolu açmak için çalışmasını sürdürüyor.



Görüntü Dökümü



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- Pozantı belediyesi ekiplerinin yolda kalan TIR şoförlerine ekmek dağıtması



- Kar ile kaplanan otobandan görüntüler



SÜRE:34" BOYUT:64 MB

Haber-Kamera:Malik GÖDELİNER/POZANTI,(ADANA),()

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6)ŞİDDETLİ FIRTINA OSMANİYE'DE ÇATILARI UÇURDU

OSMANİYE'de 2 gündür etkili olan şiddetli fırtınada, bazı evlerin çatıları ve güneş enerji panelleri hasar gördü.



Sağanak yağmurla birlikte etkisini gösteren ve hayatı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle merkeze bağlı Gökçedam Köyü'ndeki bazı evlerin çatıları ile güneş enerji panelleri ve kazanları uçtu. Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar ise kökünden söküldü.



METEOROLOJİ FIRTINAYA KARŞI UYARMIŞTI



Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporuna göre, vatandaşlar şiddetli fırtınaya karşı 21 ve 22 Aralık günlerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunmuştu. Kentte, olumsuz hava koşullarının sürmesi bekleniyor

Görüntü Dökümü



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- Devrilen güneş enerjileri



- Savrulan araçlar



- Zarar gören su borularını tamir etmeye çalıyan vatandaş



- Rüzgarda kalan hayvanlar



- Köy sakini Hamit Koç ile röportaj



SÜRE:01'49"

Haber-Kamera:İbrahim EMÜL/OSMANİYE,()

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7)ULUABAT'TA 123 TAVUK, YALANCI VEBA HASTALIĞINA KARŞI TOPLANDI

BURSA’nın Karacabey İlçesi’ne bağlı Uluabat Mahallesi’nde iki hayvanın telef olmasından sonra, 'yalancı veba' (Newcastle) hastalığına karşı 123 kanatlı hayvan toplandı. Yetkililer, alınan numunelerin incelendiğini kesin sonucun önümüzdeki hafta belli olacağını açıkladı.



Göçmen kuşların konakladığı Uluabat Gölü kıyısındaki mahallede iki kanatlı hayvanın telef olması üzerine köylüler durumu İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirdi. Hayvanlardan örnekler alarak laboratuara gönderen ekipler, dün gece mahalledeki kümeslerde bulunan 123 kanatlı hayvanı topladı. Konuyla ilgili bilgi veren yetkililer, "Tavuk hastalığı olan Newcastle hastalığına karşı önlem aldık. Elde edilen numuneleri incelenmesi için enstütüye gönderdik. Olayın kuş gibi ile ilgisi yok. Endişe edecek durum bulunmuyor. Önümüzdeki hafta içersinde sonuçların Bursa'ya ulaşması bekleniyor" dedi.



Yetkililer ulusal ve bölgeseyl eylem planlarının içersinde bu hastalığa karşı önlemlerinin yer aldığını sözlerine ekledi.

Görüntü dökümü



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-Köyden görüntü



-Muhtar ile röp



-Detaylar

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), ()-

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8)ŞANLIURFA’DA OTOMOBİL HIRSIZI TUTUKLANDI

ŞANLIURFA’da, galeriden otomobil çalan ve polisin takibiyle yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Paşabağı Mahallesi’ndeki bir galeriye giren Fikri B., buradan bilgisayar ve bir otomobil çaldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler tarafından kimliği saptanan Fikri B., çaldığı otomobille birlikte kent merkezinde yakalandı. Çaldığı otomobile sahte plaka taktığı da belirlenen Fikri B., sorgulamasının ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü



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- Şüphelinin araçları kontrol etmesi



- Şüphelinin otomobili çalması



- Şüphelinin adliyeden çıkarılması



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 10 MB

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9)BUCAK'TA TERÖRE LANET YÜRÜYÜŞÜ

BURDUR'un Bucak İlçesi'nde, 'Teröre lanet, şehitlere saygı' yürüyüşü düzenlendi.



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu, Emin Gülmez Meslek Okulu ve Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji İşletmecilik Yüksekokulu öğrencileri tarafından düzenlenen yürüyüş Üçgen Kavşağı'nda başladı. Öğrenci, öğretmen ve öğretim görevlilerinin yanı sıra vatandaşların da destek verdiği yürüyüşte, terör lanetlendi. Slogan atan grup, Cumhuriyet Caddesi'nden geçerek Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı önüne geldi. Öğrenciler burada Merkez Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Cemal Ay'a ve askerlere Türk bayrağı verdi. Başçavuş Cemal Ay, aldığı Türk bayrağını üç kez öperek başına götürdükten sonra askerlerle birlikte yürüyüşe katıldı.



Cumhuriyet Meydanı'na gelen gruba burada Kaymakam İsmail Bayata da katıldı. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Öğrencilerin konuşmalarının ardından grup dağıldı.

Görüntü Dökümü



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- Yürüyüşten görüntüler,



- Bucak Jandarma merkez Karakol Komutanına Türk bayrağı verirken,



- Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu,



- İstiklal marşı okunması,



- Kur'an-ı Kerim okunması ve slagonlar

Haber- Kamera: Halim AKCA/BUCAK(Burdur), ()

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10)ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ 15 TEMMUZ'U SAHNELEDİ

SİVAS'ta Aksu Anaokulu'nda 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri anma programı düzenlendi. Programda anaokulu öğrencileri 15 Temmuz gecesi yaşananları 'Çocuk Dili ile 15 Temmuz' tiyatro gösterisi ile anlattı. Tankların önüne yatanlar ve Cumhurbaşkanı'nın Facetime ile CNN Türk'e yaptığı bağlantı da tiyatro içeriğinde yer aldı.



Okul salonunda gerçekleştirilen programa Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda konuşan Okul Müdürü Damla Bilici, "Barış içinde yaşadığımız ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi hiç beklemediğimiz bir yerden hain bir saldırıya maruz kaldık. O gece umutlarımıza, hayallerimize, özgürlüğümüze pranga vurulmak istendi. Milletimiz ayağa kalkarak sokağa çıktı ve sinsi duvarları, surları yıktı geçti" dedi.



15 TEMMUZ'U CANLANDIRDILAR



Daha sonra anaokulu öğrencileri ve öğretmenlerince hazırlanan 'Çocuk Dili ile 15 Temmuz' tiyatro gösterisi sahnelendi. Öğrenciler, darbecilerin tanklarla sokağı çıkışını, TRT'den yayınlanan bildiriyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CNN Türk ekranlarında Facetime üzerinden yaptığı çağırıyı, okunan salalarla birlikte sokaklara çıkarak tanklara karşı duran, önüne yatan vatandaşları canlandırdı.



'BU VATANI KİMSEYE İŞGAL ETTİRMEYİZ'



Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Altınsoy, 15 Temmuz darbe girişimi ve halkın destansı mücadelesini sahneleyen öğrencileri tebrik etti. 15 Temmuz günü halkın, vatan için tek vücut olarak, darbecilere geçit vermediğini belirten Altınsoy, bu günün unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğinin altını çizerek, "Bir Çanakkale Savaşı, Balkan Harbi ne ise, Cumhuriyetimizin kuruluşu ne ise 15 Temmuz gecesi de odur. Biz bu vatanı kimseye böldürmeyiz, işgal ettirmeyiz. Eğer bu darbe başarılı olsaydı, ülkede iç savaş çıkarıp bizi birbirimize düşüreceklerdi" dedi.



Altınsoy’un konuşmasının ardından veliler tarafından şehitlere okunan 5 hatim için Vaiz Hayri Uçar tarafından hatim duası okundu. Hatim duasının ardından Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve beraberindekiler velilerin katkılarıyla hazırlanan 15 Temmuz Darbe girişimi ve sonrasında yaşanan olayları konu alan serginin açılışını gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü:



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-Okuldan görüntü



-Öğrencilerin 15 Temmuz'u sahnelemesi



-Cumhurbaşkanı'nın CNN Türk bağlantısı canlandırması



-Tankların önüne yatanlar



-Namaz kılınması



-Dua edilmesi



-Okul Müdürünün açıklamaları



-15 Temmuz sergisi



Haber:Eraydın AYTEKİN-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, )