DHA YURT BÜLTENİ - 13

Demirtaş'ı eşi ve çocukları ziyaret etti

EDİRNE Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı eşi Başak ve çocukları ile Barış Bloğu'ndan gelen 5 kişilik heyetten 2 avukat ziyaret etti.

Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak ve çocukları Delal ile Dilda cezaevinde ziyaret etti. Cezaevine iki araçla gelen Demirtaş ailesi, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yaklaşık 1 saat görüştü. Görüşün ardından açıklama yapmayan Başak Demirtaş, geldiği araçla cezaevinden ayrıldı.

Barış Bloku'nü üye 5 kişilik bir grup da bugün Selahattin Demirtaş ve Abdullah Zeydan'ı ziyaret etmek için cezaevine önüne geldi. Jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemi alınan cezaevi önünde gruptan sadece avukatlar İbrahim Sinemillioğlu ve Ayşe Başar'ın içeri girmesine izin verildi. Yaklaşık 2 saat cezaevinde Demirtaş ve Zeydan ile görüşen avukatlar, Demirtaş ve Zeydan'ın sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Avukat İbrahim Sinemillioğlu, "Selahattin bey dışarıdaki herkese selamları var. Türkiye'de anti demokratik uygulamaların geriletilmesi amacıyla yapılması gereken tek şeyin umutların canlı tutulması, umutların yitirilmemesi olduğunu, Barış Bloku gibi kurumlarının çalışmalarının son derece önemli olduğunu söyledi. Morali çok yerinde sağlığı yerinde. Bir olumsuzluk var. Görüşmelerimiz kayıt altında alında, başımızda bir personel durdu. Avukat olmamıza rağmen, bu durumu kendi mesleğim adına protesto ediyorum" dedi.

İbrahim Sinemillioğlu ve Ayşe Başar'ın yanı sıra heyette yer alan Ayşe Erzan, Burak Özgüner ve Bahadır Altan, cezaevi önünde fotoğraf çektirdikten sonra şehirden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cezaevi ve jandarma ekipleri

-Gelen heyet ve jandarma incelemesi

-Giren araçların incelemesi

-Avukatların cezaevine girişi

-Barış Bloku heyetinin saz çalması

-Başak Demirtaş ve çocuklarına araçla girişi

-Avukat İbrahim Sinemillioğlu açıklaması

-Heyetin cezaevi önündeki görüntüsü

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

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DEAŞ'lı teröriste suikast hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı



GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişiye suikast hazırlığındaki PKK'nın gençlik yapılanması üyesi 4 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H içerisinde yer alan ve yine terör örgütü DEAŞ üyesi ismi bilinmeyen bir kişiye suikast hazırlığındaki 4 örgüt üyesinin eylemlerini gerçekleştiremeden yakalandığı belirtildi. Açıklamada, PKK'nın gençlik yapılanması üyesi kişilerin eylem hazırlığında oldukları ve uyuşturucu kullandıklarının değerlendirildiği belirtilerek şöyle denildi:

"PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan YDG-H içerisinde faaliyet gösteren ve sözde DEAŞ terör örgütü üyesi olan ismi bilinmeyen bir şahsa yönelik suikast hazırlığındaki 4 örgüt mensubu eylemlerini gerçekleştirmeden yakalanmıştır. Yakalanan örgüt mensuplarının eylem hazırlığında oldukları ve uyuşturucu madde kullandıkları değerlendirilmektedir. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, çeşitli elektronik malzeme, 3 adet paket halinde 120 gram uyuşturucu madde ile FETÖ/PDY terör örgütü içerikli 1 adet kitap elde edilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Operasyona katılan ekipler

- Özel harekatçıların sokağı kapatması

- Şüphelilerin evine girilmesi

- Evde ele geçirilen silah ve uyuşturucu

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - GAZİANTEP - )

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Şirvan'ın açığa alınan Kaymakamı FETÖ'den gözaltında

MANİSA'nın Kula İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan Siirt'in Şirvan Kaymakamı Veysel Yüksel, gözaltına alındı.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca 7 Kasım'da görevinden uzaklaştırılan Siirt'in Şirvan Kaymakamı Veysel Yüksel, dün (salı) akşam Manisa'nın Kula İlçesi'nde gözaltına alındı. Yüksel, Kula'daki işlemlerinin ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaymakamı Veysel Yüksel'den görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()

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İslahiye'de PKK operasyonu: 12 gözaltı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, polis tarafıından düzenlenen operasyonda Amanoslar kırsalında faaliyet gösteren terör örgütü PKK üyeleri ile irtibatlı olduğu saptanan aralarında HDP ve DBP'nin eski ve yeni ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İslahiye'de terör örgütü PKK adına Amanoslar kırsalında faaliyet gösteren PKK'lılar ile işbirlikçiliği yapan 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak vakti çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda; HDP ve DBP İslahiye eski ve yeni ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu, PKK/KCK terör örgütünün alt oluşumlarından KCK/TY adına faaliyetlerde bulunan terör örgütü mensuplarına malzeme aktarımı yaparak yardım ve yataklık yapan, terör örgütünün gençlik yapılanması YDG-H adına, sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaparak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, kurumlarına ve güvenlik güçlerine hakaret edip, asılsız suçlamalarda bulunan, terör örgütü lehine gösteriye dönüşen toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı tespit edilen 12 kişi yakalandı. Bir kişinin ele geçirilemediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız av tüfeği, 12 av tüfeği fişeği, terör örgütü PKK'nın yayın organlarına ait gazete, dergi ve dokümanlar ile terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve elektronik malzemeler ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Operasyona katılan ekipler

- Özel harekatçıların evlerde arama yapması

- Ele geçirilen suç unsuru malzemeler

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - GAZİANTEP - )

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HAKKARİ'de etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkilerken, Zap Suyu ve bir alabalık tesisi tamamen dondu.

Bölgede günlerdir etkili olan soğuk hava, hayatı durma noktasına getirdi. Bugün hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldüğü Hakkari'de merkeze 7 kilometre uzaklıktaki Zap Suyu ve bir alabalık tesisi tamamen buz tuttu. Buz tutan alabalık tesislerindeki balıklar buz altında kalırken, tesis sahibi İdris Sofioğlu, buz tutan alabalık tesislerinde buzları küreklerle kırmaya çalıştı.

Hakari'de 20 yıl önce açılan ve yılda 200 ton alabalık, 5 milyon yavru balık üreten Depin mevkiindeki alabalık tesisi sahibi İdris Sofioğlu, aşırı soğuklar nedeniyle büyük balık havuzlarının donduğunu söyledi. Aşırı soğuklar nedeniyle donan Zap Suyu da vatandaşların ilgi odağı oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Buz tutan balık tesislerindeki havuzlar

-Detaylar

-Havuzdaki buzları kürekle çözen alabalık tesisi sahibi İdris Sofioğlu

-Buzlar altında kalan balıklar

-Detaylar

-Balık tesisi sahibi İdris Sofioğlu ile röportaj

-Balık tesislerinden genel görüntü

-Donan zap suyundan genel görüntü

-Zap suyu türküsünü söyleyen bir vatandaş

-Mehmet Baş isimli vatandaşla röportaj

Haber: Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () -

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MARMARİS HALKI 'GAZİ ' ÜNVANI İÇİN 3'E BÖLÜNDÜ



TBMM Darbe Araştırma Komisyonu üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır'ın Marmaris'e 'Gazi' unvanı verilmesini istemesi kamuoyunda yankı uyardı. Marmaris yaşayanlarının bir kısmı teklife tepki gösterirken, bir bölümü uygun buldu. Bazı esnaflar bu kararın çıkması için Marmaris'te referandum yapılmasını teklif etti. 15 Temmuz darbe kalkışmasında yaşanılanları yerinde incelemek için Marmaris'te bulunan TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, müzakereler esnasında şehrin isminin önüne 'Gazi' unvanı verilmesi için Muğla Milletvekilleri ile görüşerek meclise kanun teklifi verilebileceği açıklamasını yapması kamuoyunda yankı buldu. AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ise 'Kahraman Gazi Marmaris' olarak teklif verilmesinin uygun olduğunu kaydetti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, "15 Temmuz darbe kalkışması sonrası Marmaris'te bir tarih yazılmıştır. Güvenlik kuvvetleri, halk ve medya büyük bir özveri göstererek bu hainlere karşı mücadele etmiştir. Polislerin şehit olduğu yerlerde inceleme yaptığım esnada çok duygulandım. Bu nedenle, İstanbul Milletvekiliyim ama Muğla milletvekilleriyle görüşerek Marmaris önüne 'Gazi' unvanı verilebilmesi için meclise teklifte bulunağım. Kentte de Gazi unvanın verilmesi teklifinin olumlu karşılandığını gördüm" dedi.

Yapılan açıklamanın medyada yer bulması ardından Marmarisliler sosyal medyada, 'Marmaris adının başına Gazi olsun mu? Olmasın mı ?' tartışmasına başladı. Kısa sürede paylaşımlar yapılarak kimileri olumlu bazıları ise olumsuz görüş belirtti. Facebook ve Twitter'da yaklaşık 11 bin kişi sayfalarında anketi paylaşarak çeşitli yorumlar yazdı. Vatandaşlar, olumlu, olumsuz ve karasız olarak üçe bölündü.

"UNVAN İÇİN REFERANDUMA GİDİLSİN"

Konuyla ilgili birçok kişi, 'Gazi' unvanı verilebilmesi için Marmaris halkının referanduma gitmesinde hem fikir oldu. Şehir dışında olduğu için telefonda açıklama yapan CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris, turizmden ekmeğini kazanan bir şehir. Darbenin izlerini silebilmek ve turizme katkı sağlamak için mücadele verirken, böyle bir hatırlatma yapılması düşündürücüdür. Gazi unvanı bir vekilin söylemi ile olacak bir durum değil. Marmaris yerel yöneticilerin, sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcilerinin görüşleri alınarak müzakere yapılmalıdır. Halkın görüşü alınmadan böyle bir kanun teklifi getirilirse emri vaki olur" dedi.

Kent sakinlerinden bilgisayar şirketi sahibi Kubilay Durgun, "Vekilin açıklamasını izledim. Böyle bir karar ben veya birkaç kişinin olumlu, olumsuz görüş belirtmesiyle olmaz. Eğer, Marmaris adının önüne bir unvan gelecekse bu referandumla olmalıdır. Şu an Marmaris, ekonomik sorunları bir kenara bırakarak bu konuyu tartışıyor" dedi.

Vatandaşlardan berber Erdem Çimen ise, "Şehrimizin ismi olduğu gibi kalmalıdır. Ne önüne ne sonuna bir ad eklenmesini istemiyoruz. Yakışan kendi ismidir. Bir vekilin söylemesiyle olmuyor" dedi. Berberde tıraş olan ve adını açıklamayan bir kişi ise, "Ne oldu ki gazilik, AK Parti'nin uydurmalarından birisi" dedi. Kırtasiye işletmecisi Ali Güven, "Marmaris'in kendi ismi yeterlidir" dedi. Restoran sahibi Mustafa Doğan ve esnaf Bahar Aydın ise, Marmaris adının önüne böyle bir unvanın verilmesinin çok uygun olduğunu kaydetti.

Öte yandan birçok sivil toplum örgütü, dernek ve oda temsilcisi, konuşmaları dinlediklerini biraz bekleyerek ilerleyen günlerde gelişmelere göre açıklama yapacaklarını bildirdi. Turizmciler ve işadamları ise STK'lar gibi yaşanacak gelişmelere göre beyanda bulunacaklarını bildirdi.

Görüntü Dökümü

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- Milletvekili Mihrimah Belma Satır'ın kameralarına özel açıklaması

- Marmaris'te esnafların unvan ile ilgili açıklamaları

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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Manisa'da faizsiz 50 bin lira kredi izdihamı

MANİSA'da, KOSGEB'in 50 bin lira faizsiz kredi desteğinden yararlanmak isteyenler, KOSGEB müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Gece 00.03'ten bu yana beklediğini ancak sıranın gelmediği söyleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Kuyrukta bekleyen vatandaşlar arasında sıra kavgası çıktı. Çevik kuvvet ekipleri de müdürlüğe gelerek vatandaşların kavgalarının büyümesini önledi.

KOSGEB'in 50 bin lira faizsiz kredi desteğiyle ilgili başvuruların son gününde, Manisa'da Ticaret ve Sanayi Odası içinde bulunan KOSGEB Müdürlüğü'nde adeta izdiham yaşandı. 12 ay ödemesiz 36 ay taksitli sıfır faizli kredi imkanından yararlanmak isteyen Manisalılar, sabahın erken saatlerinden itibaren KOSGEB önünde beklemeye başladı. Faizsiz kredi kuyruğu sadece müdürlük önünde değil, merdivenleri de aşarak bina dışına kadar ulaştı. Sistemin yavaş olduğundan yakınan ve saatlerdir beklediklerini söyleyen bazı vatandaşlar isyan etti.

POLİS GÜVENLİĞİ SAĞLADI

Faizsiz kredi umuduyla beklemeye devam edenler arasında kimi zaman sıra kavgası çıktı. Kalabalıkla başa çıkamayan görevliler de güvenliği sağlaması için çevik kuvvet ekiplerini olay yerine çağırdı. Sıra kavgalarına müdahale eden polis, vatandaşların sıraya girmesine de yardımcı oldu.

"SÜRE UZATILSIN"

Sabah 00.06'dan bu yana sıra belgelerini vermek için sıra beklediğini söyleyen Murat Çalışkan, sadece Manisa merkezde başvuru yapılmasını ilçelerde işlemlerin olmamasını eleştirdi. Çalışkan, internetten de başvuru yapmak için çok fazla uğraştıklarını ve birçok belge topladıklarını belirterek, belgelerin maliyetinin yaklaşık 70 lira olduğunu söyledi. Çalışkan, "Açılmadan önce buraya geldik. Sabah namazından beri buradayız. Sistem ilerlemiyor. Zaten Manisa genelinde söylenildiğine göre yaklaşık 270 kişiye verilecekmiş. Başvuran sayısı ise binleri aştı. Altyapı eksik. Eğer eksik altyapı varsa bunu 3 güne sıkıştırmayın. Biz uzatılmasını istiyoruz" diye konuştu.

KREDİYİ ALAN BORCUNU ÖDEYECEK

Faizsiz kredi desteği alabilme hayali kuran Önder Topçu da, krediyi alabilmesi halinde borçlarını ödeyeceğini söyledi. Topçu, "İnsanlar saatlerce sırada bekliyor. Rezillik yaşıyoruz. Dünden kalanlar da var. İnternette de savaş halindeydik. Şuanda biz 80'li yılları yaşıyoruz. O yıllardaki hastane sıraları andırıyor. Eğer parayı alabilirsem borçlarımı ödeyeceğim. Belgelerimizi çalışanların masalarına koyup gidiyoruz, sadece masalarına koyabilmek için saatlerce bekliyoruz" dedi. Erdem Ali Ercan ise her ilçede KOSGEB memuru olduğunu ancak tek bir yere kayıt yapılmasın eleştirerek, parayı alabilirse borçlarını ödeyeceğini anlattı. KOSGEB yetkilileri de, gece saat 23.59'a kadar işlemlerin süreceğini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kalabalıktan görüntü

- Vatandaşlar arasındaki tartışmalar

- Polisin sıraya sokmasından görüntü

- Vatandaşların konuşmaları

Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, ()

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Oyuncak ve harçlıklarını Halep'e bağışladılar

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde Halep'e yardım için düzenlenen kampanyaya öğrenciler de oyuncak ve harçlıklarıyla katkı sağladı.

Sandıklı'da belediye ve HAYRAT İnsani Yardım Derneği tarafından imzalanan protokol kapsamında Halep'e yardım kampanyası başlatıldı. 25 Aralık'ta sona ermesi planlanan kampanya kapsamında belediye önünde kurulan çadırda gıda, giyim, yakacak, tıbbi yardım malzemeleri toplanmaya başladı.

İlçedeki Atatürk İlkokulu ve Miralay Reşadbey İlkokulu öğrencileri de kampanyaya harçlıkları ve oyuncaklarını bağışlayarak destek verdi. Öğretmenleri öncülüğünde Sandıklı Belediyesi önündeki kampanya noktasına gelen öğrenciler oyuncak ve harçlıklarını Halep'e göndermek üzere yetkililere teslim etti.

Öğrencilere balon dağıtan Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "Halep'e yardım kampanyası başlattık. Tüm Sandıklı bu konuda yine hassasiyetini göstermiş oldu. Osmanlı'da 2'nci Mahmut döneminde devletimizin dış borçlarının ödenmesi noktasında hassasiyetini gösteren Sandıklı, Kurtuluş Savaşı'nda Türk Hava Kurumu'na 2 uçak alarak destek olan Sandıklı, geçen yıl Bayırbucak Türkmenlerine, bu yıl da Halep'teki kardeşlerimize gıda ve giysi yardımı yapmaktadır. Sandıklı'mızın bu hassasiyetinden dolayı tüm hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Öğrenciler harçlılarını bağışlarken,

- Öğrencilere Balon dağıtılırken

- Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün açıklaması

Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), ()

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Tilki ayakta dondu

BAYBURT'a bağlı Çamdere Köyü'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir tilkinin ayakta donması görenleri şaşkına çevirdi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en soğuk illerinin başında gelen Bayburt'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle dağda yaşayan hayvanlar şehre inmeye başladı. Bayburt'a 25 kilometre mesefadeki Çamdere Köyü'nde önceki gün (Pazartesi) sabah köylüler, sokakta bir tilki olduğunu farketti. Hareketsiz duran tilkinin yanına vardıklarında gerçek ortaya çıktı. Tilkinin ayakta soğuktan donduğunu gören köylüler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Köylülerden Kerim Baydak, "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Eksi 25 derece yiyecek bulamayınca buralara kadar gelmiş. Soğuktan donarak, telef olmuş" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Karda donan tilkiden görüntü

Haber: Cavit AKGÜN / BAYBURT, ()