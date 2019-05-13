DHA YURT BÜLTENİ-13

1)ZİNCİRLEME KAZADA YARALANAN KÜÇÜK LİNA, ELİNDEKİ OYUNCAĞI BIRAKMADI



BURSA'da hafif ticari aracın sürücüsü Elif Seymen'in alt geçitte bariyerlere vurması sonucunda arkadan gelen 3 araç birbirine çarparak zincirleme kazaya yol açtı. 4 aracın karıştığı kazada biri çocuk 3 kişi hafif yaralandı. Yaralı çocuk elindeki oyuncağı bırakmazken, onlarca kişi köprünün üzerinde kaza yerini izledi. Kaza, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi İzmir Yolu Caddesi Merinos alt geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Elif Seymen, 16 LMN 47 plakalı hafif ticari aracının direksiyon hâkimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Seymen'in arkasında seyir halinde olan İsmail Durmuş yönetimindeki 16 D 0347 plakalı otomobil, Erdal Altun'un kullandığı 16 AF 333 plakalı otomobil ve

Emrah Mahmur idaresindeki 16 EA 412 plakalı otomobil kazaya karıştı. Yaşanan zincirleme kazada, otomobillerde bulunan Halime Seymen (56), Canan Mahmur (32) ile Lina Mahmur (5) hafif yaralandı. Yaralılar arasındaki küçük Lina'nın elindeki oyuncağı hiç bırakmadığı görüldü.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan kazanın ardından alt geçidin üzerindeki köprünün korkuluklarına gelen onlarca kişi, kazayı film izler gibi izledi. Meraklı vatandaşlar, araçların yoldan çekici yardımıyla kaldırılmasıyla dağıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Berktuğ ÖNCÜ-Serkan AKKUŞ/BURSA,()-

========================================================

2)İŞYERİNE KİLİTLEDİĞİ KIZ ÇOCUĞUNA İSTİSMAR ŞÜPHELİSİ YENİDEN GÖZALTINDA

ANTALYA'da biri kız, 2 çocuğu, iş yerine kilitleyip cinsel içerikli fotoğraflar gösterip, video izleterek istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan, çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrolle serbest bırakılan M.F., bu sabah yeniden gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde telekomünikasyon bayiliği yapan M.F., iddiaya göre iş yerine farklı zamanlarda çağırdığı S.D. (16) adlı erkek çocuk ile kız çocuğu F.N.K.'ye cinsel içerikli fotoğraf gösterdi, görüntüler izletti. M.F., iş yerinin kepenklerini indirerek çocuklara cinsel istismarda bulundu.Olayın ardından çocuklardan S.D., polise başvurdu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkezi Bürosu ekiplerinin ifadesine başvurduğu S.D., M.F.'nin kendisini dükkâna kilitleyip, cinsel içerikli fotoğraflar gösterip, video izleterek istismarda bulunduğunu söyledi. S.D. ayrıca, M.F.'nin iş yerinde F.N.K. adlı kıza da cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

KAYIP KIZ İŞ YERİNDE KİLİTLİ BULUNDU

S.D.'nin ifadesi üzerine polis ekipleri, geçen pazartesi günü iş yerine operasyon düzenledi. Baskında, kepenk arasından iş yerini inceleyen polis, F.N.K.'nin içeride kilitli olduğunu tespit etti. Bu sırada iş yerine gelen M.F., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin kepengi açmasıyla F.N.K. kurtarıldı. Hakkında kayıp başvurusu olduğu belirlenen F.N.K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkezi Bürosu'na teslim edildi.

İşlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen M.F., ifadesinin ardından geçen cuma günü akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. M.F., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

M.F., savcının talimatı üzerine bu sabah yeniden gözaltına alındı. M.F., polisbteki ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

İlçe emniyet müdürlüğü dış plan görüntü

Şüphelinin polisler arasında şubeden çıkışı

Araca binmeleri

Aracın adliyeye gidişi

95 MB -- 51 Saniye /// HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

==================================================

3)YAMULA BARAJI'NDA 2 BİN 600 METRELİK KAÇAK MİSİNA AĞI ELE GEÇİRİLDİ

KAYSERİ'de, Yamula Baraj Gölü'ne bırakılmış halde 2 bin 600 metre uzunluğunda misina ağı ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'ne, Yamula Baraj Gölü'nde kaçak avcılık yapıldığı bilgisi geldi. İhbar üzerine tekneyle göle açılan ekipler, 8 ayrı bölgeye bırakılmış sahipsiz toplam uzunluğu 2 bin 600 metre misine ağı ele geçirdi. Ağa takılan canlı balıklar tekrar suya bırakıldı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Yamula Baraj Gölü sahasında son 5 yılda 65 bin 825 metre misina ağına el konuldu.

Görüntü Dökümü

------------------

-Teknelerden görüntü

-Ekiplerin misina ağını yakalaması

-Genel detay

Süre:5.10-514 MB

Haber-Kamera: KAYSERİ,

==================================================

4)ENGELLİ GENÇLERE ASKER KINASI YAKILDI, AİLELERİ DUYGULANDI

EDİRNE'de Engelliler Haftası kapsamında perşembe günü 1 günlük temsili askerlik yapacak özel gereksinimli çocuklar için asker kınası etkinliği düzenlendi. Statü gereği askerlik yapamayan çocuklar için unutamayacakları bir eğlence düzenlenirken, omuzlarında ay-yıldız işlemeli tülbentler ve ellerinde kınaları gören aileleri de gözyaşlarını tutamadı.

Edirne'de Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu'nda 'Engelliler Haftası' kapsamında asker kınası etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, perşembe günü temsili 1 gün askerlik yapacak 13 öğrenci için kına yakıldı. Kendileri için hazırlanan alanda omuzlarında ay-yıldız motifli tülbentle ellerine kına yakılan öğrenciler Türk bayrağını öperken aileleri de duygusal anlar yaşadı. Etkinliğe 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin ve Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Okulu Müdürü Emine Esra Mandalı konuşma yaptı. Mandalı, askerliğin Türk milleti için kutsal bir görev olduğunu ifade edere, "Askerlik görevi Türk ulusu için bir onur meselesidir. Kendilerini sınırlayan hiçbir engeli tanımayan öğrencilerimizin kısa da olsa kutsal askerlik görevini yapmaları için gösterdikleri istek ve heyecan onların toplumsal yaşamda yer alma mücadelelerinin önemli bir adımıdır. Onların yaşama sımsıkı sarılmaları, içlerindeki umudu hiç kaybetmemeleri ve hayata tutunma adına gösterdikleri azim ve özverileri noktasında bizler hep yanlarında olduk" dedi.

Okulda özel eğitim gören öğrencilerin cimnastik ve müzik gösterileriyle devam eden programda temsili askerlik yapacak 13 öğrenci sahneye tek tek gelerek Türk bayrağını öptü. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin ve Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'nın omuzlarına ay-yıldız motifli tülbent astığı öğrencilere daha sonra kına yakıldı.

BABAANNELERİNİ ONURLANDIRDILAR

Etkinlikte anne ve babası olmayan Yunus ve Emre Yirmibeşler isimli ikizlerin tüm bakımlarını yapan babaanneleri Hatice Yirmibeşler de gözyaşlarına hakim olamadı. Doğdukları günden bu yana ikiz kardeşlere gözü gibi baktığını söyleyen babaanne Hatica Yirmibeşler çok mutlu olduğunu kaydetti. Etkinlikte aileler duygusal anlar yaşadı.

Etkinlik, asker duasının yapılmasının ardından davul ve zurna eşliğinde gerçekleştirilen oyun havalarıyla devam etti. Öte yandan engelli öğrenciler önümüzdeki Perşembe günü Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda 1 günlük temsili askerlik yapacak.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

Protokolden detalar

Gençlerin cimnastik gösterileri

Müzik gösterisi

Gençlerin Türk bayrağı öpmesi

İkizlere bakan Yirmibeşler'in açıklaması

Gençlerin ayyıldızlı yemeni giydirilmesi

Temsili askerlere kına yakılması

Okul Müdürü Mandalı'nın konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE, () -



