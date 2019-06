DHA YURT BÜLTENİ-13

Tunceli'deki çatışmada yaralanan 4 askerden 2'si şehit oldu (EK)

1)ŞEHİT ÜÇKAN'IN CENAZESİ KÜTAHYA'YA GETİRİLDİ

Tunceli'nin Karşılar köyü kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Erbaş Emre Üçkan'ın (26) cenazesi, Elazığ'daki törenin ardından Hava Kuvvetlerine ait uçak ile Kütahya Zafer Havalimanına getirildi. Havalimanındaki karşılamaya Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Jandarma Alay Komutan vekili Yarbay Kamil Çelik, ilçe kaymakamları, daire müdürleri katıldı. Şehit Üçkan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, araçla memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine uğurlandı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Uçağın gelişi

-Protokolden görüntü

-Şehidin uçaktan indirilişi

-Cenaze aracına taşınması

-Dua okunması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,()-

====================================================

2)BAKAN ÇAVUŞOĞLU MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde mütevelli heyet üyesi olduğu Alanya Hamdullah Emin Paşa Vakıf Üniversitesi'nin (HEP) mezuniyet törenine katıldı. Bakan Çavuşoğlu, okul birincisi Lübnanlı Lara El- Tawil'e mezuniyet belgesini verdi.

Alanya HEP mezuniyet törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, HEP Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başladı. Törenin açılış konuşmasını okul birincisi Lübnanlı öğrenci Lara El- Tawil yaptı. Törende İngilizce olarak konuşma yapan Tawil, Alanya'da geçirdiği öğrenimden dolayı çok mutlu olduğunu, başarmak için istemenin ve çalışmanın yeterli olduğunu söyledi. Ardından kürsüye davet edilen HEP Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Erol Sayın, üniversitenin kuruluş hikayesini anlattı.

'GERÇEK BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ'

Kürsüye gelen HEP Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner de konuşmasına üniversiteye ismini veren vakıf kurucusu Hamdullah Emin Paşa'yı anarak başladı. Rektör Öner, "Üniversite olarak Akdeniz tarih ve kültürünün kesiştiği Alanya'da eğitim, araştırma ve topluma hizmet sunma sorumluluğuna sahip, kar amacı gütmeyen, gerçek bir vakıf üniversitesi olarak 2014'ten beri verdiğimiz hizmete şimdi 4 fakülte, 1 yüksekokul ve 2 enstitüyle devam ediyoruz" dedi.

TEK İLÇE

Sırayla kürsüye davet edilen HEP Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu da öğrencilere seslendi. Ardından kürsüye davet edilen Antalya Valisi Münir Karaloğlu Alanya'nın ilçe olarak bir kamu bir de vakıf üniversitesi olan tek ilçe olduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, "Bu Alanya'ya nasip oldu. Bu da başta Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere çok sayıda insanın emeği var" diye konuştu.

Son olarak kürsüye davet edilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da şunları söyledi:

"Hamdullah Emin Paşa Vakfı bugün Türkiye'de gerçek anlamda eğitim için kurulan 3 vakıftan birisidir ve vakfın mütevelli heyetinde olmaktan da onur duyuyorum. Bugün 5 yıl önce ektiğimiz tohumların meyvesini topluyoruz. 5 yıl önce eğitime başlayan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nden tüm öğrencileri canı gönülden tebrik ediyorum. Esasen tam 35 sene önce aynı duyguları yaşadık ve paylaştık. 1984 yılında yine Hamdullah Emin Paşa Vakfı'nın lisesinin ilk mezunu oldum. Benimle beraber toplam 8 öğrenci vardı. Sadece mezuniyet değil, ilk kurulan lisenin yaşadıklarını halen bugün hatırlıyorum. Çok kolay yıllar değildi, eksiklikler vardı ama inancımız da azmimiz de vardı. Bugün sizlerin şu 5 yılda yaşadıklarını çok iyi anlayabiliyorum. İyi eğitim almak için geldiniz. Evet, bu üniversiteyi de çok iyi eğitim versin diye kurduk ama ilk olmanın avantajları da var, bazı zorlukları da var ve 5 yıl sizler bu üniversitenin büyümesine katkı sağladınız. İnanıyorum ki sınıflarda derslerde öğrendikleriniz ilerde çok katkı sağlayacak. Yine üniversitemiz önümüzdeki yıllarda büyürken, sizlerin katkılarını bekliyoruz. Üniversitemizin daha da büyümesi ve gelişmesi için tüm arkadaşlarımızla beraber çaba sarf ediyoruz ve yeni bölümler açıyoruz. Bilgisayar mühendisliği yeni açılan bölümlerden bir tanesidir ama buna ilaveten yeni fakülteler ve bölümler açacağız. Üniversitemizi fizikken büyüteceğiz."

'AYAKTA TUTMAK VE BÜYÜTMEK DAHA DA ZORDUR'

İlçede boşaltılmış olarak duran eski jandarma binasını da üniversiteye kazandırmak için çalışma yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, "Vakfımızın gayrimenkulü çok ama çoğu şehir dışında, bir tanesinin üzerinde de benim mezun olduğum lise var. Önümüzdeki yıllarda o arazilerden gelirleri de artıracak çalışmaları şimdiden mütevelli heyetimiz ve kurucu vakfımızda yapıyoruz. Bir üniversiteyi kurmak kolay değil. O günler de zordu ama başardık. Kurulan bir üniversiteyi ayakta tutmak ve büyütmek daha da zordur. Bu tek başına bir bakanın, bir siyasetçinin, bir valinin veya kaymakamın yapabileceği bir şey değildir. O nedenle emeğe geçen herkese gönülden teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Konuşmaların ardından okul birincisi Lara El- Tawil'e Bakan Mevlüt Çavuşoğlu mezuniyet belgesi ve çeşitli hediyeler verdi. Öğrenci Tawil'in okul kütüğüne ismini çakmasının ardından, mezuniyet belgeleri dağıtıldı. Bakan Çavuşoğlu ile fotoğraf çektiren öğrenciler daha sonra kep fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Törene bakanın gelişi

- Açılış konuşmaları

- Bakan Çavuşoğlu konuşması

- Bakan Çavuşoğlu'nun okul birincisine hediye ve belgesini vermesi

- Belge töreninden detay

- Toplu görüntü ve kep atmadan görüntüler

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

====================================================

3)MERSİN MERKEZLİ DEAŞ OPERASYONUNDA 18 ŞÜPHELİ ADLİYE'DE

MERSİN merkezli 3 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 18 zanlı adliyeye sevk edildi.

Mersin Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, kırsalda faaliyet yürütmeye çalıştıkları önü sürülen DEAŞ üyelerine yönelik Mersin, Bursa ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Polisin gözaltına alarak sorguladığı 2'si kadın 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sabah saatlerinde Toros Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, 4 zırhlı polis otobüsü ile geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Rahat tavırlar sergiledikleri gözlenen DEAŞ zanlıları garaj kısmından adliye içine alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve silah dürbünü ele geçirilmişti.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Adliyenin görüntüsü

- Adliye önünden genel görüntü

- Güvenlik tedbiri alan polislerin görüntüleri

- Polis otobüslerinin gelişi

- Zanlıların araçtan indirilmesi

- Zanlıların adliyeye alınması

SÜRE: 01'45" BOYUT: 190

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

====================================================

4)BALKONDAN DÜŞEREK ÖLEN NEHİR TOPRAĞA VERİLDİ

BARTIN'ın Kozcağız Beldesinde, balkondan düşerek hayatını kaybeden Nehir Ertan (3), toprağa verilirken, anne Özge Ertan'ın, "Yavrum gitme ne olurö diye feryat etti.

Olay dün, öğle saatlerinde Kozcağız Beldesi Kale Sokak'ta meydana geldi. Annesinin mutfakta bulunduğu sırada birinci kattaki evlerinin balkonunda oynayan Nehir Ertan, sandalyenin üzerine çıktı. Sandalyeden sarkan çocuk, balkondan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Nehir, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Bugün Nehir'in cenazesi hastanenin morgundan alınarak evinin önüne getirildi. Burada dualar edilirken, cenazenin götürüldüğü sırada anne Özge Ertan, "Benim yavrumu götürmeyin. Benim yavrum gitme ne olurö diye feryat etti. Nehir'in cenazesi Kozcağız Merkez Yeni Camii'nde kılınan cenaze namazı Hanyeri Köyündeki mezarlıkta toprağa verildi. Baba Muhammet Ertan güçlükle ayakta dururken, yakınları tarafından teskin edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Olay yerinden detay

-Evin önünde kuran okunması

-Anne Özge Ertan'ın feryadı

-Cenaze namazı

-Nehir Ertan'ın fotosu

Süre: 4.22 Boyut: 485 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,()

======================================================

5)İZMİR'DE HAZİRAN YAĞMURU MAĞDUR ETTİ

İZMİR'de bugün görülen bölgesel sağanak yağmurdan etkilenen yerlerden biri de Bornova ilçesi oldu. Bornova Metro yakınlarında yolları su basması nedeni ile arabalar suyun içinde ilerlemekte zorlandı. İzmir'in iç kesimlerinde görülen bölgesel yağmur nedeniyle Bornova'da caddeleri su bastı. Sağanak yağmur özellikle Bornova Metro cadde ve sokakları göle çevirdi. Araçlar yolda ilerlemekte zorluk çekti. Güneşli havada aniden bastıran sağanak yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sığınacak yer aradı. İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü yaptığı açıklamada yağmurun kentin kıyı kesimleri dışında özellikle Bornova, Buca ve Kemalpaşa ilçeleri ile Manisa'da etkili olacağını, dolu ve kısa süreli fırtınanın da meydana gelebileceğini belirtti. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, yağmurun perşembe ve cuma yağmayacağını hafta sonu yine bölgesel sağanakların yaşanacağını bildirdi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Bornova Metro yakınlarından arabaların suyun içinde hareket ederkenki görüntüleri

-Yağmur görüntüleri

-Yağmura yakalanan vatandaştan görüntüler

Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()

==================================================

6)ÇAY BAHÇESİNDE ÖLEN ADAMIN KATİL ZANLISI 'LAZER TEKNOLOJİSİ' İLE YAKALANDI

Bursa'da çay bahçesinde oturan Mülayim Hastürk'ün sırtına isabet ederek, ölümüne neden olan merminin ateşlendiği tabancayı kullanan şüpheli, lazer teknolojisiyle tespit edildi. Olay yerine 1 kilometre mesafedeki evinin bahçesinde havaya ateş ettiği ortaya çıkan O.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. O.K.'nin Eren Barış Yüksel isimli genci de yürüdüğü sırada bacağından vurarak, yaraladığı ortaya çıktı.

Olay, cuma günü Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla çay bahçesinde oturarak, eşi ve oğlunu bekleyen Mülayim Hastürk'ün (47), sırtına mermi isabet etti. Ağır yaralanan Hastürk, Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

LAZER TEKNOLOJİSİ İLE ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aynı dakikalarda Heykel Atatürk Caddesi'nde yürüyen Eren Barış Yüksel'in (17) de bacağına isabet eden mermiyle yaralandığını belirledi. Polis, iki olay yeri arasındaki mesafenin kısa oluşu ile aynı çaptaki 2 merminin de belli mesafeden sonra yavaşlayan 'yorgun mermi' olmasını dikkate alarak, araştırmalarını bu yöne kaydırdı. 300 şüpheliyi sorgulayan, 108 güvenlik kamerasına ait görüntüleri inceleyen ve 2 olay yerinde de lazer teknolojisiyle açı çalışması yapan ekipler, silahın ateşlendiği yerin, 1 kilometre mesafedeki Mollaarap Mahallesi olduğunu ortaya çıkardı. Polis, mahallede de lazer teknolojisi kullanarak, atış yapılan yerin O.K. isimli şahsa ait ev olduğunu belirledi. Bu bölgede boş kovanlar bulan polis parmak izi karşılaştırması ile tabancayı ateşleyenin O.K. olduğunu saptadı.

O.K. ile olay sırasında beraberinde bulunan U.E. ve S.C. gözaltına alındı. evinde bulunan tabancaya el konulan O.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BİRİNE İSABET EDECEĞİ AKLIMA GELMEZDİ'

Şüpheli O.K.'nin ifadesinde "Evimizin bahçesinden havaya ateş ediyorduk. Üç, dört el ateş ettikten sonra eve girdik. Birine isabet edeceği aklıma gelmezdi. Bir kişinin maganda kurşunuyla öldüğünü haberlerde izlemiştim. Ama benim yaptığım aklıma gelmedi" dediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Şüphelinin emniyetten çıkarılması

-Polis ekiplerinin şüphelinin evinde inceleme yapması

-Ölen Mülayim Hastürk'ün vurulduktan sonraki anı

-Ölen Mülayim Hastürk'ün ambulansla hastaneye kaldırılması

-Detaylar

Süre: 03.01 Boyut: 339

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,()

==================================================

7)SİNOP'TA BOĞULMALARA KARŞI ÖNLEM

SİNOP Belediye Başkanı Barış Ayhan, kentte yaz dönemlerinde boğulma olaylarının yaşanmaması için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, kentte yaz dönemlerinde gerçekleşen boğulma vakalarıyla ilgili önlem aldıklarını söyledi. Başkan Ayhan, "Sinop'ta çok boğulma vakaları ile karşılaşmıyoruz ama civar illerden gelen misafirlerimiz ile ilgili her yıl birkaç tane boğulma vakası ile karşılaşıyoruz. Bu da bizi derinden üzüyor açıkçası. Tabi biz bu anlamda Sinop Belediyesi olarak gerekli önlemlerimizi şimdiden aldık. Cankurtaranlarımızın istihdamını sağladık. Cankurtaranlarımızın yanında teknik ekipmanlarıyla birlikte tüm Sinop sahillerinde boğulma vakalarının önlenmesi için kadromuzu ekibimizi hazırladık. Umuyoruz ki bu sene Sinop'ta boğulma vakası yaşanmayacak. Sinop Belediyesi olarak tüm tedbirlerimizi şuan dan itibaren almış durumdayız" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Açıklama

-Detay

(SÜRE:01: 49 Dk) (BOYUT: 201 MB)

HABER KAMERA: ESRA AKSU/SİNOP,(

=================================================

8)KAYIP ÜNİVERSİTELİ KADER BUSE 139 GÜNDÜR ARANIYOR

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde ocak ayında yaşanan hortum felaketinde kaybolan ve 139 gündür bulunamayan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları sürdürüldü. Acar'ın otomobille düştüğü Ağva Deresi'nin kuruyan balçık alanlarında iş makinesiyle arama yapıldı.

Kemer ilçesinde 139 gün önce yaşanan hortum felaketinde annesi Ayla Akkın Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları Ağva Deresi'nde sürdürüldü. Kaybolmasının 100'üncü gününde ailesinin isteği üzerine gıyabi cenaze namazı kılınan Kader Buse Acar için baba Ahmet Acar'ın isteği üzerine kuruyan Ağva Deresi'ndeki balçık alanda arama yapıldı. 2-3 metreyi bulan balçık içindeki çalışmaları Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri sürdürdü. Balçık getirilen iş makinesiyle taşınarak, kayıp Kader Buse Acar arandı.

Çalışmalar ayrıca Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından günlük olarak karadan yapılırken, İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından da her çıkılan görev sırasında denizden de devam ediyor.

Yapılan çalışmalara rağmen Kader Buse Acar'dan çantası, ayakkabısının sol teki ve küpesi dışında hiçbir ize rastlanamadı.

Çalışmaları baba Ahmet Acar da takip etti. Baba Acar'ın 139 günlük zaman zarfında aşırı kilo kaybı yaşandığı gözlendi.

Görüntü Dökümü

--------------

- Ağva Deresi genel detay

- İş makinesinin çalıştığı alandan genel detay

- Ahmet Acar detay

- İş makinesi detay

- Balçıkta çalışan iş makinesinin kepçesi detay

- Ahmet Acar'dan detay

- İş makinesi operatörü detay

- İş makinesi ve alandan yakın detay

- Baba Ahmet Acar detay

- Dökülen balçık detay

- Balçığın içinde yürüyen Ahmet Acar'dan detay

169 MB /// 01.31"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()