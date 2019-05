DHA YURT BÜLTENİ -13

Polisler eğitim dönüşü kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı



ANKARA'dan eğitimden dönen 3 polisin içinde bulunduğu otomobil, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, kontrolden çıkarak takla attı, 2 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı.

Kaza, Yozgat-Ankara karayolu Kırıkkale il sınırında meydana geldi. Ağrı Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli polisler, Ankara'da katıldıkları eğitimin ardından kendi araçlarıyla Ağrı'ya dönüş için yola çıktı. Fatih Şevket Ersin yönetimindeki 27 UY 101 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, polis memurları sürücü Fatih Şevket Ersin ile yanında bulunan Hayrullah Taşköprü, olay yerinde hayatını kaybetti. Muhammet Enes Yolcu ise yaralandı. Yaralı polis, Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. 2 polisin cenazesi de kaza yerinde yapılan incelemeden sonra Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Kaza yerinden görüntü

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT

Bedirhan bebeğin anneannesi, teröristler için idam istedi



HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl üs bölgesindeki astsubay eşini ziyaretten dönerken saldırıda 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya ile şehit olan Nurcan Karakaya'nın (25) annesi Suudiye Karakaya (58), olayın faili olan PKK'lı teröristin yakalandığı haberini alınca büyük sevinç yaşadığını söyledi. Demir, teröristlerin idam edilmesini istedi.

Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018 tarihinde, otomobille astsubay eşini ziyarete giden Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya, dönüş yolunda PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Saldırının faillerinden olduğu belirtilen 'Azat' kod adlı Metin Daşdemir, bugün Yüksekova ilçesinde sağ yakalandı.

PKK'lı teröristin sağ ele geçirilmesi, Nurcan Karakaya'nın Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan annesi Suudiye Demir'i (58) sevindirdi. Haberi duyduğunda çok mutlu olduğunu söyleyen Demir, "Teröristi yakalamışlar. Çok sevindim. Çok mutlu oldum. Ordumuza milletimize sağlık, mutluluk diliyorum. Beslemesinler, öldürmelerini istiyorum. Onların intikamını alsınlar. İdam edilmesini istiyorum. Şehitlerin acısı dinsin. Haberi alınca sevindim. Yavrumun intikamını aldılar. Kızımı özlüyorum. Günlük özlüyor ve fotoğraflarına bakıp hüzünleniyorum" dedi.

-Suudiye Karakaya'dan görüntüler

-Suudiye Karakaya röportaj

Haber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI/ŞARKIŞLA (Sivas)

Eski sevgilisi ve ev arkadaşlarını rehin aldı, tutuklandı

BOLU'da, 20 gün önce ayrıldığı sevgilisi E.Ö.'nün evini basıp, onu ve 2 arkadaşını rehin alıp darp eden üniversite öğrencisi Muhammed Mustafa Seferlioğlu(25) tutuklandı. Seferlioğlu'nun savcılıktaki ifadesinde, "Neden böyle bir davranış sergilediğimi bilmiyorum. Aslında eve kedimi almaya gitmiştim" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında üniversite öğrencilerinin vakit geçirdiği çok sayıda kafenin bulunduğu Albay Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre üniversite öğrencisi Muhammed Mustafa Seferlioğlu, 20 gün önce ayrıldığı sevgilisi E.Ö.'nün evine gidip kapıyı kilitledi. Seferlioğlu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğrenim gören eski sevgilisi E.Ö.'yü rehin alarak darp etmeye başladı. Ayrıca E.Ö.'nün başında bira şişesi kırdı. E.Ö.'nün ev arkadaşı 2 kız, Seferlioğlu'na engel olmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Seferlioğlu, E.Ö.'nün ev arkadaşlarını da darp etti. Kapının kilitli olması nedeniyle kızlar dışarıya çıkamadı. Sokakta bulunan kalabalık, evden gelen çığlıkları duyunca polise haber verdi. Bir anda yüzlerce kişi olayı duyunca sokakta toplandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, itfaiye ekibinin kapıyı kırmasıyla eve girdi. Seferlioğlu gözaltına alındı.

BİRA ŞİŞESİ SİLAH SAYILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhammed Mustafa Seferlioğlu, Bolu Adliyesi'ne getirildi. Seferlioğlu, 'Cebir, Hile ve Tehdit yoluyla Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’, 'Silahla Basit Yaralama' ve 'Tehdit' suçlamalarıyla savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Savcılık, bira şişesini de silah kabul ederek suçu 'Silahla Basit Yaralama' kapsamında değerlendirdi. Seferlioğlu mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanığın adliye çıkışında polis aracına binerken rahat hareketler sergilemesi dikkat çekti.

"KEDİMİ ALMAYA GİTMİŞTİM?"

Seferlioğlu’nun savcılıktaki ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

"Ben bira şişesiyle birine vuracak nitelikle bir kişi değilim. Her şey bir anda gelişti. Neden böyle bir davranış sergilediğimi bilmiyorum. Aslında eve kedimi almaya gitmiştim. Bu evi ben kiralamıştım. Ancak, Diyarbakır'da okul kazanınca 2018 yılı Ekim ayında bu evden ayrıldım. Bu evde ise kız arkadaşım E.Ö. kalmaya başladı. Eve girdikten sonra evdeki kişiler ve E.Ö. bağırmaya başlayınca panikledim ve evi içeriden kilitledim. İçeride E.Ö.'nün saçından çektim ve kendisine birkaç kez tekme ile vurdum. Daha sonra kendime geldim. E.Ö.'yü tutarak bir sandalyeye oturttum. O sırada kapıyı açmak istedim, ancak kapının üst kilidi açılmadı. Daha sonra polisler geldi. Polislere içeriden kapının açılmadığını söyledim. Ardından polisler kapıyı kırarak içeri girdiler. Çok pişmanım, böyle bir olayı nasıl yaptığıma halen inanamıyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum."

-Şüphelinin adliyeden çıkarılması

-Polis aracıyla götürülmesi

-Dün yaşanan olayların görüntüleri

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU

İnönü Üniversitesi Rektörü: 3 yıldır kalp nakli üzerine çalışıyoruz

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 3 yıldır kalp nakli ameliyatı üzerine çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Burada bu kalp naklini yapacağız" dedi.

İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Damar Cerrahisi'nde Gri Alanlar' toplantısı düzenlendi. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği bünyesinde gerçekleştirilen toplantıya; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezi Baş Hekimi Prof. Dr. Ali Beytur, Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tankut Akay, Malatya ve çevre iller ağırlıklı olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinden alanında uzman hekimler katıldı. Toplantıdan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "Kalp-damar hastalıkları en çok görülen hastalıklar grubunda. bu hastalıkta güncel eğilimler, güncel yaklaşımlar nasıl olmalı, dolayısıyla tam da gündem konularımız bunlar. Buradaki gri alanlar dediğimiz, kalp ve damar cerrahisi dediğimiz hastalıklarda acaba ameliyat mı yapılsın, girişimsel işlem mi yapılsın ya da medikal tedavisi dediğimiz ilaç tedavisi mi yapılsın. Bu 3 tedavinin acaba daha uygun, daha iyi olduğunu bu 3 unsur değerlendirilerek bir kısım hastaların erken cerrahiye verilmesi sonucu da ortaya çıkabilir. Sonuç itibari ile hocalarımız bu oturumda bunu tartışıp ülkemize yeni fikirler sunacaklar. Kalp-damar hastalıkları tedavileri burada başarılı bir şekilde yapılıyor, kardiyoloji bölümümüz de çok başarılı" diye konuştu.

'KALP NAKLİ İÇİN 3 YILDIR UĞRAŞIYORUZ'

Kalp nakli için 3 yıldır uğraştıklarını ifade eden Rektör Kızılay, "3 yıldır kalp nakli için uğraşıyoruz. Belki bir oturumda kalp nakli konusu da tartışılacak. Ama burada mutlaka kalp naklini yapacağız. Ben bunu tüm ekibimizden de bekliyorum. Yeni eğilimlerde kalp naklinde çıkan bazı cihazlar kalbi destekleyerek daha uzun süre nakli geciktiriyor veya nakli kısmen bekleten alternatif cihazlar da var, onları da burada uygulayacağız. Bu konuda henüz başvuru aşamasındayız" şeklinde konuştu.

AKAY: TOPLANTILARIN AMAÇLARINDAN BİRİSİ FARKINDALIĞI ARTTIRMAK

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Tankut Akay da, dernek olarak ülkenin dört bir yanında toplantılar yaptıklarını belirterek, "Aslında hastalığın azalmasının sebebi farkındalığının artması. İnsanların kalplerinde oluşan bir pıhtının beyne gitmesi ve boyun damarında yani şahdamarında oluşan pıhtının kişiyi felce veya ölüme sürüklemesini daha önce de yaşadık ama bu kadar tanı koyamadık, farkındalık azdı. Bu toplantıların amaçlarından birisi de bu farkındalığı arttırmak. İlaç alanında önemli bir devrim oldu. Yaklaşık 10 sene önce yeni ortaya çıkan, pıhtı önleyici ilaçlar hayatımıza girdi. Ve bunu hekimler olarak kullanmaktayız. Anjiyobiyografi'de vasküler ve endovasküler dediğimiz cerrahilerde her gün yeni bir devrim yaşanıyor. Bu konuda Türkiye'de alanın öncü isimleri ile birlikteyiz. Bu problemler bacak atardamarı, boyun atardamarı, akciğer atarında da olabilir ve bununla alakalı her gün yeni bir ürün, yeni bir teknolojik gelişme çıkmakta. Bunu da yakından takip ederek arkadaşlarımızla paylaşmak amacımız" diye konuştu.

ERDİL: SADECE MALATYA'YA DEĞİL, BÖLGEDE HİZMET ETMEKTEYİZ

Turgut Özal Tıp Merkezi Kalp-Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Erdil ise, toplantının Malatya'da olmasından büyük gurur duyduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Eski yıllarda sadece büyükşehirlerde yapılan kalp ve damar hastalıkları tedavileri şuan Anadolu'nun her yerinde yapılmakta. Bir de bölgeye hitap etme açısından birçok komplesk vasküler girişimler çok rahat bir şekilde hastanemizde yapılabiliyor. Sadece Malatya'ya değil, bölgede birçok çevreye de hizmet etmekteyiz. Daha da bunu geliştirmek için çalışıyoruz. Bilimsel anlamda da tabi farklı yerlerde herkes her toplantıya katılamıyor. Amacımız bu konuda yetişen arkadaşlarımıza bilgi vermek."

- Katılanlardan detay

- Rektör Ahmet Kızılay röp.

- Prof. Dr. Nevzat Erdil röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA

Foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Koyunbaba Mahallesi'nde yaşayan Fatma Uyar'a ait inek, bugün saat 11.00 sıralarında, üzerinde gezdiği tahtalarının kırılması sonucu 5 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düştü. İneğin sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 6 kişilik ekip, çalışma başlattı. Kepçe yardımıyla çukurun kenarları genişletildi. İtfaiye görevlileri tarafından halat bağlanan inek, kepçeyle yukarıya çıkartılarak kurtarıldı. Yaklaşık 600 kiloluk ineğin vücudunda yara ve kırık olmadığı bildirildi. İtfaiye ekipleri, ineği sahibine teslim etti.

- İneğin kurtarılmasının cep telefonu ile çekilen görüntüsü

Haber- Kamera: BODRUM (Muğla)

Marmaris'te yaban hayatı ve çocuk şenliği

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, doğal yaban hayatının korunmasını sağlamak bu amaçla halkı bilinçlendirmek için 'Doğal yaban hayatı ve çocuk şenliği' düzenledi.

Marmaris Hayvan Hakları Koruma Derneği (MAHAYKO) ve Marmaris Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, kentteki derneklerin desteğiyle 'Doğal yaban hayatı ve çocuk şenliği' adı altında etkinlik düzenledi. Sığla ağaçlarıyla kaplı Günnücek Milli Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, kentte yerleşik yaşayan yabancı uyruklular ile vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, çocukların yaptıkları resimler, 'Doğa ve yaban hayatı' adlı sergide beğeniye sunuldu. Yine etkinlikler kapsamında ebru sanatı ve resim yapma faaliyeti de gerçekleştirildi. Çocuklar yaban hayatı ve çevreyi korumak için yazdıkları şiir ile kompozisyonlarını kurulan kürsüde okudu. Çeşitli hayvan maskeleri takan çocuklar, mini skeçlerle gösteri de sundu. Yaban hayatı koruma konulu mini tiyatro sonrası çocuklardan oluşan gruplar dans performansı sergiledi. Çalınan hareketli müzikler eşliğinde ebeveynlerin katımlıyla oyunlar oynadı. Ailelere, 'doğal hayatı koruma' konulu bilgilendirme yapıldı. Bilgi ve resim yarışmasında dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Etkinliğin sonunda doğal yaban hayatın anlatıldığı belgesel sinevizyonda gösterildi.

MAHAYKO Başkanı Tülay Yıldız, "Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, çocuklara yaban doğal hayatı anlatarak korunma bilincini aşılamak istiyoruz. Anasınıfı ile ilkokul çağlarındaki çocuklarımıza, temelden hayvanları ve doğayı korumayı öğretiyoruz. Tabii çocuklarımıza bunları öğretirken, anne ve babalarında desteği çok önemli. Kamu kurum kuruluşları desteği ile düzenlenen faaliyetimizi, önümüzdeki yıllarda ulusal ve uluslararası haline getirmeyi planlıyoruz" dedi.

- Düzenlenen etkinlikten görüntü

- MAHAYKO Başkanı Tülay Yıldız röp.

(Toplam: 4 dakika 4 saniye-293 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla)