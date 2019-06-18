DHA YURT BÜLTENİ-13

YURT BÜLTENİ-13

1)TARLA GİBİ SÜRÜLEN CARETTA KUMSALINDA KAYBOLAN YUVA SAYISI 100'Ü GEÇTİ

ANTALYA'da nesli tehlike altındaki caretta carettaların iş makineleri ve traktörle iş makineleri ve traktörlerle tarla gibi sürülerek düzleştirilen yuvalama alanının, 1000 metre değil 2 bin 320 metre olduğu, kaybolan yuva sayısının da 100'ün üzerine çıktığı belirlendi. Büyük tepki çeken eylemin sorumlusu halen bulunamazken, ilgili kurumların olayla ilgili soruşturması sürüyor. Akdeniz sahillerinin en büyük caretta caretta yuvalama alanını oluşturan, Kundu, Kadriye, Belek, Boğazkent ve Denizkent'ten oluşan yaklaşık 30 kilometrelik sahilin Boğazkent kumsalında tarla gibi sürülerek 50 yuvanın yok edildiği alanın, yapılan incelemeler sonucunda 1000 değil, 2 bin 320 metre olduğu ortaya çıktı.

YENİ ALANLA BİRLİKTE KAYIP YUVA 100'Ü AŞABİLİR

20 yıldır 30 kilometrelik sahil bandında mayıs- ekim ayları arasında carettaların yumurta bırakma ve yuvalardan çıkan yavruların denizle buluşturulması adına mücadele veren Ekoloji Araştırmalar Derneği (EKAD), tarla gibi sürülen iki alanda 50, üçüncü alanla birlikte 100'ün üzerinde kaybolan yuvayı yeniden tespit etmeye çalışıyor.

6,7 KİLOMETRELİK SAHİL

EKAD Başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canpolat, yaptıkları incelemelerde, Boğazkent sahilinde ilk aşamada belirledikleri ve yaklaşık 1000 metrelik kumsalda iş makineleri ve traktörlerle gerçekleşen düzleştirme işleminin, aynı sahilin bir başka bölgesinde daha tespit edildiğini söyledi. Boğazkent sahilinin toplam 6,7 kilometre olduğunu belirten Canpolat, yapılan incelemeler sonunda toplam 3'e çıkan sürülen alanların, otellerin olmadığı alanlar olduğunu söyledi.

SÜRÜLEN ALANLAR ÖLÇÜLDÜ

Teknik ölçümlere göre ilk alanın 550 metre, ikinci alanın 670 metre, yeni belirlenen üçüncü alanın da 1100 metre olduğunu dile getiren Capnpolat, ilk iki alanda 50 yuva kaybı yaşandığını, üçüncü alanda da yeni yuva kayıpları olduğunu, net sayıyı tespit etmek için detaylı çalışma yaptıklarını dile getirdi.

TOPLAM YUVA SAYISI 700'Ü AŞTI

15 Mayıs'ta bölgede carettaları karşılamaya başladıklarını anlatan Canpolat, bugüne kadar 30 kilometrelik sahilde toplam yuva sayısının 700'ü aştığını, Boğazkent kısmındaki yuva toplamının ise 250'nin üstünde olduğunu belirterek, "Düzlenen alanlar nedeniyle Boğazkent'te işaretli yuvaların önemli kısmı kayboldu" dedi.

GPRS'LE BULUNMAYA ÇALIŞILIYOR

Caretta yuvalarının yerlerini taş ve çubuklarla yaptıkları işaretlemenin yanı sıra GPRS'le belirlemeye çalıştıklarını anlatan Canpolat, "Ancak yumurtaların bırakıldığı alan 20 cm çapında. GPRS'de 2-3 metrelik sapma olabiliyor. O yüzden tam noktalarını bulmak çok zor olacak veya bulamayacağız" diye konuştu.

TARLA GİBİ KALACAK MI?

Tarla gibi sürülen kumsalın yaklaşık bir yılda eski haline dönebileceğini belirten Canpqolat, “Kumsal için artık doğal sürecin beklenmesi gerekiyor. Kumsal dinamik bir yapı olduğu için rüzgar ve dalgalarla bir yılda eski halini alır. Ancak bir daha böyle bir faaliyetin kesinlikle yapılmaması gerekiyor" dedi.

100 BİN LİRAYA YAKIN CEZASI VAR

Diğer yandan bölgede Serik Kaymakamlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü gibi ilgili tüm kurumlar sorumlularla ilgili çalışma başlattı. Serik Belediyesi'ne ait bir şirketin şüpheli olduğu olayın sorumluları, bölgenin Özel Koruma Çevre Alanı olması dolayısıyla Çevre Kanunu'na göre 100 bin lira gibi para cezasıyla da karşı karşıya.

Görüntü Dökümü

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-Bölgenin görüntüleri

-Fotoğraflar

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () -

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2)KAYSERİ'DE MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

KAYSERİ'de, mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hunat camiinde öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gıyabi cenaze namazının ardından Muhammed Mursi için dua edildi. Bu arada gıyabi cenaze namazına katılan bazı vatandaşların Muhammed Mursi'nin fotoğraflarını taşıdığı görüldü

Görüntü Dökümü

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- Hunat camii den genel görüntü

- Gıyabi cenaze namazından görüntü

- Muhammed Mursi'nin afişinden görüntü

- Diğer görüntüler

Süre: 02.37 Boyut: 292 MB

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ-

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3)İZMİT'TE MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

MISIR'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için İzmit'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve yapılan darbe ile tutuklanarak yargılanan Muhammed Mursi, çıkarıldığı mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri, İzmit Fevziye Camii'nde hayatını kaybeden Mursi'nin gıyabında cenaze namazı kıldı. Cenaze namazına AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Sözcüsü Şahin Yaşlık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Yusuf Doğan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından konuşan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'nin, özgürlük ve adalet hasretiyle hayatını kaybettiğini belirterek, "21'inci yüzyılın firavunu Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişi idam edilmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı batı ülkeleri maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır'da darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak işkenceleri ve haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir. Biz, Mursi'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır." dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından dualar okudundu. Mısır bayrağı açarak slogan atan grup, tekbir getirdi.

Görüntü Dökümü

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-Gıyabi cenaze namazının kılınması

-AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş'in açıklamaıs

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

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4)GAZİANTEP’TE, MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

MISIR'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Gaziantep’te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi’nin ölümünün ardından Gaziantep Ulu Cami'de öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Ahmet Çelik’in kıldırdığı namaza Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Duaların edildiği namazın ardından STK temsilcileri açıklamalar yaptı.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze namazına katılanlar

- Cenaze namazının kılınması

- Dua edilmesi

- Yesin Virit'in açıklaması

- Sloganlar atılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 280 MB

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5)MURSİ İÇİN ŞANLIURFA’DA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

ŞANLIURFA'da, mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır’ın eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, için gıyabi cenaze namazı kılındı. Dergah Camisi'nde öğlen namazının ardından bir araya gelen kalabalık, Mısır Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından darbeyle görevine son verilen ve dün mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi, için gıyabi cenaze namazı kıldı. Kalabalık, kılınan cenaze namazının ardından Mursi için hep birlikte dua ederek dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Dergah Caminde kılınan cenaze namazı

- Camiden çıkanlar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 105MB

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6)KONYA'DA MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

MISIR'da askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan, ‘casusluk’ iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması sırasında hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Konya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'da dün yargılandığı mahkeme salonunda hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Konya’da Mevlana Meydanı'nda gıyabi cenaze namazı kılındı. Konya Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nın kıldırdığı namaza, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazda kadınlarda saf tuttu.

Görüntü Dökümü

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- Gıyabi cenaze namazının kılınması

- Kadınların saf tutması

(Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA )

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7)MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

MISIR'da askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan, 'casusluk' iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması sırasında hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Denizli'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'ın seçimle başa gelen ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi için Denizli'deki Delikliçınar Yeni Camisi'nde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı ve Müftü Mehmet Aşık'ın kıldırdığı cenaze namazında Vali Hasan Karahan, ön safta yer aldı. Daha sonra cami avlusunda toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşları, basın açıklaması yaptı. Açıklama yapan AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Fatih Durmaz, Mursi'nin Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinin zalim bir cunta zihniyetiyle devrildiğini söyledi. Mursi'nin, inandığı dava uğruna hakka yürüdüğünü belirten Durmaz, "2013 Temmuz'unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır'da insan haklarının hiçe sayılmasını kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mursi'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Gıyabi cenaze namazından detay

- Vatandaşların namaz kılması

- Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin basın açıklamasından detay

- Fatih Durmaz'ın açıklaması

(Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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8)REYHANLI'DA MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI

MISIR'ın dün hayatını kaybeden demokratik yollarla seçilmiş ilk Devlet Başkanı Muhammed Mursi için Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Verilen selanın ardından kılınan öğle namazından sonra Yeni Mahalle'de bulunan Atike Hanım Camisi'nde Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazını İlçe Müftüsü Murat Akçay kıldırdı. Namaza yaklaşık 500 kişi katıldı. Namazdan sonra da Müftü Akçay, Mursi ve tüm şehitler içinde dua etti.

Görüntü Dökümü

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-Camide toplanan vatandaşlar

-Müftünün konuşması

-Cenaze namazı

-Dua edilmesi

SÜRE: 02'12", BOYUT: 246 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

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9)UNUTULAN ÇOCUK ÇANTASI 'BOMBA' PANİĞİNE NEDEN OLDU

Malatya'da, banka ATM'sinin yanına bırakılan çocuk çantası, paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılmak istenen çanta, olay yerine gelen sahibine teslim edildi. Olay, öğle saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezinde bulunan bir bankaya ait ATM'nin yanındaki sahipsiz çocuk çantasını fark edenler, içerisinde bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yolları yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı çantayı inceleyerek kontrollü patlatmak üzere fünye yerleştirdi. Bu sırada olay yerine gelen bir kadın çantanın kendisine ait olduğunu ve para çekmek istediği sırada unuttuğunu söyledi.

Polis çantayı kadına teslim ederek, bir daha unutmaması için uyarıda bulundu.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri

- Bomba imha uzmanı

- Çantayı kontrol etmesi

- Kapatılan yollar

- Kadının çantasını teslim alması

- Yolların açılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 168 MB



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