DHA YURT BÜLTENİ-13

HDP mitinginde slogan atan 8 kişi gözaltına alındı (2)

6 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

İzmit'te yaşanan arbedenin ardından yaklaşık 1 saat daha süren HDP mitinginde 6 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin mitingde yaşanan 'saygı duruşu' adı altında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atma olayına karıştıkları belirlendi.

Son gözaltılar ile birlikte miting sırasında gözaltına alınanların sayısı 8'e ulaştı.

KOCAELİ ()

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Çavuşoğlu, Avrupa'yı uyardı: Yine sizin yüzünüzden savaş çıkacak (2)

'PARTİNİN İÇİNDE PKK'LILAR, DHKP-C'LİLER VAR'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'cumhur ittifakı'nın seçim çalışmaları ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Antalya'da önce Gündoğmuş'u ardından İbradı ilçesini ziyaret ederek, halka seslendi. CHP'li belediyelerde 5 yıldır proje üretilmediğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "İşte İzmirliler isyan ediyor. 'Artık AK Parti gelsin' diyorlar. Bu zihniyetten hizmet gelmez. Hatay'a gittim, yolları Suriye'nin yollarından daha kötüydü" dedi. AK Parti'nin Antalya'da 3 kadın adayla seçmenin karşısına çıktığını dile getiren Çavuşoğlu, kadına AK Parti'nin önem verdiğini söyledi.

Yerel seçimin çok önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, 'millet ittifakı'nın PKK ve diğer terör örgütlerini 'terör örgütü' olarak görmediğini savundu. Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Türkiye'ye saldıran, karşı gelen terör örgütleriyle bir araya gelirseniz kusura bakmayın ama onları desteklemiş oluyorsunuz. CHP'ye oy verenlere sözümüz yok. Oy verdikleri partinin içinde PKK'lılar, DHKP-C'liler var. Seçimleri kazanamayan CHP, denize düşen yılana sarılır misalinde. Tehdit etmeye bile başladılar. 'Seçimden sonra bizim emrimizden çıkamaz' diyorlar. CHP ve İYİ Parti'den ses var mı? Yok. Yılanla aynı çuvala girersen seni sokar" diye konuştu.

'HDP'Lİ ADAYLAR YÜZDE 100 PKK'LIDIR'

İYİ Parti'ye yönelik eleştirilerde de bulunan Çavuşoğlu, "Yakında CHP ve İYİ Parti 'PKK terör örgütü değil' derlerse şaşırmayın. Allah ıslah etsin. Arada kimler var? Üst akıl mı, alt akıl mı? Neden ittifak yaptın? Bunu açıkla. PKK cenazelerine gidenler mi ikna etti? Pekiyi ama İYİ Parti'yi kim ikna etti? Hani milliyetçiydiniz? Bunların hepsi ortaya çıkacak, merak etmeyin. Giderek marjinalleşmeye başladılar. Aşırı solda marjinalleşenler, PKK'yı terör örgütü listesinden çıkarmaya çalışıyor. Doğu ve Güneydoğu'daki belediyelere kayyum atadığımız için artık terör örgütlerine giden hortumlar kesildi. Belediyelere HDP'li adayları yerleştirip buralardan kaynak aktarmak istiyorlar. HDP'li adaylar yüzde 100 PKK'lıdır" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının ardından Akseki ilçesine gitmek üzere hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Çavuşoğlu’nun İbradı’da karşılanması

- Protokolün görüntüsü

- Bakan Çavuşoğlu’nun konuşması

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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Kore gazisine son görev

BURDUR'da yaşamını yitiren Kore gazisi Ömer Canbaz (82) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Burdur'da oturan Kore gazisi Ömer Canbaz, bir süredir tedavi gördüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Canbaz için bugün öğle vakti Burdur Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Vali Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilcisi Hasan Okyar ile Ömer Canbaz'ın ailesi ve yakınları katıldı.

Canbaz'ın cenazesi kılınan namazın ardından Çeltikçi ilçesi Güvenli köyüne götürülerek toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze başında nöbet tutan askerler

- Cenaze namazı

- Cenazenin götürülüşü

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Flag futbol takımı nefes kesiyor

AKDENİZ Üniversitesi'nde (AÜ) eğitim gören kız öğrencilerden kurulan Flag Futbol Takımı (Bayrak takımı) sporcularının mücadelesi, izleyenleri şaşkına çeviriyor. Antrenmanlarda özellikle top tutucu ile defans oyuncuları arasındaki mücadele nefes kesiyor.

Ü'deki fakültelerde eğitim gören kız öğrencilerden kurulan Flag Futbol Takımı, antrenmanlardaki performanslarıyla göz dolduruyor. Sert mizacı ile bilinen Amerikan futbolundaki mücadele kurallarının yumuşatılarak ortaya çıkarılan bayrak futbol takımının 20 sporcusu, haftanın belirli günlerinde bir araya gelerek turnuvalara hazırlanıyor. İstanbul ve Anadolu Ligi olmak üzere iki ligi bulunan kadın bayrak futbol takımları, mücadelelerini turnuva usulü yapıyor.

AÜ'DE 2017'DE KURULDU

AÜ Kadın Bayrak Futbol Takımı'nın 2017 yılında kurulduğunu belirten takım kaptanı Turizm İşletmeciliği 4'üncü sınıf öğrencisi Mavi Yıldırım, takımı hakkında bilgi verdi, oyunun nasıl oynandığını anlattı. "Amerikan futbolunun kadınlara göre uyarlanmış hali" diyerek yaptığı sporu tanımlayan Yıldırım, "Biz Anadolu Ligi'nde mücadele ediyoruz. Aslında maçlarımız lig usulü değil. Turnuva usulü. Ligimizde 10 takım var. Belirli zamanlarda 3- 4 gün süren turnuva usulü maçlar yaparak, şampiyonları belirliyoruz. Takımımızda 20 sporcu var. Maçlara 7 kişilik takım halinde çıkıyoruz" dedi.

AMERİKAN FUTBOLUNDAN FARKI

Yıldırım, Kadın Bayrak Takımı denmesinin nedenini de şöyle açıkladı:

"Amerikan futbolunda oyuncunun dizleri yere değince veya rakip oyuncular tarafından yere düşürülünce maç durur ve top karşı takıma geçer. Bizde ise sert mücadele olmaması için belimizin sağ ve sol tarafına iki uzun kuşak bağlanıyor. Rakip oyuncu bu kuşağı tutar ve çekerse oyun duruyor. Buradaki amaç, teması en aza indirmek. Amerikan futbolunun sert ve hırçın tarafından uzak olmak. Ama bizim maçlarımızın çok soft olduğu söylenemez."

Takıma yeni dahil olan Spor Bilimleri Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Fatma Güneş ise bayrak sporunu 'Zor bir oyun. Benim işim koşucuyu kontrol etmek, sayı yapmasını engellemek. Kadınların bu sporu yapmaları garip karşılanıyor. Kadın ruhu illaki narin sporları yapmak demek değil, hırçın sporları da yapabileceğimizi gösteriyoruz" dedi.

FLAG FUTBOL NEDİR?

Flag futbol (Bayrak Futbolu), Amerika dışında Kontak Futbolu ya da Korumalı Futbol olarak da bilinen Amerikan Futbolunun, kuralları basitleştirilmiş bir versiyonu. Bu basitleştirmenin sonucu olarak koruyucu ekipmanlar yerine sadece bel bölgesine takılan bayrakların çekilmesi ile oyuncuya müdahale edilebilmektedir. Hem kadınların, hem de erkeklerin oyuncu olabilmesi, oyuncu sayısı, saha boyutları, top kullanma hakları gibi kurallarda farklılık gösteriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Antrenman drone görüntüsü

- Sporcular detay

- Beldeki bayraktan detay

- Sporcular koşarken

- Top kampa mücadelesi

- Genel detaylar

- Röp 1: Mavi Yıldırım,

- Röp 2: Fatma Güneş

- Detay görüntüler

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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Urla’daki hayvan ölümlerine tepki gösterdiler

İZMİR’in Urla ilçesinde, son günlerde sık sık sokaktaki kedi ve köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü ileri süren hayvanseverler, Atatürk Mahallesi’nde eylem yaptı. Hayvanseverlerin, evlerinde besledikleri köpekleri ile açıklamaya katılması dikkat çekti. Urla Hayvan Hakları Hareketi Platformu Yönetici Ender Ülger de yüzüne kedi bıyığı çizdi. Ülger, 15 Mart’ta bir kedinin okla vurularak öldürülmesine tepki amacıyla, yakasına iki ok taktı.

Urla’nın Atatürk Mahallesi Gazeteciler Sitesi önünde toplanan yaklaşık 100 hayvansever, son yıllarda sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürüldüğünü belirterek, duruma tepki gösterdi. Evde besledikleri hayvanlarıyla eyleme katılan vatandaşlar, faillerin bulunmasını istedi. 'Susma susma suça ortak olma' sloganları atan vatandaşlar, üzerinde ‘Dikkat! Urla’da kedi ve köpek katilleri var’, ‘Yeter artık, Urla’da katliam son bulsun’ yazılı dövizler taşındı. Urla Hayvan Hakları Hareketi Platformu Yönetici Ender Ülger de yüzüne kedi bıyığı çizdi. Ülger, 15 Mart’ta bir kedinin okla vurularak öldürülmesine tepki amacıyla da yakasına ok taktı. Ender Ülger, "Burada bir kedi okla vurularak öldürüldü. Biz bu olayın faalinin bulunup kim olduğunun da açıklanmasını istiyoruz" dedi. Basın açıklamasını okuyan mahalle sakinlerinden Hüseyin Tosun, sokaklara içerisinde zehir bulunan yiyeceklerin bırakıldığını ve bunu yiyen sokak hayvanlarının öldüğünü anımsatarak, "Bu olaylar ilçemizde ciddi anlamda güvenlik zafiyetinin olduğunu göstermekte. Zehirlenme olayları Gazeteciler Sitesi civarında 4 yıldır artarak devam ediyor" diye konuştu.

'GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMALI'

Zehirli yiyeceklerin, çocukların da yoğun olarak oyun oynadıkları yerlere bırakıldığını söyleyen Hüseyin Tosun, "Hayvana şiddetin, insana olacak şiddetin ön habercisi olduğu göz önünde bulundurulmalı. Emniyet, kaymakamlık, belediye gibi birimlerin de içinde olduğu bir komisyon kurulmalı ve gerek hayvanların gerekse insanların korunmasına yönelik güvenlik önlemleri alınmalı" diye konuştu. Hayvan katilleri nedeniyle ilçenin hayvan mezarlığına döndüğünü ileri süren Tosun, "İlçemiz doğal güzellikleri ile anılırken, şimdi ise hayvan zehirleyen ilçe olarak tanınıyor" dedi.

‘CEZAEVİ GÖRMEDİKÇE BUNLAR DEVAM EDECEK’

İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu’ndan Senem Demirel Acer de 5199 sayılı yasanın değişmesi gerektiğin vurgulayarak, şöyle dedi:

"Mevcut yasalarda bu şahıs en fazla para cezası alabilir. Bu da 4 eşit taksit ile bu kişiye ödetilecek, ardından hayvanları öldüren kişiler sokaklarda dolaşmaya devam edecek. 5199 sayılı yasanın değişmesi için burada TBMM’ye yaptığımız çağrıyı yineliyoruz. Bu yasa değişmedikçe, hayvanlara karşı yapılan eziyetler, işlenen cinayetler son bulmayacak. Bu olaylar Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmadıkça, bu tür eylemler sürekli devam edecek. Bu kişiler cezaevini görmedikçe, bu işleri yapmaya devam edecek.ö Hayvan severler açıklamanın ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hayvan severlerin eyleminden görüntü

-Pankartlardan ve sloganlardan görüntü

-Eyleme getirilen köpeklerden görüntü

-Hayvan severlerin açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()