DHA  YURT BÜLTENİ-13

(YENİDEN)

1)ALEV ALEV YANAN FABRİKADA 4 İŞÇİ ÖLDÜ

KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde, bir tekstil fabrikası alev alev yanarken, 4 işçi yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenen ve yaralanan 5 işçi tedavi altına alındı. Saat 09.30 sıralarında, Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan ev tekstil ürünleri üreten bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aynı zamanda lojistik deposu olarak da kullanılan fabrikada çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Alevler fabrikanın her yanını sararken, gökyüzü simsiyah dumanla kaplandı. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar oldu. Çayırova, Gebze, Darıca, İzmit ve İstanbul’dan itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tesislerin dört bir yanından yangına müdahale etti. Fabrika tamamen alevlere teslim olurken, 4,5 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen ve yaralanan 5 işçi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mesainin olduğu günlerde yaklaşık 300 kişinin çalıştığı fabrikada bugün yaklaşık 30 kişinin bulunduğu öğrenilirken, fabrikada mahsur kalanların olduğunun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri içeride arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucu 4 işçinin cesedine ulaşıldı.

İtfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri başka işçi olup olmadığı yönünde arama çalışmalarına devam etti. Tüm eşyaların altına bakıldı. Yangın sırasında dışarı çıkarak canlarını kurtaran işçiler ise fabrikanın çevresinde üzüntü içerisinde çalışmaları izledi. Ölen kişilerin cesetlerinin Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği yapılacak incelemenin ardından kimliklerinin belirleneceği belirtildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olay yeri inceleme ekipleri incelemelerine devam ediyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Alişan KOYUNCU-Mesut IŞIK/ÇAYIROVA(Kocaeli), () -

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Kayalıklardan düşen kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı (EK)

2)CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kırsal Bağbaşı Mahallesi'nde dağlık alandaki seyir terası bölgesinden İbiş Kahvesi mevkii yönüne 5 arkadaşı ile birlikte yürüyüşe çıkan ve dönüş yolunda dengesini kaybederek yaklaşık 260 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düşen Esat Yoruh'un (35) cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla, bir sedyeye bağlanıp, halatla çekilerek bulunduğu yerden çıkarılan Yoruh'un cesedi, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()

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3)ŞANLIURFA’DA HALK OTOBÜSÜNDEN TACİZ İDDİASINA GÖZALTI

ŞANLIURFA’da, halk otobüsünde önüdeki kadını taciz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı. Olayın ardından otobüste yaşanan arbede ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olay, dün akşam saatlerinde Toplama Merkezi- Balıklıgöl hattında sefer yapan halk otobüsünde meydana geldi. Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluk olan otobüse binen ismi açıklanmayan kadın, bir süre sonra çığlık atmaya başladı. Kadın, arkasındaki erkek tarafından taciz edildiğini söyleyerek şoförden otobüsü durdurmasını istedi. Kadın ile kendisini taciz ettiğini öne süren kişi arasında çıkan tartışma, otobüsteki diğer yolcularında dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Kavganın ardından şüpheli otobüsten inerek uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, otobüsün güvenlik kamerası ve yolcuların cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntüleri izleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Tacize uğradığını iddia eden kadın ise şüpheliden şikayetçi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Halk otobüsünde yaşanan tartışma

- Yolcular otobüsten inmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 11MB