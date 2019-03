DHA YURT BÜLTENİ -13

Arguvan'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Arguvan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 14.29'da merkezi Arguvan olan 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi. Paniğe neden olan depremin hasara yol açıp açmadığı araştırılıyor.

MALATYA,()

Bursa'daki sazlık yangınında 120 dönümlük alan kül oldu

Bursa'nın İznik ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve sabaha karşı söndürülebilen sazlık yangınında, 120 dönümlük alanın kül olduğu belirtildi.

İznik Gölü kıyısındaki Çakırca Mahallesi'ndeki sazlıklarda dün öğle saatlerinde başlayan yangın, akşam saatlerine doğru rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevler yayılırken bölgeyi duman kapladı. İtfaiyenin gece boyu süren yoğun çalışmasıyla yangın sabaha karşı tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü ve soğutma çalışması tamamlandı. Jandarma ekiplerinin çevrede önlem aldığı söndürme çalışmaların ardından inceleme yapıldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, birçok zeytin ağacının zarar gördüğü belirlendi.

'120 DÖNÜMLÜK ALAN KÜL OLDU'

Çakırca Mahalle Muhtarı Zeki Bayrak, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yangın mahalle merkezimize kadar ulaştı. Takriben 110- 120 dönüm sazlık alan yandı. Bunlar her yıl olan şeyler. Artık biz de bıktık. Çünkü sazlıkların içinde her türlü canlı var. Birileri tarafından yakıldığını tahmin ediyoruz" dedi.

Jandarma ekiplerinin yangınla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

-Sazlıktan detaylar

-Muhtar ile röportaj

Süre: 2.42, Boyut: 302 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa)

Yangından hayvanlarını kurtarmaya çalışırken yaralandı

Bolu'da, Ali Okur'a ait kümeste çıkan yangında 3 horoz ile 2 kovan arı telef oldu. Hayvanlarını kurtarmak için alevlerin içine giren Ali Okur'un, eli ve yüzünde yanıklar oluşurken, 10 tavuğunu kurtarmayı başardı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Aşağısoku Dereyanı Sokak'ta Ali Okur'a ait kümeste meydana geldi. Ali Okur'a ait evin bahçesindeki kümeste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ali Okur, durumu itfaiyeye haber verip yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Ali Okur, içeride bulunan tavuk ve horozlarını kurtarmak için kümese girdi. Alevlerin arasından hayvanlarını kurtarmaya çalışan Ali Okur, 10 tavuğunu dışarı çıkarmayı başardı. Ancak yangında eli ve yüzünden yaralandı. Ali Okur, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesini ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Okur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında kümes kullanılamaz hale gelirken, içeride bulunan 3 horoz ile 2 kovan arı telef oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-İtfaiyenin çalışmaları

-Kümes ve arılardan görüntüler

-Ali Okur'un komşusu ile röportaj

-Detaylar

Süre: 01.26-Boyut: 162 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

Pazar arabası dağıtımı izdihama dönüştü

Adana'nın Pozantı İlçe Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı başkan adayı Mustafa Çay, semt pazarındaki vatandaşlara hediye etmek istediği pazar arabası dağıtımı yoğun ilgi nedeniyle izdihama dönüştü.

Belediye Başkanı Mustafa Çay ilçe de haftada iki kez kurulan halk pazarını ziyaret ederek bun adet pazar arabası dağıttı. Dağıtım sırasında yoğun ilgi bir anda izdihama dönüştü. Mustafa Çay, vatandaşlara pazar arabalarını güçlükle dağıttı. Belediye Başkanı Mustafa Çay, "Doğru bir iş yaptığımızı, ihtiyaç olan bir şeyi tamamladığımızı gördüm. Seçim arifesinde böyle bir şey yapmış gibi olduk ama inşallah seçimden sonrada eksik kalan hemşerilerimizin arabalarını tamamlamanın artık sorumluluk ve görevimiz olduğunu hissettim. İnşallah halkımızın daha huzurlu, daha sağlıklı alışveriş yapmasını sağlayacak bir ambiyansı Pozantı Belediye Başkanlığı olarak ortaya koyacağızö dedi.

Görüntü Dökümü

- Belediye Başkanı Mustafa Çay ile röportaj

- Pazar arabası dağıtımı

- Dağıtım sırasında yaşanan izdiham

- Halk pazarından detay görüntü

SÜRE: 03'47" BOYUT: 418 MB

Haber-Kamera: Onur Can BULAT/POZANTI, (Adana), ()

Üniversiteliler, köy okuluna kitaplık kazandırdı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri tarafından merkeze bağlı Beypınarı Köyü İlkokulunda kitaplık oluşturuldu.

Yaklaşık 10 üniversite öğrencisi harçlıklarından artırdıkları paralarla aldıkları ve arkadaşlarından topladıkları kitapları Beypınarı Köyü İlkokuluna bağışladı. Rektörlüğün tahsis edilen araçla köye giden öğrencilere, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı da eşlik etti.

Okul ziyaretinde konuşan Rektörlük Baş Danışmanı ve Türk Dili Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Recep Toparlı, "Türk Dili Edebiyatı birinci sınıf öğrencileri bir kitap kampanyası başlattılar. Kitapları topladılar, harçlıklarından ayırdıkları ile kitap satın aldılar. Millî Eğitim Müdürlüğü ile bağlantıya geçtik, bu kitapları bir köy okulunun kütüphanesine bağışlamak istedik. Onlar da bize Beypınarı köyünü önerdiler. Sadece ders yapmak, sınav yapmak değil, öğrencilerimizi sosyal sorumluluk projeleri içerisine katmak en büyük gayretlerimizdendir. Üniversite yönetimi olarak öğrencilerime büyük önem veriyoruz. Ayrıca ana sınıfı öğrencilerini de ziyaret edip çocuklara oyuncak hediye edeceğiz" dedi.

Kitaplık oluşturma fikrini ortaya atan Türk Dili Edebiyatı birinci sınıf öğrencisi Hanife Nurcan ise, "Arkadaşlarımızla bir fikrimiz vardı, bu fikri bölüm başkanımız Prof. Dr. Recep Toparlı Hocamıza ilettik, sağ olsun bizi kırmayıp destek oldular. Beypınarı köyüne geldik. Harçlıklarımızdan ve etrafımızdan topladığımız kitapları, kitaplık oluşturarak raflara dizdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

İlkokul yönetimi ve öğrenciler de duyarlılık nedeni ile üniversitelilere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

-Öğrencilerin okulu ziyareti

-Kitap bağışı

-Öğrencilerle ilgilenmeleri

-Konuşmalar

Haber: SİVAS, () -

Başkan Çetin: Amacımız Atatürkçü çocuklar yetiştirmek

Adana'da çukurova Belediyesi’nin semt kreşlerinde eğitim gören çocuklar ve aileleriyle buluşan Başkan Soner Çetin, “Semt kreşlerimiz Türkiye’ye örnek oldu. Burada Atatürk ilkelerine bağlı, cumhuriyet değerlerine sahip çıkan çocuklar yetişiyor. 7 olan semt kreşi sayısını önümüzdeki dönemde artıracağızö dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “ağaç yaşken eğilirö ifadesini kullanarak amaçlarının Atatürkçü ve cumhuriyet değerlerine sahip çıkan çocuklar yetiştirmek olduğunu söyledi. Semt kreşlerinde eğitim gören çocuklarla ve ailelerinin katıldığı Doğal Park’taki etkinlikte konuşan Başkan Soner Çetin, “Çocuklarımızı Atatürk sevgisiyle ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Zaman zaman kreşlere yaptığım ziyarette çocukların İstiklal Marşı’nı, 10. Yıl Marşı’nı, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini okuduğunu görünce çok mutlu oluyorumö dedi.

ATATÜRKÇÜ NESİL VURGUSU

Çocukların bu konulardaki duyarlılığını artırmak için her ayın 10’unda bir okulu Anıtkabir’e götürdüklerini, her ayın 19’unda saat 19.00’da panel düzenlediklerini ve önemli isimleri konuşmacı olarak ağırladıklarını anlatan Başkan Çetin, bu uygulamaların önümüzdeki dönem de devam edeceğini açıkladı. Başkan Soner Çetin, çalışan kadınları düşündükleri için göreve geldikten hemen sonra ilk kreşi açtıklarını ve 5 yıl içinde kreş sayısını 7’ye çıkardıklarını belirterek, kreş sayısının ihtiyaç dahilinde artacağı müjdesini verdi.

KREŞ SAYISI ARTACAK

Semt kreşlerinin Türkiye’ye örnek bir proje olduğunu kaydeden Başkan Çetin, “Bizden sonra tüm belediyeler kreş açmaya başladı. Türkiye’de en çok kreş sayısına Çukurova sahip. Açmaya da devam edeceğiz. Nerede talep varsa oraya kreş açacağız. Eğitim ve lojistik olarak üst seviyede olan kreşlerimiz için sembolik bir ücret alıyoruz ve bu fiyat değişmeyecekö şeklinde konuştu.

Başkan Çetin, yeni dönemde Nöbetçi Kreş uygulamasına başlayacaklarını ve ailelerin özel günlerinde çocuklarını gece 01:00’e kadar çocuklarını buraya emanet edeceğini de ifade etti. Engelli annelerini unutmadıklarını kaydeden Başkan Çetin, “Engelli anneleri çocuklarını kimseye bırakamıyor. Biz onları da düşündük. Mola Evi açacağız ve anneler engelli çocuklarını buraya bırakarak kendi özel işlerini halledecek, kendilerine zaman ayırabilecekö dedi.

Başkan Soner Çetin konuşmasının ardından çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik, tiyatro ve palyaço gösterileri ile devam etti.

Görüntü Dökümü

- Çocukların aileleri ile birlikte görüntüsü

- Başkan Soner Çetin'in çocuklarla görüntüleri

- Başkan Soner Çetin'in konuşması

SÜRE:04'13" BOYUT:467 MB

Haber-Kamera: ADANA,()

Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Bayburt'ta, doğal yaşam alanları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği köyün sakinlerince ekmekle beslendi.

Bölgede etkili olan kar yağışı ve soğukta, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, köylere inmeye başladı. Bayburt'un Konursu köyünde, vatandaşlar tilkiyi yolda görünce şaşkınlık yaşadı. Köy sakinlerinden Tevhit Köroğlu da tilkiye avucunun içine aldığı ekmek parçalarını ikram etti. Bu anlar da çevresindekilerce, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İnsanlardan kaçmayan ve ilgi odağı olan tilki, karnını doyurduktan sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

Tilkiden görüntü

Tilkiye ekmek verilmesi

Haber- Kamera: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,() -