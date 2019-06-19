DHA YURT BÜLTENİ-13

SAĞNAK SONRASI DERE TAŞTI, KÖY SULAR ALTINDA KALDI (1)

BOLU'DA akşam üstü başlayan sağnak, bazı köylerde derelerin taşmasına neden oldu. Rüzgarlar Köyü deresi de aşırı yağmur nedeniyle taşarken, köyün bir bölümü sular altında aldı. Derenin altından geçtiği D-100 karayolu da Ankara istikametinde trafiğe kaptıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Sel suları

- Röportaj

- Köyden detay

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK- BOLU

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MUNZUR'A DÜŞEN ENGİN'İ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 5'İNCİ GÜN

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve bir yolcunun çektiği manzara görüntülerinden, hareket halindeki yolcu otobüsünün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Nehri'ne düştüğü ortaya çıkan Engin Eroğlu'nun (28) bulunması için başlatılan arama çalışmaları 5'inci gününde de devam etti.

Ovacık ilçesine bağlı Yoncalı köyünde yaşayan Ergin Eroğlu, geçen cumartesi günü hayvanlarını otlatmak için evden çıktı. Akşam hayvanlar eve dönerken Eroğlu, gelmedi. Bir süre yakınları tarafından aranan ancak bulunamayan Eroğlu için kayıp başvurusunda bulunuldu.

Arama-kurtarma çalışması başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, Engin Eroğlu'nun cep telefonu ile şapkasını Munzur Nehri kenarında buldu. Arama çalışmaları devam ederken, Eroğlu'nun kaybolduğu gün Ovacık'tan İstanbul'a sefer yapan otobüsteki yolculardan biri, savcılığa başvurdu. Kimliği açıklanmayan yolcu, hareket halindeki otobüste, cep telefonu kamerasıyla manzara görüntüsü çektiğini, görüntüyü sonradan izlediğinde ise bir kişinin nehre düştüğünü kaydettiğini gördüğünü anlattı. Yolcunun, savcılığa verdiği görüntülerin incelenmesiyle hareket halindeki otobüsün kendiliğinden yukarı doğru açılan bagaj kapağının, o sırada yol kenarında bulunan Engin Eroğlu'na çarptığı ve Munzur Nehri'ne düşmesine neden olduğu belirlendi.

DRONE DA KULLANILIYOR

Eroğlu'nu bulmak için başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Tunceli AFAD ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekibi ile gönüllüler tarafından yürütülen çalışmalar sırasında drone ile havadan görüntü de alınıyor.

Su altı kurtarma ekipleri ise debisi yüksek Munzur Nehri'ne botlar ile girerek, halatla arama yapıyor.

YOLCUNUN, OTOBÜSTEN ÇEKTİĞİ ENGİN'İN GÖRÜNTÜLERİ

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, hareket halindeki otobüste bulunan yolcunun, cep telefonuyla çektiği görüntüler ortaya çıktı. Yolcunun, manzarayı çekmek amacıyla taldettiği görüntülerde, Engin Eroğlu'nun yol kenarında yürüdüğü görülürken, otobüsün geçtikten sonra ise çarpma sesi duyuluyor.

VALİ SONEL ARAMA ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Eroğlu'nu arama çalışmaları 5'inci gününde sürerken, Vali Tuncay Sonel, beraberinde Jandaram Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile birlikte bölgeye giderek, incelemede bulundu. Eroğlu'nun bulunması için seferber olduklarını söyleyen Vali Sonel, arama çalışmaları 200 kişilik ekiple yapıldığını söyledi. Vali Sonel, "15 Haziran günü Tunceli merkeze 45 kilometre uzaklıkta, Ovacık yolu üzerindeki Munzur Nehri kıyısında Engin kardeşimiz maalesef talihsiz bir kaza yaşıyor. Bir yolcu otobüsünün çarpması sonucunda Munzur Nehri’ne düşüyor. Birkaç gündür devletimizin bütün kurumlarıyla, jandarmamızdan AFAD'a, sağlık personelimizden emniyetimize kadar 200 civarında kurtarma ekibimizle birlikte Munzur Nehri'nin kıyıları çift taraflı olarak aranmaya başlandı. Aramalar hala devam ediyor. Ayrıca jandarma özel asayiş komutanlığından da profesyonel ekip istedik. Devletimizin tüm birimleri ile aramalar devam ediyor. İnşallah Engin kardeşimize ulaşırız. Adli soruşturma da devam ediyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yolcunun çektiği görüntüler

- Engin'nin yürümesi

- Munzur Nehri

- Arama çalışmalarından görünüt

- Ekiplerin botla nehirde aramala çalışmaları

- Vali Sonel'in arama çalışmalarını incelemesi

- Vali Sonel'in açıklaması

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: TUNCELİ,()

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DEV ÇINAR AĞACININ DEVRİLMESİ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Çınar ağacı otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı(2)

İzmit kent merkezinde öğlen saatlerinde şiddetli yağmur yağışının ardından dev Çınar ağacının otomobilin üzerine devrilme anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Büyük bir gürültüyle devrilen Çınar ağacının ardından vatandaşların olay yerine yardım etmeye koşması görüntüleri yer alıyor.

Görüntü Dökümü

-Güvenlik kamerasından Çınarın devrilme anı

-Koşan vatandaşlar

KOCAELİ ()

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ŞİDDETLİ YAĞMUR VE RÜZGAR 75 YILLIK ÇAM AĞACINI OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVİRDİ

AYDIN'ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve rüzgarla 75 yıllık çam ağacı, bir otomobilin üstüne devirdi.

Bugün saat 13.00 sıralarında başlayan şiddetli yağmur ve rüzgar, Efeler'de yaklaşık 30 dakika sürdü. Olumsuz hava sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Osman Yozgatlı Mahallesi'nde bir okulun bahçesinde bulunan 75 yıllık çınar ağacı, park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi. Yağmurun dinmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Devrilen ağaçın kaldırılması

- İtfaiye ekiplerinin dallarını kesme çalışmalarından görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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ÇİÇEK ADASI'NIN SATIŞINA AİLELER KARAR VERECEK



BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ne bağlı Çiçek Adası'nın, hissedar üç ailenin üyeleri tarafından satışa çıkarıldığı öne sürüldü. Hissedarlardan Şerif Ali Hatırlı, "Bu ada mübadele zamanında Selanik’teki mallarımız karşılığında bizlere verilmiş. Şu an 18 hissedarı var. Henüz satış konusunda tam bir karar verilmedi" dedi.

Mübadele zamanında Katrinli, Katerin ve Hatırlı ailelerine verilen Ayvalık'ın 24 Adası'ndan biri olan Çiçek Adası, 10 yıldan bu yana satışıyla zaman zaman gündeme geliyor. Hissedarlar arasında adanın satılmasını isteyenler olduğu gibi, ailede kalmasını arzu edenler de var. Üzerinde 2 bin ağaç zeytin, 3 bin adet çam ve muhtelif meyve ağacı bulunan Çiçek Adası’nda, su kaynağı, iskele ve eski yapı yer alıyor. Elektrik sistemi de olan adanın en yüksek noktası 22 metre. 1'inci derece doğal sit alanı olan Çiçek Adası, tapuda kalanı 268 bin metrekare olarak kayıtlarda yer alırken, kullanım alanı ise 300 bin metrekarenin üzerinde. Ayvalık’a 8 kilometre, Keremköy’e ise yaklaşık 500 metre uzaklıkta olan Çiçek Adası'nın hissedarlarından Şerif Ali Hatırlı, Ayvalık’ın doğasını ve doğal güzelliklerinin en iyi şekilde korunması bilinciyle, mübadele döneminde kendilerine verilen Çiçek Adası’na sahip çıktıklarını söyledi.

Ayvalık'ta şahsa ait tek adanın Çiçek Adası olduğunu söyleyen Şerif Ali Hatırlı, "Bu ada mübadele zamanında Selanik’teki mallarımız karşılığında bizlere verilmiş. Şu an 18 hissedarı var. Hissedarlar arasında ‘satılsın’ diyen de ‘dursun’ diyen de var. Ailelerimiz tam bir karar vermedi. Ama ortak olan tek karar Ayvalık’ın doğal güzelliklerinin korunması. Çiçek Ada’sının da bu yönde değerlendirilmesi istiyoruz. Hafta sonu aileler buluşup, bir karara varacak. Burada ya kendimiz bir şeyler yapacağız ya da yap-işlet-devret şeklinde değerlendirilebilir. Önemli olan adanın ve kentimizin dokusunun bozulmaması" dedi.

Öte yandan Çiçek Adası'nın taliplileri arasında Çin ve Katarlıların isimleri geçerken, Almanların bir rehabilitasyon merkezi yapma talebiyle adayı almak istediği de ileri sürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çiçek Adası drone detay görüntü

-Çiçek adası detay görüntü

Haber-Kamera: Kadri KAYA-Hüsnü EVREN/AYVALIK(Balıkesir), ()

Görüntü :HD. Süre: 1.00 Dk Boyut: 86,8MB

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Bu dondurma 200 derecede kızartılarak yapılıyor

BALIKESİR’in Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde, sıcak havalarda bunalan vatandaşların serinlemek için yediği dondurma ilginç bir yöntem ile müşterilere sunuluyor. Erimemesi için buzdolabında muhafaza edilmesi gerekirken kızartılarak servis edilen dondurma, görenlerde büyük şaşkınlık yaşıyor. Dondormayı külahta yemeye alışık olan vatandaşlar, kızarmışını ise servis edilen tabakta kaşık ile yiyebiliyor.

Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde, sıcak havalarda bunalan vatandaşların serinlemek için alıp yediği dondurma ilginç bir yöntem ile müşterilere sunuluyor. Erimemesi için buzdolabında muhafaza edilmesi gerekirken kızartılarak servis edilen dondurma, görenlerde büyük şaşkınlık yaşıyor. Dondormuyı külahta yemeye alışık olan vatandaşlar, kızarmışını ise servis edilen tabakta kaşık ile yiyebiliyor.

Edremit’in turistik Akçay Mahallesi'nde bir dondurma firmasının tüketicilere sunduğu, ayçiçek yağında kızartılmış dondurma, şaşkınlık yarattığı kadar beğeni de topluyor. Akçay Mahallesi'nde dededen toruna süre gelen dondurma firmasının işletmecisi Zekeriya Vardar, kızarmış dondurmayı piyasaya sürerek vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı. 200 derece kızgın yağda kızartılan dondurma, üzerine dökülen sos ve fıstık ile servis ediliyor. Farklı bir lezzet sunan kızarmış dondurmayı tatmak isteyen vatandaşlar işletmeye akın ediyor.

Kütahya'dan Akçay'a tatile gelen Enver Tohum, ilk kez tadına baktığı kızarmış dondurmayı çok beğendiğini söyledi. Tohum, "Akçay’da kızarmış dondurmanın meşhur olduğunu duydum. Hiç vakit kaybetmeden geldim. Normal dondurma ile arasındaki fark tadınca anlaşılıyor" dedi.

İstanbul’dan Akçay’a tatil için gelen Sabri Özcan ise "Kızarmış dondurmayı tavsiye ettiler. Yedim, ben de herkese tavsiye ediyorum. İlk defa sıcak dondurma yiyorum. Dışı sıcak, içi doğal soğuk bir dondurma. Buraya geldiğim zaman kesinlikle tekrar yiyeceğim" diye konuştu.

Dondurmayı kızartarak 20 yıldır müşterilerine farklı bir lezzet sunduklarını belirten işletmeci Zekeriya Vardar, "Kızarmış dondurmayı bir gün önceden hazırlıyoruz. Dipfrizde muhafaza ediyoruz. Sabahtan itibaren de siparişe göre pişirerek servisini yapıyoruz. Dededen toruna devam eden yöntemle doğallığını koruduğumuz kızarmış dondurmamızı sosla kaplıyoruz. Daha sonra kızartıp, çikolatasını, fıstığını ilave ederek sunuma hazırlıyoruz. En büyük özelliği dondurmanın kızarmış olması. Etrafındaki sosu, fıstığı ise buna artısını katıyor. Güzellik sağlıyor yani. Biz dondurmayı tamamen kızartıyoruz. 200 derecedeki yağın içerisine atarak belli bir sürede pişmesini bekliyoruz. İçerisindeki dondurmamız hiç erimeden en sert biçimde muhafaza ediliyor. Sadece etrafındaki sosu kızarıyor. Zaten onun etrafındaki sosu ve fıstığı ona o lezzeti veriyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dondurmanın yapılışından görüntü

-Kızarmış dondurmanın servis edilmesi detay görüntü

-Kızarmış Dondurmanın tadına bakan müşterilerle röportaj

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT(Balıkesir), ()

Görüntü: HD. Süre: 6.47 Dk. Boyut: 501 Mb

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