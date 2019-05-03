DHA YURT BÜLTENİ-13

1)HES İNŞAATINDAKİ KAZADA ÖLEN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ

ADANA'nın Aladağ ilçesinde, yapımı sürdürülen Göktaş-2 Hidroelektrik Santrali'nde (HES) yükleme havuzundaki kapağın kırılması sonucu yaşamını yitiren işçi Sefer Aktaş (25), Kozan ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Dün, Aladağ ilçesine bağlı Urganağzı mekiinde bulunan, Bereket Enerji Grubuna ait Göktaş 2 HES Barajı'nda meydana gelen olayda santralde yükleme havuzundaki kapağın bilinmeyen bir nedenden dolayı kırılması sonucu, kapak önünde çalışan 4 işçi yaralandı. Ancak yaralı işçilerden Sefer Aktaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Diğer işçiler İdris Özcan (48), Serkan Demir (36) ve Selçuk Çoklu (38) ise Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Evli 1 çocuk babası Sefer Aktaş için bugün Kozan ilçesindeki Çanaklı Ümmü Gülsüm Camii'nde cuma namazının ardından tören düzenlendi. Sefer Aktaş, daha sonra Kozan Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Cenaze aracının mezarlığa elş

- Yakınlarının cenazeyi alması

- Tabutun taşınması

SÜRE:01'00" BOYUT:111 MB

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),()

=============================================

2)EDİRNE'DE KAKAVA ÇOŞKUSU

EDİRNE'de hafta sonunda kutlanacak Kakava Hıdırellez Şenlikleri'ne, Roman çeribaşı Hamdi Kopça, ekibiyle birlikte kentte davul-zurna eşliğinde gezerek vatandaşları şenliklere davet ediyor.

Edirne'de pazar günü dev ateşin yakılmasıyla Kakava Hıdırellez Şenlikleri kutlanacak. Romanların çeribaşı Hamdi Kopça, müzisyen gruplarıyla kentte esnafı gezip şenliklere davet ediyor. Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde kalabalık arasında diğer müzisyenlerin müzik eşliğinde festivale vatandaşı çağırması renkli görüntüler oluşturdu. Giydiği kırmızı saten kıyafet ve başına çiçek takarak dikkat çeken çeri başı Hamdi Kopça, bu yıl herkesi şenliklere beklediğini söyledi. Kopça, "Çeribaşı olarak her yıl olduğu gibi bu yılda esnafı şenliklere davet ediyoruz. Bu bizim geleneğimiz, bayramımız" dedi.

Kentte karton toplayarak geçimini kazanan Sibel Koç, kakava nedeniyle evlerini evlerini bir hafta önceden temizleyerek hazırlandıklarını belirterek, "Kakava'da evlerimizin önünde ateş yakarız, müzikle oyunlar oyunlar oynuyoruz. Kakava hazırlıklarımız bir hafta önceden başladı. Evlerimizi sıvadık, temizledik. Hafta sonu yapılacak şenlikleri bekliyoruz. Şenlikler geldi ama biz çalışıyoruz. Karton toplayarak evime katkıda bulunuyorum. Şenliklere kadar toplayacağız, Kakava günü eğleneceğiz" şeklinde konuştu.

Edirne Belediyesi'nin düzenlediği Kakava Hıdırellez Şenlikleri, 5 Mayıs'ta, Sarayiçi'nde öğlen saatlerinde Kakava ateşinin yakılmasıyla başlayacak. Şenlik, ertesi gün şafak sökmeden Tunca Nehri kenarına gelen Romanların geleneklerimi yerine getirmesiyle devam edecek.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

Çeribaşı ve ekibinin esnafı ziyareti

Davul zurnaların çalınması

Çeribaşı Kopça'nın konuşması

Ekibin davul zurnalı ziyaretleri

Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,()-

======================================================

3)ÖĞRENCİLER MODEL UÇAKLARIYLA YARIŞTI

KARABÜK’te, üniversite ve lise öğrencileri kursta öğrenip yaptıkları model uçaklarla kent meydanında yarıştı.

Türk Hava Kurumu Karabük Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde model uçak yapımı kursu düzenlendi. 1 ay süren kursa katılan üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan 40 kursiyer, kendi model uçağını yaptı. Öğrenciler, kent meydanında uçaklarını yarıştırmanın heyecanını yaşadı. Öğrenciler, 3 tur üzerinden model uçaklarını rüzgara karşı en uzun mesafeye uçurmaya çalıştı. Renkli anların yaşandığı yarışmada sağlık ekipleri olası yaralanmalara karşı hazır bekletildi. Öğrenciler, havada yön değiştirip üzerlerine gelen uçaklardan kaçınmaya çalıştı. 2 saat süren yarışma sonunda Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Cihat Çakıroğlu model uçağını 46 metre 22 santimetreye uçurarak birinci oldu. Dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi. Cihat Çakıroğlu, okulunu en iyi şekilde temsil ettiği için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

-Uçaklardan detay

-Öğrencilerin uçaklarını uçurmaya çalışması

-Öğrencilerin üzerlerine gelen uçaklardan kaçınmaya çalışması

-Bekleyen sağlık ekipleri

-Ödül töreni

-Cihat Çakıroğlu’nun açıklaması

-Cihan Saraç’ın açıklaması

Süre:(05.04) Boyutu:(564 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

======================================================

4)KAYSERİ'DE SAHTE PARA OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Kayseri ve İzmir'de düzenlenen sahte para operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ile birlikte 60 bin 500 TL'lik sahte para ele geçirildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'den getirdikleri sahte paraları, Kayseri'de piyasaya sürmeye çalışan çeteye yönelik çalışma başlattı.

3 aylık çalışmanın ardından Kayseri ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.D., F.H. ve E.Y. Kayseri'de, S.T. ise İzmir'de gözaltına alındı. Şüphelilerin üzeri ile evlerinde yapılan aramalarda 60 bin 500 TL'lik sahte para ele geçirildi. Şüphelilerden M.D.'nin, işe girmek isteyen, eşleriye tartışma yaşayan ve çocuğu olmayan kişilere para karşılığında muska yazdığı da belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

- Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğünde çıkarılışı

- Muska yazan sahte para dolandırıcısının sorularını yanıtsız bırakması

- Diğer detaylar

Süre:0.53 Boyut:100 MB

Haber: -Kamera: : Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ-

