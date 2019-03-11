DHA YURT BÜLTENİ -13

Öğretmenlerinin ölüm haberini alan öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, ilkokul 1'inci sınıf öğretmeni Gürkan Hura (39) kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Öğretmenlerinin ölüm haberini alan minik öğrenciler, uzun süre ağladı.

Tekebaşı Mahallesi Zeynel Abidin Cilli İlkokulu'nda görev yapan 1-B sınıfının öğretmeni, 2 çocuk babası Gürkan Hura geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Okul Müdürü Mehmet Ali Cazdan'ın, öğretmenin ölüm haberini duyurmasıyla öğrenciler gözyaşlarını tutamadı. Hura’nın ölümü ailesi, yakınları, arkadaşları ve öğrencilerini yasa boğdu.

Hura için okul bahçesinde saygı duruşu yapıldı. Okul Müdürü Mehmet Ali Cazdan, "Geçmişte olduğu gibi bugün de öğretmenlik mesleğine onurunu, itibarını, önemini kazandıran, tüm değerleri aynı heyecan ve bilinçle sahiplenen çok değerli öğretmenimiz Gurkan Hura’yı kaybetmiş bulunmaktayız. Kaybetmenin acısını hep duyacağız ve öğretmenimizin değerli hatıralarını dersliklerimizde, okullarımızda ama her şeyden önemlisi kalbimizde yaşatacağız" dedi.

Gürkan Hura yarın Armutlu Mahallesi Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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- Öğrencilerin ağlaması

- İstiklal Marşı'nın okunması

- Okul müdürünün konuşması

SÜRE:01'46" BOYUT:196 mb

Haber-Kamera: Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), ()

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Motosikletten atlayıp kaçan firarinin 48 gün sonra cesedi bulundu

Adana'da yol üzerinde uygulama yapan polisi görünce kardeşinin kullandığı motosikletten atlayarak, kaçtıktan sonra izini kaybettiren Yunus Emre Kerse'nin (30), ortadan kaybolduktan 48 gün sonra bataklıkta cesedi bulundu. Kerse'nin ölüm nedeni, otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

Olay, 21 Ocak'ta merkez Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kardeşi Orhan Kerse'nin (27) kullandığı plakasız motosikletle yolculuk yapan Yunus Emre Kerse, yol üzerine uygulama yapan polisi görünce motosikletten atladı. Hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenilen Kerse, Seyhan Nehri yönünde kaçtı. İzini kaybettiren Kerse'den bir daha haber alınamadı.

Dün Karataş ilçesindeki Tuzla sahilinde gezmeye çıkanlar bataklık bölümde ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesedin, 48 gündür kayıp olan Yunus Emre Kerse'ye ait olduğu belirlendi.

'NE OLUR BENİ OĞLUMDAN AYIRMA'

3 çocuk babası Yunus Emre Kerse'nin cenazesini almak için eşinden ayrı olan Rahime Saydam, almaya geldi. Ancak, Adli Tıp Kurumu anneye cenazeye teslim etmedi. Bunun üzerine Kerse'nin eşi Burcu Kerse çağrıldı. Anne Rahime Saydam, gelini Bursu Kerse'ye, "Ne olur beni oğlumdan ayırma" diyerek, yalvardı. Burcu Kerse ise eşinin cenazesini alıp, defnetmek üzere Osmaniye'nin Düziçi ilçesine götürdü. Kerse'nin yakınları ise fenalık geçirdi.

Orhan Kerse, "Ağabeyimin kaçtığını düşünüyordum, bir hafta gidebileceği yerlere baktık. Sonrasında kayıp ilanı verdik. Yüreğir Nehri araştırılmadı. Ağabeyimin cesedi akıntıyla gittiği Tuzla'da bataklıkta bulundu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Ölen adamın kardeşi ile röp

- Yakınlarının ağlaması

- Cenazenin alınması

- Adli tıp ve morg tabela

-Genel ve detaylar

SÜRE:03'38 BOYUT: 403 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:ADANA,()

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17 yaşındaki Emirkan, okulun bahçesinde top oynarken öldü



Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, beden eğitimi dersi sırasında okulun bahçesinde top oynarken aniden fenalaşan Emirkan Erişoğlu (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Safranbolu Ahievran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 11'inci Sınıf Makine Teknolojileri Bölümü Öğrencisi Emirkan Erişoğlu, beden eğitimi dersinde okulun bahçesinde arkadaşlarıyla top oynarken bir anda yere yığıldı. Durumu gören beden öğretmeninin yaptığı ilk müdahalenin ardından Erişoğlu ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Erişoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Üzüntüden fenalaşan beden eğitimi öğretmeni ise özel hastaneye götürülürken, acı haberi alarak hastaneye gelen Erişoğlu'nun ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Emirkan cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()-

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Yaban hayvanları ve kaçak avcılar fotokapanla görüntülendi

Burdur'da doğaya konulan 20 fotokapan, bölgedeki yaban hayatı çeşitliliğini gözler önüne sererken, kaçak avcıları da yakaladı. Yılbaşından bu yana fotokapanlar sayesinde birçok yaban hayvanının yanı sıra kaçak avcılar fotokapanlar tarafından görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün doğada kurduğu fotokapanlardan elde edilen görüntüler Burdur'un yaban hayatını gözler önüne serdi. İl genelinde çeşitli yerlere kurulan 20 fotokapanla hem kaçak avcılıkla mücadele hem de yaban hayvanlarının tespiti amaçlanıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Rıza Kamil, "Burdur ilinin memeli faunasının tespiti, takip edilmesi, halka tanıtılması ve farkındalık oluşturulması anlamında büyük katkıları olan fotokapan cihazları aynı zamanda kaçak avcılıkla mücadele kapsamında da önemli yer tutuyor. Görüntülerin incelenmesiyle herhangi bir yasadışı avcılık unsuru tespit edildiği takdirde müdürlüğümüz tarafından gerekli yasal işlemler uygulanıyor" dedi.

Fotokapanlardan 1 Ocak'tan bu yana elde edilen gece ve gündüz görüntülerinde keklik, yaban domuzu, çakal, kurt, tilki, tavşan ve vaşak gibi yaban hayvanlarının görüntüleri kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Fotokapan görüntüleri

Haber: Mesut MADAN- KAMERA: BURDUR, ()

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Tek seferde 12 öğrencisini otomobille stada götüren öğretmene soruşturma



Karaman'da, 3'ü bagajda olmak üzere 12 öğrencisini, otomobiliyle tek seferde etkinlik kapsamındaki çalışma için stadyuma götüren ve o ana ait fotoğrafı da sosyal medyada paylaşan beden eğitimi öğretmeni Y.S. hakkında, Valilik tarafından soruşturma açıldı. Y.S., savunmasında, öğrencileri iki seferde taşıdığını, fotoğrafı da espri amacıyla çekip, paylaştığını ileri sürdü. Emniyet Müdürlüğünün de Y.S. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan işlem başlatacağı belirtildi.

Bir ortaokulda görev yapan beden eğitim öğretmeni Y.S., etkinlik kapsamındaki çalışma için stadyuma gidecek öğrencilerini, otomobiline bindirdi. İddiaya göre, Y.S., 3'ü bagajda olmak üzere 12 öğrencisini, otomobiliyle tek seferde çalışma için stadyuma götürdü. Öğretmen, tehlikeli yolculuğun fotoğrafını da Facebook'taki sayfasında, 'Beden eğitim öğretmenlerinin arabası hep böyle' mesajı ve gülücük emojisiyle birlikte paylaştı. Fotoğrafa yorum yapanlardan bazıları öğrencilerin can güvenliği açısından bu duruma tepki gösterirken, bazıları ise bu durumu 'öğretmenin fedakârlığı' diye nitelendirip takdir etti. Y.S., tepki yorumlarına, "Doğru güvenlik yok hocam ama mecbur kalıyoruz" diye cevap verdi.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Karaman Valiliği, öğretmen Y.S. hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 okul müdürü ve 1 müfettişin inceleme yaptığı öğrenildi.

'ESPRİ OLSUN DİYE PAYLAŞTIM'

Öğretmen Y.S., soruşturma kapsamında verdiği savunmasında, öğrencileri iki seferde taşıdığını, fotoğrafı da espri amacıyla çekip, sosyal medyada paylaştığını söyledi.

Emniyet Müdürlüğünün de Y.S. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan işlem başlatacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLAR

Haber: Muammer ŞEN/KARAMAN, ()

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