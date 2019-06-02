DHA YURT BÜLTENİ - 13

Adana'ya şehit ateşi düştü (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ercan Sanca'nın cenazesi hava yoluyla memleketi Adana'ya getirildi. Baba evinde helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Merkez Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen cenaze törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, çeşitli partilerden milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, şehidin babası Muharrem Sanca, annesi Makbule Sanca, kardeşleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende şehidin kız kardeşleri uzun süre göz yaşı dökerek şehidin Türk bayrağıyla sarılı tabutuna sarılmak istedi. Şehidin annesi Makbule Sanca da güçlükle ayakta durabildi. Şehidin tabutunu öpmek isteyen kız kardeşi, bir asker tarafından yatıştırıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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-Şehit cenazesinin camiye askerlerin omuzunda getirilmesi

-Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Şehit Ercan Sanca'nın babası

-Şehit yakınlarının ağıtları

-Şehidin cenaze namazının kılınması

-Şehidin naaşının askeri araca taşınması

-Şehit yakınlarının tabuta sarılması

-Cenazenin mezarlığa götürülüşü

SÜRE: 03'21"- BOYUT: 370 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA, ()

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Honazlılar oy vermeye başladı (3)

KİRAZ HASADINA SEÇİM MOLASI

Denizli'de Honaz ilçesinin en büyük gelir kaynağı olan Napolyon kirazı hasadına seçim molası verildi. İlçedeki seçmenlerin büyük bölümü, sabah erken saatlerde bahçelerde kiraz topladı ardından belediye başkanlarını seçmek için sandık başlarına gitti. Üreticilerden 80 yaşındaki Süleyman Gençboy, "Sabah erkenden kiraz bahçemize gelip, hasada başladık, kirazları topladık. Ürünü boylarına göre ihracat için ayırdık. Öğle saatlerine kadar çalıştık. Sonra belediye başkanımızı seçmek için gidip, oyumuzu kullandık. Tekrar bahçeye geldik, hasada devam ediyoruz" dedi. Süleyman Gençboy'un eşi Armağan Gençboy ise, bu yılki kiraz hasadından iyi bir rekolte beklediklerini vurgulayarak, "Kiraz hasadına oy verme molası verdik. Hasat yaptık, sonra da oyumuzu kullandık. Bu yıl iyi bir rekolte bekliyoruz" diye konuştu. Atatürk İlkokulu'na oy vermek için kiraz bahçesinden traktörle gelen Ahmet Tekinbaş adlı çiftçi ise, "Sabah saat 06.00'da bahçeye geldik. Öğlene kadar kiraz topladık. Şimdi traktörle okula gelip, oyumuzu kullandık. Tekrar bahçeye gidip, hasada devam edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kiraz bahçesinden görüntü

- Kirazlardan görüntü

- Kiraz toplayan işçilerden görüntü

- Kirazların ayrılmasından

- Süleyman Gençboy ve eşi Armağan Gençboy ile röp.

- Ahmet Tekinbaş ile röp.

- Sandıkta oy kullanılmasından görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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Pestil ve kömede, bayram yoğunluğu

Gümüşhane'nin coğrafi işaretli ürünü pestil ve kömede üreticiler, Ramazan Bayramı öncesi siparişlere yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Kentte Ramazan Bayramı öncesi, yöreye özgü pestil ve köme üretilen işletmeler, siparişlere yetişebilmek için vardiyalı olarak çalışıyor. Günlük 4-5 ton pestil ve köme üreten fabrikalar, bayram nedeniyle siparişlerin ve talebin artması üzerine üretimlerini 7-8 tona kadar çıkardı. Sektör haline gelerek kentin tanıtım yüzü olan pestil ve köme için bayram mesaisi yapan bazı fabrika ve işletmeler, ürettikleri ürünleri, yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gönderiyor. Pestil ve kömenin kilosu 28 ila 40 liraya satılıyor. Ana maddesi olan dutun, kazanlarda kaynatılarak marmelat kıvamına getirilmesi, ardından da fındık veya ceviz ilave edilerek özenle hazırlanmasıyla yapılan pestil ve kömeye ilgi Ramazan Bayramı'nda daha da artıyor.

ÜRETİM ARTTI, VARDİYA SAYISI 3'E ÇIKTI

Türk Patent Enstitüsü'nce ve coğrafi işaretle tescillenen yörenin geleneksel ürünü pestil ve köme üreten şirketin yöneticisi Nurcan Özdemir, Ramazan Bayramı ve bölgede turizm sezonun başlamasıyla pestil ve köme üretiminin artığını söyledi. Özdemir, "Yaz ayları bizim için üretim daha fazla oluyor. Normal günde 3 ton üretim yaparken, üretim yüzde 50 artış olurken, bayramda ise yüzde 100 bir artış yaşanıyor. Vardiya sayımızı 2'ye, sonra 3'e çıkarttık. Fiziki alanlarımız da buna müsait olduğu için üretimde sıkıntı çekmiyoruz. Maliyetlerin yükselmesine rağmen üretimimizde bir düşüş olmadı, aksine üretimiz geçen yıla oranla arttı. Bayram yoğunluğu ve yaz tatili nedeniyle üretimimiz yüzde 100'ün üzerine çıktı" dedi.

'SİPARİŞLERE YETİŞMEKTE ZORLANIYORUZ'

Özdemir, günlük 3-5 ton arası olan üretimlerini yoğun talep nedeniyle 7 tona çıkardıklarını belirtti. Özdemir, "Pestil, köme sektörü zamanla daha çok gelişiyor. Ürünü tanımayan insanlar ilk tattıklarında çok güzel ve değişik bulurken, ürünü bilenler ise vazgeçemiyor. Gurbetçilerin de şehre geleceği, yoğun bir talep olacağının farkındayız. İnternet siparişlerine bile yetişmekte zorlanıyoruz. Artık insanlarımız bayram çikolatasından vazgeçti, pestil köme alınıyor. Kız istemelerinde bile artık bu ürün kullanılıyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Üretim görüntüsü

-Paketleme görüntüleri

-Pestil köme detayları

-Röp ve genel detaylar

BOYUT: 327 MB

Haber-Kamera: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, ()-

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Kocaeli'de bir mahallenin muhtarlık seçimleri yenileniyor

Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Kayapınar mahallesinde seçilen muhtarın sabıka kaydının olduğunun anlaşılması üzerine seçim yenilenirken, mahalleli yeniden sandık başına gitti.

Dilovası Kayapınar Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar seçilen Yüksel Kara'nın 19 yıl önce işlediği bir suçtan sabıka kaydının bulunduğu belirlenerek seçim iptal edildi. YSK tarafından alınan iptal kararının ardından, bugün bin 980 seçmenin yeniden oy kullanması için Hacı Seyit Taşan İlkokulu'nda 6 sandık kuruldu. Mehmet Kara, Aziz Öner ve Mahir Lale'nin aday olduğu muhtarlık seçimlerinde, mahalleli yeniden sandık başına giderek oy kullandı. Oy kullanma işlemi devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Okuldan görüntü

-Adayların birlikte görüntüsü

-Vatandaşların oy kullanması

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/DİLOVASI(Kocaeli),()

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Sıcaktan bunalan sürücü motosikletin önüne pervane taktı

Adana'da, trafikte motosikletiyle seyir halinde olan bir sürücü, sıcak havalardan bunaldığı için motosikletinin ön kısmına pervane takarak serinlemeye çalıştı.

Kentte nemin de etkisiyle hissedilen hava sıcaklığının 47-48 dereceyi bulmasıyla serinlemek için çözüm arayan Adanalı vatandaşlar, genellikle park ve çay bahçelerinde dinlenmeyi seçerken motosikletiyle seyir halinde olan bir sürücünün aracının direksiyon kısmına pervane takarak yoluna devam etmesi görenleri şaşırttı. Şaşkın bakışlara aldırış etmeden yoluna devam eden motosiklet sürücüsü, bir yandan da dönen pervanenin rüzgarından serinlemeye çalıştı.

Görüntü Dökümü

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-Motosikletin önüne takılan pervaneyle trafikte ilerlemesi

Haber: Can ÇELİK-Kamera: ADANA, ()

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Adana polisi havadan denetledi

Adana polisi, havadan yaptığı denetimlerle, trafik kurallarına uymayanlara ceza yağdırdı.

İçişleri Bakanlığının yürürlüğe koyduğu 100 günlük eylem planı kapsamında ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını en aza indirilmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla havadan özel trafik denetimi yapıldı. Havadan yapılan denetimler sonucu, trafik polisleri uygulama alanlarındaki tedbir alan meslektaşlarını uyararak kurallara uymayan araçların plakalarını verdi. Durdurulan araçlara ceza yazılarak, sürücülerden kurallara uyması istendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sürücülerin trafiği tehlikeye düşüren kural ihlallerinin denetlendiği havadan özel trafik denetimlerinde, özellikle sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek gibi trafik kural ihlalleri üzerinde yoğunlaştırıldığı belirtildi. Bayram tatili boyunca helikopter ve 22 ekip ile otoyol üzerinde 5 kilometrede bir ekip aracı düşecek şekilde planlama yapılarak denetleme yapılacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Denetim yapan polis helikopterinin havalanması

-Havadan yapılan denetim

-Yolda bekleyen trafik ekiplerinin hatalı sürücüleri durdurup ceza yazması ve uyarması

2'04" - 271MB

Haber- Kamera: ADANA, ()



