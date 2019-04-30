DHA YURT BÜLTENİ-13 

1)CİLVEGÖZÜ'NDE TIR YOĞUNLUĞU

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda TIR yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden yüklenen gıda ürünleri, inşaat malzemesi, sanayi ürünleri ile çeşitli ürünler Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek Cilvegözü ile Suriye Sınır Kapısı olan Bab-Al Hava arasındaki ara bölgede yüklerini boşaltıyor. Burada yapılan boşaltma işleminden sonra TIR'lar tekrar Türkiye'ye geliyor. Türkiye'den Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan günlük ortalama 300-350 arasında TIR çıkış yapıyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Sırada bekleyen tırlar

-Gümrük sahasına giren tırlar

-Cilvegözü Gümrük kapısı tabelası

-detaylar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

====================================================

2)BM'DEN İDLİB'E 21 TIR YARDIM



Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentindeki sivillere, 21 TIR dolusu insani yardım malzemesi gönderildi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından malzemelerin yüklendiği 21 TIR, jandarma ve BM'nin görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. TIR'larla buradaki işlemlerin ardından İdlib'e hareket edildi. TIR'larda bulunan insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-BM araçları

-Yardım TIR'ları

-Cilvegözü Gümrük Kapısı

-TIR'lar gümrük alanına girerken

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

=================================================

3)TUTUKLANAN DEAŞ ÜYESİ, BOMBALI ARAÇLA EYLEME İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILMIŞ



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, tuklanan Suriye uyruklu 4 şüpheli için hazırlanan iddianamede, sanıklardan Walid Alaf'ın örgüt tarafından bomba yüklü araçla eylem yapmak için ikna edilmeye çalışıldığı tespit edildi. Haklarında, 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 3'ü tutuklu, 4 sanık, 8 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.? Zonguldak ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yıl Temmuz ayında DEAŞ üyesi Suriye uyruklu şüphelilerin bulunduğu eve operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i kadın, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Amer Abdulkerim Zeidan, Walid Halaf ve Zeidan Abdulkerim Zeidan tutuklandı, Sulaf A. adlı kadın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından 4 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından 7 yıl 6'şar ay ile 15'er yıl arasında değişen hapis cezaları talebiyle dava açıldı.

Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 31 sayfalık iddianamede, toplanan delillerde örgüt üyesi olduğu değerlendirilen şüphelilerin üye oldukları Whatsapp gruplarındaki konuşmalar dikkat çekti. Örgüt üyelerinden kurulu Whatsapp grubunda, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi bir kişinin bomba yüklü araçla eylem gerçekleştirmeyi planladığı, bunu da operasyonda tutuklanan Walid Halaf'ın yapmasını istediği ortaya çıktı. Gönderilen ses kayıtlarından birinde, 'Velid' kod adını kullanan Walid Halaf'ın bomba yüklü araçla eylem yapması için ikna edilmeye çalışıldığı görülerek, bomba yüklü aracı patlatmazsa ailesinin öldürüleceği de ses kayıtlarından birinde yer aldı.

İddianamede, şüphelilerin Türkiye'de düzenlenecek olası bir bombalı eylemde görevlendirilmek üzere hazır bekleyerek örgütün hiyerarşisi içerisinde yer aldıkları da anlatıldı. 3'ü tutuklu 4 şüpheli, 8 Mayıs'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Görüntü Dökümü:

-Adliyeden detay

-Şüphelilerin adliyeye çıkarılması (arşiv)

-Şüphelilerin saklandığı ev(arşiv)

-Şüphelilerin evden çıkarılması ve sağlık kontrolü(arşiv)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

================================

4)KURU SOĞAN TARLADA KİLOSU 1,5 LİRADAN SATILIYOR



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde soğan hasadına başlandı. Üretici İbrahim Durmuş, kuru soğanın tarlada 1,5 liradan işlem gördüğünü, perakende fiyatının ise 5 TL olduğunu söyledi.

Amik Ovası'nda hasadına başlanılan soğanın verimin oranının iyi olduğunu söyleyen üretici İbrahim Durmuş, aşırı yağışlar nedeniyle kısmen de olsa hasar oluştuğunu belirtti. Hasat döneminde kuru soğanın tarlada dekar başına bin 500 TL den satıldığını ancak fiyatın daha da aşağıya düşeceğini belirten Durmuş, "Halen soğan fiyatı piyasada aşağıya iniyor. Kilo başına 1 TL'ye kadar düşecek gibi görülüyor. Bölgemize düşen aşırı yağışlar nedeniyle nispeten hasar da oluştu. Ürün için yapılan girdilerde hesap edildiğinde üretici zarar edecektir" dedi.

FİYATI YÜKSELTEN ÜRETİCİ DEĞİL

Tüketiciye ulaşan kuru soğan fiyatının yükselmesinin nedeninin üretici olmadığını anlatan Durmuş, şöyle dedi:

"Kuru soğanın tüketiciye 5 TL'den yansımasının nedeni kesinlikle üretici ve aracılar değildir. Aracılar aldıkları ürüne birkaç kuruş ekleyerek satarken, market ve manavlarda fiyat yükseliyor. Böyle olunca da tüketici soğanı pahalıya alıyor. Yükselten ise üretici gibi görülüyor."



Görüntü Dökümü

---------------------------

-Kuru soğan tarlası

-Soğan toplayan işçiler

-Çuvala konurken

-İbrahim Durmuş'un konuşması

-Tarla ve soğandan detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()

================================

5)CHP'Lİ ÇERÇİOĞLU'NDAN İYİ PARTİLİ KAYA'YA ZİYARET



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, beraberindeki CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül, CHP İl Başkanı Ali Çankır ve partililerle birlikte İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya'yı makamında ziyaret etti. Selefi MHP'li Gürşat Kale'den görevi devralan Başkan Kaya'nın belediye hizmet binasına astırdığı, kurumunun toplam 31 milyon 759 bin TL olan borçlarının kalem kalem yazılı olduğu pankartı da inceleyen heyet, başkanlık makamına geçti. Heyeti kapıda karşılayıp birlikte başkanlık makamına geçen Kaya, "Belediyemizin yaklaşık 32 milyon borcu çıktı. Göreve geldikten sonra gelen faturaları da kabul etmedik. Her gelen bizden alacak istiyor. 350 personelimiz var. İller Bankası'ndan gelen ödenek, 1 milyon TL. Kesinti ve personele ödediğim para, 1 milyon 308 bin TL. Bir çivi çakacak paramız kalmayacağı gibi işçilerin maaşını bile ödemeye yetmiyor" diyerek, Çerçioğlu'nda destek istedi. Çerçioğlu da "Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum ilk dönemde, ilçelerden gelen borç 500 milyon civarındaydı. Bunlar sıkıntı değil, bunları çözersin. Her belediyenin borcu olur" dedi. İYİ Parti ve CHP olarak şeffaf bir belediyecilikle hizmet vereceklerini söyleyen Çerçioğlu, "İhalelerimiz pırıl pırıl tertemiz olacak. Herkese hesap verebilir bir durumda olacağız. Bunlar bizim anayasamız ve ilkelerimizdir. Büyükşehir'in kapıları sonuna kadar sizlere açık olacaktır. Sizlerle eş güdümlü çalışacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Belediye önüne asılan borç pankartı

- Özlem Çerçioğlu ve Milletvekillerinin karşılanması

- Özlem Çerçioğlu ve Aytekin Kaya konuşma

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

================================

6)MANİSA LALESİ'Nİ KOPARANA 60 BİN LİRA CEZA

Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı'nda yetişen Manisa Lalesi, havaların ısınmasıyla birlikte yüzünü bu yıl da gösterdi. Koruma altındaki laleyi koparmanın cezasının, 60 bin 163 lira olduğu belirtildi.

Spil Dağı'nda yetişen Manisa Lalesi için geçmiş dönemde, 'Tür Eylem Planı' hazırlandı. Nesli tehlike altındaki lalelerin çiçeklerine veya soğanlarına zarar verilmemesi için para cezası uygulanmaya başlandı. 2872 Sayılı Çevre Kanunu'na göre geçen yıl 48 bin 625 lira olan cezanın, bu yıl miktarı da arttı. Manisa Lalesi'ni ya da soğanlarını toplayanlara, 60 bin 163 lira idari para cezası verileceği belirtildi. Her yıl nisan sonu mayıs ayının başında çiçek açan Manisa Lalesi, havaların ısınmasıyla birlikte bu yıl da yüzünü gösterdi. Manisa Lalesi'ni görmek isteyen doğaseverler ise bölgeye akın etmeye başladı. Spil Dağı'ndaki laleleri görmek ve fotoğraflamak için 10 yıldır bölgeye geldiğini belirten Şükrü Sezer, "Manisamızın adeta simgesi haline gelmiş, Manisa lalelerini her yıl gelip bu günlerde fotoğraflıyoruz. Burası Manisa'nın koruma altına alınmış bir bölgesi. Manisa lalelerini koparanlara uygulanacak ceza yasasından çok memnun olduk. Ağır cezalarla lalelerin koparılmaya caydırıcı olması bizleri çok mutlu etmiştir. Gelecek nesillerimizin de Manisa lalesini bilmesini istiyoruz. Bu cezai işlemlerin uygulanması en azından koparmayı caydıracaktır. Bunları bırakın koparmayı, dokunmaya bile kıyamıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Spil Dağı tabelasından görüntü

- Manisa lalelerinden genel görüntü

- Doğa Fotoğrafçısı Şükrü Sezer röp.

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, ()

================================

7)TÜRKİYE İLE SURİYELİ İŞADAMLARI TİCARETİ ARTTIRMAK İÇİN MASADA



Suriye'nin Afrin Ticaret Odası'na bağlı işadamları İskenderun Ticaret Odası'nda işadamları ile ticareti arttırmanın yollarını aradılar.

Hatay Valiliği koordinasyonunda Afrin Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile İskenderun Ticaret Sanayi Odalarını ziyaret ettiler. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'na gelen Afrin Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri'ne İskenderun ve bölge ekonomisini tanıtan Arapça dublajlı tanıtım filmi gösterildi. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkan vekili Muhsin Yeter, bölgenin ekonomik ve coğrafi yapısı nedeniyle Suriye'ye yapılan ihracatlar hakkında bölgede üretilen sanayi ve tarımsal ürün çeşitliliği hakkında bilgiler verdi.

Afrin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nasır Hüsso, bölgede güvenin sağlandığını sırada ticareti arttırmak olduğunu belirterek, "Biz zeytin üreticisiyiz yağ ve sabun fabrikalarımız var. Afrin'e yeni yatırımlar ve ticaretimizi arttırmak için sizlerden fikir alışverişine birlikte çalışmaya geldik" dedi.

Vali Yardımcısı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesi İnsani Yardım Koordinatörü Tolga Polat, "Zeytin Dalı Gümrük Kapısı ile birlikte bölgede istikrar ve güvenin yanı sıra ticarette hareketlilik gösteriyor. Bizler gereken desteği ve önemi veriyoruz. Bundan sonra da daha iyi olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'na üye işadamları yaptıkları işler ve karşılıklı yapabilecekleri yatırmsal ve ihracata dahalı çalışmalar hakkında hazırlanan görüşme masalarına geçtiler. Suriye ve Türk işadamları burada birbirlerine yaptıkları ve yapmak istedikleri işler hakkında görüşmeler yaptılar.

Görüntü Dökümü

----------------------------

-Türk ve Suriyeli işadamlarından genel ve detay

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()