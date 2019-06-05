DHA YURT BÜLTENİ-13

Bodrum'da sürat teknesinin neden olduğu kazanın görüntüsü ortaya çıktı (EK)

1)KAPTAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, haber çalışması yapan 3 gazetecinin bulunduğu balıkçı teknesine çarpan sürat teknesinin kaptanı Alper S., Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerden sonra adliyeye sevk edildi. İfadesinde gazetecilerin bulunduğu tekneyi fark etmediğini, kimsenin isteyerek böyle bir kazaya neden olmayacağını söylediği belirtilen Alper S., adliye getirildiğinde, basın mensuplarının olaya dair sorularını yanıtsız bıraktı. Alper S.'nin yanında bulunan aile üyeleri de açıklama yapmaktan kaçındı.

Bu arada olaydan yara almadan kurtulan gazetecilerden TV 100 muhabiri Metehan Ekşi, olay anını anlatıp, "Biz haber çalışması için bölgedeydik. Tamamladıktan sonra kıyıya gidiyorduk. Bu sırada üzerimize bir teknenin geldiğini farkettik. El sallayıp uyarmaya çalıştık. Ancak hız kesmeden bizim üzerimize gelmeyi sürdürdü. Çarpma anından kısa süre önce ise kendimizi denize attık. Ben havada bulunduğum sırada çarpma sesini duydum. Teknenin üzerinde kalsak, belki de ölebilirdik. Biz gazeteciler şanslıydık ama kaptanımız bacağından ağır yaralandı. Bizim etrafımızda başka tekne yoktu. Bizi nasıl fark etmediğini anlayamıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Kaptan Alper S.'nin adliyeye getirilmesinden görüntü

- Gazeteci Metehan Ekşi'nin açıklamalarından görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM - Cavit AKGÜN - Mehmet Can MERAL- Kamera: Mücahit BEKTAŞ / BODRUM (Muğla), ()

==================================================

2)ÇEŞME'DE GÜNDÜZ PLAJLAR GECE İSE ALAÇATI SOKAKLARI TATİLCİLERLE DOLDU

İZMİR'in Çeşme ilçesinde tatillerini geçirenler, bayramda plajları ve sahil kenarlarını doldurdu. Gündüz denize giren tatilciler geceleri ise soluğu tarihi evleriyle ünlü Alaçatı'nın sokaklarında aldı. Bayram tatilinin 9 güne uzamasıyla birlikte pansiyon, butik otel ve turistik otellerde doluluk oranını yüzde 100'lere ulaştığı Çeşme'de, bayramın ilk günü olduğu gibi ikinci günde Ilıca, Dalyan, Altınkum, Pırlanta, Boyalık ve Çiftlikköy plajları doldu. Bayram nedeniyle yaşanan yoğunluktan beach clup'lar da payına düşeni aldı. Gün boyu denize girip, güneşlenen tatilciler, geceleri ise tarihi evleri ve gün boyu aldığı rüzgarıyla serin Alaçatı sokaklarında soluğu alıyor. Alaçatı sokaklarında iğne atsan yere düşmeyecek manzaralar ortaya çıkıyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Aya Yorgi Koyu'nda denize girenlerden görüntü

-Gece Alaçatı sokaklarını dolduran tatilcilerden görüntü

Haber - Kamera: Kahraman DURAK / ÇEŞME (İzmir), ()

================================================

3)KAZA YAPAN AMBULANSTAKİ HAMİLE SURİYELİ, BAŞKA AMBULANSA ALINDI

ADIYAMAN'da, otomobille çarpışan ambulansta bulunan ve doğum sancısı başlayan Suriyeli Halime Abbas, sağlık görevlilerince başka ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, öğle saatlerinde, Musalla Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 AJ 511 plakalı ambulans, Mehmet Dilgin yönetimindeki 06 GID 14 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, ambulansta bulunan ve doğum sancısı başlayan Suriye uyruklu Halime Abbas, sağlık görevlilerince başka ambulansla Adıyaman Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.



Görüntü Dökümü

-------------------------

- Olay yeri

- Kaza karışan araçlar

- Doğum sancısı tutan kadını başka ambulansa bindirilmesi

-Ambulansın ayrılması

- Polis ekipleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 170 MB