DHA YURT BÜLTENİ-13

Şehit acısı, Gümüşhane'ye ulaştı



IRAK’ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel’in (26) acı haberi memleketi Gümüşhane’deki ailesine ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak’ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel’in acı haberi memleketi Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Günyüzü köyündeki ailesine ulaştı. Eve gelen kaymakamlık ve askeri yetkililer, aileye şahadet haberini verdi. Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel’in bekar olduğu öğrenildi. Şehit asker, Kürtün ilçesinde yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Jandarma Uzman Çavuş Taşkın Temel'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafında "Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rab, senin uğrunda ölen ordu budur ya Rab" ifadelerine yer verdiği görüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Uğur AYDIN-Sinan UÇAR/KÜRTÜN, (Gümüşhane), () -

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Antalya'da 10 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Antalya'da, bir alt geçitte trafik aniden durunca 10 aracın karıştığı zincirleme kazada, bir sürücü hafif yaralandı.

Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Şarampol Alt Geçidi'ndeki kaza, saat 13.30 sıralarında yaşandı. Adnan Menderes Bulvarı'nın Muratpaşa'dan Konyaaltı'na gidiş yönündeki Şarampol Alt Geçidi'nde trafik aniden durunca 10 araç art arda birbirine çarptı. Zincirleme kazada, bir sürücü hafif yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık görevlileri, yaralı sürücüye ayakta tedavi uyguladı.

Kaza nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı'nda kısa süreli trafik durdu. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yol, trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

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- Zincirleme kazanın gerçekleştiği alt geçitten görüntü

- Polis aracından görüntü

- Kazaya karışan araçlardan görüntü

- Ambulanstan görüntü

209 MB, 01:05'

Haber-Kamera: Berkay KUNT/ANTALYA-)

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Yeni Zelanda'daki terör saldırısında ölenler için Bolu'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Bolu'da, Sivil İrade Platformu adı altında toplanan çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından Yeni Zelanda'da terör saldırısında yaşamını yitiren 49 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bolu kent merkezindeki Kadı Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen Sivil İrade Platformu adı altında toplanan çeşitli sivil toplum örgütleri, Yeni Zelanda'da camilere yapılan terör saldırılarını kınadı. Yaklaşık 200 kişi kınamanın ardından saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Grup, tekbir getirerek ellerinde 'Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın', 'Zalimler için yaşasın cehennem', 'Zulme eliniz, diliniz, kalbiniz ile karşı çıkın' yazılı dövizler taşıdı. Grup adına basın açıklamasını okuyan İnsan ve Medeniyet Hareketi Bolu Başkanı İhsan Aşçı, "Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısında onlarca Müslüman şehit oldu. Önceden planlanarak yapılan bu saldırı, Batı'da İslam düşmanlığının geldiği noktayı gösteriyor. Bu menfur saldırıyla İslam karşıtı söylemlerin nasıl bir vahşete dönüştüğünü bir kez daha görmüş bulunmaktayız. Mabetlere saldırmak hiçbir inanç sistemi tarafından kabul edilmezken böyle bir saldırıyı gerçekleştirenlerin içinde bulundukları ruh halinin vahameti ortaya çıkıyor. Kendini Hristiyan aleminin fedaisi olarak gören ve saldırı anını canlı olarak yayınlayan cani, paylaştığı 70 sayfalık manifestoda Müslümanları tehdit ediyor. Yeni Zelanda'ya zamanında sömürgeci olarak gidip oradaki topraklara yerleşen sömürgecilerin torunları bu gün orada başkalarının yaşamasına tahammül edemiyor. Batı'da yıllarca İslam eşittir terörizm denklemi kuruldu. Bu konuda yüzlerce makale yazılıp onlarca film çekildi. Geldiğimiz noktada Batı'da yükselen İslam karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığının en büyük sorumlusu yine batılılardır." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kılınan cenaze namazı

-Dövizler

-Dua edilmesi

-Detaylar

Süre: 02.50-Boyut: 319.5 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

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Ferat Üngür'e 'sosyal medyada terör' propagandası gözaltısı

BİR televizyon kanalında yayınlanan ses yarışmasında birinci olan şarkıcı Ferat Üngür (34), sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir televizyon kanalında katıldığı ses yarışmasında birinci olan şarkıcı Ferat Üngür'in sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, Üngür'ü, evinde gözaltına aldı. Üngür, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

DİYARBAKIR, ()

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Yüksekova'da heyelandan kapanan köy yolu açıldı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen heyelanda büyük kaya parçasının kapattığı Keçili köyünün yolu ulaşıma açıldı. üksekova ilçesine 28 kilometre uzaklıktaki Keçili köyünde son günlerde meydana gelen yağışlar, heyelana neden oldu. Bugün sabah saatlerinde dağdan kopan, tonlarca ağırlığındaki kaya parçası ve toprak köy yolunu ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliliği ekiplerinin yaptığı çalışmayla, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()

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