DHA YURT BÜLTENİ-13

1)JANDARMA GENEL KOMUTANI'NDAN YALOVA'DA DENETİM

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, denetlemelerde bulunmak üzere Yalova’ya geldi. Komutanlığına bağlı birliklere denetlemede bulunmak üzere Yalova’ya gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Yalova Valisi Muammer Erol’u makamında ziyaret etti. Zaiyarette Vali Erol tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra beraberindeki komutanlarla birlikte makama geçti.

Ziyaretin ardından Orgeneral Çetin’e, Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık tarafından valilik bahçesinde çiçek takdim edildi. Kurum müdürleri ve daire amirleri tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, burada bir de hatıra fotoğrafı çektirdi. Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık’ın makamında yapılan ziyarette ise Müdür Fındık tarafından Orgeneral Çetin’e Atatürk’ün kahve içtiği fincanın replikası hediye edildi. Orgeneral Çetin de Müdür Fındık’a plaket takdim etti.

Orgeneral Çetin’i ilde ve Valilik'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Vali Erol ise, komutanın nezdinde tüm Mehmetçiklere görevlerinde üstün başarı dilediklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü

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-Komutana çiçek takdimi

-Birim amirleriyle tokalaşma

-Hediye takdimi

Süre: 1.32 Boyut:172 mb

Haber-Görüntü: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,

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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

2)İNEGÖL'DE 'LAOS FARESİ' BULUNDU

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, anavatanı Güneydoğu Asya ülkesi olan Laos olan, nesli tükenme tehlikesi altındaki 'Laos Kaya Faresi' olarak bilinen kemirgen bulundu. Belediye Veteriner İşleri Müdürü Musa Subaşı, "Nasıl buralara geldiği konusunda bir bilgimiz yok. Türkiye'de olmayan bir tür. Laos'tan getirilmiş olabilir. Hayvanat bahçesine götürüp teslim edeceğiz" dedi.

İnegöl'de Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ahşap ürünleri fabrikasında çalışan işçiler, fare ve sincaba benzeyen bir hayvan buldu. İşçiler, durumu İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri, kemirgeni yakalayıp merkeze götürdü.

Veteriner İşleri Müdürü Musa Subaşı tarafından yapılan inceleme sonucunda, fare ve sincaba benzeyen kemirgenin, 'Laos Kaya Faresi' olduğunu tespit edildi.

Açıklama yapan Veteriner İşleri Müdürü Musa Subaşı, "Bir fabrikanın deposunda farklı bir hayvanının olduğunu söylediler. Ekiplerimiz hayvanı yakaladı. Yaptığımız araştırmada hayvanın 'Laos Kaya Faresi' olduğunu tespit ettik. Nasıl buralara geldiği konusunda bir bilgimiz yok. Sağlık durumu iyi. Türkiye'de olmayan bir tür. Laos'tan getirilmiş olabilir. Hayvanat bahçesine götürüp teslim edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Fareden görüntüler

-Veterinerden görüntüler

-Açıklama

Süre: 3.26 Boyut: 384 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, ()

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3)BULGAR VE KAZAK MİSAFİRLER SIKMA PİŞİRDİ

MERSİN'de devam eden 46'ncı Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'ne katılan Bulgaristan ve Kazakistanlı konuklar, sıkma ve gözleme pişirdi. Dün başlayan festival, renkli görüntülere sahne olmayı sürdürüyor. Bölge kültürünün tanıtıldığı çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapan organizasyon, bu kez de Bulgaristan ve Kazakistan'dan gelen halk oyunları ekiplerini yöreye özgü bir lezzat olan ve sıkma ile tanıştırdı. Kara çadırda bağdaş kuran Bulgaristan Türkü Bahtışen Aliyeva hamur açarken, Kazaktistanlı Abasheva Gulnara ise pişen ince ekmeğin arasına isteğe göre peynir ve patates koyarak misafirlere ikram etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen ekip üyeleri de yayıkta ayran yaptı. Kendi yaptığı sıkmayı tattıktan sonra düşüncelerini dile getiren Bahtışen Aliyeva, "Böreği ve ayranı çok beğendik. Tadı damağımızda kaldı" dedi.

Kazakistanlı Gulnara ise "İlk defa böyle bir lezzetli Türk böreği yiyor ve lezzetli bir ayran içiyorum. Çok beğendim" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü

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- Aliyeva'nın hamur açması

- Hamurun sacda pişirilmesi

- Kazak konukların sıkma ve ayran ikramı

- Abasheva Gulnara ile röportaj

SÜRE: 04'02" BOYUT: 878 MB

Haber-Kamera: Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), ()

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4)GÜMÜŞ'TEN, 'DÜNYA TÜRK TARIM BİRLİĞİ' ÖNERİSİ

MERSİN'de, Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, "Tarımda üretmek istiyorsak faiz oranlarını en azından eski haline getirilmeli, imkanlar biraz daha iyileştirilmeliyiz. Dünya Türk Tarım Birliği'ni emperyalist güçlere rağmen kurmalıyız" dedi. Gümüş, Ziraat Bankası'nca çiftçilere verilen düşük faizli kredilerde faiz oranlarının yükseltilmesini ve uygulanan tarım politikalarını değerlendirdi. Üreticilerin faiz oranları nedeni ile endişeli olduğunu belirten Gümüş, "Seralarda kullanılan bakım kredisi ödemeleri 2 yıldan 1 yıla indirildi. Dönüm başına bakım kredileri ise 12 binden 9 bin TL'ye, 9 binden 7 bin 200 TL'ye, son olarak da 6 bin 300 TL'ye indirildi. Üreticiler seracılık finansmanı için yatırım kredilerini 7 yıla kadar birinci yıl faiz oranları 2.75'ten başlayıp, daha sonraki yıllarda 5.5 ile kullandı. Şimdi ise yatırım kredilerinde 1'inci yıl yüzde 4 ile başlayıp, devam eden yıllarda ise yüzde 8 ile devam ediyor. Bu durum karşısında üreticilerimiz zorlanıyor. Tarımda üretmek istiyorsak faiz oranlarını en azından eski haline getirilmeli, imkanları biraz daha iyileştirilmeliyiz" diye konuştu.

Atılması gereken adımlar noktasında yetkililere çağrıda bulunan Gümüş, "Tarım sorunlarını çözemeyen ülkelerin; turizm, sanayi, enerji teknolojisi sorunlarını çözmesi mümkün değildir. Tarlasında, bağında, bahçesinde tüm zor şartlara rağmen inadına üretim yapan çiftçilerimizi küstürmeyelim. Çiftcilerimiz tarımı bırakırsa 81 milyon insanımızın karnını kim doyuracak? Ülkemize gelen 35-40 milyon turistin karnını kim doyuracak? 5-6 milyon mültecinin karnını kim doyuracak? Tarım politikamızı gözden geçirerek, tarıma ve çiftcilerimize hak ettiği degeri vermeli, Dünya Türk Tarım Birliği'ni emperyalist güçlere rağmen kurmalıyız" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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- Üreticilerin görüntüleri

- Oda başkanının açıklaması

SÜRE: 05'35" BOYUT: 247 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), ()

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5)3 ÇOCUK ANNESİ ROCK ŞARKICISI

Yalova'da yaşayan 3 çocuk annesi rock müzik sanatçısı Barış Gülay’ın çektiği klip, kısa sürede büyük ilgi gördü. 'Olmasan' adlı şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Barış Gülay, sosyal medyada 30 bin kişi tarafından izlendi. Müzik tutkusundan vazgeçemediğini dile getiren Barış Gülay, şunları söyledi:

"Ailem de müzisyendi. Bu nedenle müziğin içine doğdum. Hem bir anne hem bir sanatçı olmak çok zor ama ben bunları hayatımda sıraladım. Önce müzikle ilgili eğitimimi tamamladım. Ardından anne olup 3 çocuğumu büyüttüm. Ardından da müzik çalışmalarıma yöneldim. Prodüktörümün de teşviki ile ilk parçama klip çektik. Bu kapsamda 'Olmasan' adlı parçama klip çektik. 30 bin izleme aldı. Yurt içi ve yurt dışından hayranlarım oldu. Biz de beğenerek yaptık bu çalışmayı. Bu arada 3 parçadan oluşan bir maxi single çalışmamız da var. O da tamamlanma aşamasında. Eylül ayının 2'nci haftasında klibi ile birlikte yayına girecek."

Mustafa Berru (10) ve ikiz çocukları Beril Lena ve Emir Ali (5) isimli çocuklarının da kendisine destek olduğunu söyleyen Gülay, ‘Olmasan’ adlı şarkısının oldukça beğenildiğini söyledi. Aynı zamanda iki üniversiteyi de bitiren Gülay, "Annelik çok zaman isteyen bir şey. Annelik de müzisyenlik de 24 saat. Aklınıza bir söz ya da beste geldiğinde sonra bakarım diyemiyorsunuz. Sürekli takipte olmak zorunda olduğunuz farklı alanlar. Bir yandan beste yaparken bir yandan turşu kurduğum zamanlar da oldu" diye konuştu.

Görüntü Bilgisi:

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-Sanatçının klip detayı

-Sanatçı ile röp.

-Çocukları ile detay görüntüler

Süre:3.27 Boyut:387 mb

Haber:İsmail ÖZTÜRK-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA



