DHA YURT BÜLTENİ -13

Vali koltuğuna oturan İrem, belediye başkanından park istedi

ŞIRNAK'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Vali Mehmet Aktaş'ın koltuğuna oturan 8'inci sınıf öğrencisi İrem Berfin Dündar, belediye başkan vekiliyle görüşerek, çocuklar için park yapılmasını istedi.

Şırnak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Vali Mehmet Aktaş, koltuğunu TOKİ İlköğretim okulunun 8'inci sınıf öğrencisi İrem Berfin Dündar'a bıraktı. Valinin koltuğuna oturan İrem Berfin, Şırnak Belediyesi Başkan Vekili Ferit Batmaz'ı telefonla arayıp, yolların yapılması için talimatta bulunarak, "Parkların çocukların fiziksel etkinliklerini artırmak için hızlıca faaliyete girmesini ve yolların daha düzgün olmasını talep ediyorum" dedi.Törende konuşan Vali Mehmet Aktaş, Türkiye'nin en fazla gencin yaşadığı 2'nci şehrinin Şırnak olduğunu ifade ederek, "Çocuklara ve gençlere yönelik çok fazla yapılacak iş var. Her şeyden önce eğitim kurumları, modern gelişmiş okullar yapıyoruz. Çok sayıda okul inşaatımız şu anda devam ediyor. Spor alanları yine parklar, ailelerinizle gidebileceğiniz parkların sayısını her geçen gün artırmamız lazım. O yönde de gayret ortaya koyuyoruz. Devletimizde ilimize pozitif ayrımcılık yapıyor. Devletimizin, bizlerin ve ailelerinizin en büyük amacı sizlerin daha iyi bir eğitim alıp özgüveni gelişmiş, dünyada olan biteni anlayabilen, teknolojiyi üreten ve onu kullanabilen gençler olmanız ve yetişmenizdir" dedi.

23 Nisan çocuk bayramını hastanede kutladılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altında alan çocuklar, bayramı buruk yaşadılar. İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, eşi Nurşen Görücü ve Belediye Başkanı Alper Taban, hastanenin çocuk bölümünde tedavi gören çocukları ziyaret ederek hediyelerini verdiler.İnegöl Devlet Hastanesi çocuk bölümünde tedavi gören çocuklar, 23 Nisan Çocuk bayramını buruk kutladılar. Çocukların odalarını tek tek gezerek ziyaret eden protokol, çocuklarla yakından ilgilendi. Hediyeler takdim eden protokol üyeleri, bayramı yaşayamayan çocukların yüzünü bir nebze olsun gülümsetti. Ziyaretin ardından konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, "Çocuklarımıza çok geçmiş olsun. Bayramlarını burada geçiriyorlar ama yinede bayramlarını kutluyoruz. İnşallah bundan sonraki bayramları farklı yerlerde eğlenerek geçirmelerini temenni ediyorumö dedi. Kaymakam Şükrü Görücü ise, "Türkiye Cumhuriyetinin doğduğu bu gün. Atatürk, bunu çocukların doğuşuna benzetmiş. Dünyada tek kutlanan çocuk bayramı. Bu kapsamda çocuklarımızı ziyaret ettik" dedi.

'Selçuk Havacılık Şenlikleri'nde turizm vurgusu

İzmir'in Selçuk ilçesinde, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 'Selçuk Havacılık Şenlikleri' düzenlendi. Şenlikte konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci ve Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, turizmin gelişmesi için yapılması gerekenlere değindi.İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Selçuk Havacılık Şenlikleri' Selçuk - Efes Havalimanı'nda bugün gerçekleştirildi. Şenliğe İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi öğrencileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Selçuk'un ülke turizminin en önemli noktalarından biri olduğunu belirtti. Selçuk'un turizmden istediği payı alamadığını vurgulayan Karaçanta, "Selçuk'taki turizm noktalarına yönelik önemli projelerimiz var. En kısa zamanda bu projeleri hayata geçireceğiz. Buna rağmen Selçuk olarak turizmden istediğimiz payı alamıyoruz. Bunun en önemli nedeni yatağımız yok. Turizm merkezlerimizde yatak sayımız yeterli değil. Yatak sayamızı bir an önce arttırmamız gerekiyor. Yatak olmadan turizm yapamazsınız. Antalya'ya gelen turist 13 milyonken, bize gelen turist sayısı sadece 1 milyon. Yatağın varsa turist getirirsin. Bir an önce hep birlikte bu sorunu halletmemiz gerekiyor" dedi.

'NEDEN HALK BURADA YOK'

Ardından konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise şenlikte halkın olmamasına dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin halka açılmasını istedi. Ben her zaman şunu söylerim: İşin içine halkı dahil etmiyorsanız, hiçbir proje doğru yere ulaşmaz, hiçbir organizasyon da kendini ortaya koyamaz. Bakıyorum, burada Selçuk halkından kimse yok. Neden halk burada yok? Keşke Selçuk halkı şu çimenlerde oturup, şu güzelliğe şahit olsalardı. Ama Selçuk halkı buraya rahatça girebileceğini, burayı gezebileceğini bilmiyor. Burayı askeri bir havalimanı olarak biliyor. Demek ki burada bir hata var. O yüzden ben söz veriyorum, 19 Mayıs'ta ben buradan atlayış yaparken burası Selçuk halkıyla dolacak. Türkiye'ye gelen bir yabancı turistin Selçuk'a gelmemesi gibi bir durum olamaz. Burada bir sürü tarihi mekan var. Adım adım her yer tarih. Ayağınızı bastığınız yerde tarih. Halkı içine dahil etmediğiniz proje kaybolur gider. Halk buraya gelip etkinliklere katılacak ki turizm hakkındaki fikirlerini, projelerini anlatabilsin. Bunları yaptığımızda halk tarihe sahip çıkacak. Sonra tarihi sütunların üstüne 'Ali Ayşe'yi seviyor' yazmayacak. Bir kente o kentte yaşayanlar sahip çıkar. Biz Selçuk'un marka olması için hep birlikte çalışmalıyız" diye konuştu.

Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci de organizasyonun ilk kez düzenlediğini belirterek, "Selçuklu vatandaşlarımızı mutlaka görmek isteriz. Bu ilk kez düzenleniyor. Herkesin katıldığı bir şenlik yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İl Müdürümüz ve Belediye Başkanlarımızın söyledikleri doğrudur. Olması gereken, Selçuk'un ve İzmir'in tanıtılmasıdır. Ben de yeniyim burada, Eylül ayında başladım göreve. Belediye Başkanımız da yeni. Biz karşılıklı beyin fırtınası yaparak Selçuk için daha iyi neler yapılabilir bunu konuşacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Türk Hava Kurumu'nun paraşütçüleri, 12 bin fitten tandem atlayış gerçekleştirdi. Paraşütçülerinden biri Türk bayrağı, biri de Atatürk fotoğrafının bulunduğu posterle atlayış yaptı. Şenliğe katılanlar bu atlayışa büyük ilgi gösterdi.

HAYALİNİ ŞENLİKTE GERÇEKLEŞTİRDİ

Şenliğe katılan bedensel engelli 13 yaşındaki Erdem Batur da paraşütçülerin atlayış yaptığı planöre bindi. Uçuş öncesi konuşan Batur heyecanlı olduğunu belirterek, "Ben ilk kez böyle bir uçağa bineceğim. Mutlu ve heyecanlıyım. Pilot olmak benim hayalim. Bunun için ilk adımı attım" dedi. Atlayışların ardından model uçak gösterisiyle şenlik sona erdi.

Başkan Dutlulu'nun koltuğuna şehit kızı Sude Nur oturdu

Manisa'nın Akhisar ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında makam koltuğunu temsili olarak, şehit kızı 12 yaşındaki Sude Nur Kıral'a bıraktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Akhisar Belediyesi'nde temsili devir teslim töreni düzenlendi. Törende, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, makamını Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Beldesi'nden havalanan Cougar tipi helikopterin yüksek gerilim hattına takılıp düşmesiyle 31 Mayıs 2017 tarihinde şehit olan 13 askerden biri olan Teknisyen Astsubay Başçavuş Fevzi Kıral'ın (35) kızı Sude Nur Kıral'a devretti. Özel bir okulun 7'inci sınıf öğrencisi olan Kıral'ı annesi Nilgün Kıral, 6 yaşındaki kardeşi Zehra Kıral, yengesi Melek Işık ve yeğeni Kağan Işık yalnız bırakmadı. Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut ve Akhisar Belediyesi daire müdürlerinin de hazır bulunduğu temsili törende konuşan Belediye Başkanı Dutlulu, "Çocuklarımıza sevginin, ışığın ve huzurun hakim olduğu güzel bir gelecek diliyorum" dedi.

Dutlulu konuşmasının ardından, koltuğu devrettiği küçük başkan Sude Nur Kıral'a gerekli birimlere talimatlarının neler olduğunu sordu. Bunun üzerine Kıral, "Egemenliğimizin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99'uncu yıldönümünde tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Tüm çocukların barış, huzur ve kardeşlik ortamında yetişmesini diliyorum" dedi. Ardından da ilgili birim müdürlerine talimatlar veren Kıral, "Akhisar'a bir spor merkezi yapılmasını istiyorum. Zihinsel veya fiziksel engelli çocuklar için yaz okulu açabiliriz. Bir de bilim merkezi kuralım" dedi. Kıral, Akhisar Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım'ı telsizle yanına çağırıp, okul kantinlerinin denetlenip denetlenmediğini sordu. Bunun üzerine Zabıta Müdürü Yıldırım, okul kantinerini sürekli denetlendiklerini ve talimatı doğrultusunda çalışmaların hızlandırılacağı söyledi.

Törende duygulanan anne Nilgün Kıral, kızıyla gurur duyduğunu belirtip, onun vatana ve millete hayırlı bir evlat olması için çalıştığını söyledi.

Marmaris 105 Sokak'ta 23 Nisan coşkusu

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki 105 Sokak'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Sokağı çocuklarıyla dolduran yaklaşık 2 bin kişi, bayram coşkusu yaşadı.

Kemeraltı Mahallesi 105 Sokak'ta bu yıl 6'ıncısı yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Evlerin balkonları, dükkanlara da Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asıldı. 100 metrelik sokağın her bir köşesi kırmızı-beyaz kumaşlarla süslendi. Öğrencilerin ebeveynleriyle birlikte çizip, boyadıkları ve üzerine '23 Nisan Çocuk Bayramımız kutlu olsun' yazılı pankartlar, sokağın başı, sonu ve ortasına asıldı. Sokak, tören süresince polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılıp, gerekli güvenlik önlemi alındı.

GELİN GİBİ SÜSLENDİ

Gelin gibi süslenen 105 Sokak'ta saat 12.00'de kutlama programı başladı. Marmaris protokolünün yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşu ve derneklerin temsilcileri de sokağa geldi. Sokağı çocuklarıyla dolduran kalabalık bayram coşkusu yaşadı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlere bir dakika saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlamada, çalınan marş ve müziklere kalabalık coşkuyla eşlik etti. Yüzleri boyanan çocuklar, palyaçolarla eğlendi.

Çalan marşlar ve müzikler eşliğinde çocuklar, aileleriyle birlikte sokakta gönüllerince dans etti. Hareketliliği merak eden turistlerin yanı sıra ilçede yerleşik yaşayan yabancılar da çocuklarıyla sokağa geldi. Apartman sakinleri ve çeşitli işletmecilerin getirdiği yiyecek-içecek ikramının yapıldığı kutlamada, sokağı dolduran binlerce kişi, müzikler eşliğinde çocukların coşkusuna ortak oldu. Motosiklet grupları arkalarına aldıkları çocuklarla kortej geçişi yaptı. Yerel gruplar sihirbazlık gösterileri sundu. Kurulan sahne ve sokakta folklor ekipleri ve dans grupları gösteriler yaptı. 23 Nisan konulu şiir, resim ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından başarı belgeleri verildi.

5 YAŞINDAKİ MİRSAD, DAVULUYLA COŞTURDU

Ana sınıfına giden 5 yaşındaki Mirsad Kaya, çıktığı sahnede 'Erik Dalı' isimli türküye davul çalarak eşlik etti. Kaya'nın performansı dikkat çekti. Çocuklar Erik Dalı'nda yerlerinde oynarken, anne ve babaları ise cep telefonlarıyla onları görüntüledi.

'DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜRLER'

6 yıldır sokaktaki kutamayı organize eden 65 yaşındaki terzi Salih Yazgan, "İmece usulü bu yılda 6'ncısını düzenlediğimiz Türkiye'de bir ilk olan kutlamalarımıza destek veren herkese teşekkür ederim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk iyi ki 23 Nisan Ulusa Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hediye etmiş. Çocuklarımla beraber kendimi 7 yaşında hissediyorum" dedi.

Etkinliğe katılan ve bir Türk ile evli olan İskoç vatandaşı Leyla Oğulyaymış, "Son zamanlarda böyle güzel kutlama görmemiştim. Türkiye ve Marmaris çok güzel. Mutlulukla organizasyonu izledim" dedi.

Kutlamalar, çalan hareketli şarkılar eşliğinde devam etti.

Çeşme'de turizme 23 Nisan morali

Hafta sonu tatilini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili ile birleştirenler, İzmir'in Çeşme ilçesine akın etti. Otellerde boş oda bulunamazken, esnafın da yüzü güldü. ÇeşmeTuristik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Açık otellerin neredeyse hepsi, yüzde 100'e yakın doluluk yaşadı. Aileler, çocuklarına ödül gibi tatil yaptırdı" dedi.

Turizmin cazibe markezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesi hafta sonu tatilini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili ile birleştirerek, 19-23 Nisan'ı gezip dinlenerek geçirenlerle doldu. Türkiye'nin farklı illerinden turlarla ya da kendi imkanlarıyla Çeşme'ye gelen tatilciler, güneşli sıcak havanın tadını çıkarırken doğal güzelliklerle dinlendi. Otellerde doldu, özellikle Alaçatı Mahallesi'nin sokaklarında kalabalıklar oluştu. ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, "23 Nisan haftasında Çeşme'de yaz yoğunluğu yaşadık. Hava da çok güzeldi. Tüm tatilciler pazartesi günü tatil olmamasına rağmen çocuklarıyla birlikte cuma gününden başlayıp salıya kadar otellerimize yoğun talepte bulundu. Açık otellerin neredeyse hepsi, yüzde 100'e yakın doluluk yaşadı. Aileler, çocuklarına ödül gibi tatil yaptırdı" dedi.

ESNAF MEMNUN, TATİLCİ HUZURLU

Alaçatı'da esnaflık yapan Sevil Kıymık, "Alaçatı yoğun bir kalabalık yaşadı. Biz de tezgahımızı açtık. Vatandaşların ilgisi taze bitkilere, insanlar doğallıktan yana olduğu için büyük ilgi gösterdiler" dedi. Alaçatı'da büfe işletmeciliği yapan Volkan Dağdeviren de "Sezon yavaş yavaş başladı. Ot Festivali'yle güzel bir hafta geçirdik. 23 Nisan tatilinde artık canlılık var. Alaçatı dünyaca ünlü. İşlerimiz de açıldı. Esnaf olarak tatil günlerinden çok memnunuz. Tatil günleri artarsa daha da memnun olacağız. Biz hizmet için buradayız" dedi.

Tatil için Çeşme'yi tercih edenlerden Ayşe Güvercin, "Biz 2 günlük turla Ankara'dan geldik. Günlerimiz eğlenceli geçti. 23 Nisan tatilinden de faydalandık. Gayet memnun kaldık. Alaçatı'yı çok sevdik, kendine özgü, şirin bir yer" dedi. Tatilcilerden Emre Ürer ise "Cuma günü İstanbul'dan geldik. 23 Nisan tatilini de fırsata çevirdik. Fırsat bulduğumuz zamanlarda geliyoruz. Burayı seviyoruz tarihi dokusu hoşumuza gidiyor. Mutluyuz burada olduğumuz için" dedi.

Valizden 5 kilo esrar çıktı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarmanın narkotik köpeği 'Uslu' ile yaptığı yol denetimlerinde, durdurulan otobüsün bagajında valize gizlenmiş 5 kilo esrar ele geçirildi. Valizin sahibi M.T. (23) gözaltına alındı.

Gazipaşa Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı Güney Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında 'Uslu' adlı özel eğitimli köpeğin de katıldığı uygulamada, yolcu otobüslerinde denetim yaptı. Durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajında, Uslu'nun tepki verdiği bir valiz açıldı. Yapılan aramada 5 kilo esrar ele geçirildi. Valizin sahibi M.T. jandarma tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü. M.T.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Cami kubbesinden düşen işçi yaralandı

Osmaniye'de bakım ve onarım işi için çıktığı caminin kubbesinden düşerek yaralanan inşaat işçisi Hasan Dereli (46), bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alınıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Sunar Nuri Çomu Camii'nde meydana geldi. Bakım, onarım ve boya çalışması için caminin kubbesine çıkan inşaat işçisi Hasan Dereli, bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybedip yuvarlanarak yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ve işçiler tarafından alınamayan Hasan Dereli için itfaiye ekibi çağırıldı. Merdivenli araç ile bulunduğu yerden alınan Dereli, ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

