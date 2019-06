DHA YURT BÜLTENİ - 13

Çaya düşüp, kurtarmak istediği kardeşiyle birlikte boğuldu (2) - Yeniden

BATMAN'da piknikte, soğuması için karpuz bırakmak istediği çaya düşen Sinan Şanlı (15) ile onu kurtarmak için suya atlayan ağabeyleri Serhat (18) ve Burak Şanlı (20), akıntıya kapıldı. Kardeşlerden Sinan ve Serhat yaşamını yitirirken, Burak ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Güneykent Mahallesi'nde oturan Burak Şanlı, kardeşleri Serhat ve Sinan ile birlikte bu sabah piknik yapmak amacıyla motosikletle kent merkezinden geçen Batman Çayı kıyısına gitti. Kardeşlerden küçüğü olan Sinan, soğuması için çaya karpuz bıraktığı sırada dengesini kaybedip, suya düştü. Sinan’ın suya düştüğünü gören ağabeyleri Burak ve Serhat Şanlı da çaya atladı. Ancak 3 kardeş de akıntıya kapıldı. Kardeşlerden Burak Şanlı çevredekiler tarafından kurtarılırken, Serhat ve Sinan Şanlı ise gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. AFAD ile Van ve Bitlis'ten gelen su altı dalgıç polisleri, çayda arama çalışması başlattı.

CESETLERİNE 7 SAATTE ULAŞILDI

Ekiplerin 7 saat süren çalışmasıyla kardeşlerin suya düştüğü yerin 10 metre ilerisinde önce Sinan'ın, ardından Serhat'ın cansız bedenleri bulundu. Sudan çıkarılan Sinan ve Serhat kardeşlerin cesetleri, otopsi için Batman Bölge Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı haber alıp, gelen kardeşlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Kurtarılan Burak Şanlı'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-------------

Batman Çayı

Olay yeri

Çay kıyısında toplananlar

Arama çalışmaları

- İş makinelerinin su yolunu değiştirmesi

Güvenlik görevlilerin önlem alması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE

GÖRÜNTÜ BODYUTU: 255 MB

Habar-Kamera: Arif ARSLAR, Reşat YİĞİZ/BATMAN,()

==================

Boşanma aşamasındaki eşini minibüste bıçakla ağır yaraladı

Samsun’da Kerim S. (56), boşanma aşamasındaki eşi Emine S.’yi (29) bindiği minibüste 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana geldi. Emine S., yaklaşık 2 yıldır eşinden ayrı yaşadığı evden çıkarak dolmuş minibüsüne bindi. Takip ettiği eşinin peşinden dolmuşa binen Kerim S., iddiaay göre belinden çıkardığı bıçakla eşini sol göğüs, karın ve kalçasından yaraladı. Ağır yaralanan kadın, dolmuş şoförü A.M. tarafından Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Durumunun ağır olduğu öğrenilen kadın, ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Kerim S., kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motorize polis ekiplerince, gözaltına alındı.

İşlemleri için emniyete götürülen, sağır ve dilsiz olduğu öğrenilen Kerim S.’nin, 12 suçtan kaydı bulunduğu ve bıçakladığı eşi hakkında ise mahkemece uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-------

- Şüphelinin emniyete götürülüşü

- Hastaneden detay

- Emniyetten detay

(SURE: 01.14 DK) (139 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA-SAMSUN,()

===================

Menderes Türel'in annesi toprağa verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in dün yaşamını yitiren annesi Serçin İnci Türel (81), toprağa verildi. Cenaze törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in yaklaşık 4.5 aydır rahatsızlığı nedeniyle Medical Park Antalya Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören annesi Serçin İnci Türel, dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Bugün ikindi vakti Muratpaşa Camii'nde Serçin İnci Türel için cenaze töreni düzenlendi. Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, oyuncu Necati Şaşmaz, iş, sanat ve spor dünyasından isimlerin yanı sıra, yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

TORUNU, TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Menderes Türel'in küçük oğlu Akın, cenaze töreni boyunca babaannesinin tabutunun başından ayrılmadı. Zaman zaman ellerini açıp dua eden Akın'ı, babası Menderes Türel sarılıp öperek teselli etti. Menderes Türel'in oldukça üzgün olduğu görüldü. Törene katılan Bakan Çavuşoğlu, Menderes Türel ve ailesine taziyelerini iletti.

İl Müftüsü Osman Artan'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından annesinin tabutunu omuzlayan Menderes Türel, cenaze aracına kadar taşıdı. Serçin İnci Türel'in cenazesi, Uncalı Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü Dökümü

-----------

- Cenazeden detay görüntü

- Menderes Türel’in oğlunun görüntüsü

- Mevlüt Çavuşoğlu ve Necati Şaşmaz protokol görüntüsü

- Muhittin Böcek’in görüntüsü

- Cenaze namazının kılınması

385 MB /// 03.33ö

Haber: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

================

İnegöl'de kazada hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dün, aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrılan otomobilde hayatını kaybeden İsmail Aydın ile Mesut Kocaçepel, toprağa verildi. Otomobilde bulunan not kağıdıyla ortaya çıkan intihar şüphesini aydınlatmak için polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Bursa- Ankara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı üzerinde meydana geldi. Bursa yönünden İnegöl'e giden Mesut Kocaçepel (36) yönetimindeki 16 Y 6746 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Otomobil iki parçaya bölünürken, sürücü Kocaçepel ile yanındaki İsmail Aydın (55) hayatını kaybetti. Kazanın ardından Kocaçepel ile Aydın'ın cansız bedenleri morga kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri bugün morgdan alındı. Kocaçepel'in cenazesi,

Deydinler Mahallesi'ne, İsmail Aydın'ın cenazesi ise Suyolu Mahallesi'ne götürüldü. İki kişinin cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Her iki cenazede de göz yaşları sel olurken, yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

KAZADA İNTİHAR ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

Sürücü Mesut Kocaçepel ile İsmail Aydın'ın hayatını kaybettiği kazanın ardından ikiye bölünen otomobilde intihar şüphesini ortaya çıkartan not kağıtı bulunmuştu. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Ben ve Güven' başlıklı not kağıdını ve kazayı incelemeye alırken, kazadaki intihar şüphesini aydınlatmak için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

----------------

-Cenazelerden detaylar

Süre: 1.05 Boyut: 123 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/INEGOL-