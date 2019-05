DHA YURT BÜLTENİ -13

Erzurum'da göçük: 1 ölü, 3 yaralı

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Kazandere köyünde inşaat halindeki bir ahırda göçük meydana geldi. Hayvanlara bakmak için ahıra giren köylüler sahipleri aşırı yağış nedeniyle oluşan göçüğün altında kaldı. Yaralı olarak köylüler tarafından toprak altından çıkarılan 4 kişi ambulaslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Nehre atladığı iddia edilen kadını arama çalışmaları sürüyor (2)

CESEDİ BULUNDU

Diyarbakır'da dün gece tarihi On Gözlü Köprü'den atladığı ihbar edilen kadının cansız bedeni 10 kilometre mesafedeki Karpuzlu Mahallesi'nde bulundu.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar tarafından yapılan çalışmayla cesedi sudan çıkarılan kadının Saime V.(42) olduğu belirlendi. Cansız bedeni otopsi için Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan ve Batman nüfusuna kayıtlı olan Saime V.'nin psikolojik sorunları olduğu, daha önce de intihara kalkıştığı bildirildi.

Bakan Varank: Başarılı bir dijitalleşme için iyi eğitilmiş iş gücüne ihtiyaç var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, başarılı bir dijitalleşme için iyi eğitilmiş iş gücüne ihtiyaç olduğunu söyledi.

KOBİ'lerin iş yapma şekilleri ve rekabet koşullarının dijitalleşmeyle değişen yeni dünyaya ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla, Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) himayesinde düzenlenen ‘Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın bu yılki 4'üncü durağı Balıkesir oldu. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, ‘KOBİ'ler için Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat’ temasıyla gerçekleştirildi.

İşletmelerin dijital skorlarını yükseltebilmelerinin yolları, e-ihracat süreçleri, dijital pazarlama teknikleri ve verimlilik artırma konularının masaya yatırıldığı etkinlikte açılış konuşmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB E-ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan yaptı.

'BU DEVRİN TİCARET YOLU İNTERNET'

Dijital dönüşümü mitleştirmek yerine anlamaya çalışmanın gerekli olduğunu belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu, “Eskiden biliyorsunuz, tarihi İpek Yolu vardı, Baharat Yolu vardı. Bunu kullananlar ticaret yapar, zenginleşirdi. Bu devrin ticaret yolu internet. Her evin, her iş yerinin içinden geçiyor. Balıkesir’in bir ilçesinde ürettiğin ürünü, Avustralya’nın en ücra köşesine bir tuşla satabiliyorsun. 5 milyar insan, 25 trilyon dolarlık pazar, ekranın ucunda. İşini yaparken teknolojiyi kullanan şirket rakiplerine göre farklılaşıyor, öne çıkıyor. İşte bu nedenle Türkiye’de bir ilke imza attık. TOBB ETÜ’de Yapay Zeka Mühendisliği bölümünü kurduk. Gençlerimizi, dijital dünyaya hazırlayacağız. Ayrıca, küresel bir teknoloji şirketiyle birlikte İstanbul’da yeni bir girişimcilik merkezi kuruyoruz. Bu merkezde de Türk girişimcilerini dünyaya açacağız. Türkiye’de son dönemde teknoloji desteklemelerde ciddi artı sağlandı. Bütün bu gelişmelerin öncüsü Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız Sayın Mustafa Varank’tır" dedi.

'TÜRKİYE’NİN DİJİTAL SKORU 69’A YÜKSELDİ'

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, Vodafone ve TOBB işbirliği ile hayata geçirilen ‘Dijital Dönüşüm Hareketi’ projesi kapsamında işletmelerle bir araya geldiklerini belirtti. Anadolu’da KOBİ’lerin ve illerin dijital skorlarını hesadıklarını ifade eden Deegean, “Dijitalleşme seviyelerini belirliyoruz. Düzenlediğimiz eğitimlerle de işletmelerimize yeni dünyanın kodları hakkında bilgi veriyoruz. TOBB liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Teknoloji Buluşmaları’nda ve dijital yolculuk eğitimlerinde ise KOBİ’lere danışmanlık ve mentorluk desteği sağlıyor, ülkemizin il il, sektör sektör dijital karnesini çıkarıyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin dijital skoru 53 idi. Dijital Dönüşüm Hareketi kapsamında gittiğimiz şehirlerde bir araya geldiğimiz ve ürünlerimizle dijitalleşmelerine katkıda bulunduğumuz işletmelerin sayısı arttıkça, bu skoru 69’a çıkardık. Bize büyük bir mutluluk ve gurur veren bu artış, Türkiye’nin dijitalleşmesine katkımızı net bir şekilde ortaya koyuyor. Vodafone olarak ürün ve hizmetlerimizle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da KOBİ’lerin yanında olmaya devam edeceğizö diye konuştu.

'AZ LAF, ÇOK İŞ’ İLKESİYLE YOL ALMANIN DERDİNDEYİZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise 4 Mart-2 Mayıs tarihleri arasında, KOBİ-Gel programı kapsamında imalat sanayiinde dijitalleşme çağrısına çıktıklarını belirtti. Varank, beklentilerinin üzerinde olan bin 742 proje başvurusu gerçekleştiğini ifade ederek, “Başvuruların yüzde 13'ü akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lere, yüzde 87'si ise bu teknolojileri kullanmak isteyen KOBİ'lere ait. Bu sonuç bizim için anlamlı, çünkü yüzde 13'lük başvuru 'teknoloji geliştirme' konusunda olduğu için aslında teknoloji geliştirici KOBİ'lere daha fazla odaklanmamız gerektiği sonucunu buradan anlamış oluyoruzö dedi.

'PROJE BAZLI İLERLEME'

Önümüzdeki dönemde somut proje bazlı ilerlemenin, hem sürecin yönetimini, hem de oluşan etkiyi ölçme açısından daha etkili olacağını düşündüklerini kaydeden Bakan Varank, şunları söyledi:

“TOBB ve diğer iş dünyası kuruluşlarının yer aldığı dijital dönüşüm platformunun da proje bazlı çalışmasında yarar olduğuna inanıyoruz. Bu işin liderliğini bakanlık olarak bizler sürdürmeye devam edeceğiz. İş dünyası kuruluşlarımızın proje önerilerini de bu projelerin fizibilitesi ve üreticiye katma değeri açısından tartışmak işitiyoruz. ‘Az laf, çok iş’ ilkesiyle yol almanın derdindeyiz. Tabi başarılı bir dijitalleşme için iyi eğitilmiş iş gücüne ihtiyacımız var. Geçtiğimiz sene İŞKUR ile bir protokol imzaladık. Böylece dijitalleşme alanında mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarının düzenlenmesini dijitalleşme ile kaybolacak mesleklerde çalışanlara farklı beceri ve yeteneklerin kazandırılmasını hedefliyoruzö şeklinde konuştu.

Balıkesir’in sanayi anlamında bir cazibe merkezi haline getirmek için gerekli emeğin verileceğini söyleyen Bakan Varan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler Balıkesir’in geleceğini çok parlak görüyoruz. Zaten burası turizmde ve tarımda parlayan bir yıldızdı. Ama inşallah buradaki otoyol projesinin tamamlanmasıyla Çanakkale Köprüsü ile birlikte inşallah burayı Türkiye’nin en önemli sanayi merkezlerinden birisi haline getirmek istiyoruz. Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a ‘hayırlı olsun’ dediğim andan itibaren bana, organize sanayi bölgesinin genişleme alanıyla ilgili konuyu aktarıyor. İnşallah o konuda gereken desteği vereceğiz. Balıkesir’i savunma sanayinde mühimmat anlamında büyük bir merkez haline getirecek bir tesisi ziyaret ettik. Diğer ziyaret ettiğimiz tesis ise kağıt fabrikasıydı. Onun detaylarına girmeyeceğim. Zaten basın müşavirim ‘Bunu şimdi söylemeyelim, tek tek verelim’ diye söylemeye geldi. Ama o tesis de gerçekten güzeldi. İnşallah onun ile ilgili açıklamayı birkaç gün için kamuoyunda yapacağızö şeklinde konuştu.

BAŞARILI KOBİ’LER HİKAYELERİ PAYLAŞILDI

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen etkinliğin ilk panelinde, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in moderatörlüğünde, 'Başarılı KOBİ Örnekleri' başlığı altında Göçmen Börek Kurucusu İlker Can Dönmez, Onnet Bilişim Kurucusu Mustafa Serkan Kubilay, Asemon Gıda Danışmanlık Kurucu Ortakları Sedat Çakan, Mustafa Birol ve KOBİ ve Teknoloji Editörü Metin Can, işletmelerin dijitalleşmeyle elde edebilecekleri fırsatları ele aldı ve KOBİ’ler başarılı dijitalleşme yolculuklarını aktardı.

Erzurum'da öğrenciler robotlarıyla yarıştı

Erzurum'da, 30 okuldan yaklaşık 800 ortaokul öğrencinin katıldığı 'Robotik Kodlama ve Proje Turnuvası' düzenlendi. Genç mucitler öğretmenlerinin yardımlarıyla yaptıkları robotları hakemlerin tuttuğu sürede yarıştırdı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle 'Dadaşlar Kodluyor' sloganıyla 'Robotik Kodlama ve Proje Turnuvası'düzenlendi. Genç mucitler öğretmenlerinin yardımlarıyla yaptıkları robotları hakemlerin tuttuğu sürede yarıştırdı. Yarışa katılan robotların, oluşturulan alanda kendisine verilen komutu en kısa sürede yerine getirmesi için çalışan öğrenciler, tasarladıkları robotların galip gelmesi için kıyasıya mücadele etti. İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, okullardaki akademik başarının yanında böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.Okullarda oluşturulan sınıflarda kodlama eğitimi verildiğini belirten Kaygusuz, "Öğrencilerimiz bir yıl boyunca belediyemizin temin ettiği malzemelerle bu yarışmaya hazırlandılar. 3 kategoride gerçekleşen yarışmada öğrenciler başarılı olmak için mücadele ediyor. Beklentilerimizin üzerinde çok güzel işler çıktı. Çocukların yaptığı işleri gördüğümüz zaman hem Türkiye hem de Erzurum ile alakalı ümitlerimiz artıyor" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Enerji AŞ Genel Müdürü Mehmet Uludeveci ise "Verdiğimiz ekipmanlarla yapılan bu robotlar hakemlerimiz gözetiminde turnuvaya çıkıyor ve puan değerlendirmesini yapılıyor. Yaptığımız sadece kodlama değil çocuklarımız şu an ekolojik açıdan da dünyanın temel sorunu olan sıfır atık konusunda da projeler yapıyor. Dünyayı 20'li 30'lu yaşlardaki insanlar tasarladı. Buradaki çocuklar çok küçük yaşlarda bilgisayarla tanışarak bu etkinliğe katılıyor. Gerek Erzurum gerekse ülke genelinde farkındalık oluşturacak ve geleceği inşa edecek bu çocuklar bizlere çok farklı kapılar açacaktır" diye konuştu.

2 kişiyi öldüren eski muhtar adliyeye sevk edildi

Sivas'ın Hafik ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Halil Gül (34) ve Yücel Demir'i (53) av tüfeğiyle vurarak öldüren eski muhtar Bayram Ş., adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Otmanalan köyünde meydana geldi. Bayramtepe köyünden Halil Gül ve arkadaşları Yücel Demir ve Ali Şimşek ile birlikte Otmanalan köyüne gitti. Burada, köyün eski muhtarı Bayram Ş. ile Halil Gül arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bayram Ş., evindeki av tüfeğini alarak Gül ve yanındakilere ateş etti. Gül, olay yerinde hayatını kaybederken, Yücel Demir ve Ali Şimşek ise yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yücel Demir, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı, Ali Şimşek'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Bayram Ş., jandarmadaki sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Halil Gül ve Yücel Demir'in cenazelerinin, yarın Bayramtepe köyünde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi.

Görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak yüzük tasarladılar

Konya'da 3 lise son sınıf öğrencisi, görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak bir yüzük tasarladı. Öndeki nesneyi algılayıp, titreşimle uyarı yapan yüzüğü test eden görme engelliler, memnun kaldıklarını dile getirdi. Öğrenciler, 'Gören el' adını verdikleri yüzüğe kaynak bulunursa seri üretim yapmak istiyor.

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi’nden edindikleri bilgilerle görme engelliler için hayatı kolaylaştıracak bir yüzük tasarlayan 3 lise son sınıf öğrencisi, 'Gören el' adını verdikleri yüzüğü bugün görme engellilere tanıttı. Üzerindeki sensör sayesinde 2 metreye kadar nesneleri algılayan yüzük titreşimle kullanıcıyı uyarıyor.

Liseli öğrencilerin görme engellilere düşünerek bir cihaz geliştirmelerinden oldukça mutluluk duyduğunu ifade eden Derneğin Konya Şube Başkanı Veli Özağan, "Lise son sınıf öğrencileri biz görme engellileri düşünerek gören el cihazı geliştirdiler. Biz görme engellilere yapılan her şeyi önemsiyoruz. Çünkü bugüne kadar ihmal edilen kesimin içerisinde gelen biz engellileri böyle düşünmeleri ve bizim hayatımızı kolaylaştıracak çalışmalarda bulunmaları bizi mutlu ediyor. Bu cihaz şu anda test aşamasında. Özellikle kapalı alanlarda son derece faydalı, açık alanlarda da nesneleri 2 metre mesafeden görüp uyarıyor. Görme engelli arkadaşlarımız için son derece faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

'GEREKLİ DESTEK BULUNURSA SERİ ÜRETİM YAPACAĞIZ'

Yaklaşık 5 ayda projeyi tamamladıklarını belirten lise son sınıfı öğrencisi Bilal Şen, "3 kişilik ekibimizle görme engellilere yönelik yaptığımız proje ile onların hayatını kolaylaştırmak, hayatta daha aktif rol oynamalarını sağlamak için bu projeyi geliştirdik. Ben projenin fikir aşamasındayım. Fikir bana ait, diğer arkadaşlarım da teknik kısımlarını geliştirdiler. Gerekli desteği bulursak projeyi geliştireceğiz. Seri üretime geçmeyi de düşünüyoruz. Projenin patentini almadık. Projenin tüm fikir haklarını görme engelli insanlara armağan ediyorum" dedi.

TİTREŞİMLE UYARIYOR

Yüzüğün teknik kısmıyla ilgilenen Gökhan Büyükdemir ise "Projede kullandığımız sensörler sayesinde hassas ölçümler sağladık. Yüzüğün daha az pil tüketmesini ve 2-3 haftaya kadar kullanım süresi sağladık. Sensörle karşıdaki mesafeyi ölçüyor, içerisindeki titreşim motoruyla da kullanıcıyı uyarıyor" diye konuştu.

Görme engelliler için kolay kullanımı olacak bir tasarım planladıklarını bunu da yüzük şeklinde oluşturdukları söyleyen Cihat Talat Akpınar, "Projenin tasarım kısmıyla ilgileniyorum. Projemizde kullandığımız sensör sayesinde daha küçük bir tasarıma ulaştık. Cihaz yüzük şeklinde bu da kullanım açısından büyük kolaylık sağlamaktadır. Cihazı sürekli geliştirmeyi düşünüyoruz. Görme engelli insanlarla görüş alışverişinde bulunarak yüzüğü geliştirme yolunda uğraş veriyoruz" dedi.

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi üyesi engelliler, liseli öğrencilerin tasarladığı yüzü test etti. Görme engelliler, açık alandaki engellere yaklaştıkça, titreyerek uyarı veren yüzükten memnun kaldı.

Protokol kanyona daldı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kent protokoluyla Göynük Milli Parkı içindeki Göynük Kanyonu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı. Göynük Kanyonu'na dalış yapan Karaloğlu ve beraberindekiler, ardından kanyon girişinde kurulan 'Sanatçılar Likya Yolunda' adlı resim sergisini gezdi.

Vali Münir Karaloğlu ve prdotokol üyeleri, Antalya'ya 30 dakika uzaklıktaki Göynük Milli Parkı içindeki Göynük Kanyonu'na gitti. Yaz sezonunda binlerce turistin kanyonun derinliklerine düzenlenen safarilere katıldığı bölgenin güzelliğine dikkat çeken Vali Münir Karaloğlu, sualtı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe ile birlikte Göynük Kanyonu'na dalış yaptı. Dalışta Karaloğlu'na kızları Elif ve Meralsu da eşlik etti. Balık adam kıyafetleri giyerek kanyona giriş yapan Karaloğlu ve beraberindekiler, soğuk suya aldırmadan kanyonun derinliklerine ilerledi.

TÜRK VE AZERİ SANATÇILAR BULUŞTU

Dalış öncesi, Likya Yolu'nun önemli bir bölümünün içinden geçtiği ve dünyanın en iyi trekking parkurlarından biri olan Göynük Kanyonu'nda, Ahmet Muhtar Kızıltan Kültür ve Sanat Merkezi ile Eco Fun tarafından düzenlenen 'Sanatçılar Likya Yolunda' adlı resim sergisini gezen Karaloğlu'na, sanatçı Ahmet Muhtar Kızıltan eşlik etti. Kızıltan, "Burada düzenlediğimiz etkinliğe Türk ve Azeri 20 sanatçı katılıyor. Tek millet, iki devletin sanatçıları burada buluştu. Sanatçılar, sanatı, doğaya ve tarihe, ya da tarihi ve doğayı, sanatın dünyasında taşıdı" dedi. Kızıltan, sanatçıların ortak yaptığı karışık teknik resim çalışmasının üzerine Vali Karaloğlu'ndan bir resim yapmasını istedi. Bunun üzerine Karaloğlu, Türk bayrağı çizerek resme imzasını attı. Ardından Karaloğlu, portresini resmeden sanatçıya teşekkür etti.

'LİKYA'YI TÜRKİYE'NİN TEMASI YAPMAYI HEDEFLİYORUZ'

Antalya'nın deniz, kum ve güneşin çok ötesinde bir şehir olduğunu söyleyen Vali Karaloğlu, "Antalya'nın önemli değerlerinden birisi de bu kanyon. Bu kanyon Likya Yolu'nun bir parçası. 100 binin üzerinde turistin gezdiği bir kanyon. Turizmi Antalya'nın içinden Toroslara, Torosların yukarısına çıkarmamız lazım. Buna ihtiyacımız var yoksa şehre yazık edeceğiz. Likya Yolu sadece Antalya'nın değil, Türkiye'nin de teması olabilir. Türkiye'nin teması Likya Yolu neden olmasın. Her yıl temamız olacak. Bizim hedefimiz Likya'yı Türkiye'nin teması haline getirmek" diye konuştu.

Daha sonra birlikte kanyonu keşfeden protokol üyeleri, su altında ve dışında fotoğraflar çekti.

Kalasların altında kalıp ölen küçük Uğur, toprağa verildi (Düzelterek yeniden)

Denizli'de, üstünde yürüdüğü kalasların devrilmesiyle altında kalarak ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 10 yaşındaki Uğur Çimen, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün (cuma) saat 19.00 sıralarında, Akçeşme Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Evden çıkarak markete giden ilkokul öğrencisi Uğur Çimen, iddiaya göre, dönüşte yol kenarındaki boş arazide istiflenen kalasların üzerine çıktı. Yürümeye başlayan Çimen, istiflenen kalaslar devrilince, altında kaldı. Diğer çocukların bağırarak yardım istemesi üzerine, olay yerine vatandaşlar yardıma koştu. Çocuğun kalasların altında kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kalasların altından çıkardığı Uğur Çimen, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çimen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Uğur Çimen için bugün Acıpayam ilçesi Apa Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınları tarafından teslim alınan cenaze, Yeni Cami'ye getirildi. Cenaze töreni öncesinde ise Çimen ailesi, taziyeleri kabul etti. Öğlende kılınan namaz sonrası baba Bülent Çimen, oğlunun tabutuna omuz vererek, cenaze aracına kadar gözyaşı içerisinde taşıdı. Çimen'in cenazesi daha sonra mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan Çimen'in ölümünün ardından polisin başlattığı soruşturma kapsamında, arsadaki kerestelerin sahibi Akın C. isimli marangoz gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber- Kamera; Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

======================