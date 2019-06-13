DHA YURT BÜLTENİ-13

1)AĞAÇTAN DÜŞEREK ÖLEN KIBRIS GAZİSİ TOPRAĞA VERİLDİ

Kahramanmaraş'ta dut toplamak için çıktığı dalın kırılması sonucu düşerek hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hüseyin Duykal (66), düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. Hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Hüseyin Duykal'ın cenazesi, Tarihi Ulu Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Duykal'ın ailesi, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşkeri Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Tayfun Özbek, muharip gaziler ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının kılınıp helallik alınmasının ardından askerler tarafından omuzlara alınan Hüseyin Duykal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Duykal, götürüldüğü Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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- Hüseyin Duykal'ın tabutu

- Helallik alınması

- Cenaze namazının kılınması

- Cenazenin taşınması

- Duykal'ın sağlık fotosu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-(KAHRAMANMARAŞ-)

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2)SANDIKLI'DA EKMEĞE ZAM

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapılan yeni zamla 250 gram ekmek 1 liradan, 1.5 liraya çıktı. Vatandaş zamma tepki gösterirken, fırıncılar ise zammın normal olduğunu söyledi.

Sandıklı ilçesinde Ekmek Komisyonu tarafından 13 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere ekmeğe zam yapıldı. Yapılan zam sonrası 250 gramlık ekmek 1 liradan, 1.5 liraya, bin gramlık ekmek ise 4 liradan, 5 liraya çıktı. Vatandaş ekmeğe yüzde 50 oranında zam yapıldığını belirterek, tepki gösterdi. Fırıncılar ise 4 yıla yakın zamandır ekmeğe zam yapılmadığını ve girdilerin çok yükseldiğini savunarak, zammın normal olduğunu savundu.

Vatandaş Ahmet Çırağ, "İstanbul ve Ankara'da 1 lira 25 kuruş. 1 lira 50 kuruş çok. Yüzde 50 zam gelmiş oldu. Emekliye verdiği yüzde 10. Zaten her şey ateş pahası. 2 tane alıyorduk şimdi 1 tane alacağız" dedi.

Fırın işletmecisi Mustafa Polat ise "Ekmeğe zam geldi doğru ama biz yaklaşık 4 yıldır ekmeğe zam almıyorduk. 4 senede de ekmek üretimindeki girdi fiyatları un fiyatları, işçi sigortaları, kağıt, Bağ-Kur gibi bütün girdilerde aşırı derecede artma olduğu için enflasyondan dolayı şu an ekmeğe yüzde 50 zam gelmiş gibi gözükse de 4 yıla böldüğümüzde yüzde 10 aslında. Tabii ki Allah vatandaşlarımıza kolaylık versin. Biz de istemezdik ekmeğe zam yapmak ama girdiler çok arttı. Geçen sene yaza kadar 1 çuvalını 75 liraya aldığımız un 120 ile 135 lira arasında değişiyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Fırına gelen ekmek fiyat listesi görüntüsü

- Ekmek hamuru hazırlanırken ve fırına pişmesi için gönderilirken görüntü

- Fırında pişen ekmek görüntüsü

- Pişen ekmekler fırından çıkarken görüntü

- Pişen ekmekler görüntüsü

- RÖP1:Ahmet Çırağ(ekmeğe gelen zamma tepki gösteren vatandaş)

- Fırın sahibi Mustafa Polat çalışmasından görüntü

- RÖP2:Mustafa Polat(Fırın sahibi)

- Ekmeklerden görüntü

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, ()

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3)VALİ ERİN: ŞANLIURFA'DA ÇOCUKLARIMIZI İYİ YETİŞTİREMİYORUZ



Şanlıurfa'da 'Zeka Gücü Projesi' kapsamında kurulan merkezin açılışında konuşan Vali Abdullah Erin, "Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip kentte çocuklarımızı iyi yetiştiremiyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) bünyesinde bir GSM firmasının gerçekleştirdiği Zeka Gücü Projesi kapsamında kurulan merkezin açılışına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, GSM firması yetkilileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Vali Erin, kentteki çocukların iyi yetiştirilmediğini belirterek şunları söyledi:

"Burada mezun ettiğimiz liseyi bitiren çocuğumuzdan sadece yüzde 20'si üniversiteye gönderdiğimiz bir sistemle Şanlıurfa ve Türkiye olarak ilerleme şansımız yoktur. Geride kalan yüzde 80'nin ise burada iş imkanını sağlayamadığımızdan bu çocuklarımız art niyetli, kötü niyetli, istismara açık kişilerin kucağında kalıyor. Devletimizin birliği ve bütünlüğüne, milletimizin istikrarına ve istikbaline ve selametine kast etmiş olan farklı düşüncelerin istismar aracı olmaktan kurtarmak için çok daha büyük maliyetler ödeme durumuyla karşı karşıya kalmaktayız. Dolayısıyla bunun da bir kader olmadığını Şanlıurfa'nın, o bütün dünyaya medeniyet sunan ilim ve bilim adamları ve fikir adamları yetiştirdiği döneme tekrar çevirebileceğini, dönüştürülebileceğini ifade ediyorum. Bu anlamda bu tür merkezlerin ilimizde açılmasını memnuniyetle karşılıyoruz."

'ZEKA GÜCÜ 2023 VİZYONUMUZA BÜYÜK KATKI VERİYOR'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er de projenin önemine değinerek, "Şanlıurfa özelinde ve genel olarak eğitimde sorunlarımız elbette var ama gelişmeler de bir hayli fazla. En genç nüfusa sahip olan ilimiz Şanlıurfa'da son 2 yılda 4 bin derslik yapılmış. Türkiye hedefleri olan bir ülke. Uzun erimli ve ciddi hedeflerde güvencemiz gençler ve çocuklar. Çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlayacak bir eğitimle, bu hedefleri başarmamız mümkün olabilir. Bu anlamda özel yetenekli çocuklar da ayrıca çok önemli. Bugün 43 bin çocuğumuz BİLSEM'lerde eğitim alıyor. Bu rakamı çok yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Bakanlık olarak özel teşebbüslerle işbirliğimizi çok önemsiyoruz. Zeka Gücü projesi 2023 eğitim vizyonumuzla çok uyumlu ve ciddi katkı yapıyor" dedi.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Toplantıda konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin

- Toplantıya katılanlar

- Toplantıda söz alan konuşmacılar

- Zeka gücü sınıfını gezen protokol

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-(ŞANLIURFA-)

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4)SOKAK KÖPEĞİNE ELLERİYLE SU VERDİ

Düzce'de, çeşmenin etrafında dolaşan sokak köpeğini gören bir genç, elleriyle köpeğe su verdi.

Düzce Anıtpark Meydanı'nda bulunan çeşmenin yanından geçen bir genç, çeşmenin yanında dolaşan ve sıcaktan bunalmış olduğunu fark ettiği köpeğin su içmeye çalıştığını gördü. Bunun üzerine çeşmenin yanına yaklaşan genç, elleriyle köpeğe su verdi. Sokak köpeği, gencin avcunun içerisinden su içti. Gencin köpeğe su verdiğini gören vatandaşlar ise o anları cep telefonu ile görüntüledi.

Görüntü Dökümü:

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-Gencin köpeğe elleriyle su içirmesi

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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5)BEŞİKTAŞ ŞEHİDİNİN BABASINDAN SALDIRININ FAİLİNİ YAKALAYAN GÜVENLİK GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR

İSTANBUL'da Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nda terör örgütü PKK'nın düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan otobüs şoförü Ahmet Dokuyucu'nun Kahramanmaraş'ta yaşayan babası Habip Dokuyucu, saldırının faillerinden Mesut Bakar'ı yakalayan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Hakkari İl jandarma Komutanlığı tarafından salı günü Yüksekova İlçesi Bölük Köyü Çatalkaya Mezrası'na yapılan operasyonda yakalanan teröristin 10 Kasım 2016'da Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu'nda 46 kişinin şehit olduğu bombalı saldırının faillerinden Mesut Bakar olduğu ortaya çıktı. Saldırı sırasında çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün şoförlüğünü yapan ve patlamada şehit olan 4 çocuk babası İETT şoförü Ahmet Dokuyucu'nun Kahramanmaraş'ın Elmalar Mahallesi'nde yaşayan babası Habip Dokuyucu, halen oğlunun acısını yaşadığını söyledi. Oğlunun şehit olduğu saldırının faillerinden birinin yakalanmasının yüreklerine su serptiğini belirten Dokuyucu, "O hain şimdi elime geçsin derisini yüzerim. Elimden gelse, kanun yetki olsa ipe çektiririm. Ama sağ olsun devletimiz peşlerinde. Yakalamışlar çok memnun oldum. Allah öyle bir acıyı bir daha vatanımıza, milletimize göstermesin. Şehit olanlarda geriye gelinler ve çocuklar kaldı Allah kimsenin başına vermesin. Ama şehit oldu diye de gurur duyuyoruz. Ben de 74 Barış Harekatı'na katıldım, Kıbrıs gazisiyim. Devletimiz sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Ama o hain elime geçsin onun hakkından gelirim" diye konuştu.

'ALLAH'IM ONLARI KORUSUN'

Teröristi yakalayan güvenlik güçlerine de teşekkür eden Dokuyucu, "Yakalayanlara bol dua ediyoruz. Allah güçlerini artırsın, ne muratları varsa versin, çocuklarının hayrını görsün. Allah'ım onları korusun her zaman" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Habip Dokuyucu'nun telefonla konuşması

- Dokuyucu ile röp.

- Ahmet Dokuyucu'nun sağlık fotosu

(Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 243 MB

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6)ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNİN YAPTIĞI ASKERİ MÜDAHALE ROBOTU İLGİ GÖRDÜ

TOKAT’ta ortaokul öğrencileri arasında oyun kodlama ve robotik kodlama yarışması yapıldı. Yarışmada ‘Anadolu kaplanı’ isimli uzaktan kontrollü askeri müdahale robotu ilgi odağı oldu.

İl genelinde ortaokul öğrencileri arasında değerler eğitimi temalı oyun kodlama ve robotik kodlama yarışması yapıldı. İl genelinde yapılan kodlama yarışmasına katılan 500 proje içerisinden final yarışması için seçilen 43 proje Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde sergilendi. Sergilenen projeler içerisinde Niksar ilçesi İhsan Karatay Ortaokulu öğrencisi Kaan Özyurt’un (14) yaptığı Anadolu Kaplanı isimli uzaktan kontrollü askeri müdahale robotu ilgi odağı oldu. Uzaktan kumanda ve sanal gerçeklik gözlüğü ile kontrol edilen robot ateş mekanizmasına konulan boncuk şeklindeki sıkıştırılmış jel ile hedefini vuruyor. Özyurt tarafından yapılan robota öğrenciler ilgi gösterirken sergiyi gezen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de sanal gerçeklik gözlüğünü takarak atış yaptı.

ŞEHİT HABERLERİNDEN ETKİLENDİ

Şehit haberlerinden etkilenerek böyle bir silah geliştirmek istediğini ve 9 aylık bir sürede yaptığını söyleyen Kaan Özyurt, “Televizyonlarda izlediğimiz şehit haberleri, yaralanmalar gibi üzücü haberlerden sonra bu robotu yapma fikrini elde ettik. Bu robotumuz zor arazi koşullarında savunma ve saldırı yapabilir. Diğer askeri robotların birçoğu otonom olduğu için arıza çıkartarak etrafa rast gele ateş edebilir. Bizim robotumuz uzaktan kumanda edilerek üzerinde bulundurduğu kamera sistemi ile bunu kullanan askerlerimiz gerçek ortam deneyimi yaşayarak karargahtan askeri operasyon yapabiliyorlar. Bu robotun yazılımı tamamen bize aitö dedi..

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ise, “Amacımız teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda teknolojiyi üreten bireyler olsunlar. Burada çocuklarımızın yaptıklarını ve yapabileceklerini gördük. İnşallah bu tür sergilerle farkındalık oluşturarak çocuklarımızın teknoloji alanında daha iyi işler yapmasını sağlayacağızö diye konuştu.

Gün sonunda jüri tarafından verilecek puan sonrasında dereceye giren projelere para örülü verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Etkinlikten görüntü

-Öğrencinin yaptığı robot

-Konuşmalar

Haber-Kamara: Halil İbrahim YEL/TOKAT, ()