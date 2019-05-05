DHA YURT BÜLTENİ-13

Şehit Sözleşmeli Er, Afyonkarahisar'da gözyaşlarıyla uğurlandı

HAKKARİ'deki üs bölgesine saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş'un (25) cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Şehidin eşi Hatice Akkuş, "Bunu yapanların Allah cezasını versin. Böyle yaparak bizi bölemezsiniz. Şehitler ölmez vatan bölünmez" dedi. Asker kamuflajı ve komando beresi giydirilen 5,5 aylık oğlu Bora Efe'yi de kucağına alıp şehit eşinin tabutunun başına gelen Hatice Akkuş, oğluna "Bak oğlum baban burada" diye seslendi.

Hakkari'deki üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş'un cenazesi, askeri uçakla Afyonkarahisar'a, oradan da karayoluyla memleketi İscehisar ilçesine bağlı Çalışlar köyüne getirildi. 2017 yılında vatani görevini tamamladıktan sonra haziran ayında Hatice Akkuş ile evlendiği, 2 ay sonra da piyade sözleşmeli er olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldığı belirtilen Servet Akkuş'un naaşı, helallik alınması için eşiyle birlikte oturduğu eve getirildi.

'SENİ BÖYLE Mİ KARŞILAYACAKTIM'

Eşi Hatice Akkuş, "Ben Servet'imi vatan uğruna şehit verdim. Bir de Bora'm var. O da vatanıma feda olsun. Hainleri güldürmeyeceğiz. Vatan sağ olsun" diye gözyaşı döktü. Daha sonra eşinin naaşının bulunduğu ambulansa binen Hatice Akkuş, "Servet ben seni böyle mi karşılayacaktım" diye ağıt yaktı. Ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı helallik alınması için ailesinin evine götürüldü.

AİLESİNİN EVİNE GETİRİLDİ

Ailenin 4 çocuğundan en büyüğü olan Şehit Servet Akkuş'un mermer işçisi olan babası Zafer Akkuş ve annesi Ayşe Akkuş ile diğer yakınları cenazenin bulunduğu ambulans evin önüne gelince gözyaşına boğuldu. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan aile üyeleri gözyaşı döktü. Helallik alınması sonrasında şehidin cenazesi köy meydanındaki tören alanına getirildi.

'BAK OĞLUM BABAN BURADA'

Cenaze meydana getirildiğinde tabuta sarılan Hatice Akkuş, "Bunu yapanların Allah cezasını versin. Böyle yaparak bizi bölemezsiniz. Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye ağıt yaktı. Tabutun başında toplanan annesi, babası, kardeşleri ve yakınları gözyaşları döktü. Ayakta durmakta güçlük çeken şehidin annesi Ayşe Akkuş ile eşi Hatice Akkuş'a sağlık ekipleri eşlik etti. Hatice Akkuş daha sonra 5.5 aylık oğlu Bora Efe'yi de kucağına alarak eşinin tabutunun başına geldi. Hatice Akkuş, asker kamuflajı giydirilen ve başında komando beresi bulunan Bora Efe'ye "Bak oğlum baban burada" diye seslendi.

YAKLAŞIK 6 BİN KİŞİ TOPLANDI

Şehidin ikindi vakti yapılan cenaze törenine Vali Mustafa Tutulmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Afyonkarahisar milletvekilleri AK Parti'li Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, MHP'li Mehmet Taytak, Afyonkarahisar İkbal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, askeri ve mülki erkan ile yaklaşık 6 bin kişi katıldı. İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı önce askerlerin omzunda, ardından kalabalığın elleri üzerinde taşınarak köy mezarlığına götürüldü ve burada toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)

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- Cenazenin evinin önüne getirilmesi

Helallik alınması

- Eşinin şehidin fotoğrafına sarılıp ağıt yakması

- Cenazenin baba evine getirilmesi

- Helallik alınması

- Tabutun askerlerin ve vatandaşların omuzlarında meydana getirilmesi

- Eşinin tabunun başına gelip ağıt yakması

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)

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- Eşinin oğlunu alıp tabutun başına gelmesi

- Çocuktan ve anneden detay

- Cenaze namazının kılınması

- Cenazenin götürülmesi

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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Nişanlısı, şehidin hediye ettiği kolyesini elinden düşürmedi

HAKKARİ’nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerin sınır ötesinden yaptığı saldırı sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış,(23) memleketi Konya'nın Ilgın İlçesi Argıthanı Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. 9 Haziran'da düğün yapmaya hazırlanan nişanlısı Hatice Girgin (25), gözyaşları içinde, şehidin hediye ettiği adının yazılı kolyeyi elinden düşürmedi.

Derecik ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 3 asker için bugün Hakkari'de tören düzenlendi. Törenden sonra şehit Piyade Sözleşmeli Er Ethem Barış'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askeri uçakla Konya'ya getirildi. Ardından karayoluyla memleketi Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesi'ne götürüldü. Barış ailesinin 6 çocuğundan en küçüğü olan ve 9 Kasım 2015 tarihinde sözleşmeli er olarak göreve başlayan şehit Barış'ın cenazesi, baba evine götürülerek helallik alındı. Daha sonra dini ve askeri törenin yapılacağı mahalle meydanına getirildi.

Törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammed Güven, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

DÜĞÜN YAPMAYA HAZIRLANIYORLARDI

Annesi Gönül ve nişanlısı Hatice Girgin gözyaşlarına hakim olamadı. Geçen yıl ekim ayında nişanlanan ve 9 Haziran'da düğün yapmaya hazırlanan Hatice Girgin, şehidin hediye ettiği adının yazılı kolyeyi elinden düşürmedi. Uzun süre elinde tuttuktan sonra kadın astsubay, kolyeye boynunu taktı. Nişan yüzüğüne de eline alıp öptü. Şehit babası Memiş Barış, taziyeleri kabul etti. Yapılan dini ve askeri törenin ardından şehit Barış'ın cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü

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- Sehidin cenazesinin getirilmesi

_ Helallik alınması

- Tören alanına getirilmesi

- Nişanlısından detay

- Ailesinden detay

- Törenden genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA ))

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Milas'ta yolcu otobüsü devrildi, can pazarı yaşandı: 2 ölü, 40 yaralı (4)

YARALI SAYISI 43'E YÜKSELDİ

Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişinin öldüğü kazada yaralıların sayısı 43'e yükseldi.

Muğla, Milas, Bodrum, Yatağan'daki hastanelerde tedaviye alınan yaralıların isimleri şöyle:

"Ömer Dönmez, Kibar Aksoy, Kamil Evren, Neriman Mertsoy, Sadık Gürbüz, Rakel Pinhas, Neşet Kıvançer, Tayyip Aygen,

Armağan Bozkut, İlkay Güneş, Fatma Güneş, Derin Güneş, Dudu Yılmaz, Latife Gürdere, Kemal Aslan, Hülya Gülnur Ceylan, Sibel Kuriçelik, İrden Nil Kuriçelik, Ege Murat Kuriçelik, Nergis Karademir, Anna Shut, Oleksandr Logvinenko, Tutku Aras, Şükriye Çintiriz, Serap Gürz, Rüstem Şahin, Erhan Şahin, Gülseren Bayhan, Nilberk Çöl, Tülin Urşanlılar, Ayhan Gökçen, Mükerrem Kurtalan, Emre Yılmaz, Eray Bekir Demirhan, Berkay Alp Topçu, Hazal Yazan, Melike İnce, Nurser Çeri, Yeşil Aksoy, Müslüm Kayapınar, Ali Haydar Kayapınar, Kadir Kayapınar, Ömer Dönmez."

KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Kazadan yaralı olarak kurtulan yolculardan Sadık Gürbüz (24), yaşadığı korku dolu anları 'ya anlattı.

Milas'taki bir özel hastanede tedavisi süren Gürbüz, "Otobüs, sağ ve sol manevra yaptı. Hatırladığım kadarıyla önünde herhangi bir araç yoktu. Ne olduğunu anlayamadan benim oturduğum koltuğun bulunduğu sol tarafa devrildi. 15 -20 dakika otobüsün altında yüzükoyun bir şekilde yattım. Sağlık görevlileri geldikten sonra hastaneye kaldırıldım. İstanbul'a gidecektik. Yağıştan dolayı kazanın olduğunu düşünüyorum. Ancak şoför çok manevra yaptı. Hatırladıklarım bu kadar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kazada yaralanan Sadık Gürbüz'un yaşadıklarını anlatması

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA ()

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Silahlı kavgada yaralandı, hastane yerine eve gitti

DİYARBAKIR'da, henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada bacağından vurularak, yaralanan genç, hastane yerine eve gidip, ailesinden sağlık ekibi çağırmasını istedi.

Olay, öğle saatlerinde, Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen, 20 yaşlarındaki genç, iddiaya göre, silahlı kavgada bacağından vurularak, yaralandı. Hastane yerine eve giden yaralı genç, ağabeyi ve kardeşinden sağlık ekibi çağırmasını istedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu genci ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri, gencin karıştığı silahlı kavga ve hastaneye gitmeme nedeni ile ilgili araştırma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Şehitlik mahallesindeki evden detaylar

- Polis araçları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,()

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Genç kadın kendini vurdu

ADANA'nın Seyhan ilçesinde, 1 çocuk annesi Zeliha T. (19) iddiaya göre, nikahsız birlikte yaşadığı eşiyle anlaşmazlık yaşadığı için tabancayla kendini karnından vurarak intihara kalkıştı.

Olay, saat 15.30 sıralarında ilçenin Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 yaşındaki çocuğunun babası olan ve nikahsız birlikte yaşadığı eşi Yunus B. (24) ile bir süredir aralarında anlaşmazlık olduğu için bunalıma giren Zeliha T., evinde yalnız olduğu sırada tabancayla karnına ateş ederek intihara kalkıştı. Kısa süre sonra eve gelen Yunus B. eşini kanlar içerisinde yatarken görünce durumu sağlık ve polis ekipleri bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Zeliha T., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeliha T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Yunuş B. ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

Görüntü Dökümü

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-Olay yarinden görüntüler

-Komşular ile röportaj

-Polis ekibinin olay yerinde durması

-Oyayın yaşandığı yerden genel ve detay görüntü

SÜRE:00'59" BOYUT: 109 MB

Haber-Kamera: Can ÇELİK (ADANA), ()

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Burdur Gölü'ne dikkati çekmek için kitap okudular

BURDUR'da üniversite öğrencileri hem kitap okumanın düşüklüğüne hem de kuruyan Burdur Gölü'ne dikkati çekmek için göl kenarındaki iskelede kitap okudu.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Sosyal Hizmet Topluluğu üyeleri, akademik danışman Dr. öğretim üyesi Canan Gönüllü Taşkesen öncülüğünde Burdur Gölü Halk Plajı'ndaki iskelede kitap okuma etkinliği düzenledi. Öğrenciler etkinlik sonunda 'Burdur Gölü kuruyor, gençlerimiz kurumasın' diye slogan attı ve yanlarında getirdikleri pet şişelerdeki suyu göle döktü.

Canan Gönüllü Taşkesen, "Burdur Gölü'nün kurumasına ve azalan kitap okuma oranlarına dikkati çekmek için toplandık. Biliyorsunuz geçen günlerde Burdur Gölü'nün geri döndürülemez şekilde kurumaya başladığıyla ilgili birtakım haberler ulusal basında yer aldı. Biz de okuyan bir gençlik olarak gençliğimizin can suyunun kitaplar olduğunu düşünüyoruz. Gölün kurumasının önüne belki geçemeyeceğiz bu saatten sonra ama birazcık daha farkındalık oluşturabilmemiz için ve geleceğimizin garantörleri olan gençlerin de kurumaların önüne geçmek açısından bugün burada bu etkinliği organize etmeye çalıştık" dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Sosyoloji Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Alihan Korkmaz, etkinliğe katılmanın önemli olduğunu söyledi.

İktisat Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Esra Eker, "Bugün burada kitap okumaya farkındalık amaçlı böyle güzel bir etkinlik düzenledik. Ülkemizde her geçen gün kitap okuma oranı azalıyor. Ayrıca Burdur Gölü'nün kurumasına da dikkati çektik" diye konuştu.

Sosyoloji Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Kübra Olgan, "Hem kitap okumaya dikkati çekmek hem de Burdur Gölü'nün kurumasına dikkati çekmek için burada bu etkinliği düzenledik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gölün kuruyan kısımları

- Gölden detay

- Öğrencilerin sahile gelişi

- Kitap okuyan öğrenciler

- Canan Gönüllü Bektaş ile röportaj

- Öğrencilerle röportaj

- Detay

- Göle su dökmeleri

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()