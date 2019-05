DHA YURT BÜLTENİ -13

Saldırıların sürdüğü İdlib, harabeye döndü (2)

SALDIRI ALTINDAKİ İDLİB'DE EKİBİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Rusya destekli rejim güçleri tarafından İdlib'e yönelik havadan ve karadan başlatılan bombardıman devam ediyor. Savaş uçakları ile helikopterler bu sabahtan itibaren İdlib'in Han Şeyhun ilçe merkezi ile yakınındaki köylere birbiri ardına bombalar yağdırdı. Çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı saldırıların ardından yüzlerce sivil evlerini terk ederek güvenli olan Maarat Numan ilçesi ile İdlib kent merkezine doğru gitmeye başladı.

Öğleden sonra saldırıların yoğunlaşmasının ardından günlerdir İdlib'deki saldırıları görüntüleyerek kamuoyuna ulaştıran Demirören Haber Ajansı () ekibi de güvenlik sorunu nedeniyle Han Şeyhun'dan İdlib kent merkezine gitmek üzere sivil savunma ekibi aracıyla yola çıktı. Birkaç kilometre ilerlenmesin ardından ekibinin bulunduğu aracın çok yakını, savaş uçakları tarafından hedef alındı. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından saldırının yapıldığı arazideki taşlar ile şarapnel parçaları, ekibinin bulunduğu araca isabet etti. Ölümden dönen, sağlık durumları iyi olan ekibi, camları kırılan ve önemli hasar gören araç ile yollarına devam ederek güçlükle Maarat Numar ilçesine ulaştı.

Seyfi hakketttiği şampiyonluğa kavuştu (2)

BİR YIL MEN CEZASI

Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalar yaptı. Demirel, şöyle dedi:

"Kendisi ve ailesi, Tolga Öcal'ın diskafiliye olması ve 1 yıl yarışlardan men edilmesine üzüntü duyduklarını söyledi. 13 yaşındaki kardeşimizin bu tutumundan dolayı kendisini Aguamaster Fair Play ödül adayları arasına kattık. Havanın lodos olması ve lodosun etkisiyle kumların sahili aşındırmasıyla finiş parkurunda tepecikler oluşmuştu. Tolga Öcal arkadaşımızın havanın bozuk olmasına rağmen sağına soluna dikkat etmesi lazımdı. Yarışma talimatları açık. Bunun karşılığı var. Hakemlere veya rakip sporculara bir centilmenlik dışında bulunan sporcular yarış dışı kalır. Hakem komitesi anında karar verdi. Hızlı hareket edilmesi gerekiyordu hem açık yaş hem de yaş kategorisinde sıralamayı etkilerdi. 3 dakikada her şey karara bağlandı."

BABA DİKER'DEN TEŞEKKÜR

Seyfi Diker'in babası İbrahim Diker, Aquamasters organizasyonuna duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti. Diker, "Arena Aquamasters Şampiyonaları, oğlum Seyfi Diker'in son 3 şampiyonaya büyük bir heyecan ve istekle katıldığı, ailesi ve antrenörleri olarak çocuklarımızın açık su yüzme konusunda gelişimine katkısı olduğunu düşündüğümüz ve takdirle izlediğimiz tek organizasyondur. 5 Mayıs tarihindeki 1500 metre bitişinde talihsiz bir olay cereyan etti. Ancak hakem heyeti ve organizasyon yetkilileri böyle bir durumda yapılması gereken adil ve dürüst tüm kararları anında aldılar ve uyguladılar. Seyfi kendi yaş kategorisinde birincilik madalyasını aldı, diğer master sporcu da yarıştan diskalifiye edildi" dedi.

'FİNİŞ PARKURUNDAN TOPRAK BİRİKMESİ VARDI'

Diker, sosyal medyadaki açıklamasını, "Aquayouths kategorisinde yarışan sporcuların açık yaş genel klasmanında yer almadığı hususunda bilgi eksikliğini bu vesile ile gidermek isterim. Oğlumuzun herhangi bir şekilde hakkının yenmesi gibi bir durum söz konusu değildir" diye konuştu.

Yarışmaya İstanbul'dan katılan, küçük yarışmacı Seyfi Diker ile beraber çektirdiği fotoğrafı paylaşarak özür dileyen Tolga Öcal ise sosyal medya hesabında, "Hava çok kötü ve finiş parkurundan toprak birikmesi vardı. Gözlüğüm buğulu ve kendim düşmek üzere idim. Kardeşimizi göremedim ve isteyerek çarpmadım. Çarptığımı fark etmedim" açıklamasını yapmıştı. Yarışa 40- 44 yaş kategorisinde katılan Öcal, parkuru önünde bitirmek üzere olan 11-13 yaş kategorisindeki Diker'i finiş çizgisi önünde çarparak düşürmüştü. Diker, göz yaşlarına boğulurken hakem heyeti Öcal'ı diskakalifiye etmişti.

Derse geç kalan öğrencilere tokat atan müdüre soruşturma

Şanlıurfa'da lise müdürü A.T., derse geç kalan 2 öğrenciye okul koridorunda tokat attı. Diğer öğrenciler tarafından kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Müdür A.T. hakkında soruşturma başlatıldı.

Maşuk Mahallesi'ndeki Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü A.T. iddiaya göre derse geç kalan 2 öğrenciye tokat attı. Okul koridorunda yaşanan tokat olayı, başka öğrenciler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı.

Büyük tepki çeken görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürü hakkında soruşturma başlattı.

Halk otobüsündeki tartışmada karakolluk oldu

Antalya'da, bindiği halk otobüsünün ön kapısında beklediği için uyarılan, İsviçre kimliği de bulunan çifte vatandaş Seda Yavaş (39), şoför ve yolcularla tartıştı. Yolculara ve şoföre bağıran Yavaş'ın, "Yine Türkiye'ye geldiğimi hissettirdiniz. Türkleşmeyin, barbarsınız" dediği iddia edildi. Yavaş, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Konyaaltı Caddesi'nde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak şehir içi ulaşımda hizmet veren Cihan Ural yönetimindeki KC 06 tabelalı halk otobüsü, Sarısu Mahallesi'nden hareket ettikten sonra Altınyaka durağında yolcuları aldı. Otobüse binen Türkiye- İsviçre çifte vatandaşlık kimliği taşıyan Seda Yavaş, otobüsün ön kapısının yanında bekleyerek, seyahat etmek istedi. Ön kapıyı yolcu almak için sürekli açtığını, bu nedenle de seyahatin tehlikeli olacağını belirten şoför Ural, uyardığı kadından arkaya ilerlemesini istedi. Seda Yavaş, iddiaya göre, "Yine bana Türkiye'de olduğumu hissettirdiniz. Türkleştiniz" dedi. Yavaş'ın söylediklerini duyan otobüsteki bazı yolcular ise duruma tepki gösterip, kadını uyardı.

Kendisini uyaranlarla tartışmaya devam eden Seda Yavaş, iddiaya göre, Mustafa Kemal Atatürk'e de hakaret etti. Bunun üzerine taraflar arasında kısa süreli arbede olunca Yavaş, '115 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, yolculardan şikayetçi oldu. Konyaaltı Caddesi'ndeki Barbaros durağına gelen şoför, polis ekiplerince durulurken, otobüsteki yolcular tahliye edildi. Seda Yavaş, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Seda Yavaş'tan şikayetçi olan yolculardan Özer Satılmış Özgüç, "Atatürk'e, Türk milletine inançlarımıza küfredince bütün otobüs ayaklandı. 'Barbarsınız' dedi. İslamiyet'e laf etti. Başı kapalı bir kadın vardı, ona da laf etti. Kendisine bir şey yapmadık. Kadın herkese hakaret etti. Ortada bir şey yokken, kendi kendine hakaret etmeye başladı" dedi.

Şoför Cihan Ural ise tartışma çıkacak bir olay yaşanmadığını belirterek, "Yolcuyu arkaya geçmesi için uyardım. 'Yobazsınız hepiniz, yine Türkleşmeyin, barbarsınız' diye hakaret etmeye başladı. Ortalık bir anda karıştı. Birkaç kişiye saldırdı, onlar da karşılık verdi" diye konuştu.

İntihar eden babasının cesedini bulan çocuk sinir krizi geçirdi

Antalya'da borçları olduğu öğrenilen kamyon sürücüsü Mustafa A. (46) telefonla ağabeyini arayıp, 'helallik' istedikten sonra pompalı tüfek ile intihar etti. Babasının cesedini bulan Ö.A. (11) sinir krizi geçirdi.

Polis ve sağlık ekiplerini alarma geçiren olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi 1518 Sokak'taki bir sitenin 4'üncü katında meydana geldi. Kamyon şoförlüğü yapan 5 çocuk babası Mustafa A., telefonla ağabeyini arayıp, intihar edeceğini söyledi ve 'helallik' istedi.

Ağabey, Mustafa A.'nın işte olan eşi Nejla A.'yı arayarak, durumu bildirdi. Nejla A. da komşusundan eve giderek, eşini kontrol etmesini istedi. Eve giden komşuya kapıyı, çiftin oğulları Ö.A. açtı. Komşuyla evi kontrol eden küçük çocuk, babasının kanlar içindeki cesediyle karşılaştı.

Savcılık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Mustafa A.'nın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Babasının cesedini bulunca sinir krizi geçiren Ö.A. yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Kamyon şoförünün çevresine olan borçları nedeniyle intihar etmiş olabileceği bildirildi.

Bolu'da Mayıs ayında kar sürprizi

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaza büründü.

Bolu'nun Aladağ ve Sarıalan Yaylası bölgelerinde sabaha karşı başlayan kar yağışı aralıklarla yoğun şekilde yağmaya devam etti. Kar yağışı nedeniyle yer yer kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Ormanlık alanlarda açan çiçeklerin üstü karla kaplandı. Kar yağışı güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. Bolu merkezinde ise aralıklarla sağanak yağmur etkili oluyor.

Polis tarafından aranan 30 kişi 'şok uygulama'da yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gece yapılan şok uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 30 kişi gözaltına alındı.

Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gece kentin çeşitli noktalarında şok uygulamalar yapıldı. Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da denetlediği uygulamalarda 6 bin 465 kişiye GBT sorgulaması yapıldı, dedektör köpeklerin yardımıyla 2 bin 713 araç kontrol edildi, toplam 12 araca 6 bin 805 TL para cezası kesildi. İzinsiz- Belgesiz yolcu taşımacılığı yapan 3 araç sürücüsüne de toplam 18 bin 394 TL para cezası kesildi. Çocuklara kavşaklarda dilencilik yaptırdığı belirlenen 4 kişiye de polis tarafından işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 4.8 gram metamfetamin, 0.87 gram esrar, 11 kök Hint keneviri, 968 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Uygulamalarda ayrıca çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı.

Burdur'da trafik haftası etkinliği

Burdur'da Trafik Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programa Vali Hasan Şıldak, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nezir Balcı, Trafik Şube Müdürü Nail Çelik, Burdur Şoförler Odası Başkanı Durmuş Ceylan ile öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Trafik Şube Müdürü Nail Çelik, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2004 yılında yayınladığı rapora göre dünya ülkelerinde trafik kazalarına karşı önlem alınmadığı takdirde 2020 yılında ölüm sebepleri arasında 9'uncu sıradan 5'inci sıraya yükseleceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Vali Hasan Şıldak, "Devletimiz terörle, uyuşturucuyla mücadelesini sürdürmekte. Trafik terörüyle de ciddi bir mücadele içerisinde. 2019 yılı, tema olarak yaya önceliği olarak belirlendi. Bakanımız Sayın Süleyman Soylu bizzat üzerinde ehemmiyetle duruyor. 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla yayalarımızın trafikte hak ettikleri yere gelmelerini ve öncelendirilmelerini amaçlayan bir kampanya" dedi.

Burdur'da alkollü araç kullanımından dolayı meydana gelen kazalarda artış olduğunu kaydeden Vali Şıldak, "İnsanlarımız, sürücülerimiz lütfen sadece kendi hayatlarını değil, karıştıkları kazadaki karşı tarafı ve yanlarında yolcu olarak bulunan insanlarımızı da düşünsünler. Akıllarını başlarına alsınlar. Alkollü araç kullanmak son derece acı sonuçlara, kayıplara sebep oluyor" diye konuştu.

Programda bisikletli öğrencilere üzerinde 'Öncelik yayanın, öncelik hayatın' yazılı tişörtler giydirildi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tiyatro Topluluğu öğrencilerinin canlandırdığı ve senaryo gereği yaya geçidinde meydana gelen trafik kazası gösterisi ise gerçeğini aratmadı.

Jandarma trafik ve sağlık ekiplerinin kullandığı ekipmanlarının yer aldığı sergiyi gezen Vali Şıldak ve beraberindekiler daha sonra Organize Sanayi Bölgesi uygulama noktasında kurulan yorgun sürücüleri dinlendirmeyi amaçlayan 'Yaşam için kısa bir mola' projesi kapsamında yürütülen Yaşam Tüneli'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı ve uygulamaya katılan sürücülerle görüştü.

Ayrıldığı eşi ile yeni kocasına dehşeti yaşattı, serbest kaldı

Antalya'da 2 yıl önce boşandığı eşi ile eşinin yeni kocasına biber gazı ve bıçakla saldıran, çiftin otomobiline kendi aracıyla çarparak duvara sıkıştıran Mustafa A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kepez'de oturan Zeynep Kaya Bülbül, ilk eşinden olan ilkokul öğrencisi kızına öğle yemeği götürmek için şimdiki eşi Ergün Bülbül'ün kullandığı 07 DAK 75 plakalı otomobille yola çıktı. Ancak Zeynep Kaya Bülbül'ün 2 yıl önce boşandığı 2 çocuğunun babası Mustafa A., çiftin otomobilini, 07 HC 656 plakalı otomobille takip etti. Yeşilyurt Mahallesi 4376 Sokak'a geldiklerinde ise Bülbül çiftinin yolunu kesti. Taraflar araçlarından inerek tartışmaya başladı. Bu sırada Mustafa A., çifte önce biber gazı sıktı, ardından bıçakla saldırdı. Kısa süreli arbedenin ardından otomobiline binip sokağın başına giden Mustafa A., bir süre bekledikten sonra hızla aracını sürerek, Zeynep Kaya Bülbül ve Ergün Bülbül'ün yeniden bindiği otomobile çarptı. Bülbül çiftinin içinde bulunduğu otomobili bir binanın duvarına sıkıştıran Mustafa A., geri manevra yaparak 3- 4 kez araca şoför kapısının bulunduğu yönden çarptı.

ARACINI BIRAKIP KAÇTI

Olayın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan Mustafa A.'yı, 2 sokak ileride vatandaşlar yakaladı. Eski koca, ihbar üzerine olay yerine gelen polise teslim edildi. Çarpma sırasında ayaklarından yaralanan Ergün Bülbül hastaneye kaldırıldı. Zeynep Kaya Bülbül ise olayın etkisiyle fenalık geçirdi. Gözaltına alınan Mustafa A., işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mustafa A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLERİ DÜN GEÇİLMİŞTİ

Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () -

==============

Bitlis'te polisten miniklere trafik eğitimi

Bitlis'te Trafik Haftası kapsamında, öğrencilere trafik eğitimi verildi. Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Cafer Gündoğdu, "Yaya trafiğe girdiği andan itibaren, karayolunda seyir halinde olan her türlü araç durmak zorundadır" dedi.

Bitlis'te Trafik Haftası kutlamaları kapsamında Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ve jandarma trafik ekipleri, Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda stant açtı. Ekipler öğrencilere uygulamalı olarak trafik eğitimi ve yaya geçidi ile ilgili bilgiler verdi. Açılan stantlarda materyaller de öğrencilere tanıtıldı.Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Cafer Gündoğdu, amaçlarının sürücüleri yaya geçidi hakkında bilgilendirmek olduğunu söyledi.

Gündoğdu, "Amacımız trafik kazalarının önüne geçmek. Bu yıl özellikle yaya öncelikli trafiği ön plana çıkarmak amacıyla, bu etkinliği düzenledik. 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla hareket edeceğiz. Son yıllarda trafik kazalarında önceki yıllara göre ciddi bir azalma var. Trafik ekibi olarak bundan sonra kazaları en aza indirmek için elimizden geleni yapacağız. Burada yayalarımıza da büyük görev düşüyor. Hem yayalarımızı, hem sürücülerimizi bilinçlendirerek trafik kazalarının önüne geçeceğiz. Biz de bu hafta adına farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli ekinlikler yapıyoruz. Yaya geçitlerinde meydana gelen birçok kaza var. Yaya trafiğe girdiği anda karayolunda seyir halinde olan her türlü araç durmak zorundadır" dedi.

