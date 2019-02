DHA YURT BÜLTENİ -13

Altınları alıp kaçtı, jandarma yakaladı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Halime Aksoy'a (47) telefonda kendisini savcı olarak tanıtıp, eşinin altın hırsızlığına karıştığını iddia ederek evdeki altınları alarak kaçan kişi ve birlikte hareket ettiği ileri sürülen diğer kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Manavgat'ın Dolbazlar Mahallesi'nde oturan Halime Aksoy'un telefonunu 21 Şubat Perşembe günü öğle satlerinde arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan kimliği belirsiz kişi, eşi Cemil Aksoy'un altın hırsızlığına karıştığını, biraz sonra gelecek olan görevlinin evde bulunan altınların fotoğraflarını çekeceğini, ona yardım etmesi gerektiğini söyledi. Halime Aksoy, bir yandan telefonla konuşurken, gelen şüpheliye kapıyı açıp evde bulunan altınları fotoğraf çekmesi için gösterdi. Şüpheli, altınların fotoğrafını cep telefonuyla çektikten sonra Halime Aksoy'un elinden yaklaşık 130 bin lira değerindeki ziynet eşyasını zorla alarak motosikletle mahalleden kaçtı.

GÜRCİSTAN'DAN ARADIĞI TESPİT EDİLDİ

Olayın haber verilmesi üzerine gelen jandarma ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Kendisini savcı olarak tanıtan kimliği belirsiz kişinin Halime Aksoy'u Gürcistan'dan aradığı belirlendi. Altınları alıp kaçan şüpheliyle ilgili yapılan araştırma ve güzergahlar üzerinde güvenlik kamerası çalışması sonucunda, şüphelinin 48 FS 992 plakalı motosikleti kullandığı tespit edildi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yakıt alan motosikletin sürücüsü Halime Aksoy tarafından teşhis edildi. Şüphelinin O.K. olduğu belirlendi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonla yakalanan O.K.'nın üzerinde yapılan aramada, Halime Aksoy'a ait olduğu tespit edilen 10 altın zincir, altın kol saati, altın bileklik, yarım altın, 5 altın maşallah, 2 altın bilezik, 2800 TL nakit para ele geçirildi. Şüphelinin alınan ifadesinde, kendisini Gürcistan'daki bir arkadaşının aradığını, Dolbazlar Mahallesi'nde oturan Cemil Aksoy'dan alacağı olduğunu ve almasını istediğini iddia etti. Arkadaşının, altınları aldıktan sonra K.B.'ye bırakmasını istediğini söyleyen O.K., kimseyi dolandırmadığını savundu. Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan K.B. de O.K.'yı tanımadığını, yurt dışında bulunan bir arkadaşının telefon ederek kendisi için altın getireceklerini, 4 bin lira karşılığında onları muhafaza edip edemeyeceğini sorduğunu, kabul etmesi üzerine altınların kendisine getirildiğini söyledi. Altınları getiren O.K.'nın bir süre sonra geri gelerek kendisinden aldığını söyleyen K.B., şüpheliyle daha önceden tanışmadığını ve hiç görüşmediğini savundu.

Şüphelinin üzerinde ele geçirilen altın ve bir miktar para Halime Aksoy'a teslim edilirken, jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Erdoğan: Avrupa huzurlu yaşıyorsa, bu Türkiye'nin fedakarlığı sayesinde

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sadece kendi insanına değil, mazlum ve mağdurların da yanında olduğunu söyledi. Türkiye'nin dünyada en çok insani yardım yapan ülkelerin başında geldiğini, milli gelir yönüyle de ilk sırada olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerin topraklarına geri dönmeleri için dünyaya Türkiye'ye destek olma çağrısı yaparak, "Şayet bugün Avrupa halkları kendi topraklarında huzur ve güven içinde yaşıyorsa Türkiye’nin fedakarlığı sayesindedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitinge katılmak üzere öğleden sonra Kahramanmaraş'a geldi. Erdoğan'a Sağlık Bakanı Fahrettih Koca ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Havaalanında protokol üyeleri tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra otobüs ile mitingin düzenlendiği Müftülük Meydanı'na hareket etti. Güzergah üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunanları selamlayan ve çocuklara oyuncak hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin meydanında sahneye çıktığı sırada çalan 'Nereden Nereye' adlı seçim şarkısına eşlik etti. Kalabalığı yörede 'Kardeş' anlamında kullanılan 'Edeler' diyerek selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın şairleri, yazarları ile iftihar şehri olduğunu, kentin istiklal mücadelesi ile Türkiye'ye örnek olduğunu ifade etti.

MUHSİN YAZICIOĞLU'NU YAD ETTİ

Kahramanmaraş'ın 12 Şubat'ta düşman işgalinden kurtulduğunu ve gelecek yıl kurtuluşunun 100'üncü yılını kutlayacağını hatırlatan Erdoğan, "Maraş'ın istiklali demek Türkiye'nin istiklali demektir. Maraş'ı kahraman kılan şehitlerimizi, gazilerimizi, koç yiğitleri Müftülük Meydanı'ndan selamlıyorum. Bu vesileyle 10 yıl önce yine bir seçim arifesinde Kahramanmaraş dağlarında hala aydınlanmamış yönleri olan elim bir kazada hayatını kaybeden değerli kardeşim Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle yad ediyorum" dedi.

30 KATRİLYON YATIRIM

Kahramanmaraş'ı hizmetlerle buluşturduklarını ve kente hizmeti sürdüreceklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş, tarih boyunca hep yaptığı gibi 31 Mart'ta da milli iradeye sahip çıkacak. Kahramanmaraş'ı sadece gönülden sevmekle kalmadık, aynı zamanda bu kadim şehri tarihinin en güzel hizmetleriyle buluşturduk. Bugüne kadar Kahramanmaraş'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 30 katrilyon yatırım yaptık. Niye, Kahramanmaraş'a biz aşığız. Durmayacağız yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, daha sonra kalabalığa kente AK Parti döneminde yapılan, yapımı devam eden ve yapılacak olan yatırımları anlattı.

MİTİNGE 8 DAKİKA TELEFON ARASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında platformda yanına gelen bir görevli elindeki telefonu gösterdi. Erdoğan, görevlinin parmağıyla gösterdiği telefondaki arayan kişiyi görünce kalabalığa, "Ben şöyle birkaç dakikanızı rica ediyorum" diyerek izin istedi. Erdoğan, 8 dakika süren telefon görüşmesinin ardından yeniden geldiği platformda konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sağlıkta 13'ü hastane toplam 86 tesisi Kahramanmaraş'a kazandırdık. Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturuyoruz. Nurdağı'ndan geçen Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattından Kahramanmaraş'a bağlantı yapıyoruz. Etüt çalışmalarına devam ediyoruz. Yıllık 2 milyon kapasiteli yeni bir havalimanı terminali inşa ettik. Kahramanmaraş'a ıslah organize sanayi bölgesi oluşturarak, imar planı öncesi kurulan sanayi tesislerinin altyapı sorunlarını çözüyoruz. Maraş'ı Expo 2023 kapsamında bir rekreasyon alanı haline getiriyoruz. Maraş'ı en az 40 ülkenin katılacağı, 2 milyon ziyaretçinin beklendiği bir kültür festivaliyle buluşturuyoruz. Kahramanmaraş'a 5 baraj, 4 gölet inşa ettik. 17 baraj daha inşa ediyoruz. Kahramanmaraş'ın içme suyu problemini çözdük. Kahramanmaraşlı çiftçilerimize toplam 1,5 milyon tutarında destek verdik."

SIĞINMACILARA AKTARILAN KAYNAK; 37,5 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin sadece kendi insanına hizmet edip, kendi şehirlerini kalkındırmakla kalmadığını sahip olduğu imkanları mazlum ve mağdurlarla paylaştığını anlatan Erdoğan, milletin bu durumdan şeref duyduğunun altını çizdi. Türkiye'nin dünyada en çok insani yardım yapan ülkeler arasında ilk sıralarda olduğunu, hatta milli gelire göre birinci sırada olduğunu anlatan Erdoğan, "Sığınmacılar için bugüne kadar kullandığımız kaynak Birleşmiş Milletler standartlarına göre 37,5 milyar dolardır. Avrupa'daki 28 ülkedeki toplam mülteci sayısı 2 milyon. Türkiye'de ise Suriye ve Iraklı sığınmacıların sayısı 4 milyon. Şayet bugün Avrupa halkları kendi topraklarında huzur ve güven içinde yaşıyorsa Türkiye’nin fedakarlığı sayesindedir. Ama biz de bunu ilanihaye yapacak değiliz" dedi.

DÜNYAYA 'GÜVENLİ BÖLGE' ÇAĞRISI

Türkiye'deki Suriyelilerin kendi evlerini, topraklarını özlediğini ve vatanlarına dönmek istediğini belirten Erdoğan, oluşturulmak istenen güvenli bölge için dünyaya çağrı yaptığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun için çözüm nedir? Çözüm yine Türkiye'dir. Suriye topraklarından kaçan insanların geri döndükleri yegane yerler Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerlerdir. Afrin’dir, Cerablus’tur, İdlib'dir. Şu ana kadar 311 bin Suriyeli kardeşimiz bu bölgelere geri döndü. Diyoruz ki; 'Gelin İdlib bölgesini tamamen güvenli hale getirelim.' Biz bunun için Rusya ve İran'la görüşmeler yapıyoruz ve ciddi mesafe kat ettik. Gelin Münbiç'i sahiplerine teslim edelim. En az yarım milyon Suriyeli buraya dönmek için Türkiye'nin bölgeyi güvenli hale getirmesini bekliyor. Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli geri dönecek. Avrupa ve Amerika başta olmak üzere tüm dünyaya sesleniyorum; gelin Türkiye'nin bu çabasına destek olun. Bölgedeki terör örgütü bu insanlara asla güven vermiyor. DEAŞ, PKK, YPG bunların birbirinden farkı yoktur. Sadece Suriyelilerin geri dönüşü değil, bizim sınırlarımızın ve vatandaşlarımızın can güvenliği açısından da bu mesele çok önemlidir. Terör örgütleri sınırımızın öte tarafından füze, havan, silahlarla saldırmaya başladıklarında biz yanımızda kimseyi bulamadık. Güya müttefikimiz olan devletler bırakın destek vermeyi ülkemizdeki hava savunma sistemlerini söküp götürdüler. Türkiye olarak bir an önce bu bölgeleri kontrol altına alıp, güvenli hale getirerek Suriyelilerin evlerine dönüşlerini süratlendirmek istiyoruz. Temennimiz bunu müttefiklerimizle işbirliği içinde yapalım ama bize kolaylık sağlanmazsa her hal ve şart altında kendi imkanlarımızla gerçekleştirmekte kararlıyız."

Konuşmasının son bölümünde partililerden 31 Mart'a kadar kapı kapı dolaşarak çalışmalarını isteyen Erdoğan, alanda bulunan kadınlar 'Keyif çayı' dediği çaylardan dağıttı.

Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına itiraz edildi (2)

ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın, DP'den adaylığına yapılan itirazlar üzerine destekçileri, İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Mersin Adliyesi önünde toplanarak, beklemeye başladı. İtirazlarla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

MERSİN ()

Kılıçdaroğlu: O tablo Türkiye gerçeğini yansıtıyor (2)

'SÜREÇ TERSİNE ÇALIŞMAYA BAŞLADI'

CHP Lideri Kemal Kılıçdardoğlu, demokrasi mücadelesi verdiklerini belirterek, olayın parti ya da kişi olayı olmadığını söyledi. Kılıçdardoğlu, olayın, Milli Kurtuluş Savaşı sonrası kurulan Cumhuriyetin görkemli demokrasiyle taçlandırılmış mücadelesi olduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırılmak istiyoruz. Geçim derdinin ne kadar önemli olduğunu bütün dünyaya anlatmak istiyoruz. Sadece saraydan alınan talimatlarla bir ülkenin yönetilemeyeceğini söylüyoruz. Geçmişte yetkiler saraydaydı, Kurtuluş Savaşı'yla halka verildi. Şimdi süreç tersine çalışmaya başladı. Birlikteliğimizin demokrasi mücadelesi olduğunu herkesin bilmesi lazım" dedi.

'ANTALYA, SİNGAPUR'UN İKİ KATI AMA ZENGİNLİĞİ DEĞİL'

Antalya'nın görkemli tarihi olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, kente şükran borçlu olduklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'e övgülerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Antalya'nın bir belediye başkan adayı var, adı Muhittin Böcek. Böcek alın teri döktü, emek harcadı, çalıştı, mücadele etti. Bir başarı öyküsü var. Konyaaltı'nı Antalya'nın en güzel ilçelerinden biri haline getirdi. Şimdi de 'Bütün Antalya'yı kucaklayacağım' diyor, 'Antalya'yı dünyanın markası haline getireceğim' diyor. Biz kendisine güveniyoruz. Antalya'nın turizm konusunda olağanüstü artıları var. Tarım konusunda, iklim konusunda artılar var. Sanat, birikim kenti. Aynı zamanda sanayi kenti, yani her şeyi var. Bütün mesele her şeyin olduğu Antalya'yı dünya markası haline getirmektir. Toprakları Singapur'un iki katı ama zenginliği Singapur kadar değil" diye konuştu.

'ÇİFTÇİYİ TERÖRİST İLAN EDİYOR'

Antalya için hedef koyacaklarını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, ilk 5 yıllık planlarının tamamının gerçekleyeceğini söyledi. CHP'li belediyelerde asgari ücreti 2 bin 200 lira yaptıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, AK Parti ve diğer partilerin olduğu belediyelerde ise asgari ücretin 2 bin 20 lira olduğunu aktardı. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bütün işçi kardeşlerime sesleniyorum; Asgari ücretin 2 bin 200 lira olmasını istiyorsan sandığa gideceksin, CHP'li belediyeye oy vereceksin. İYİ Partili belediye başkan adaylarımız varsa, özellikle CHP'liler gözü kapalı oy verecekler. Antalya tarım kenti, Türkiye'yi besleyebilir. Tepede oturan bir yöneticiyi düşünün, esnafı, çiftçiyi, seracıyı, hal esnafını terörist ilan ediyor. Niye terörist ilan eder? Hal esnafı, çiftçi, seracı ne yaptı? Alın teri döktü, eğer bir hata varsa gidip AK Parti'ye oy vererek hata yaptı. Antalya'da çiftçi, hal esnafı dersini verecek. Gübreye zam yaparsın, elektriğe, mazota, ilaca zam yaparsın, bunlara kimse bir şey demez ama 'Çiftçi neden ürünü pahalıya satıyor?' Ne yapsın, zararına mı satsın, ne yapsın üretici. Asıl zammı sen yapıyorsun, faturayı çiftçiye çıkarıyorsun. Bunları düşünerek sandığa gideceğiz."

'SOĞAN KUYRUKLARINA VARLIK KUYRUĞU DİYOR'

Tarım geriye doğru giderken İzmir'de tarımın yüzde 7 büyüdüğünü vurgulayan Kılıçdaroğlu, Muhittin Böcek ile de Antalya'da tarımın en az yüzde 7 büyüyeceğini iddia etti. Vatandaşın kuru soğana muhtaç edildiğini savunan Kemal Kılıçdaroğlu, "O soğan kuyruklarına 'varlık kuyruğu' diyor. En varlıklı adam sensin. O zaman sen de girsene o kuyruğa. Söyleyecek lafları yok. Diğer partileri karalamakla oy alacaklarını düşünüyorlar. Onların tuzağına düşmeyeceğiz. Bizim derdimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin üreterek güçlenmesidir. İyi yönetim olsun, saydam, hesap verebilir yönetim olsun. Onların derdi başka" diye konuştu.

'VATANDAŞ BEDAVA VERMİŞ, SEN TANZİMDE SATTIN'

İktidarın tanzim satış mağazaları açtığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, 'Kaş ve Kınık'ta tüccarlık yapan iki kardeşe teşekkür ediyorum. Halkımızın cebine ve mutfağına göz dikenlere karşı iki TIR ürünü tanzim noktalarına bedelsiz verdi' yönündeki tweet'i olduğunu belirterek, gönderme yaptı. Kılıçdaroğlu, "Antalyalı bu iki vatandaşıma canı gönülden teşekkür ederim. Onlar vatandaş pahalı almasın diye götürüp iki TIR'ı verdiler. Bunlar da o ürünleri götürüp para ile sattılar. Bedava aldıklarını parayla sattılar. Vatandaş sana bedava vermiş, sen götürdün tanzimde parayla sattın. Bu para nereye gitti?" dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARINI UYARDI

CHP'li belediyelerin her şeyin hesabını verdiğini dile getiren Kemal Kılıçdardoğlu, belediye başkanlarına seslendi. Kılıçdaroğlu, "Her kuruşun hesabını halka vereceksiniz. Bütün belde halkını, hangi partiden olursa olsun, hepsini kucaklayacaksınız. Herkese eşit hizmet götüreceksiniz. Sadece yoksulların olduğu yerlere pozitif ayrımcılık yapacaksınız" uyarılarında bulundu.

'İŞSİZLİK BAŞINI ALMIŞ GİDİYOR'

İşsizliğin başını alıp gittiğini savunan Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da 1500 kişinin alınacağı geçici işe 40 bin kişinin başvurduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bizim belediyelerimizin olduğu yerde, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Antalya nereden yönetilmeli, saraydan mı Antalya'dan mı yönetilmeli? Siz seçiyorsunuz. Antalya, Antalya'dan yönetilmelidir" diye konuştu.

TÜREL'İ ELEŞTİRDİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e de eleştirilerde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sizin belediye başkanınız var, görevinin sonuna geliyor, görevi bırakacak. Pek çok belediye başkanına 'İstifa et' dediler. Kimi ağlayarak ayrıldı, kimi sesini çıkarmadan ayrıldı. Türel de diyor ki 'Genel Başkanım eğer ima ederse bir saniye bile düşünmeden derhal istifa ederim'. Sen Antalyalılara sordun mu istifa kararını? Kim seni seçti; Antalyalılar. Onu kabul etmiyor. 'Beni buraya Erdoğan getirdi, ben Erdoğan'a karşı sorumluyum' diyor. Geri alması gayet doğaldır, çünkü demokrasi kültürü yok. Bir kişi başarısızsa ona dersini halk verir. Yetkiyi halktan alıyor ve sözünü tutmuyorsa, halk onu iktidardan indirecek."

Edirne'de Cumhur İttifakı adayı Uymaz, projelerini tanıttı

EDİRNE'de Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı AK Partili Koray Uymaz, "Edirne'de nereye gitsem teveccüh ile karşılanıyoruz. Bu beraberliği bu kucaklaşmayı, Edirne'de olacak bir değişimle sizlere getireceğimizi beraberce sağlayacağımızı görüyorum" dedi.

Edirne Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı AK Partili Koray Uymaz, AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe, MHP İl Başkanı Süleyman Ferhatoğlu, belediye meclis ve il genel meclis üyeleri adaylarının da katıldığı toplantıda, kente yapacağı projeleri tanıttı. Edirne'de Cumhur İttifakı adayı olarak sorumluluğum iki kat arttığını söyleyen Koray Uymaz, "Edirne'de nereye gitsem teveccüh ile karşılanıyoruz. Bu beraberliği bu kucaklaşmayı, Edirne'de olacak bir değişimle sizlere getireceğimizi beraberce sağlayacağımızı görüyorum ben. Edirne her kesimiyle hizmete ihtiyaca var. Bakın Yıldırım Mahallesi'ne gidiyorsunuz sorun aynı. Kocasinan Mahallesi'ne gidiyorsunuz sorun aynı. Fatih Mahallesi'ne gidiyorsunuz aynı. Şükrüpaşa Mahallesi aynı sorunlarla karşılaşıyor. Karaağaç, Kirişhane aynı sorunlar. Edirne'de nereye gitsek sorunlar aynı, bazı yerlerde daha büyük, bazı yerlerde daha küçük. Edirne'de en belirgin olarak göze çarpan alt yapı sorunu var. Biz bu sorunların hepsini çözeceğiz "dedi.

Edirne'nin alt yapısını çözüp yeni belediye binası, pazaryeri, otopark gibi kentin önde gelen sorunlarını çözeceğini anlatan Uymaz, konuşmasına Edirne'ye yapacağı hizmetleri slayt gösterisi eşliğinde katılanlara anlattı. Uymaz, belediye başkanı olduğunda yapacağı hizmetleri bastırdığı kitapçıkta şöyle sıraladı:

'Edirne alt yapı sorunu çözülecek. Herkes çeşmesinden akan suyu içecek. Yeni belediye binası yapacağız. Edirne Belediye binasını, 'Atatürk Zübeyde Hanım Kültür Merkezi' yapacağız. Cumartesi Pazarı ve otopark. Çocuk Trafik Eğitim Parkı. Edirne Bahçesi. Mahalle muhtarlık binaları. Pazartesi Pazarı. Yaşlı Yaşam Merkezi. Edirne Otobüs Terminali."

Yılın ilk çağlası, Işıklı’dan

MERSİN’in Silifke ilçesine bağlı Işıklı mahallesinde yılın ilk çağla hasadı yapıldı. Havaların ısınmasıyla baharı erken yaşayan Mersin'in Silifke ilçesinde yılın ilk çağla hasadı yapıldı.

Önceki yıllara göre satışı 25 gün erken başlayan çağla, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği Başkanı ve üretici Zafer Can, çağlayı vatandaşların kilo yerine tadımlık olarak gramla satın aldığını, özellikle hamile ve çocukların yoğun talepte bulunduğunu söyledi. Doğal şartlarda, Türkiye’de ilk defa Işıklı’da badem hasadının yapıldığını belirten ve bundan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Başkan Can, "Burada topladığımız bademlerimizi yarım kiloluk paketlerde 50 Tl’den satışa sunuyoruz ilk etapta. Önümüzdeki günlerde de pazarı kurulacak.5-6 yıl öncesine kadar 3 bin olan çağla badem ağaçlarımız 300 bine ulaştı. Burada en güzel şey, gübre ve ilaç istemeden tamamen doğal ve organik şekilde yetişmesi ve meyve vermesi. Ayrıca her yıl mahallemizde düzenlenen Işıklı Çağla Festivali ile de köylülerimiz hem ticaret yapıyor hem de çevre ilden ve ilçelerden gelen konuklarımızla kaynaşıyorlar. Çağla hem gelir kaynağımız hem de köyümüzün tanıtım aracı" dedi.

