DHA YURT BÜLTENİ -13

Müdür yardımcısının odasından, etkinlikler için toplanan parayı çaldılar

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Petkim Ortaokulu'na giren hırsızlar, müdür yardımcısının odasında bulunan, etkinlikler için toplanan 1300 TL'yi çaldı. İhbarla harekete geçen polis, güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Petkim Ortaokulu'na giren hırsızlar, müdür yardımcısının odasına koyduğu, etkinlikler için toplanan 1300 TL'yi çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, fen laboratuvarının bulunduğu odanın penceresinden içeri giren hırsızın, daha sonra kapıyı açarak, 2 kişiyi içeri aldığı anlar yer aldı. Okulun içinde gezinen kişilerin, anahtarları bulunduğu yerden alıp, müdür yardımcısının kapısını açarak, içeride bulunan parayı çaldığı görüldü. İhbar üzerine harekete geçen polis, güvenlik kameralarının kayıtlarını incelerken, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası görüntüleri, hırsızların içeriye girmesi, okulda görüntüleri

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), ()

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Hamza Dağ: CHP, HDP ve İYİ Parti'ye haksızlık ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de göreve yeni atanan İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada 31 Mart yerel seçimlerine değinen Hamza Dağ, CHP'li başkanların seçim sonuçları için 'Rekor kırdık' ifadelerini kullandıklarını hatırlatarak, "Bunu söyleyerek hem önceki başkanlara, hem HDP'ye hem de İYİ Parti'ye haksızlık ediyorlar. Bir tebrikte bulunacaklarsa sadece CHP'ye değil, İYİ Parti ve HDP'yi de tebrik etmeleri lazım" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, geçen hafta İzmir İl Başkanlığı'na atanan Kerem Ali Sürekli'yi makamında ziyaret etti. Dağ'a İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da eşlik etti. İl binasında partililerle bir araya gelen Dağ, yerel seçim sonuçlarını değerlendirmeye devam ettiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Önünüze tabloyu alıp hangi ilçede ne kadar oy almışız, bu oranlara göre yorumlama yapmak bizi yanılgıya götürür. Bunun daha özelini yapmamız lazım. Biz ilçe ilçe bunu yaparken tüm ilçe başkanlarımız da mahalle mahalle karşılaştırmalarını yapmaları gerekiyor. Daha sonra sandığa da inmek gerekir. 9 ay önce yapılan seçimde de ittifaklar vardı, şimdi de var. Cumhurbaşkanımızın almış olduğu oyla bu seçimde almış olduğumuz oyları etüt etmeliyiz. Büyükşehir Belediyesi bağlamında baktığımızda da 9 ay önce yapılan seçimde biz burada yüzde 33 oy almıştık. Diğer ittifak ise bildiğim kadarıyla yüzde 65 oy almıştı. Bu anlamda karşı tarafın 3 blok halinde almış olduğu oy ortaya çıkmıştır. Şimdi önümüzde kısa süreli zamanlarda siyasal tercihlerin değişme imkanları çok daha sınırlı olur ama uzun süreli bir dönemeçte bu tercihler konusunda bulunduğumuz hali anlatarak değişimi sağlama durumumuz var."

'BUNUN HAKKINI VERMEK ZORUNDAYIZ'

2004 yılından bu yana İzmir'de seçmenin kendilerine muhalefet görevi verdiğini aktaran Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yine aynı görev verildi. Muhalefet görevini iyi okumamız lazım. Siyasi partiler içinde bulunuyorsak her birimizin bu demokrasinin gereğini yerine getirmek mecburiyetimiz var. Siyasi parti içinde bulunuyorsak İzmir'de 1 milyon 38 bin insan AK Parti logosuna oy verdi. Bunun hakkını vermek zorundayız. Bulunmuş olduğumuz görevlerde yapılacak olumlu işleri destekleyerek, olumsuz noktalarda ise milletimize anlatmalıyız. Bizim yerel seçimlerde esas görevimiz pozitif muhalefet görevidir. Bugüne kadar nasıl sağlamışsak bundan sonra daha iyisini hayata geçirmemiz lazım. Diğer taraftan ülkede iktidarız. Bu iktidar olmanın yarattığı durum ile köprü vazifesini devam ettireceğiz."

'MAZERETLER ORTADAN KALKTI'

Türkiye genelinde Cumhur İttifakı'nın yüzde 52 oy aldığını kaydeden Hamza Dağ, "24 Haziran'dan sonra yaşamış olduğumuz ekonomi konusundaki operasyon olmasına rağmen milletimiz Cumhur İttifakı'na yüzde 52 oy verdi. Önümüzdeki 4,5 yıl bize önemli bir sorumluluk verdi. Bu süre boyunca bizim yeni sitemin daha faydalı olması konusunda önemli adımlar atmamız gerekiyor" dedi. Millet İttifakı'nın İzmir, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirleri aldığını hatırlatan Dağ, "Bu saatten sonra 'Hükümet bize gerekli desteği vermiyor' mazereti ortadan kalkmıştır. Çünkü şu anda CHP'nin yönettiği, yönetme noktasında olacağı büyükşehirlerin toplam bütçesi neredeyse hükümetin, kabinenin yarı bakanlığından daha fazlasına tekabül eder. Bu noktada bir mazeret durumu olamaz. Hiçbir başarı mazeretin yerini tutamaz. Bu saatten sonra siyasi rakiplerimizin ifadesi söz konusu olursa ellerinde önemli bir imkan olduğunu hatırlatmak isteriz" dedi.

'İZMİR'DE YAKIN TAKİPTEYİZ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin tecrübeli bir siyasetçi olduğunu vurgulayan Dağ, "Kendisiyle 26'ncı dönemde birlikte milletvekilliği yaptık. Teşkilatımızın içinde hep yer aldı. İzmir'in ve teşkilatın hafızası, İzmir'i gayet iyi bilen birisi. Tecrübeli bir isim. Biz hala tecrübeli olamadık, hala genç halimizle duruyoruz. İzmir'de önümüzdeki 4 yılı gayet iyi değerlendireceğiz. Önümüzde güzel bir dönem var. 17 yılda 15 seçim geçirdik. Siyasi rakiplerimizle İzmir'de çok daha yakın takipteyiz. Önümüzdeki süreçte netice almak çok sorun olmayacak" diye konuştu.

'DIŞARIDA BUNLARI PAYLAŞMAYI UYGUN BULMUYORUZ'

Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Hamza Dağ, görevinden istifa eden eski İl Başkanı Aydın Şengül'ün 'Bu partinin çıkmazlarından bir tanesi kendi ekibini oluşturmaya çalışanlardır. Bunlara pirim vermeyin. Allah bizi affetsin, çok fazla günahımız var' açıklaması ve Şengül ile sorun yaşadığı iddialarının sorulması üzerine şöyle dedi:

"Bizim siyasi kültürümüzün bir özelliği var. Biz kendi içimizde ayrı ve farklı düşünebiliriz. Bizde bu konularda kesinlikle kamuoyu önünde, basın önünde konuşma durumu söz konusu olmaz. Biz farklı düşüncelerimizi oralarda paylaşırız. Sonrasında ağabey-kardeş halinde çalışmalarımıza devam ederiz. Kerem Ali Sürekli arkadaşımız ile çalışmalarımızı başarılı yöneteceğiz. Aydın Başkan da bu partiye milletvekili il başkanı olarak emeklerini sürdürdü. Biz hep bardağın dolu tarafına bakarız. Ben önümüzdeki süreçte bu konudaki tavrımız ne olduysa partinin içinde görüşlerimizi ifade ederiz ama dışarıda bu hususları paylaşmayı uygun görmeyiz, bundan sonra da devam edeceğiz."

'İYİ PARTİ VE HDP'YE HAKSIZLIK EDİYORLAR'

Konuşmasının devamında CHP'yi eleştiren Dağ, "Bizim ittifakımızla karşı ittifakın oy oranını gayet iyi biliyoruz. Bugün CHP'li olarak kazanan belediye başkanları 'tarihi rekorlar kırdık' diyorlar, kendinden önceki başkanlara haksızlık ediyorlar. Hem de HDP ve İYİ Parti'ye haksızlık ediyorlar. Bir tebrikte bulunacaklarsa sadece CHP'ye değil, İYİ Parti ve HDP'yi de tebrik etmeleri lazım, bu onlarla ortaya çıkmış bir sonuç. Biz hem kazandığımız hem kaybettiğimiz ilçeleri masaya yatırıyoruz. Kendi içimizdeki muhasebeyi iyi yapıp önümüzdeki sürece hazırlanacağız" dedi. Dağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile memurluktan atılanları zabıta olarak işe alacağına yönelik açıklamasını hatırlatarak, "Büyükşehir belediye başkanımızı henüz aramadık. Açıkçası seçim kampanyası dönemi boyunca benim kafamda soru işaretleri oluşmuştu. Bu açıklamaları teyit edecek bir hamle geldi. İhraç edilenleri işe alacaklarını söyledi. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merak ediyoruz. KHK'dan ihraç edilenler FETÖ'cü ve PKK'lılar. Bunlarda yanlış bir şey varsa OHAL komisyonu düzeltiyor. Büyükşehir belediye başkanının 'işe alacağım' demesi seçim kampanyası sürecinde kafamdaki soru işaretlerini devam ettirdi" diye konuştu.

'İZMİR'DEKİ HAVAYI DEĞİŞTİRECEĞİZ'

İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da "Almış olduğumuz seçim sonucu belki hiçbirimizi memnun etmedi ama hayallerimizi yitirmeden kaldığımız yerden devam etmeliyiz. Teşkilatlarımız aynı azmi gösterecektir. Bizde seçim bittiği gün başlar. Zaten hep sahadaydık, 2024 sürecinde de bu ekiple beraber İzmir'deki havayı değiştireceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-AK Parti İzmir İl Başkanlığındaki toplantı

-Hamza Dağ'ın partiye gelişi

-Hamza Dağ'ı açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR, ()

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Rus asıllı kadına, erkek arkadaşını bıçakladığı iddiasıyla gözaltı

Antalya'da Rus asıllı Türk vatandaşı Liouboy Y., birlikte alkol aldığı erkek arkadaşı Sarper S.'yi bacağından bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Suçlamayı kabul etmeyen Liouboy Y., "Kahvaltı yaptığımız sırada bıçak bacağına düştü, yaralandı" dedi. Polis, bıçağın olaydan sonra yıkandığını belirledi.

Olay, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Hurma Caddesi üzerinde bulunan sitede, apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Dün akşam bir araya gelen Sarper S. ile arkadaşı Liouboy Y. adlı kadın, alkol almaya başladı. Sarper S. ile Liouboy Y. arasında ilerleyen saatlerde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Komşuların şikayeti üzerine polisin 3 kez gelip uyarıda bulunduğu Sarper S. ile Liouboy Y.'nin tartışması, sabah saatlerine kadar devam etti.

Saat 10.00 sıralarında Sarper S.'nin sağ bacağından bıçaklandığı ihbarı üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, diz üstünden yaralanan Sarper S.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Polis ise Liouboy Y.'yi gözaltına aldı. Evde inceme yapan polis, Sarper S.'nin yaralanmasına neden olan bıçağın, olay sonrası yıkandığını belirledi.

Suçlamayı kabul etmeyen Liouboy Y. ise ilk ifadesinde, "Sabah kahvaltı yaptığımız sırada elimden düşen bıçak, sağ dizine saplandı" dedi. Diğer yandan tartışmadan rahatsız olduğunu belirten komşuları N.O., "İkili arasındaki tartışma sabaha kadar sürdü. Ben bir ara 'Şimdi kadını aşağıya atacak' diye çok korktum" diye konuştu.

Polis merkezine götürülen Liouboy Y.'nin işlemlerinin sürdüğü, Sarper S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Etraftaki kan izlerinden detay görüntü

-Bıçaktan detay görüntü

-Binadan genel görüntü

-Röp1 Nilgün Ozan

-Olay yeri inceleme polislerinden detay görüntü

-Zanlının evden çıkarılışı ve polis aracına bindirilmiş görüntüsü

-Polis arabasından detay görüntü

287 MB /// 2.37"

Haber: Bülent TATOGULLARI- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA, ()

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Dağdan kopan kaya, köy yollarını ulaşıma kapattı

Siirt'in Pervari ilçesinde, heyelanda dağdan kopan kaya, 3 ilçedeki köylere ulaşımın sağlandığı yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Pervari'ye bağlı Çukurlu ve Üçoyuk köyleri arasındaki yolda, yoğun yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanda dağdan kopan kaya, Pervari, Şirvan ve Eruh'taki köylere ulaşımın sağlandığı yolun kapanmasına neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle kayayı yolda kaldırarak, yolu yeniden ulaşıma açtı.

Görüntü Dökümü:

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- Meydana gelen heyelan bölgesi

- Dağdan düşen dev kaya parçası

- Ekiplerin dev kayanı yoldan almasının görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 84.4 MB

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,()

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Foçalılar, ameliyatı için para gereken Ramazan'ı yalnız bırakmadı

İzmir'in Foça ilçesinde, omuriliğindeki tümör nedeniyle felç olan 24 yaşındaki Ramazan Akkoç'un yürüyebilmesi için gerekli ameliyat parası hayırseverlerin desteğiyle toplandı. Hastaneye yatışı yapılan Akkoç, ameliyatla sağlığına kavuşacak.

Foça'nın kırsal Gerenköy Mahallesi'ndeki evlerinde 5 yıl önce aniden rahatsızlanan ve Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Akkoç'a omurilik tümörü olduğu teşhisi konuldu. Ameliyata alınan Akkoç'a doktorlar, tümörünün kötü huylu olmadığını ve vücuda yayılmadığını belirtti, sonraki günlerde taburcu etti. 8 ay sonra bir anda yere yığılan genç adamın el ve bacaklarında güçsüzlük başladı. Bağkur emeklisi çiftçi Sezai Akkoç ve ev kadını Aynur Akkoç, oğlu Ramazan Akkoç'un tedavisi için arayışlara başladı. Akkoç'a, İzmir Kent Hastanesi'nden iyi haber geldi.

Doktorlar, Akkoç'u ayağa kaldıracak ameliyatı yapabileceklerini açıkladı. Hastane yönetimi de 100 bin lira tutacak ameliyat masrafının 30 bin lirasını karşılayabileceklerini belirtti. Kalan 70 bin lira için Akkoç ailesi harekete geçti. Kızılay Foça Şubesi de genç için yardım kampanyası düzenledi. Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz'in de aralarında yer aldığı birçok kişi, katkı sağladı. Gerekli para hayırseverlerin desteğiyle toplanırken, hastanede ameliyat olmayı bekleyen Ramazan Akkoç'u, Başkan Gürbüz ziyaret etti. Başkan Gürbüz, "İnşallah kardeşimiz bugün ameliyatına girip sağlıklı bir şekilde çıkacak. Bir genç kardeşimizin umudu olmak için bütün Foça birleşti. Kızılay'ımıza, Foça ve Foça dışından katkı veren hayırseverlerimize sonsuz teşekkürler ediyorum" dedi.

Ameliyata alınan Akkoç'tan gelecek iyi haber beklenmeye başladı.

Ramazan Akkoç için düzenledikleri yardım kampanyasının amacına ulaştığını ve bugün sona erdiğini belirten Türk Kızılayı Foça Şubesi Başkanı Muharrem Yeşilkaya da iyiliğin kazandığına vurgu yaptı. Muharrem Yeşilkaya, "Başta göreve yeni seçilen Foça Belediye Başkanı'mız Fatih Gürbüz olmak üzere her seviyede katkı veren, bağışta bulunan, isimlerinin de açıklanmasını istemeyen tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra kardeşimizi doktorunun maharetli ellerine teslim ediyoruz. Halkımızdan ameliyatın başarılı geçmesi ve evladımızın şifa bulması için dua bekliyoruz. Dualarını eksik etmesinler" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Hastane odasından görüntü

- Ailesi ve moral verenlerden görüntü

- Fatih Gürbüz ve Muharrem Yeşilkaya'nın konuşmaları

Haber- Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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Anaokulu öğrencilerine tiyatrolu eğitim

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde lise öğrencileri diş sağlığı ve su tasarrufunu anlatmak için kurdukları tiyatro ekibiyle ilk oyunlarını anasınıfı öğrencileri için sahneledi.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde 1 aylık çalışma sonrası çocuklara diş sağlığı ve su tasarrufunu anlatmak için tiyatro ekibi kurdu. 28 öğrenciden oluşan tiyatro ekibi tiyatrodaki kostüm ve malzemelerini de kendi imkanları ve el becerileriyle hazırladı. Çalışmalar sonrası tiyatro ekibi 'Diş sağlığı ve bilinçli su kullanımı' adlı ilk gösterimlerini ilçedeki Hatice Turan ve Şehit Ahmet Yumak anaokullarının öğrencileri için sahneledi. Oyun minikler tarafından büyük beğeni alırken, tiyatro ekibi aynı oyunu ilçedeki bütün anaokulu öğrencilerine pazartesi günü belediye düğün salonunda sahneleyecek.

Okul Müdürü Yasin Filiz, "Özelikle anasınıfı öğrencilerimizin diş sağlığı bilincinin gelişmesi için aynı zamanda su kullanımındaki tasarrufu sağlamak amacıyla öğrencilerimize tiyatro oyunu oynamaya karar verdik. Öğretmenlerimiz ve 28 öğrencimizle birlikte anasınıfı öğrencileri ve çocuklarımızın dikkatini çeken kostümleri de okulumuzda hazırladık. Sonra oyunumuzu hazırlayarak sunumuna başladık. Anasınıfı öğrencilerimiz ilgiyle izliyor. Malzeme ve gerekli eşyaları kendi imkanlarımızla temin ettik. Önce ilçemizdeki Hatice Turan Anaokulu ve şimdi Ahmet Yumak Anaokulu öğrencilerine tiyatromuzu sunuyoruz. Pazartesi günü de ilçemizdeki bütün anaokullarına sunulacak" dedi.

Tiyatroda yer alan öğrencilerden Sercan Hilal Çil, "Diş sağlığı konusunda ve su tasarrufu bilincini kazandırmak için böyle bir şey düşündük. Çalışmamız güzel gidiyor. İlk zamanlar acemiydik ama şimdi daha da iyi olduk" diye konuştu.

Oyunda diş mikrobunu canlandıran öğrencilerden Safiye Nur Başalan da şöyle dedi:

"Tiyatro oyunumuzla çocuklara ağız ve diş sağlığıyla su kullanımında tasarruf konusunda bilgi vermek yani toplumsal mesaj vermek için çalıştık. Bu oyunu oynamaktan ve minik çocukları bilinçlendirmeye çalışmaktan mutluluk duyuyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Oyuncu öğrenciler sahneye çıkarken görüntüler

-Salon geniş acı izleyici öğrenciler ve sahne genel görüntü

-Oyunu izleyen öğrencilerin görüntüsü

-RÖP1:Yasin Filiz(Okul Müdürü)

-Öğrenciler oyunu sahnelerken sahneden görüntü

-RÖP2: Sercan Hilal Çil (tiyatroda oynayan öğrenci)

-Tiyatro sonrası tiyatroda yer alan öğrenciler ve minik öğrenciler sahnede müzik eşliğinde oynarken görüntü

-RÖP3: Safiye Nur Başalan (Oyunda diş mikrobunu canlandıran öğrenci)

349 MB /// 03.09"

Haber- Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), ()

