DHA YURT BÜLTENİ-13

1915 Çanakkale Köprüsü Avrupa kule kesonu batırıldı

1)BATIRILMA ANI DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

ÇANAKKALE Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzdaki kule kesonlarında, çelik şaft montajı tamamlandı. Köprünün Avrupa yakasında deniz içerisindeki temelinin bulunduğu alana dün römorkörler eşliğinde yüzdürülerek getirilen 51 bin 186 ton ağırlığındaki ve yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğündeki kule kesonu, bugün batırıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü törenleri için Çanakkale'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Gelibolu ilçesine bağlı Sütlüce köyü sınırlarındaki şantiyesinde çalışmaları incelemiş, ardından da çelik şaftların ıslak havuzda kule kesonları üzerine montajı için tören düzenlenmişti. Köprü inşası için çalışmalar sürerken, 4 çelik şaftın ıslak havuzda bulunan ve her biri futbol sahası büyüklüğünde olan kule kesonları üzerine montajı yapıldı.

Çelik şaft montajı tamamlanan 74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğinde ve 51 bin 186 ton ağırlığındaki Avrupa yakasına ait kule kesonu, deniz altında hazırlanan temelin üzerine batırılmak üzere dün römorkörler tarafından çekilerek yüzdürüldü. Neredeyse bir futbol sahası büyüklüğündeki kule kesonu, bugün batırıldı. İki gün süren Avrupa ayağı kule kesonunu batırma işlemi sırasında Çanakkale Boğazı da zaman zaman transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.

74 metre genişliğinde, 83,3 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde ve 54 bin 800 ton ağırlığındaki Asya yakasına ait kule kesonu ise, iki şaftın montajı tamamlandıktan sonra 21 Mayıs günü römorkörler tarafından yüzdürülerek Lapseki ilçesinde Şekerkaya mevkiinde denize batırılacak. Ardından da 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule montajına başlanacak.

Köprünün deniz altındaki temelinin zemin iyileştirilmesi için Avrupa yakasında 192, Asya yakasında ise 165 olmak üzere toplam 357 adet 2,5 metre çapında demir kazık denize çakılmıştı.

MARMARA'YI EGE'YE BAĞLAYACAK

Gebze-Orhangazi-Bursa-Balıkesir-İzmir Otoyolu'nun tamamlanması ile birlikte, Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu ile entegre olarak Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi'ne otoyol ağıyla bağlanacak. Diğer taraftan, yapım çalışmaları devam eden Kuzey Marmara Otoyolu ve Malkara-Çanakkale Otoyolu kesimi ile birlikte Marmara Bölgesi'nin otoyol ringi tamamlanmış olacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü; 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla, tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. Köprü, 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olacak. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğunun 4608 metre olması öngörülmekte olan köprü, 2 x 3 trafik şeritli olacak. Yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olması öngörülen köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak. Her iki kule temeli yaklaşık 40 metre derinlikte deniz tabanında konumlandırılacak ve çelik kule yüksekliği yaklaşık 318 metre olacak. Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dâhil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

2)SURUÇ'TA 33 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ DEAŞ SALDIRISININ GÖRÜNTÜLERİ İNCELENECEK

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, 4 yıl önce Suriye'nin Kobani kentine gitmek için buluşan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyon (SGDF) üyesi 33 kişinin yaşamını yitirdiği DEAŞ'lı canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın 9'uncu duruşmasında ölenlerin yakınları dinlendi, patlama anı öncesinde ve sonrasındaki görüntülerin kesintisiz olarak gönderilmesine, gönderilen görüntülerin bilirkişi heyeti tarafından incelenmesine karar verildi. Suruç'ta bulunan Amara Kültür Merkezi bahçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Kobani kentine yardım götürmek için Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerinin basın açıklaması yaptığı sırada, DEAŞ üyesi Şeyh Abdurrahman Alagöz üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Canlı bomba saldırısında 33 kişi öldü, 104 kişi de yaralandı. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında halen Ankara Garı'ndaki saldırıyla ilgili olarak tutuklu bulunan Yakup Şahin ile Suriye'de bulunduğu belirtilen Deniz Büyükçelebi ve İlhami Bali hakkında 140'ar kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FAİLLERDEN 3'Ü ÖLDÜ 2'Sİ FİRAR ETTİ

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 213 sayfalık iddianamede, bombalı saldırıyı gerçekleştiren kişinin, incelenen deliller, kamera kayıtları ve teşhis yapılması sonucu DEAŞ'lı Abdurrahman Alagöz olduğu bildirildi. İddianamede, saldırının failleri olarak Abdurrahman Alagöz ile 10 Ekim Ankara Gar'ındaki saldırıyı organize eden ancak Gaziantep'teki bir hücre evi baskınında kendilerini patlatarak öldüren Yunus Durmaz ve Halil İbrahim Durgun ile 10 Ekim Ankara Tren Garı davası sanıklarından Yakup Şahin ve firari Deniz Büyükçelebi ile İlhami Mali yer aldı. Bu nedenle davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin oldu.

ÖLENLERİN AİLELERİ DİNLENDİ

Davanın 9'uncu duruşması, Hilvan ilçesinde bulunan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Jandarmanın yoğun önlem aldığı duruşmaya, saldırıdan yaralı kurtulanlar ile hayatını kaybedenlerin aileleri ve HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Ayşe Sürücü ile Nusrettin Maçin katıldı. Ankara'daki Tren Garı saldırısıyla ilgili tutuklu bulunan ve Suruç davasının tek tutuklu sanığı olan Yakup Şahin, duruşmaya, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada ölenlerin yakınları ile tanıkların ifadeleri alındı.

Ailelerin ardından söz alan avukat Kader Tonç, saldırı gününe dair MOBESE görüntülerinin ilk defa dosyaya girdiğini söyledi. Dosyaya giren görüntülerde yaptıkları incelemede olay sonrasına ait görüntülerin beş saatlik kısmının kesildiğini bu kısmın ne olduğunu sordu. Gelen görüntüleri TEM şubede çalışan 2 polis memurunun incelediğini, bu kişilerin bu konuda uzman olup olmadığının bilinmediğini aktaran Tonç, canlı bombanın patlama öncesinde mutlaka keşif yaptığını, önceden yapılan bu keşif için görüntülerin geriye dönük incelenmesini talebinde bulundu.

'İLYAS AYDIN'I ARAŞTIRACAK MISINIZ?'

Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel ise, "DEAŞ emiri İlyas Aydın, Suruç katliamını biz yaptık diyor. Bunu araştıracak mısınız? Eğer buradaki herkesin ve toplumun adalet duygusunu zedelemek istemiyorsanız, bu katliamı her yönüyle araştırmak zorundasınız" diye konuştu.

Davanın tek sanığı olan Yakup Şahin'e dava sonucunda 33 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesinin vicdanları rahatlatmayacağını aktaran Öncel, mahkeme heyetine dönerek "Orada sizin çocuğunuz ya da benim çocuğum olabilirdi. Biraz vicdanınız varsa gerçeği ortaya çıkarmak için çaba harcarsınız. DEAŞ emiri İlyas Aydın 'Suruç, Ankara katliamlarını biz yaptık' diyor. Bu demeçler dikkate alınmalı. Birkaç duruşma önce tanık olarak dinlenen Abdullah Ömer Aslan dosyanın şu anda en kilit ismidir. Bu kişi ciddi anlamda araştırılmalı. Bu kişinin verdiği ifade tamamen yalandır. Bu kişi hakkında mahkemenin suç duyurusunda bulunması talebinde bulunuyoruz" diye konuştu.

Ardından söz alan iddia makamı Sanık Deniz Büyükçelebi, İlhami Balı hakkındaki yakalama kararının devamına, tanık Abdullah Ömer Aslan'ın kullandığını beyan ettiği telefonunun HTS kayıtlarının istenmesine ve Aslan hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, sanık Yakup Şahin'in delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

DAVA 7 AĞUSTOSA ERTELENDİ

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Deniz Büykçelebi ve İlhami Balı hakkında yakalama kararının devamına, Abdullah Ömer Aslan hakkında suç duyurusu talebinin HTS kayıtlarının incelenmesinden sonra karara bağlanmasına, İl Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak patlama anı öncesinde ve sonrasındaki görüntülerin kesintisiz olarak gönderilmesine, gönderilen görüntülerin bilirkişi heyeti tarafından incelenmesine, Abdurrahman Alagöz'ün olay günündeki hareketlerine göre alakalı olduğu şahısların tespit edilip robotlaştırılmasına, İlyas Aydın hakkındaki bilgi ve soruşturmanın emniyet müdürlüğünden talep edilmesine karar vererek duruşmayı 7 Ağustos tarihine erteledi.

3)AŞEVİNDE KAZANLAR, 26 YILDIR YOKSULLAR İÇİN KAYNIYOR

ŞANLIURFA'da, 26 yıldır hayırseverin desteğiyle faaliyet gösteren Gönüllü Kuruluşlar Aşevi'nde, ramazan ayı boyunca aralarında yetim, öksüz, dul, mahkum ve asker yakınlarının bulunduğu bin ihtiyaç sahibi aile için yemek pişiriliyor.

Haşimiye Mahallesi'nde, 1993 yılında gönüllü hayırseverler tarafından kurulan aşevinde, kazanlar yoksullar için kaynamaya başladı. 15 kazanda 3 çeşit yemek pişirilen aşevinde, iftar için yemek almaya gelen ve çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluşan ihtiyaç sahipleri, uzun kuyruk oluşturdu. Gıda ve giysi yardımı yaptıkları yoksullara ramazan ayı boyunca iftar için yemek dağıtıldığını anlatan Gönüllü Kuruluşlar Aşevi sorumlusu Aziz Kutluay, "26 yıldır muhtaç vatandaşlarımızın 3 öğün yemeğini karşılamanın memnuiyetini yaşıyoruz. Ramazan boyunca da her gün bin aileye sıcak yemek dağıtacağız. Bize gelenler yetimi, öksüzü bulanan veya asker ve mahkum aileleri oluyor. Şu anda bin aileye her gün 3 öğün yemek dağıtıyoruz. Yardım alan insan sayısı 10 binin üzerinde. Hayırseverlerin sadakaları, zekatları ve kurbanlarıyla buradaki kazanlar kaynayıp yemeğe dönüşüyor. Bunun yanında hayırseverler çeşitli kurbanlarını buraya getirir veya bize fiş karşılığı parasını teslim ederler. Biz de onlarını adına bu kurbanlarını kesip fakir ve fukaraya dağıtıyoruz. 26 yıldır bu kazanlar yoksul ve ihtiyaç sahipleri için kaynadığı gibi bu ramazanda da kaynamaya devam edecek" dedi.

Dağıtılan yemeklerden alan ihtiyaç sahipleri ise hayırseverlere teşekkür etti.

4)DEVRİLEN MOTOSİKLETTEKİ ÇİFT YARALANDI

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkan motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan eşi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Yavuz yönetimindeki 02 AG 376 plakalı motosiklet kontrolden çıkarark devrildi. Kazada sürücü ile arkasında oturan eşi Hilal Yavuz (18) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

