DHA YURT BÜLTENİ-13

1)ŞANLIURFA’DA POLYESTER FABRİKASINDA YANGIN

ŞANLIURFA’da polyester fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı. Pamuk ve iplik balyalarının tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öğleden sonra 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Veysi Köran’a ait polyester fabrikasının deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek diğer bölümlere sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin fabrika çalışanlarının da desteğiyle yaptığı 2 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Yaklaşık 80 ton pamuk balyalarının küle döndüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fabrikada dumanların yükselmesi

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

- Vatandaşların itfaiye erlerine yardım etmesi

- Jandarma ekiplerinin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 177 MB

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2)KAZAK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ YELDANA, ELAZIĞ'DAKİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

ELAZIĞ'da, yerel televizyon kanalında sunuculuk yapan, Kazakistan uyruklu üniversite öğrencisi Yeldana Kaharman'ın (21), oturduğu evde cansız bedeni bulundu. Vücudunda darp ya da kesik izi bulunmayan Kaharman'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Elazığ'daki yerel televizyon kanalında sunuculuk yapan, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Kazak Yeldana Kaharman'a ulaşamayan arkadaşları, dün gece, Yıldızbağları Mahallesi'ndeki evine gitti. Kapıda kalan ve kilidi çilingire açtırarak, eve giren arkadaşları, Kaharman'ı mutfakta, yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptığı kontrolde, Kaharman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yeldana Kaharman'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Ailesinin Kazakistan'da yaşadığı öğrenilen Yeldana Kaharman'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Görüntü Dökümü:

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- Program görüntüleri

- Kaharman'ın evi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Erkan BAY- Kamera: ELAZIĞ,()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 14 MB

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3)YOLA KOŞAN ÇOCUĞU RADAR KAMERASINDAN GÖREN POLİS KURTARDI

MALATYA'da, yola fırlayan küçük çocuğu araçtaki radar kamerasından gören trafik polisi, koşarak çocuğu araçların altında kalmaktan kurtardı. Çocuğun yola koşuşu ve polisin onu kurtarması ise radar kamerasına yansıdı.

Olay, Malatya-Ankara karayolunun Çöşnük Kavşağı'nda meydana geldi. Yol kenarındaki radar aracı kural ihlali ve aşırı hız yapan araçlara yönelik görüntülü kayda başladı. Saat 17.30 sıralarında küçük yaşlarda bir çocuk etrafa bakmadan kaldırımdan inerek bir anda yola koştu. Bu sırada araçta bulunan radar kamerasından durumu fark eden trafik polisi, koşarak çocuğu araç altında kalmaktan kurtardı. Küçük çocuğun, kaldırımdan inip çevre yoluna fırlaması ve polis tarafından kurtarılması ise saniye saniye radar kamerasınca kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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- Trafik polisi aracı radar kamerası

- Çocuğun kaldırımda durması

- Çocuğun kaldırımdan yola inmesi

- Koşan polisin çocuğu kurtarması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 30 MB

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4)KATARAKT OLAN SOKAK KÖPEĞİ İÇİN SEFERBER OLDULAR

MARDİN’de görme zorluğu çeken ve katarakt teşhisi konulan 'Ayaz' isimli sokak köpeği, göz doktorları ve veterinerlerin gerçekleştirdiği operasyonla tedavi edildi.

Mardin'de sokak köpeği 'Ayaz'ın görme zorluğu çektiğini fark edenler, durumu Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hayvan Rehabilitasyon ve Barınak Merkezi yetkililerine bildirdi. 'Ayaz'ı sokaktan alan veterinerler, Hayvan Bakım Merkezi'ne götürdü. Veteriner tarafından muayene edilen 'Ayaz'ın ameliyat olmasına karar verildi.

Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ndeki ameliyathaneye alınan 'Ayaz', Mardin'de devlet hastanelerinde görev yapan göz doktorları Opr. Dr. Gülistan Oyur, Opr. Dr. Leyla Hazar, Opr. Dr. Şule Barman Kakil'in ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi veteriner hekimleri Nurettin Bozdağ , Mehmet Ali Akın’ın katılımıyla gerçekleşen ameliyatta gözlerindeki katarakttan kurtuldu.

'DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE DENEYİMİMİZ OLMAMIŞTI'

Köpeğin gözünde katarak bilgisini aktarılması üzerine yaptıkları araştırma ile ameliyata girme kararı aldıklarını kaydeden Opr. Dr. Gülistan Oyur, "Başhekim yardımcımız bize katarakt olan bir köpeğin ameliyat olmasından bahsetti. Doktor arkadaşlarımıza böyle bir şeyin yapılıp, yapılmayacağını konuştuk. Bizim için bir ilkti. Daha önce hiç böyle deneyimimiz olmamıştı. Gerekli araştırmaları yaptık. Köpeğin her iki gözünde ileri seviyede kataraktı mevcuttu. Bu durumda göremiyor diyebilirdik. İnsanlarda yapılan operasyonun bir benzerini yaptık. Her şey yolunda gitti ve köpek sağlığına kavuştu" dedi.

'TÜRKİYE'DE İLK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Veteriner hekim Nurettin Bozdağ ise "6-7 yaşlarında bir köpeğin yolda kontrolsüz bir şekilde hareket ettiğini ihbarını aldık. Daha sonra köpeği yerinden alarak barınağımıza getirdik. Gözlerinin ise görmediğini fark ettik. Bu nedenle merkezimizde imkanlar olmadığı için İl Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Hastanemiz ile irtibata geçtik. Bu bağlamda göz doktorlarımızla katarak operasyonu yaptık. Doktorların bir köpeğe göz ameliyatını ilk defa yaptığını biliyoruz. Bu nedenle Türkiye’de ilk olduğunu düşünüyoruz. Doktorlarımız gönüllü olarak bu operasyonu yaptılar. Bir insanda gerçekleşecek operasyonun aynısını sağlandı. Bu nedenle kendilerine teşekkür ederiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Hayvan Hastanesinden görüntü

- Ameliyat edilen köpek

- Köpekle ilgilenen veterinerler

- Ameliyata alınması

- Göz doktorlarının açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera Nezir GÜNEŞ/MARDİN ()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 300 MB

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5)71 AYRI SUÇTAN ARANAN ŞÜPHELİ, 5 YIL SONRA YAKALANDI

SAMSUN'da, 71 farklı suç kaydından hakkında 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan H.S.Ş. (30) saklandığı ablasının evinde yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim yoluyla dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, H.S.Ş.'nin çok sayıda mağduru benzer yöntemlerle dolandırdığını belirledi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli, arandığı 5 yıl boyunca suç işlemeye devam ettiği tespit edildi. 71 farklı suç kaydından hakkında 55 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.Ş., saklandığı Samsun'da ablasının evinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelinin adliyeye getirilişi

- Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,()



