DHA YURT BÜLTENİ-13

Şırnak şehidi Ali Çeker, toprağa verildi

ŞIRNAK'ın Görmeç Köyü kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen sözleşmeli er Ali Çeker (22) memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.

Kırıkhan Devlet Hastanesi'nden askeri törenle alınan Şehit Sözleşmeli Er Ali Çeker'in Türk bayrağına sarılı naaşı Kırıkhan ilçesi Özyürek Mahallesi'ndeki babaevine son kez getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Hacı Meryem İşcan Camii'de cenaze namazı kılındı. Şehit Ali Çeker, ardından götürüldüğü Kırıkhan Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Murat KİBRİTOĞLU-Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN(Hatay), ()-

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Caddede karşılaştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdü

ADAPAZARI'nda, Halil K.(30) aralarında husumet bulunan Ufuk Durmaz’ı (25) caddenin ortasında bıçaklayarak öldürdü. Polis, olayın ardından kaçan Halil K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 14.30 sularında Adapazarı Çukurahmediye Mahallesi Sakarya Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Ufuk Durmaz ile Halil K. caddede karşılaştı. Yaşanan kavga sırasında Halil K. üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak Ufuk Durmaz'a saldırdı. Ufuk Durmaz vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Halil K. olay yerinden kaçarken, Ufuk Durmaz'ın bir arkadaşı ise peşinden tabancayla ateş açtı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesi sonrası Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ufuk Durmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir bıçak darbesinin Ufuk Durmaz'ın kalbinin hemen üzerine isabet ettiği öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan Halil K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinde polis incelemesi

Küçük bir çocuğun olayı anlatması

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()

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Boşanmak isteyen eşini baltayla öldürdü (2)

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ

Dilek Zengin'in cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılacak işlemlerin ardından genç kadının cemazesi yarın sabah yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yeşilova Köyü'ne götürülerek buradaki köy mezarlığında defnedilecek. Dilek Zengin'in dayısı Süleyman Çınar Adli Tıp Kurumu önünde yaptığı açıklamada "İş yerindeydim. Duyunca hastaneye geldim ve durumu öğrendim. Bilmiyorum ne diyeyim. Gereken neyse yapılmalı ben başka ne diyeyim" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Adana Adli Tıp Kurumu abelası

- Cenaze arabasının Adli Tıp Kurumu'na getirlmesi

- Öldürülen Dilek Zengin'in dayısı Süleyman Çınar'ın konuşması

- Tabutun Adli Tıp Kurumu'na kaldırılması

- Morg tabelası

SÜRE: 00' 48" BOYUT: 89,7 MB

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,()

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Sayaç okumaya gitti, baba ve oğlun hayatını kurtardı

İZMİR'in Tire ilçesinde iki katlı müstakil bir evde çıkan yangını tesadüfen elektrik sayacını okumaya gelen elektrik dağıtım şirketi görevlisi fark etti. Görevli, içeride uyan Enver Açıkgöz (36) ve oğlu Mert Açıkgöz'ü (4) uyandırıp, camını kırdığı pencereden dışarı çıkmalarını sağlayarak hayatlarını kurtardı.

Yeni Mahalle Gazazhane Caddesi'ndeki Enver Açıkgöz'e (36) ait iki katlı müstakil evde, bugün saat 15.00 sıralarında, yangın çıktı. Elektirik kontağından çıktığı sanılan yangında, alevler kısa sürede evin alt katını sardı. Bu sırada elektrik sayacını okumaya gelen Gediz Elektrik Dağtım Şirketi görevlisi Ali Akyıldız, yangını fark edip, kapıyı çaldı. Kapı çalması üzerine içerde uyuyan Enver Açıkgöz ve oğlu Mert Açıkgöz uyandı. Ancak alevlerin kapıyı sarması üzerine baba-oğul dışarı çıkamadı. Bunun üzerine Akyıldız, pencerenin camını kırıp, baba- oğlun buradan dışarı çıkmalarını sağlayarak, hayatlarını kurtardı. Yangını fark ederek gelen komşuları alevlere yangın tüpleri ile müdahale ederken, bir yandan da durum itfaiyeye bildirildi. İtfaiye ekipleri, alevleri su sıkarak yaklaşık 1 saatlik çaba sonucunda söndürdü. Ancak ev kullanılmaz hale geldi. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangından görüntü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Yangından son anda kurtarılan Enver Açıkgöz'ün görürüntüsü

-Baba-oğulu kurtaran elektrik dağıtım şirketi görevlisi Ali Akyıldız'ın görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Yiğit SOYLU / TİRE (İzmir), ()

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Telefon hırsızları İstanbul'da yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde beyaz eşya mağazasından 45 adet cep telefonu çalarak kayıplara karışan ve İstanbul'da yakalanarak İnegöl'e getirilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir beyaz eşya mağazasına giren hırsızlar, 45 adet cep telefonu çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından emniyet ekipleri telefonları çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki ve iş yerindeki güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin İstanbul'a gittiklerini belirledi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüyle ortaklaşa şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda, hırsızlık şüphelileri yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Murat A. Salar M. Tahsin A. ve Şirvan A. emniyet ekipleri tarafından İnegöl'e getirildi. Şüphelilerin hırsızlık için İstanbul'dan İnegöl'e geldikleri öğrenilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli polis tarafından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü;

-Adliyeye sevkten detaylar

-Şahıslardan detaylar

Süre: 1.08, Boyut: 127 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),()

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Bakan Varank, hurda kağıttan kağıt üretecek tesiste incelemede bulundu



BALIKESİR'de 19 yıl sonra yeniden üretime başlayan Seka Fabrikası'nda incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Özel teşebbüs eliyle buraya 140 milyon euroluk yatırım yapıldı. Bu yatırımın karşılığında yıllık 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek kağıdı ülkemizde üretebileceğiz. 19 yıl sonra Balıkesir’de tekrar kağıt üretiliyor. Biz tabii ki çok mutluyuz. Bu tesisimiz, hurda kağıttan, kağıt üretecek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 19 yıldır atıl durumda bulunan Balıkesir Seka Fabrikası’nda incelemelerde bulundu. Özel sektör eliyle yeniden faaliyete başlayan fabrikada, yıllar sonra yeniden kağıt üretilmesine şahitlik etti. İşçilerin ilk kağıt üretimi heyecanına ortak olan Bakan Mustafa Varank'a, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekilleri AK Partili Adil Çelik, Mustafa Canbey, Mutlu Pakize Aydemir ile Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Halil İbrahim Çetin ve Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak da eşlik etti.

İncelemelerin ardından müteşebbis firma yetkililerine teşekkür eden Varank, şunları söyledi:

“Balıkesir’de eski SEKA kağıt fabrikasındayız. Özelleştirmeyle, bir özel teşebbüs burayı almıştı. Bu fabrikayı sıfırdan inşa etti. Yeni bir kağıt üretim tesisi kurarak, üretime başladı. 19 yıl sonra Balıkesir’de tekrar kağıt üretiliyor. Biz tabi ki çok mutluyuz. Bu tesisimiz, hurda kağıttan, kağıt üretecek. Günlük bin 200 ton hurda kağıttan, günlük bin ton yeni kağıt üretilebiliyor. Özel teşebbüs firmamız 140 milyon euro yatırım yaptı. Bu yatırımın karşılığında inşallah yıllık 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçecek kağıdı ülkemizde üretebileceğiz. Biz de ilk üretimlerine şahit olmak istedik. Mutluyuz, gururluyuz.ö

‘STRATEJİK SEKTÖR’

Yeni kağıt fabrikalarının önünü açmak istediklerini belirten Bakan Varank, "Firma, daha önce özelleştirmeyle atıl hale gelen eski makineleri de bu üretime kazandırmak için çalışmalarına başladı. Bunun yanında kağıt sektörünü, stratejik sektör ilan ettik. Ülkemizde şu an devam eden yeni kağıt yatırımları da var. Özel sektör firmalarımız vasıtasıyla kağıt üretimini artırıp ülkemizin cari açık verdiği bu konuda ön almak istiyoruz ve yerli üretimi artırmak istiyoruz. İnşallah başarılı olacağız" dedi.

‘EKONOMİYE BÜYÜK KATKI’

Daha önce atıkların heba edildiğini kaydeden Varank, "Bu aynı zamanda sıfır atık projesiyle de ilişkili bir yatırım. Ülkemizde topladığımız hurda kağıtların yanında o kadar ihtiyaç var ki aslında şu anda hurda kağıt ithal ediyoruz. Bu atık toplama işini de geliştirip, Türkiye’deki hurda kağıtları kullanarak, yabancı hurda kağıda ihtiyaç kalmadan sıfır atık projesinin de etkisiyle yerli hurda kağıtlardan üretim yapmak istiyoruz. Bu manada da ekonomiye büyük katkısı olacak. Burası ağaç selülozundan üretim yapan bir tesis değil. Hurda kağıttan geri dönüşümden kağıt üreten bir tesis" diye konuştu.

2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI

1980 yılında üretime giren Balıkesir SEKA Fabrikası, 20 yıllık faaliyetini 2000 yılında sonlandırdı. Özelleştirme kapsamında 2003 yılında Albayrak Holding’e geçen fabrika, 10 yıl süren itiraz süreçleri nedeniyle işler hale gelemedi. 2013’te yeni bir fabrika için başlayan çalışmalar, 2019 yılında tamamlandı. Deneme üretimine başlayan fabrikada, oluklu mukavva ve ambalaj kağıdı üretiliyor. Pazarın ihtiyaçlarına göre oluşacak yeni ürün çeşitleriyle birlikte fabrikanın 2 bin istihdam sağlaması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamaları fabrikada incelemeler

-SEKA'da yapılan kağıt üretiminden detay görüntüler

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamaları

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, ()

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Otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te, 6 otomobilden multimedya ekranlarını çalan ve polis tarafından yakalanan A.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis, Batıkent Mahallesi'nde farklı tarihlerde 6 otomobilden multimedya ekranlarının çalınması üzerine harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 1 ay süren çalışmanın ardından şüphelinin A.İ. olduğunu belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla ekipler, A.İ.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelinin adliyeden çıkarılışı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-)

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Çambaşı Yaylası'nda gökkuşağı güzelliği

ORDU’da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda yağan yağmurun ardından gökkuşağı çıktı.

Ordu’da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na giden vatandaşlar, kar kütlelerinin olduğu yerlerde naylon ve plastikler ile kayak yaptı. Yaylada yağan yağmurunun ardından ortaya çıkan gökkuşağı seyri doyumsuz görüntü oluşturdu. Ziyaretçiler, bu anları cep telefonlarıyla da görüntüleyip, kar ve manzaranın keyfini sürdü.

-Görüntü Dökümü

-Gökkuşağı görüntüsü

-Yayladan görüntü

-Karda kayan çocuklardan görüntü

-Kar ve çiçek manzarasından görüntü

Süre: 3.28 DK Boyut: 516 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-