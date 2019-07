DHA YURT BÜLTENİ -13 

Selin vurduğu Uğurlu köyünde yaralar sarılıyor



Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen selde, felaketten en çok etkilenen yerlerden biri olan Uğurlu köyünde afetin zararı giderilmeye çalışılıyor. Köyde yaşayan vatandaşların elektrik ihtiyacı jeneratörlerle, su ihtiyacı tankerlerle, yemek ihtiyacı ise Kızılay tarafından sağlanıyor.

Geçen Çarşamba gecesi Düzce'nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde yaşanan sel felaketinin ardından selin etkilediği bölgelerde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Sel felaketinin en fazla etkilediği köylerden biri olan Uğurlu'da da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. AFAD, İtfaiye, Kızılay, Devlet Su İşleri, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Orman Genel Müdürlüğü, Valilik ve belediyelerden gelen ekipler, selin izlerini silmeye çalışıyor. Ayrıca bölgede telef olan çok sayıda evcil, kanatlı, büyük ve küçükbaş hayvanın olması nedeniyle sık sık ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

UĞURLU KÖYÜNDE YAŞAM

Sel felaketinin yaşandığı Uğurlu köyünde elektrik ihtiyacı, getirilen mobil jeneratörlerle sağlanıyor. Verilen elektrik yalnızca aydınlatma ihtiyacını karşılıyor. Su ihtiyacı ise çevre illerden ve Düzce'den gelen tankerlerle sağlanıyor. İçme suyu da Kızılay tarafından belli aralıklarla vatandaşlara dağıtılıyor. Köyde bulunan lokantalar çamur içinde kaldığı ve elektrik olmaması nedeniyle hizmet veremiyor. Kızılay tarafından sabah, öğle ve akşam yemekleri vatandaşlara dağıtılıyor. Köydeki yoğun çamur ve toz da vatandaşların hayatını olumsuz etkiliyor. Ayrıca köyde telef olan çok sayıda hayvanın olması nedeniyle ağır koku da vatandaşları rahatsız ediyor. Bu nedenle toza ve kokuya karşı maske dağıtılıyor. Vatandaşlar gün boyu çamur içinde kalan ev ve iş yerlerini temizlemek için çalışıyor. Bunun yanı sıra kayıp vatandaşların arama çalışmalarına destek veriyor ve bölgede rehberlik hizmeti yapıyor.

Başka bir köyden selin yaşandığı Uğurlu köyüne geçmiş olsun ziyareti için gelen Recep Altay, "Ben 72 yaşındayım böyle bir afet buralarda 1965 yıllarında olmuştu. Ama böyle olmamıştı. Hafif geçmişti. Bu burada ikinci tufan. Çalışmalarla hayat normale dönmeye başlıyor" dedi.

Köyde esnaflık yapan Kemal Tokgöz ise "Kıran Deresi taştı. Uğurlu köyü olarak köyümüzün zararı çok. Ama şu anda bütün birimler burada. Eksik olan hiçbir şey yok" diye konuştu.

Köyde yaşayan Şaban Özkan, "Burada tavukların ölüsü var. Bunların kokusu var. Köyümüzde şu anda 300 bin tavuk ölüsü var. 4 tane kümes gitti. Bunların kokuları var. Her taraf mikrop. Kanalizasyon pislikleri var. Alçaklarda kanalizasyon geri tepmeye başladı. 2 gün sonra burada nasıl yaşayacağız merak ediyorum. Pislikler temizlenmeli. Devletten Allah razı olsun. Veriyorlar her şeyi. Gelen giden çok burada. Oradan yana bir sıkıntımız yok. Ama güneş vurdukça koku geliyor. Benim evimin önünde en az 10 kamyon moloz yığını var. Bunların giderilmesini istiyorum. Devlet her şeyiyle burada Allah razı olsun." dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köyden insan manzaraları

-Köyün içinden görüntüler

-Kızılay'ın yemek dağıtması

-Röportajlar(yazım sırasıya)

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/DÜZCE,()

=======================================================

Sakarya'da 26 bin tavuk selde telef oldu



Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Melen Çayı'nın taşması sonucu su basan tavuk çiftliğindeki 26 bin tavuk telef oldu.

Düzce'nin ilçelerinin yanı sıra Kocaali ilçesine bağlı Melen köyü de sel felaketinden etkilendi. Melen Çayı'nın taşması sonucu köyde bulunan Hüseyin Ergün'e ait tavuk çiftliğini su bastı. Çiftlikte 26 bin tavuk selde telef oldu. Sel sularının çiftliği basma anını görüntüleyen Ergün, "Hiçbir şey kalmadı, 26 bin hayvan telef oldu" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Suların bastığı çiftlikten görüntü

Çiftlik sahibinin olayı anlatması

HABER: Aziz GÜVENER/SAKARYA,()

=======================================================

Kazada ölen polis eşini kepiyle uğurladı



Van’da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Aykut Çevikgil (36), memleketi Yalova’da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, önceki gün Van’ın Tuşba ilçesi Molla Kasım yol ayrımında meydana geldi. Polis memurları Yusuf Palta ve Aykut Çevikgil'in içinde bulunduğu 65 NA 033 plakalı otomobile, yol ayrımında başka bir araç yandan çarptı. Kazada, polis memurları Palta ve Çevikgil yaralandı. Ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Aykut Çevikgil, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Van Emniyet Müdürlüğü İpekyolu ilçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Aykut Çevikgil’in cenazesi, Van Filo Komutanlığı’nda yapılan törenin ardından uçakla memleketi Yalova’ya gönderildi.

Polis memuru Aykut Çevikgil için Kubbeli Camİi’nde resmi tören düzenlendi. Öğle namazının ardından Yalova Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Namaza, Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Yalova Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz ile çok sayıda vatandaş da katıldı. Cenazede Çevikgil'in oğulları Muhammed Enes (7) ve Yunus Emre (4), babalarının tabutunun başından ayrılmadı. Tülay Çevikgil ise eşinin polis kepini takarak taziyeleri kabul etti. Anne Hatun ve baba Adnan Çevikgil de gözyaşı döktü.

Kılınan namazın ardından Aykut Çevikgil'in cenazesi, Yalova Şehir Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------------------------

-Cenazeden detaylar

-Çocuklarının tabut başında görüntüsü

-Eşinin görüntüsü

-Cenaze

Haber: İsmail ÖZTÜRK - Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()

=======================================================

Cezaevinden 2 gün önce çıktı, ölü bulundu



Konya'nın Akşehir ilçesinde, hırsızlık suçundan yattığı cezaevinden 2 gün önce tahliye olan Mustafa İnatcıoğlu (25), otomobilinin yanında ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde, Yeni Mahalle Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, 42 ER 725 plakalı otomobilin açık olan kapısının yanında yerde hareketsiz halde yatan bir erkek gördü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde vücudunda yara ve darp izi bulunmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis yaptığı incelemede, erkek cesedinin 2 gün önce cezaevinden tahliye olan Mustafa İnatcıoğlu'na ait olduğu belirlendi. İnatcıoğlu'nun dün akşam saatlerinde evden çıkıp, babasının otomobilini aldığı ve geri dönmediği öğrenildi. İnatcıoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



(Görüntü Dökümü

-----------------

- Cesetten detay

- Polisin inceleme yapması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA ))

=======================================================

KTB Başkanı Bağlamış: Vatandaşlarımız kurbanla ilgili endişe yaşamasın



Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, "Canlı hayvanımız fazla olduğu için, et fiyatlarında azalmalar oldu. Hiçbir vatandaşımız kurbanla ilgili endişe yaşamasın" dedi.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi açıklamada bulundu. Başkan Bağlamış, kurban satışlarının geçen yıldan fazla olmayacağını ve sayı itibariyle yeterli durumda olduklarını belirterek, "Geçen yıla oranla fiyatlarımızda yüzde 5 ile yüzde 10 arasında bir azalma olabilir. Canlı hayvanımız fazla olduğu için et fiyatlarında azalmalar oldu. Hiçbir vatandaşımız kurbanla ilgili endişe yaşamasın. Küçükbaş hayvanlar, 1000 TL ile 1500 TL arasında olacaktır. Büyükbaş hayvanlarda hisse satışı da 1500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olacaktır" dedi.

'YEM FİYATLARINDA YÜZDE 12 GİBİ BİR DÜŞÜŞ OLMASI GEREK'

Besicilerin sorunlarına da dikkat çeken Bağlamış, yem fiyatlarında düşüş beklediklerini belirterek, "Yem fiyatlarındaki zam et fiyatlarına hiç yansımadı. Yem hammaddesinin yüzde 60'ı ithalat ile oluşuyordu. Bundan 2 ay öncesinde döviz ile ilgili sıkıntılar vardı. Döviz fiyatlarından dolayı yem fiyatlarında artış olduğunu söylüyorduk. Şükürler olsun ki dolar kuru 5.60 civarlarındadır. Bu da dolar kurunda yüzde 12 gibi bir düşüş var demektir. Bu yem fiyatlarına yansımadı. Şu an yem fiyatlarında da yüzde 12 gibi bir düşüş olması gerekiyor. Yem girdilerinde büyükbaş üreticileri çok büyük sıkıntıdadır. Geçen yıl kilogramda 1 TL büyükbaş üreticilerine destek vardı. Onun biraz daha arttırılarak besicilere açıklanması gerekiyor ki, üretim devam etsin" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Başkan Bağlamış'dan detaylar

-Kayseri Ticaret Borsası'nın projeleri

-Başkan Bağlamış ile röportaj

-Diğer detaylar

Haber-Kamera:Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ, ()

=======================================================

Muz Festivali sona erdi

Mersin'in Anamur ilçesinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Kültür ve Muz Festivali sona erdi.

Festivalin kapanış seremonisine Belediye Başkanı Hidayet Kılınç başta olmak üzere ilçe protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 20 Temmuz 1974'te başlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümü nedeni ile gazilere plaket verilirken, KKTC'nin kurtuluşu da coşku ile kutlandı.

Çeşitli halk oyunlarının sergilendiği gecede sahne alan fantezi müziğin önemli isimlerinden Serkan Kaya, en sevilen parçaları ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Alandan genel ve detaylar

- Gazilere plaket verilmesi

- Konserden genel ve detay görüntüler

- Serkan Kaya'ya muz ikram edilmesi

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()