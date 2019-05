DHA YURT BÜLTENİ -13

Iğdır'da teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (3)

ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Iğdır'da sınır bölgesinde, devriye görevinde bulunan güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Hakan Özdemir (31) için Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, Vali Enver Ünlü, Erzurum 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, 1'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özer, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce ve kurum amirleri katıldı.

Tören boyunca gözyaşı döken şehidin eşi Aslı Özdemir, ayakta duramadığı için tekerlekli sandalyede bekletildi. Aslı Özdemir sık sık eşinin fotoğrafını öptü. Aslı Özdemir'in anne ve babası kızlarını teselli etmeye çalıştı. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından dualar edildi.

Askerlerin omuzlarına alınan şehit Özdemir'in naaşı askeri uçakla memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Suat DENİZ-Özkan AYDIN/ IĞDIR, ()

====================

Bakan Akar, Suriye sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar Hatay'daki sınır birliklerini denetledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki komutanları, sınır birliklerini denetlemek üzere Hatay'a geldi. Bakan Akar ve komutanları havalimanında Vali Rahmi Doğan ve 2'nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla karşıladı. Daha sonra sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Akar ile komutanlar Vali Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

---------------

- Hatay Valiliği genel görüntü

-Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler’in valilikten binasından çıkışı

- Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler’in uğurlanması

-Araçların valilik binasından ayrılması

SÜRE: 01:50 BOYUT: 206 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,()

=====================

Diyarbakır'da izinsiz açıklamaya müdahale: 1 yaralı

Diyarbakır'da cezaevlerindeki açlık grevlerine destek verme bahanesiyle izinsiz açıklama yapmak isteyen gruba, polis basınçlı suyla müdahale etti. Bu sırada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Bağlar ilçesindeki Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde toplanan bir grup, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakınları ve avukatlarıyla görüştürülmediği iddiasıyla cezaevlerinde açlık grevi başlatanlara destek vermek amacıyla basın açıklaması yapmak istedi. Polis ekipleri, grubun açıklama yapmasına izin vermeyince kısa süreli arbede yaşandı. Grup, uyarılara rağmen dağılmayınca, polis tazyikli suyla müdahale etti. Müdahale sırasında yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Müdahalenin ardından grup dağıldı.

Görüntü Dökümü

---------

- Toplanan grup

- Polis müdahalesi

- Ambulans

- Yaralı 1 kişinin ambulansa bindirilmesi

- Grubun dağılması ve detaylar

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 574 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,()

===================

Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar telef oldu

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde dereye karışan tarım ilacı nedeniyle çok sayıda balık telef oldu.

Bir bölümü ilçe merkezinden geçen Çepelce deresinde balıkların kıyıya vurduğunu gören mahalle sakinlerinin ihabarı üzerine inceleme yapıldı. Balıkların tarlalara atılan tarım ilacı yüzünden telef olduğu değerlendirilirken, vatandaşların bu balıkları tüketmemesi konusunda uyarı anonsları yapıldı. Balıkların telef olma nedeni araştırılıyor

Görüntü Dökümü

-------------

- Telef olan balıklardan genel ve detaylar

- Dere kenarındaki vatandaşlar

- Genel görüntü

SÜRE: 1,17 DK BOYUT: 50.1 MB

Haber-Kamera: Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU,(Adana),()

===================

Halil Efe'nin 'Seni çok seviyorum' sözleri babasını intihardan vazgeçirdi

Niğde’de inşaat halindeki 15 katlı binanın en üst katında dış cephe iskelesinin üzerine çıkıp, intihara kalkışan Musa D. (40), olay yerine getirilen 10 yaşındaki oğlu Halil Efe'nin, "Baba seni çok seviyorum aşağı in" sözleri üzerine eyleminden vazgeçti.

Olay, öğle saatlerinde Eski Fertek yolu üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. Ailevi sorunları olduğu ileri sürülen inşaat ustası Musa D., intihar etmek amacıyla çalıştığı inşaat halindeki 15 katlı binanın dış cephe iskelesinin üzerine çıktı. Musa D.'nin mesai arkadaşları, polise haber verdi. Bunun üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 1 saatlik ikna çabası sonuçsuz kalınca, olay yerine Musa D.nin oğlu Halil Efe getirildi. Halil Efe D. polis megafonundan babasına, "Baba aşağı in lütfen. Seni çok seviyorum. Korkutma beni. Lütfen aşağı in hadi" diye seslendi. Daha sonra binanın çatısına çıkarılan Halil Efe, hemen alttaki babası Musa D.'ye aynı sözleri söyleyerek intihardan vazgeçirdi.

Aşağı indirilen Musa D. sağlık kontrolünden geçirilerek üzere önce hastaneye, ardından da ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

----------

-İntihar girişiminde bulunan şahıs

-Polis megafonundan babasına seslenen çocuk

-Ekiplerden görüntü

-Çocuktan detay görüntü

-Detay görüntüler

-İnşaattan inen baba ve çocuktan görüntü

Süre: 02'35" Boyut: 167 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,()

======================

İngiliz hemşirenin bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, konakladığı otelde kalp krizi geçiren ve 10 gündür tutulduğu yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşen İngiliz hemşire Kelly Barbara Devlin'in (40) ailesi tarafından bağışlanan organlarından karaciğer ve böbrekleri, nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu.

Erkek arkadaşı ve üç kızıyla tatil yapmak için Marmaris'e gelen İngiliz hemşire Kelly Barbara Devlin, 10 gün önce, konakladığı otelde kalp krizi geçirdi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan ve duran kalbi çalıştırılan İngiliz turist, yoğun bakıma alındı. Talihsiz kadının, dün (perşembe) akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların görüştüğü ailesi, Devlin'in organlarını bağışladı. Hastane yetkililerinin, Sağlık Bakanlığı görevlileri ile görüşmesinin ardından, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi organ ve doku ekibi, bugün saat 01.00 sıralarında Marmaris'teki özel hastaneye geldi. Yapılan ameliyatla Devlin'in alınan karaciğeri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne, böbrekleri ise uygun hastalara nakledilmek üzere İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kardiyoloji Uzman Doktoru Turgay Burucu, "Kadın hastamız, 10 gün önce otelde kalp krizi geçirmiş. Duran kalbi, yapılan müdahale ile tekrar çalıştırılıp, hastanemize getirildi. Yoğun bakım ünitesinde yapılan tedavi sırasında beyinde hasar oluştuğu tespit edildi. Hastanın, bir süre sonra da beyin ölümü gerçekleşti. Ailesiyle görüştük ve onlardan alınan onayla organ bağışı yapıldı. Böbrekler ve karaciğeri nakil için uygun bulundu" dedi.

3 KİŞİDEN HAYAT BULMASINA MUTLUYUZ

Organları bağışlanan İngiliz hemşirenin babası John Devlin (65) ve annesi Barbara Devlin (65), 3 kız torunlarını İngiltere'ye götürdükten sonra bugün tekrar Marmaris'e döndü. Kızlarının tedavisi sırasındaki çabaları nedeniyle Marmaris'teki özel hastanenin doktorlarına teşekkür etmek ve Türk halkına organ bağışı hakkında mesaj vermek isteyen Devlin çifti, kamerasına açıklama yaptı.

Kızının organlarının 3 kişiye hayat vereceğini söyleyen Baba Devlin, "Kızım hemşireydi ve organ bağışına çok önem veriyordu. Kızımın mutlu olduğunu biliyorum. Kızım gereksiz ölmedi, insanlara hayat verdi. Bizlerde çok mutlu ve huzurluyuz. Yaşaması için büyük çaba sarf eden hastane yetkililerine teşekkür ederim" dedi.

Anne Devlin de, "Organ bağışı çok önemli. Bu insanlarda kızımın hayatı devam edecek. Başarılı ameliyat sonrası kızımın hayat verdiği insanları görmeye gelerek sıkı dostluklar kuracağımıza inanıyorum" dedi.

Açıklama sonrası anne ve baba doktorlara sarılıp, ağlayarak bir kez daha teşekkür etti.

Bağışlanan organları ile 3 kişiye umut olan İngiliz hemşirenin süreç boyunca tüm tedavi giderlerinin, anne ve babası ile birlikte cenazesinin uçakla İngiltere'ye gönderilme masraflarının Marmaris'teki özel hastane tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

----------

-Organlarını bağışlayan İngiliz hemşire Kelly Barbara Devlin'in fotoğrafı

-Organları bağışlanan İngiliz hemşirenin babası John Devlin ve annesi Barbara Devlin ile röp.

-İngiliz hemşirenin anne ve babasının doktorlara sarılıp, ağlaması

-Genel ve detay görüntüler

(Toplam: 3 dakika 55 saniye-283 MB HD görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

======================

Öğrenciler annelerine sürpriz

Afyonkarahisar'da anasınıfı öğrencileri, PTT Genel Müdürlüğü tarafından Anneler Günü'ne özel bastırdığı tebrik kartlarını annelerine gönderdi.

Afyonkarahisar Kazım Özer İlkokulu'nun ana sınıfı başta olmak üzere çeşitli sınıflarından yaklaşık 50 öğrenci, PTT Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan ve kendilerine dağıtılan Anneler Günü kartlarını posta yoluyla annelerine gönderdi. PTT Afyonkarahisar Merkez Şubesine gelen öğrenciler, doldurdukları tebrik kartlarını, bankonun yüksek olması nedeniyle gişe görevlisine vermekte zorlandı. Minik öğrenciler, daha sonra gişelerin önüne konulan kasalara çıkarak kartlarını görevliye vererek işlemlerini tamamladı.

BU KARTLARI KOLEKSİYON BİLE YAPIYORLAR

PTT Başmüdürü Mehmet Örsdemir, PTT Genel Müdürlüğü tarafından Anneler Günü'ne özel 2 bin 500 tebrik kartını kentteki okullara dağıttıklarını söyledi. PTT olarak geleneksel örf ve adetleri yaşatmak için bu tür etkinlikleri özel günlerde yaptıklarını belirten Örsdemir, "Özellikle sosyal medyanın yaygın olarak kullanıldığı böyle özel günlerde elektronik ortamda gönderilen mesajlar bir süre sonra kayboluyor. Oysa tamamen göndericisinin duygularını kaleme alarak belirli bir emek sarf ettiği tebrik kartları ise alıcısı tarafından bir ömür boyu saklanıyor. Hatta gelecek nesillere aktarılıyor. Bunların koleksiyonları bile yapılıyor. Bu nedenle PTT olarak Anneler Günü temalı tebrik kartlarını okullarımıza dağıttık" dedi.

Kazım Özer İlkokulu anasınıfı öğretmeni Sibel Sarıgöl ise PTT Başmüdürü Örsdemir ve PTT Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederek, Anneler Günü kartı uygulamasının öğrenciler için farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

----------------

- Öğrencilerden detay

- Öğrenciler tebrik kartlarını gönderirken detay

- Genel detaylar

- Röp: Başmüdür Örsdemir

- Röp: Öğretmen Sibel Sarıgöl

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

================

2 bin yıllık anıtın bulunduğu alanda kaçak kazı

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Roma dönemine ait Kuşkayası Yol Anıtının bulunduğu alanda defineciler 1,5 metre derinliğinde iki kuyu açtı. Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzol tarihe zarar verenlerin bulunması için talimat verdiklerini söyledi.

Bartın-Amasra yolu üzerinde bulunan, Roma İmparatoru Tiberius Germanicus Claudius adına 41–54 yılları arasında kayalara oyularak yapılan heykellerin ve kitabelerin bulunduğu dinlenme yeri olan, Anadolu'nun tek yol anıtı olduğu belirtilen Kuşkayası Yol Anıtında geçen günlerde defineciler tarafından kaçak kazı yapıldı. Kuşkayası Yol Anıtının kaya oymalarının bittiği toprak zeminde 2 adet 1,5 metre derinliğinde kuyu kazan defineciler, yanlarında getirdikleri çuvalları da bıraktı. Kuşkayası Yol Anıtını görmeye gelen tatilciler, duruma tepki gösterdi.

Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, "Kuşkayası Yol Anıtı Roma döneminde yapılan Amasra için, ülkemiz için önemli eserlerden biridir. Bizlerde yol anıtının alt tarafında 2 adet kaçak kazı yapıldığını ihbar aldık. Jandarmamıza ve gerekli mercilere talimatımızı verdik. İnşallah bu tarihe zarar verenler bir an önce bulunur ve adalete teslim edilir. Bu durum bizleri de üzdü." dedi.

Görüntü Dökümü

----------

-Muhabir anons

-Kuşkayası yol anıtından detay

-Turistlerin yol anıtında fotoğraf çektirmesi

-Kaçak kazıdan detay

-Turistlerin tepkisi

Süre: 3.52 Boyut: 434 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, ()