DHA YURT BÜLTENİ-13

Irak'taki kamplardan kaçan PKK'lı 4 terörist teslim oldu

IRAK'ın kuzeyindeki kamplardan kaçan PKK'lı 4 terörist, Habur Sınır Kapısı'na gelip, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan kamplarından kaçan, kimlikleri açıklanmayan 4 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Kapısı'na geldi. PKK'lı teröristler, burada jandarmaya teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alınmak üzere, Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), ()

==============================

Denizli 4.3 büyüklüğünde deprem (EK)

ACIPAYAM'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bugün yaşanan 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini açıkladı.

Haber: DENİZLİ, ()

=============================

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsinin peşinden gidenlerle bizim işimiz yoktur (2)

'TÜM BADİRELERİ ATLATMAK İÇİN GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu'da Demokrasi Meydanı'nda halka seslendi. Erdoğan, Düzce'de olduğu gibi Bolu'da da 1999 depreminde ölenler için dua okuyarak mitinge başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm badireleri atlatmak için güçlü olmak zorunda olduklarını ifade ederek, "16 bin 500 kilometre öteden silahlarına kazıdıkları yazılarla bizi tehdit edenlere bu meydanları bırakmayacağız. Binlerce TIR silahla desteklenen Suriye'nin kuzeyindeki canilerin Türkiye'ye musallat edilmesine, ülkemizin bir terör koridoruyla kuşatılmasına asla izin vermeyeceğiz. Tüm bu badireleri atlatmamız için güçlü olmak zorundayız. Milletimizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermemek için hep birlikte sağlam durmak mecburiyetindeyiz. İşte bunun için sizlerden 31 Mart'ta rekor destek bekliyoruz. Sizlerden sandıkta milletimize kurulan tuzakları darmadağın etmenizi istiyoruz. Türk milletine hadlerini bildirmek isteyenlere sizin oyununuzla hadlerini bildirmenizi istiyoruz. Öyle bir cevap verin ki sesi ta Pensilvanya'da, Kandil, Suriye kuzeyinden, Avrupa Parlamentosu'ndan duyulsun. Öyle bir gürleyin ki Gazze, Filistin, Yemen, Yeni Zellanda'daki kardeşlerimizin yaralı gönüllerine şifa olsun. Öyle bir cevap verin ki Tekirdağ'dan Şırnak'a kadar 82 milyonun her bir ferdine umut olsun." dedi.

'BAY KEMAL SENİN DAHA ÇOK DERS ALMAN LAZIM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, şöyle konuştu:

"Biz bu vatana, bu topraklar üzerinde yaşayan her bir vatandaşımıza aşık bir partiyiz. Biz bir dava hareketiyiz. Kibirle gelen, burnu havada gelen AK Parti'den içeri giremez. Yanlışlıkla da girerse biz onu içimizde tutmayız. Bizim ki tevazu, hakkın rızası için halka hizmet kapısıdır. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır. Biz bu makamlarda kendi ikbalimiz için değil, milletimiz istikbali için bulunuyoruz. Biz bu mücadeleyi ülkemizin hedefleri ve hayalleriyle buluşturmak için bedel ödüyoruz. Sizlerin desteğiyle 40 yıldır siyasetin içindeyiz. Her kim bizim siyasetimizi öğrenmek istiyorsa hemen yanı başımızdaki Bolu tüneline baksın. Her ne kadar Bay Kemal bakmıyorsa da gelsinler Bolu tüneline baksınlar. Bay Kemal o Bolu tünelini sizinkiler acaba patates deposu mu yapsak?, yoksa doğalgaz mı enjekte etsek de bunu konuşurken biz geldik orayı yaptık. Ah bay Kemal ah senin çok ders alman lazım. Türkiye'nin 82 iline kazandırdığımız yatırımlara eserlere, yollara, köprülere, hava limanlarına baksın. Biz ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda, ne meclis kürsüsünde, ne de Cumhurbaşkanlığı makamında laf üstüne laf koymakla övünmedik, taş üstüne taş koymakta övündük. Meclis kürsülerinden ahkam kesmek kolaydır. Hele hele yalan söylemek bay Kemal için çok kolaydır. Seçim dönemlerinde atıp tutmak, cekli caklı cümleler kurmak kolaydır. Zor olan sözünü gerçeğe dönüştürmektir. Zor olan meydanda ne söylediğinsen seçimden sonra onu unutmamaktır."

'MECLİS KÜRSÜSÜNDEN SALLADIĞI BÜTÜN KAĞITLAR YALAN, SAHTE ÇIKTI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmeye şöyle devam etti:

"Seçimlerde bol keseden dağıtanların sonra ne hallere düştüğünü milletin kendi seçmenine nasıl mahcup olduğunu görüyoruz. CHP'nin Burdur başkanı kabullendi. 'Seçim dönemlerine attık tuttuk ama hiçbirini yapamadık' dedi. Bir başkası Hatay'da hanım kardeşlerim 'Oy yoksa hizmette yok diyerek' diyerek CHP'nin hizmet anlayışını koydu. Daha önce de CHP'nin bir milletvekili 'Evet çıkarsa sizi denize dökeriz' tehditleri savurmuştu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bay Kemal'in gaflarını, skandallarını tüm Türkiye biliyor. Kaset operasyonu ile oturduğu CHP Genel Başkanlığından 9 sene de 9 seçim kaybetmesine rağmen kalkmadı. Defalarca 'Yüzde 40 alamazsam bırakırım' dedi ama sözünün eri olamadı. Meclis kürsüsünden belge diye salladığı bütün kağıtlar yalan, sahte çıktı. Bir kez bile milletten özür dilemedi. İşte bana attı tuttu. Aileme attı tuttu. Yargıya gitti. Man adaları dedi. Davayı açtım. 2,5 milyona mahkum oldu. Şimdi istinaftan karar geldiğinde parayı aldığımda Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim. Bu adamdan hiçbir yere yar olmaz. Ben aldığım bu tazminatı Mehmetçik Vakfı'na vererek güzel bir adım atalım. Somali için yola çıkıp Kenya'ya giden, yürüyen merdivene tersten binen, seçimde kendisine dahi oy kullanamayan, İstanbul'da belediye başkanı olunca Kağıthane'ye Kağıttepe diyen bu zattan ne beklenir. 15 Temmuz destanına 'Kontrollü darbe' iftirasıyla kara çalan bu zattan ne beklenir. Gençler 15 Temmuz gecesi havalimanına iniyorum. 23.15'de Bay Kemal Havalimanı'nda. 10 binler Atatürk Havalimanı'nda. Fetöcüler bunu alıyor tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne kaçırıyorlar. 01.15'de ben, damadım, eşim, çocuklarım havalimanına iniyoruz. 16 saat darbeye karşı bu işi yönetiyoruz. Utanmadan 'Haberim olsaydı ben de orda beklerdim' diyor. Hayatı yalan hayatı palavra. Dürüst bir yanı yok."

Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK/BOLU, ()

===============================

Denizli'de siyanürle intihar tedirginliği; 5 katlı apartman tahliye edildi (2)

AFAD EVDEKİ SİYANÜRÜ ÇIKARDI

Denizli'de üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Ali Ç.'nin siyanürle intihar ettiği 5 katlı apartmanın 4'ncü katındaki evde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çalışma yaptı. Özel giyimli, maske ve oksijen tüpü takan 4 AFAD görevlisi, intihar sonrası geride kalan siyanürü özel poşetlerle muhafaza altına aldı. Bu arada Ali Ç.'nin, siyanürü suya karıştırıp içerek intihar ettiği öğrenildi. Evden çıkan AFAD ekipleri, her ihtimale karşı siyanürden arındırılmaları için kendi kıyafetlerini de özel karışımlı maddelerle yıkadı. Apartmanın girişleri ve merdivenleri de arındırıldı. Temizleme çalışmasının ardından bina sakinleri dairelerine girebildi. AFAD'ın çalışması sırasında binaya sokulmayan, bu sırada evdeki köpeği için telaşlanan bir vatandaş da daha sonra köpeğine kavuşmanın sevincini yaşadı.

CESETTEKİ SİYANÜR DE ARINDIRILDI

Binadaki andırma çalışmalarını tamamlayan AFAD ekipleri, daha sonra aynı işlemi yapmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu'na geçti. AFAD ekipleri, Ali Ç.'nin otopsisinin yapıldığı Adli Tıp Kurumu ile ceset üzerinde de siyanürden arındırma işlemi yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ali Ç.'nin fotoğrafı

- AFAD ekiplerinin özel giysilerle binaya girmesi

- Apartmanda oturanların konuşmaları

- Bir vatandaşın binada köpeğini almak istemesi

- Polislerin vatandaşları binaya sokmaması

- Binadan poşet içinde siyanürle AFAD ekibinin çıkması

- AFAD ekiplerinin siyanürden arındırılmaları

- Bina ve girişinin arındırılması

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

=================================

Bakan Çavuşoğlu, Tekirdağ ilçelerinde esnafları ziyaret etti

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Muratlı ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelip, esnafları ziyaret etti, deri fabrikası işçileriyle yemek yedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bu akşam partisinin düzenlediği mitinge katılacak olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, miting öncesinde Çerkezköy ilçesinde temaslarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, beraberinde AK Parti İl Başkanı Mülayim Kuru, İlçe Başkanı Ümit Kök ve Cumhur İttifakı Çerkezköy Belediye Başkan adayı Süleyman Kozuva ile birlikte Kızılpınar Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlar ve esnaflarla bir araya geldi. Esnafların sorunlarını dinleyen ve bol bol fotoğraf çektiren Çavuşoğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mahalleden ayrılan Çavuşoğlu, seçim otobüsü ile ilçe merkezine giderek Belediye Meydanı'nda bulunan seçim ofisinde vatandaşlarla bir araya geldi. Canlı yanından Antalya Korkuteli'ndeki mitinge bağlanan Çavuşoğlu, "Sizlere Çerkezköy'den hitap ediyorum. Sizlerle olmak isterdim. Çalışmalara katılmak için geldik. Tekirdağ milletvekilleri, il başkanı ve ilçe başkanları adaylarımızın tüm kardeşlerimizin sizlere selamı var. Orada bulanan tüm arkadaşlarımıza, Ömer İşlek kardeşimize sevgilerimizi gönderiyoruz. İnşallah bu gece Korkuteli'nde olup çorba ve çay içmeye geleceğim. Telafi etmek istiyoruz. Ömer İşlek'e sahip çıksınlar. Cumhur İttifakı'nın Korkuteli'ndeki adayı Ömer İşlek'tir. Hepimiz arkasındayız. Enerji bakanımız sizlere müjde verdi. En kısa zamanda doğalgazı ilçemize getireceğiz" dedi.

Seçim ofisinde partililer ile birlikte çay içen Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Atatürk Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Ergene ilçesinde bir deri fabrikasına giderek, işçilerle yemekte yedi. Çavuşoğlu, ardından da Muratlı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

ÇERKEZKÖY

Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaretleri

Çavuşoğlu'nun Korkuteli'ne canlı bağlanması

Bakanın konuşması

Esnaf ziyareti

Vatandaşlarla bir araya gelmesi

ERGENE

Çavuşoğlu'nun fabrikaya girişi

Çavuşoğlu'nun yemek alması

İşçilerle yemek yemesi

Murtal ilçesinde esnaf ziyareti

Detaylar

Haber-Kemara: Mehmet YİRUN-Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),()-

=================

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

ŞANLIURFA’da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Pınar Ç. (23) yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Atatürk Mahallesi’ndeki Rabia Meydanı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün adı öğrenilmeyen 06 MSJ 22 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Pınar Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Pınar Ç., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Pınar Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Kazada yaralanan kadın

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Yaralı ambulansa konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

======================

Tunceli'de İşkur'un özel sektörde istihdam ettiği bin 262 kişiden 546'sı kadın



TÜRKİYE İş Kurumu (İşkur) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 2018 yılında İşkur tarafından özel sektörde istihdam edilen bin 262 kişiden 546'sının kadın olduğunu belirterek, bu oranın Türkiye'deki en yüksek oran olduğunu söyledi.

Tunceli Valiliği, İşkur ve Munzur Üniversitesi işbirliğiyle 'İşkur Kampüste Kariyer ve Girişimcilik Günü' düzenlendi. Etkinliğe Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, İşkur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Öğretmenevinde yapılan etkinliğin açılışında konuşan İşkur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Türkiye'de son yıllarda istihdam konusunda çok önemli mesafeler alındığını söyledi. Avrupa'nın 28 ülkesinde 1 milyon istihdamı gerçekleştiremediği bir noktada Türkiye'de, 1,5 milyon istihdam sağladığını ifade eden Uzunkaya, "Eskiden Tunceli'de kadın istihdamı, genç istihdamı, engelli istihdamı yoktu. 2018 yılında bin 262 kişiyi bu şehirde istihdam ediyoruz. Demek ki bin 262 kat istihdamımız artmış. 546 kadın istihdam ediliyor. Bu çok önemli. Bunun için Tuncelili işverenlerimizi tebrik ediyoruz. Bu, Türkiye'deki en yüksek oran" dedi.

Uzunkaya'nın ardından söz alan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ise Tunceli'de sağlanan huzur ortamı ile birlikte büyük değişimler yaşandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Hakikaten istendiği taktirde kısa sürede o dar bütçeyle neler yapılabileceğini gördünüz. Tunceli'nin değişiminden, parklardan bahçelerine, istihdamından huzur şehri olmasına kadar. Huzur şehri oldu mu, hem istihdam, hem turizm, hem kültür, hem spor peş peşe geliyor. Bu değişimde bize her türlü katkıyı veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza hepiniz adına şükranlarımı sunuyorum. Tunceli'de haziran ayında Dünya Rafting Şampiyonası yapılacak. Türkiye için önemli bir organizasyon Tunceli'ye büyük değer katacak. Bunlar hep yakalanan huzur ve güven ortamının sonuçları."

Görüntü Dökümü:

-----------

- Toplantıya katılanlar

- Uzunkaya'nın konuşması

- Valinin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,()

====================================

Market raflarındaki bal fiyatlarına tepki



TÜRKİYE Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Ziya Şahin, kilogramı kalitesine göre, arıcıdan 9- 12 liraya alınan balın marketlerde 45- 50 liradan satılmasına tepki gösterdi.

MAYBİR Başkanı Şahin, Türkiye'nin yılda yaklaşık 110 bin tonluk bal üretimiyle Çin'in ardından dünyanın ikinci büyük üreticisi olduğunu söyledi. Bu seneki yağışların, arıcıların yüzünü güldürdüğünü belirten Şahin, "Bu yıl nisan ayından ağustos ayına kadar kuraklık olmazsa toprak nemini güzel aldı. Arıcılarımız bu coğrafyanın envaiçeşit balını tüketiciye tattırır. Geçen yıl Doğu Anadolu ve Orta Anadolu'da mevsimsel şartlar nedeniyle iyi ürün elde edemedik. Çiçek balında yüzde 50 verim kaybı yaşandı. Çam balı üretim miktarı ise bir önceki yılın biraz üzerine çıkarak 40 bin ton seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl ülkenin bazı kesimlerinde toplu arı ölümleri oldu. Ölümler tarımsal ilaçlardan kaynaklandı, Tarım ve Orman Bakanlığı ilaçların kullanımını yasakladı" diye konuştu.

MAYBİR Başkanı Şahin, dünyada en fazla endemik bitkinin de Türkiye'de bulunduğunu belirterek, "Bu coğrafyada balın dışında arı sütü, propolis, polen ve arı zehri de üretiliyor. Bunların hepsi çok önemli. İnsan sağlığına katkıda bulunan ürünler. Bu ürünleri yurt dışından almak durumunda değiliz. Başka bir konu ise balda tekelleşme olması. Bu tekelleşmeyi bakanlıklarımızın çözmesini istiyoruz. Marketlerde 45- 50 liraya satılan bal Türkiye arıcısından kilosu 9- 12 liraya alınmaya çalışılıyor" dedi.



GÇRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Röportaj

Cavit AKGÜN/MUĞLA, ()