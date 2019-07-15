DHA YURT BÜLTENİ - 13

PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 kardeş öldü (2) - yeniden

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde Ayaz Güloğlu (8) ve kız kardeşi Nupelda Güloğlu (4), hayvan otlatırken PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü kırsalında meydana geldi. Ayaz Güloğlu, kardeşi Nupelda Güloğlu ile birlikte Çakılyayla mezrasında hayvan otlatırken, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti. Patlamada Ayaz Güloğlu olay yerinde yaşamını yitirdi, kız kardeşi Nupelda ise yaralandı. Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, Ayaz'ın cansız bedeni ile yaralanan kız kardeşi Nupelde'yi askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan minik Nupelda da doktorların çabasına kurtarılamadı. Kardeşlerin cansız bedenleri otopsi için morga konuldu.

Güvenlik güçleri, patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede operasyon başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcıya basan çocuklarımızdan 8 yaşındaki erkek çocuğumuz Ayaz Güloğlu olay yerinde vefat etmiş, 4 yaşındaki kız çocuğumuz Nupelda Güloğlu ise ağır yaralanmıştır. Ağır yaralı kız evladımız jandarmamıza ait helikopter ile olay yerinden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmiş. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Ayaz Güloğlu ve Nupelda Güloğlu evlatlarımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve milletimize sabırlar dileriz" denildi.

Görüntü Dökümü

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*TUNCELİ

Helikopterin havalanması

Helikopterlerin bölgeye uçuşu

Bölgedeki operasyondan detay

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 130 MB

*ELAZIĞ

Fırat Üniversitesi Hastanesi

Ambulansın gelişi

Çocukların ailesinin ambulanstan inişi

Kız çocuğunun servise alınması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 128 MB

Haber-Kamera:Ferit DEMİR-Erkan BAY/ TUNCELİ,()

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Şırnak'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Şırnak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yıl dönümünde, şehitleri için mevlit okutuldu.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde Şırnak'ta çeşitli anma törenleri düzenlendi. 23'üncü Jandarma Tümen Komutanlığı'nda yapılan anma programına Vali Mehmet Aktaş, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı. Törenden sonra 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için dua okundu. Anma etkinlikleri kapsamında Geylani Camii'nde öğle namazı sonrasında Kuran tilaveti ile mevlit okutuldu. Mevlide katılanlara lokum ve gülsuyu ikram edildi.

Görüntü Dökümü

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Şehitlikte dua okunması

Şehitliğe Karanfil bırakılması

Camide Kuran-ı Kerim okunması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 356 MB

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,()

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Manisa'da şehitler anıldı

MANİSA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlikte tören düzenlendi. Protokol üyeleri ve vatandaşlarlar, şehit mezarlarına karanfil bırakarak dualar okudu.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Manisa'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi. Bu kapsamda Manisa Şehitliği'nde düzenlenen törene; Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Vekili Dilşat Ulaş, Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan, siyasi partilerin temsilcileri, şehit ve gazi dernekleri, sivil toplum kuruluşu başkanları, daire müdürleri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Törene katılanlar, şehit mezarlarına tek tek karanfil bırakıp, dua etti. Şehit mezarlarının gezilmesinin ardından Manisa Müftülüğü hatipleri, tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okudu.

Şehitlikteki anma töreninin ardından 15 Temmuz gecesi yaşananların anlatıldığı fotoğraf sergisinin açılışı, Fatih Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi. Törenin ardından Hatuniye Camii'nde mevlit okutuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehitlik programından görüntü

- Mezarlıklara karanfil bırakılması

- Fotoğraf sergisinin açılışı

- Mevlid programı

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, ()

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15 Temmuz Şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

Hatay’da 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik günü anma programları kapsamında Mevlid-i Şerif okutuldu.

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde bulunan Habib-i Neccar Camii’nde gerçekleştirilen mevlit programına Hatay Valisi Rahmi Doğan, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Ak Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda Hataylı vatandaş katıldı. Öğle namazından önce gerçekleşen mevlitte, 15 Temmuz şehitlerine dua edildi.

Görüntü Dökümü

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-Habib-i Necaar Camii’nin girişinden detay görüntü

-Cami avlusundan genel ve detay görüntüler

-Mevlit programından genel ve detay görüntüler

-İl protokolünden detay görüntüler

-Mevlit programına katılan askerler ve vatandaşlar

Süre: 01’32ö Boyut:170 MB

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY, ()

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İnegöl’de kayıp Alzheimer hastası adam drone ile aranıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan alzheimer hastası Remzi Çitil (78) için arama çalışmaları 2’nci gününde devam ediyor. Jandarma ekipleri drone kullanarak arama çalışmalarına destek veriyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Sarıpınar Mahallesi'nde oturan alzheimer hastası Remzi Çitil (78), iki gün önce evinden çıktı ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınları yaşlı adama ulaşamayınca Jandarma ekiplerine durumu bildirdi. Bölgede Jandarma, Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve ANDA ekipleri çalışma başlattı. Jandarma iki gündür devam eden arama çalışmalarına bugün drone kullanarak havadan destek verdi.

Görüntü Dökümü

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-Arama kurtarma çalışmaları

-Jandarmanın drone uçurması

9,57 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),()

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Manavgat Şelalesi'ne tatilcilerden büyük ilgi

Antalya'da bulunan dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi'ne tatilciler büyük ilgi gösteriyor. Özellikle tatil günlerinde yoğunluk yaşanırken, tüm uyarılara rağmen vatandaşlar çocuklarıyla ırmağa girerek yüzüyor.

Manavgat Şelalesi, turizm sezonunun başlamasıyla yerli ve yabancı tatilcileri ağırlıyor. Günün her saati tur otobüsleri ve özel araçlarıyla Manavgat Şelalesi'ne gelen yerli ve yabancı tatilciler, sıcak havada seyir teraslarında dinleniyor, özçekim yapıyor. Tatilciler, su seviyesi zaman zaman değişkenlik gösteren ırmağın kenarında, işletmelere ait papağanlarla fotoğraf çektiriyor.

ÇÖPLER ÇÖP KUTUSUNA

Manavgat Şelalesi'ne ailesiyle gelen Metealp Akbulut (12), "Manavgat Şelalesi çok güzel. Tek sıkıntı insanlar buraya çöp atıyor ve kirletiyor. Ziyaretçiler buna dikkat etsin. İnsanların gelişigüzel bıraktıkları çöpler nedeniyle şelalede çalışanlar daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Herkes, çöplerini çöp kutularına bıraksın" dedi.

UYARILARI DİNLEMİYORLAR

Diğer yandan Manavgat Şelalesi'ni ziyaret edenler, tehlikeli ve yasak olmasına, yetkililerin tüm uyarılara rağmen, ırmağa girip yüzüyor. Su seviyesinin azaldığı anlarda ırmakta bulunan adacığa yanlarında çocuklarıyla yürüyerek çıkanlar ise yaşamlarını hiçe sayıyor. İşletme sahipleri, ırmaktaki su seviyesinin aniden yükseldiğini, adacığa çıkanların yaşamlarını tehlikeye attığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Manavgat Şelalesi'ne gelen vatandaşlar

Seyir terasında şelaleyi seyreden ve fotoğraf çektirenler

Metealp Akbulut'un açıklaması

Irmağa giren vatandaşlar

Irmakta yüzen çocuklar (cep telefonu)

03:35 - 398 MB

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), () -

