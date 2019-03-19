DHA YURT BÜLTENİ-13

Bakan Gül: Yeni Zelanda hükümeti, faillerin hak ettikleri cezayı alması için gerekeni yapmalı(EK)

1)'MİLLETİMİZİN FETÖCÜ' HAİNLER, TÜM SUÇLULARIN HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASI BEKLENTİSİ VAR'

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Bolu'da yeni Adalet Sarayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yargılamalara değinerek, “Biz dünyada ve ülkemizde adaleti ayakta tutmak, adalet duygusunu korumak ve adalet bayrağını yere düşürmeden taşımakla mükellefiz. Ne özgürlükleri güvenliğimize, ne güvenliğimizi hak ve özgürlüklerimize feda edemeyiz. Hak ve özgürlükleri korumayan bir düzen ve güvenlik perspektifi toplumda gerilemeye yol açar. Hem düzenimizi dirlik ve birliğimizi hem de hak ve özgürlüklerimizi koruyacağız. Bu korumayı milletimizin bireysel hukukunu ve devletimizi kolektif hukukunu korumada yargı mensuplarımıza büyük bir görev düşmektedir. 15 Temmuz'da milletimiz demokrasi meydanlarında, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı nasıl demokrasi nöbeti tuttuysa, o günden itibaren ve hala demokrasi nöbetini adliye koridorlarından koruyan, kollayan yargı mensuplarımızla, adalet teşkilatı mensuplarımıza milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Sizler bu nöbeti tutmaya devam ediyorsunuz. Elbette bu nöbeti hiçbir rehavet ve yılgınlığa maruz kalmadan sürdüreceğiz. Bu nöbeti başarıya ulaştırıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi. Bakan Gül, mücadele edilirken temel beklentinin adaletin tecellisi olduğunu belirterek, "Hak eden hak ettiği cezayı bulacak. Bu millete, demokrasisine, anayasaya, hukuka kafa tutan bütün hainler adliyede bağımsız, tarafsız Türk yargısı tarafından hak ettiği cezayı çekecektir. Burada asla ve asla bir yılgınlık, rehavet kabul edilemez. Kim hak ediyorsa cezasını çekmelidir. Aksi takdirde şehitlerimizin yüzüne bakamayız. Bu millet, vatan için hayatını veren şehitlerimiz, bu yargılamalardaki bu titizliği onlar da izliyor. Milletimiz de izliyor. Milletimizin bizden beklentisi hiçbir şekilde korkuya düşmeden kararlı bir şekilde bu FETÖ'cü hainler, ülkemize kasteden tüm suçluların hak ettiği cezayı alması beklentisi vardır. Elbette masumlar da suçlularla ayırt edilerek yine milletimizin beklentisidir. Yargı mensuplarımız da adliye saraylarımızda bunu yapmaktadır." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Gül'ün konuşması

Süre: 02.57-Boyut: 331 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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2)BAKAN KASAPOĞLU: SPOR YAPMA ALIŞKANLIĞIMIZ, TESİSLERİ KULLANMA DURUMUMUZ İSTENİLDİĞİ ÖLÇÜDE DEĞİL

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar yeni ve kaliteli tesislere sahip olduklarını belirterek, "Maalesef spor yapma alışkanlığımız, bu tesisleri kullanma durumumuz istenildiği ölçüde değil. İşte bundan sonra ki süreçte hem bu tesislerimizin eksik olanlarını tamamlamaya hem de bu tesislerimizi çok daha verimli bir şekilde kullanmaya mecburuz" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karabük Valisi Fuat Gürel'i makamında ziyaret ettikten sonra 75. Yıl Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Çok Amaçlı Spor Salonu'nun açılışına katıldı. Bakan Kasapoğlu, dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar yeni ve kaliteli tesislere sahip olduklarını belirterek, "Fakat bununla ilgili sorunumuz var. Maalesef spor yapma alışkanlığımız, bu tesisleri kullanma durumumuz istenildiği ölçüde değil. İşte bundan sonra ki süreçte hem bu tesislerimizin eksik olanlarını tamamlamaya hem de bu tesislerimizi çok daha verimli bir şekilde kullanmaya mecburuz. Bu anlamda ben kadınlarımızın o öncü misyonuyla bundan sonra sporun odak noktası olarak evdeki çocuklarını, eşlerini önce kendileri olmak üzere mutlaka ve mutlaka spora teşvik etmelerini istirham ediyorum. Sporun mutlaka bizim günlük yaşamımızda bir yeri olması gerekiyor. Nasıl günlük işlere vakit ayırıyoruz, sporunda günlük hayatımızda yer edinmeli. Sportif başarının yolu da bundan geçiyor. Sporu tabana yayan toplumlar sporda şampiyonlar çıkarıyor. Dolayısıyla bu toplumun merkezine bundan sonraki süreçte kadınlarımızı alıyoruz ve kadınlarımızın öncülüğünde gençlerimizle, her yaştan insanımızla, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, engelli engelsiz demeden sporun engel tanımayan ruhu ile tüm Türkiye'yi bir seferberlikle bu tesislerimizi daha yoğun ve verimli kullanacağız. Vatandaşımızın bu tesise erişimini kolaylaştırma amacıyla 7/24 esasına göre çalışacak. Ne zaman isterseniz gelip bu tesisleri kullanma imkanına sahip olacaksınız." dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN TÖKEZLEMSİNİ ELLERİNİ OVUŞTURARAK BEKLİYORLAR'

31 Mart seçimlerinin önemli bir süreç olduğunu ifade eden bakan Kasapoğlu, "Gerçekten Cumhurbaşkanımızı engellemek için sadece 17 yıldan beri değil 1994'ten beri bir takım odaklar durmadan çalıştılar, engellemeye onu yasaklamaya hatta 15 Temmuz'da öldürmeye kadar götürdüler, ama bunu başaramadılar. Sizlerin, o onurlu, dik duruşuyla, basiretiyle, ferasetiyle başaramadılar ve İnşallah bunu da hiçbir zaman başaramayacaklar. 31 Mart gerçekten önemli bir süreç. Sadece yerel yönetim sürecini ifade etmiyor. Bunu en son geçen hafta maalesef Yeni Zelanda'da o hainin, caninin ifadelerinden de aldık. Dünyada bir takım odaklar, Türkiye'de de AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın tökezlemesini ellerini ovuşturarak bekliyorlar. Bunlar 31 Mart'ı bir imkan olarak görüyorlar." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, protokol üyeleri ile birlikte dua ederek tesisin açılış kurdelesini kesti. Kasapoğlu ve beraberindekiler daha sonra spor salonunda antrenman yapan sporcularla sohbet edip hatıra fotoğrafı çekildikten sonra amatör takımlara spor malzemesi hediye etti.

Görüntü Dökümü

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Bakanın valilik önünde karşılanması

-Bakan tablo hediye edilmesi

-Tören yerinden detay

-Bakanın konuşması

-Dua ve kurdela kesimi

-Bakanın salonda antrenman yapan sporcularla fotoğraf çekilmesi ve spor malzemesi vermesi

Süre:(06.10) Boyutu:(684 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

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3)ÖLDÜRMEDEN ÖNCE EVİNE ÇIKMASINA YARDIMCI OLMUŞLAR

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, bedensel engelli Muktedir Çapur'un bıçaklanıp boğazının kesilerek öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada olaya karıştığı iddia edilen Burak G. gözaltına alındı. Burak G., tekerlekli sandalyesi ile apartmanın önüne gelen Muktedir Çapur'un evine çıkmasına yardımcı olduğunu, cinayeti görmediğini iddia etti.

Önceki gece, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi'nde bedensel engelli Muktedir Çapur evinde defalarca bıçakladıktan sonra boğazı kesilerek öldürüldü. Muktedir Çapur'un 160 TL'si ile sigaralarını gasp eden Gürsel K. yakalanarak tutuklandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında olaya karıştığı iddia edilen Burak G.'yi de düzenlenen operasyonla yakaladı. Burak G. ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, tekerlekli sandalyesi ile evinin önüne gelen Muktedir Çapur ile yolda karşılaştıklarını, evine çıkmasına yardımcı olduklarını belirterek, "Yolda karşılaştık. Yardım etmek için evine çıkardık. Ben sadece eve çıkmasına yardım ettim. Cinayeti görmedim." dedi. Burak G. emniyette müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Adliyeye sevk edilmesi

(Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), ()

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4)ALANYA'DA MART AYINDA DENİZ KEYFİ

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde havanın sıcak gitmesini fırsat bilen vatandaşlar soluğu plajda aldı. Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 19 derece, deniz suyu sıcaklığın 18 derece ve nem oranının yüzde 80 ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar plaja indi. Bazı vatandaşlar güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları ise denize girdi. Meteoroloji yetkilileri akşam saatlerinde havanın bulutlu ve yağışlı olabileceğini belirtirken, hava sıcaklığının hafta sonuna kadar yükselerek devam edeceğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Plajdan genel ve detay görüntüler

- Denize giren vatandaştan görüntü

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

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5)HDP BALIKESİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYINA GÖZALTI

BALIKESİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Yurdanur Güven ile 7 HDP'li gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Yurdanur Güven'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında 'sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları' suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, saat 07.30’da operasyon başlattı. Operasyonda HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Yurdanur Güven ile A.K., E.Ş., H.İ.G. Edremit’te, A.Ö., E.A., V.K.D. Ayvalık'ta, T.Ö. de Bandırma'da gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suç unsuru taşıma ihtimali bulunan dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Devrim DERİN- Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT-BALIKESİR()-

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6)YAŞLILAR HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

DÜZCE Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda yaşlılar müzik, halk oyunları ve spor alanında hünerlerini sergiledi.

Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında 'Aktif Yaşlanıyoruz' sloganıyla etkinlikler düzenledi. Düzce'de huzurevlerinde kalan, yaşları 65 ile 90 arasında değişen yaşlılar ilk olarak kurdukları koroda koro ve solo halinde şarkılar söyledi. Ardından Kafkas kökenli yaşlılar, Kafkas ezgilerini seslendirirken, yöresel halk oyunlarını oynadı.

Programın ikinci etabında ise yine huzur evinde kalan yaşlılar bocce, parkur ve dart gibi spor etkinliklerinde hünerlerini sergiledi. Düzce Hilmi Çilingir Huzurevi sakinleri bocce yarışlarında Bartın ve Sakarya'dan gelen yaşlılarla yarıştı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım, Yaşlılara Saygı Haftası'nı dolu dolu geçirdiklerini belirterek, "Sadece bugün değil hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Yaşlılarımızla birlikte hem koro hem solo konserlerle başladık. Ardından şiir ve halk oyunları etkinlikleriyle devam etti. Ayrıca hem Sakarya hem de Bartın'dan gelen yaşlılarımız aktif olarak bu oyunlara dahil oldular. Oyunlar içinde bocce var. Ayrıca Düzce'nin çok iyi bir bocce ekibi var. Bu konuda iddialıyız. Yaşlılarımızın spora aktif katılacağı parkurlarımız var. Yaşlılarımızın spora teşvik edilmesi için çalışmalarımız var. Sadece huzurevinde değil, huzurevi dışında kahvehanelerde ki yaşlılarımızı, camilerde ki yaşlılarımızı bu etkinliklerin içine çekerek yaygınlaştırmak istiyoruz." dedi.

Program yarışmalarda dereceye giren yaşlı sporculara ödül verilmesi ile son bulundu.

Görüntü Dökümü

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Yaşlılar korosundan görüntü

Yaşlılar şiir okurken görüntü

Yaşlı Kafkas grubu gösterisi

Yaşlı Kafkas kadın ve erkeklerinin oyunları

Yaşlıların bocce oynarken görüntüsü

Zeki Yıldırım ile röp.

Ödül töreninden görüntü ve detaylar



HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()