DHA YURT BÜLTENİ-13

(HABERİ YENİDEN)

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu (EK)

1)TRABZON VALİSİ BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Trabzon- Bayburt il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sürüyor. Bölgeye gelen Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu arama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. 3 gündür arama faaliyetlerinin sürdürüldüğünü anlatan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Bölgemizin gerek coğrafi koşulları, gerek iklim koşulları buradaki arama faaliyetlerimizi ne yazık ki zorlaştırıyor. Fakat buna rağmen başta Bayburt AFAD ve Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, Trabzon AFAD ve Jandarma, Rize, Erzurum ve Ankara'dan Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı özel timler ile 100’ün üzerinde insan buradalar. Toplamda 110 civarında personelle 3 gündür arama faaliyeti devam ediyor. Maalesef şu an için herhangi bir sonuca ulaşamadık. Buradan ailesine tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Umudumuzu yitirmek istemiyoruz ama hepimizin de malumu coğrafyanın zorluğu ve iklim koşulları işimizi zorlaştırıyor diyebilirim" dedi.

'ZİYARETİME GELECEKTİ'

Bayburt Valiliği döneminde Abdülkadir Nişancı'yı yakından tanıdığını söyleyen Vali Ustaoğlu, "Benim için diğer bir yandan da ayrı bir üzüntü, Bayburt Valiliği yaptığım dönemde her gün beraber olduğumuz, birlikte bizi sürekli takip eden bir kardeşimizdi. Bitlis Valiliğim sırasında da telefonla sürekli görüşüyorduk. Trabzon’a atandıktan sonra yine görüştüğümüz bir arkadaşımızdı, ziyaretime de gelecekti. Üzgünüz, biz gazetecileri ailemiz olarak görüyoruz. Çünkü bizlerle birlikte onlar da gece gündüz demeden zor koşullarda, toplumu bilgilendirmek adına, zor koşullarda mücadele veren arkadaşlarımız. Maalesef 2 gün önce de o da burada bir haber yapayım, çekim yapayım diye geldiğinde üzüntü verici bir olayla karşılaştı. Abdülkadir hepimizi üzdü" diye konuştu.

DEREBAŞI VİRAJLARI 'ÖLÜM YOLU' OLARAK ADLANDIRILIYOR

Dünyanın en tehlikeli yollarını araştıran 'www.dangerousroads.org' sitesinin yetkilileri de daha önce Bayburt- Trabzon sınırında yer alan, Soğanlı Dağı’ndaki 29 keskin virajlı D-915 yolunu 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçti. Rus askerleri tarafından 1916 yılında yapıldığı ve o dönem 'ölüm yolu' olarak adlandırıldığı bilinen güzergâhta virajlar, tek seferde dönülemiyor. 'Derebaşı virajları' diye bilinen yol, Trabzon ile Bayburt'u, en yakın yer olan 3 bin metre yükseklikteki Soğanlı Dağı üzerinden birbirine bağlıyor. Yol, zorlu arazi koşulları nedeniyle yılın 5-6 ayı kar yüzünden kapalı kalıyor.

ekipleri, Derebaşı virajlarında zorlu ulaşım yolunu görüntüledi.

Görüntü Dökümü

-------------------

Olay yeri detayları

Derebaşı virajları

Muhabir anonsları

Araç içinden görüntü

Aracın zorlu yollardan geçişi

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR-Emre KOLTUK BAYBURT

===================================================

2)ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİNDEN DÖNERKEN OTOMOBİLLE SULAMA KANALINA UÇTULAR

ADANA’da anneler günü etkinliğinden dönen bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Otomobilde bulunan 2 çocuk, dayı ve anneanneleri, suya giren çevredeki bir esnafın yardımıyla kurtarıldı. Kaza, Seyhan ilçesindeki Mavi Bulvar’da meydana geldi. İddiaya göre, anneler günü etkinliğinden dönen Gökhan Kaplan yönetimindeki 33 SV 654 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü.Kaplan, hızla araçtan çıkarak, otomobilde bulunan yeğenleri Kerem (9), Mert (5) ve annesi Nurgül Kaplan’ı araçtan çıkartmaya çalıştı. Bu sırada çevredeki esnaflardan Murat Özbilir de suya atlayarak Kaplan’a yardım etti. Kaplan ve Özbilir’in mücadeleleriyle Kerem ile Mert ve anneanneleri Nurgül Kaplan sudan çıkartıldı. Gökhan Kaplan’ın otomobilinin arkasındaki bir araçla ilerleyen Kerem ile Mert’in annesi Fatma da kazayı görünce hemen sağa çekerek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çocuklar, anne ve babasının bulunduğu otomobille kaza yerinin biraz ilerisindeki bir dükkana götürüldü. Ambulansta müdahale edilen anneanne Nurgül Kaplan, Kerem ve Mert’in suda boğulduğu endişesiyle gözyaşı döktü. Çocukların teyzeleri Aysima da bu sırada kısa süreli panik yaşadı. Şok yaşayan kazazedelere sağlık ekipleri müdahale etti. Bir süre sonra yeğenlerinin yanına giden teyze Aysima, Kerem ile Mert'e sarıldı.

Kanala uçan otomobilin sürücüsü Gökhan Kaplan, “Kerem yüzme bildiği için kıyıya itekledim. Mert’i kurtarmama da çevredeki bir vatandaş yardım etti. Arabanın arkası kaydı, toparlayamadım. Anneler günü etkinliğinden geliyordukö dedi.

Araçta bulunanları kurtaran esnaf Murat Özbilir de “Kim olsa bunu yapardık. İnsanlık görevimizi yaptıkö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------------------

Kanala düşen otomobilden detay

Paniğe kapılan Nurgül Kaplan ve çevredekilerden genel detaylar

Sağlık ekiplerinden genel detaylar

Gökhan Kaplan ile polislerin konuşması

Kerem ve Mert'ten detaylar

Aysima ile yeğenlerinin sarılması

Anne ile çocukları

Gökhan Kaplan ile röportaj

Murat Özbilir ile röportaj

Genel ve detaylar

SÜRE: 3'10" BOYUT: 310 MB

Haber: Nuri PİR - Kamera: Can ÇELİK/ADANA, ()

====================================================

3)GO-KART ARACIYLA TRAFİĞE ÇIKTI, PATİNAJ YAPARAK SÜRÜCÜLERİ KORKUTTU

ÇANAKKALE’de trafiğe çıkan üç tekerlekli go-kart aracı, görenleri şaşırttı. Sağa sola savrularak trafikte ilerleyen özel tasarım araç sürücüsüne de zor anlar yaşatırken, trafikteki diğer şoförleri de korkuttu.

Gece karanlığında Atatürk Caddesi’ndeki yoğun trafiğe giren araç sürücüsü, metal olan arka tekerleklerin patinaj yapması nedeniyle zor anlar yaşarken, zikzak çizerek ilerledi. Bu durum diğer sürücülerin de yüreklerini ağzına getirdi.

Kavşaklardaki dönüşlerde arkasındaki araçları uyarmak için kollarını kaldırarak sinyal verip trafik kurallarına uymaya çalışan sürücü, üç tekerlekli özel yapım go-kart aracıyla sağa sola savrularak yoluna devam ederken, trafikteki diğer sürücülerin dikkatli davranması olası bir kazayı önledi.

Araç sürücüleri ve yayaların şaşkın bakışları arasında Çanakkale caddelerinde bir süre seyreden özel yapım üç tekerlekli go-kart aracı, bir süre sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

-----------------

Go-kart aracın karayolunda trafik içinde ilerlemesinden görüntü.

Genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()