DHA YURT BÜLTENİ -13

Bursa'da tanzim satış noktaları vatandaşlardan büyük ilgi görüyor



Serkan AKKUŞ/BURSA() - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa mitinginde tanzim satışların Bursa’da da başlayacağını açıkladığı saatlerde aslında üç noktada tanzim satışlarını başlatmış olan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin uygulaması ikinci gününde de vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Özellikle son dönemde sebze meyve fiyatları üzerinde yaşanan spekülatif fiyat artışları karşısında vatandaşların mağdur olmaması amacıyla hükumet politikası olarak gündeme gelen tanzim satış uygulaması Bursa’da ilk etapta üç noktada başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım A.Ş.’nin koordinasyonunda ‘Üreticiden tüketiciye doğrudan satış’ sloganıyla Mihraplı Parkı doğu girişi, Arabayatağı Metro İstasyonu ve Emek Polis Karakolu yanındaki alanda kurulan stantlarda yapılan tanzim satışlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

AİLE EKONOMİSİNE DESTEK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da uygulamanın ikinci gününde beraberindeki Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İsmail Yılmaz ve TARIM A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül ile birlikte Mihraplı’daki tanzim satış noktasını ziyaret etti. Burada standın arkasına geçip, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Başkan Aktaş, gösterilen yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Tanzim satış uygulamasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bursa ziyaretinin aynı güne denk gelmesinin de güzel bir tesadüf olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Cumhurbaşkanımız da dün mitingde açıklamıştı. Tamamen Maliye Bakanlığı’mızın kontrolünde bu uygulamayı başlattık. Şuanda satışlarımız üç noktada devam ediyor ama bunu kısa zamanda 10 noktaya çıkaracağız. Halen 6 çeşit ürün var ve ürün çeşitliliğini de artıracağız. Sadece temel ürünlerin satışı yapılacak. Olayın ticari bir boyuta taşınmaması için bir kişiye en fazla 3’er kilo sınırlaması getirdik. Amacımız halkımızın kendi ihtiyacını buradan temin etmesi. Bu uygulamada amacımız, sıkıntılı dönemlerde halkımızın aile ekonomisine destek sağlamak. Şunun altını çizmek istiyorum, bu bir kıtlıktan ziyade spekülatif fiyat artışlarının bir nebze de olsa tolere etmek için başlatılmış bir uygulama” diye konuştu.

Bursa’nın farklı noktalarından alışveriş yapabilmek için Mihraplı’ya geldiklerini belirten vatandaşlar da hem uygulama için Başkan Aktaş’a teşekkür etti hem de kendi mahallelerine de tanzim satış noktası kurulmasını istedi. Alışveriş yapan vatandaşların ürünlerini çantalarına yerleştirmelerine de yardımcı olan Başkan Aktaş, tüm taleplerin değerlendirileceğini ve en uygun olan 7 bölgeye daha tanzim satış noktası kurulacağını kaydetti. Ürünlerin tarım kredi kooperatiflerinden temin edildiği tanzim satışlarda Türkiye genelinde uygulanan fiyatlardan satış yapıyor. Buna göre vatandaşlar domatesi 3, soğanı 2.00, patatesi 2, patlıcanı 4.50, biberi 6 ve salatalığı da 4 TL’den alabiliyor.



Görüntü Dökümü

--------------------------

-Satış noktasında görüntüler

-Başkan Aktaş'ın acıklamamaları

-Detaylar

Haber-Kamera:Serkan AKKUŞ/BURSA()

==============

Bakan Pakdemirli: Yatırımcının peşindeyiz, yatırımcı arıyoruz

AYDIN'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 'IPARD II' Destekleme Programı 5. çağrı ilanını duyurdu. TKDK ile 250 milyon Euro hibe desteği sağlanacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Biz kısacası yatırımcının peşindeyiz, yatırımcıyı arıyoruz" dedi.

TKDK IPARD II 5. Çağrı Tanıtım Toplantısı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Konferans Salonu'nda tapıldı. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rısa Posacı ve Bekir Kuvvet Erim, TKDK Başkanı Hakan Kalender, AB Türkiye Delegasyonu Ticaret ve AB Politikalar Bölüm Başkanı Bartosz Przywara, TKDK'dan destek alan 47 ilden katılımcı, siyasiler ve daire müdürleri katıldı. Konuşma yapan AK Parti Aydın Milletvekili ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, kendilerini kırmayarak Aydın'a gelen Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti.

"KIRSALA YATIRIM YAPANIN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ"

Salondakilere seslenen Bakan Pakdemirli, "İPARD II kapsamında 5. başvuru çağrısıyla önemli bir yatırım hibeyi yatırımcılarımıza sunuyoruz. Toplam 250 milyon Euro, yani 1.5 milyon TL'lik yatırım paketini üreticimize ve yatırımcımıza sunuyoruz. Kırsala yatırım yapanın her zaman yanında olacağız. Bu desteklemede 1'nci grupta hayvancılık, 2'nci grup ise işleme ve pazarlama yatırımları olacak. Hibe oranları gerçek ve tüzel kişilerde yüzde 40, kooperatif ve tüzel kişilikte olanlara da ise yüzde 50 hibe vereceğiz. Birliğe ve beraberliğe daha fazla destek veriyoruz. Kooperatiflerde ise vereceğimiz hibe oranı yüzde 60 olacaktır. 250 milyon Euro'nun 170 milyon Euro'su yani 1 milyon TL'yi, hayvancılık yatırımlarını desteklenmesi için kullanacağız. Hayvancılık yatırımlarında başvuru tarihi 8 Nisan ile 17 Mayıs arasında olacak. Projelerini hazırlayıp sunmak için üreticilerimize de 3 ay süre veriyoruz. İkinci konumda ise işleme ve pazarlama yatırımlarına destek sağlıyoruz. Et ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kesimhane ile süt toplama merkezleri, meyve sebzede soğuk hava deposu ile su ürünleri işleme ve pazarlama yatırımlarına da destek vereceğiz. Biz kısacası yatırımcının peşindeyiz, yatırımcıyı arıyoruz" dedi.

"HEYBEMİZ BOŞ GELMEDİK"

Aydın'a her zaman heybesinin dolu geldiğine değinen Pakdemirli, "Bu çağrıyı Aydın'dan yapmamızın büyük bir önemi var. Çünkü Aydın, ürün potansiyeli yüksek geniş bir coğrafya olup, tarımsal üretiminizin en önemli merkezlerinden biridir. Bir meyvecilik ve sebzecilik üstüdür. Dağlarından yağ, ovalarından bal akar. Aydın'dan yaptığımız bu çağrı, ülkemizin feyzi ve bereketi olacak. Aydın'a heybemiz boş gelmedik demiştik. Bunları şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çiftçimize kalan destek ödemelerini şubat ve mart ayı içerisinde ödemeyi planlıyoruz. Ayrıca kurban bayramı vadeli, faizsiz; yem ve motorin kredisi verilecek. Orman Genel Müdürlüğümüzde ülkemiz ve Aydın için çalışmaya devam ediyor. Orman arazilerini incir fidanı dikimi için açtık. Bozuk ve açıkta kalan orman arazilerinde vatandaşlarımızın meyvesinden faydalanması maksadıyla incir fidanı dikeceğiz. İlk olarak Germencik ilçesi Dağyeni Mahallesi'nde 20 dekar arazide de bu uygulamayı başlatıyoruz. İlk etapta 5 bin 400 dekar bozuk orman alanda 100 bin incir fidanı dikip, vatandaşlarımıza eşit miktarda dağıtacağız. Kuşadası ve Söke'nin içme suyunu karşılayacak Sarıçay Göleti ve Söke Çayı gibi birçok projenin de ihalesini yaparak, 2019 yılında başlanacağının müjdesini veriyorum. Mustafa Savaş'ın isteği doğrultusunda Aydın'a bir de yem fabrikası kurma çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından TKDK desteği ile işletme kuran 4 işletmeciye plaket verildi. Ardından TKDK IPARD II 5. Çağrı Tanıtım Toplantısının açılışını Bakan Pakdemirli ve protokoldekiler hep birlikte yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuşması

- Salondan görüntü

- Karşılama ve açılış görüntüleri

haber- Kamere: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

============

TIR'dan yuvarlanan tomruğun altında kalarak öldü

SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki odun deposunda TIR dorsesine yükleme yapan sürücü Mustafa Soyalp (40), yuvarlanan tomruğun üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan Sakarya Orman İşletme Deposu'nda bugün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Bursa'dan Sakarya'ya 16 AAE 049 plakalı TIR'la tomruk satın almaya gelen Mustafa Soyalp, aracı yükleme alanına yanaştırdı. Depo çalışanları ormanlık alandaki tomrukları araca yükledikleri sırada Soyalp, odunları istiflemek için dorseye çıktı. Mustafa Soyalp, halatla yerleştirme işlemini yaparken, tomruklardan biri dorsenin üzerinden yuvarlandı. Dengesini kaybedip yola düşen Soyalp, TIR'dan üzerine düşen tomruğun altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil ve Hendek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde yatan Mustafa Soyalp'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Soyalp'in cenazesi, jandarma ve savcının incelemesi sonrasında Hendek Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Tomruk yüklü TIR

-Cesetin yerde görüntüsü

-Jandarma inceemesi

Kadir KAZIN/HENDEK (Sakarya), ()

==================

Fuhuştan gözaltına alınan 2 kişide HIV virüsü tespit edildi

KARAMAN'da apart daireye yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişinin HIV virüsü taşıdıkları belirlendi. Operayonun ardından 3 apart daire mühürlendi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 4 gün önce eşcinsel oldukları ileri sürülen Murat Ç. (24) ve aynı yaştaki Mehmet Ç.'nin sosyal medya üzerinden müşteri bularak para karşılığı ilişkiye girdiğini tespit etti. Murat Ç. ve Mehmet Ç.'yi takibe alan polis, şüphelilerin kaldığı Tabduk Emre Mahallesi'nde bulunan kiralık apart daireye baskın düzenledi. Murat Ç. ve Mehmet Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında para karşılığında ilişkiye girdiklerini kabul ettikleri öğrenilen şüphelilerden Mehmet Ç.'nin, "Gaziantep'te üniversite okuyorum. Karaman'a geldim. Aparttaki diğer sakinlere polis olduğumuzu söyledik" dediği belirtildi.

HIV VİRÜSÜ TAŞIDIKLARI BELİRLENDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrollerinde HIV virüsü taşıdıkları belirlendi. Polis ekipleri, Karaman Valiliği’nde oluşturulan Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele komisyonu 10786 sayılı fuhuş ve fuhuş yüzünden bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele tüzüğünün 95 ve 100'üncü maddesi gereği ilk tespitte 90 gün süre ile 3 apart daireyi mühürledi.

Görüntü dökümü:

-------------------------------------

-HIV’li şüphelilerin arşiv görüntüsü

-detaylar

Haber-Kamera:Muammer ŞEN/KARAMAN,))

===================================================

Bornova'da heyelan nedeniyle 12 ev boşaltıldı (2)

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ DE BÖLGEDE

İzmir'in Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi Ardıç Sokak'ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan evler boşaltılırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de harekete geçti. AKS 110 arama ve kurtarma araçları olası yangın ve kurtarma faaliyetleri için bölgeye sevk edildi. Bir evin tamamen çöktüğü, 9 evin ise kısmen zarar gördüğü belirtilirken, heyelan tehlikesi altında bulunan 12 evin daha boşaltılacağı bildirildi. AKS 110 ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak vatandaşların boşaltılan evlerden güvenli bir şekilde kıymeti eşyalarını çıkarmalarına yardım etti. İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde hasar gören binaların branşmanlarını iptal etti. Geçici şebeke oluşturularak boşaltılmayan evlerin su alması sağlandı. Ayrıca büyük ve küçükbaş hayvanların su içmesini sağlamak için bölgeye tanker de gönderildi.

Aşevi tarafından yapılan pide ve ayranlar vatandaşlara ulaştırılırken, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve İZSU Genel Müdürlüğü Dereler Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gitti. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, toprak kaymasının yaşandığı bölgenin dere sınırı dışında olduğunu belirtirken, Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri ise heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolun yerine alternatif olarak 2 bin 300 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde yol yapımına başlandığını, yolu açmak için zemin düzenleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, toprak kayması nedeniyle yaralanma ve can kaybının olmadığını da bildirdi.

İZMİR, ()

===============

Kaldırımda yürürken pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı

Osmaniye'de kaldırımda yürürken aniden karşısına çıkan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Mehmet Korkmaz, yaralandı.

Esenevler mahallesi istasyon caddesi üzerinde yürüyen Sosyal Güvenlik Kurumu İl eski Müdürü Mehmet Korkmaz (62) pitbull cinsi köpek tarafından yaralandı. Görenlerin yardımına koştuğu Korkmaz'ı pitbull'un dişleri arasından çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı. Olay sonrası kolunda, bacağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde ısırık yarası bulunan Korkmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Korkmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Kalabalıktan görüntü

- Yaralı vatandaşın yerde otururken görüntüsü

- Vatandaşların yardım etmesi

SÜRE: 32" BOYUT: 60 MB

Haber:İbrahim EMÜL-Kamera:OSMANİYE,()

=========================

Peribacalarında 15 yapı daha yıkılıyor (3)

'İMAR BARIŞI İÇİN 36 BİN LİRA ÖDEDİM'

Nevşehir'de peribacalarının bulunduğu bölgede yıkım kararı verilen 15 yapı arasında bulunan Göreme beldesi Esentepe mevkiindeki iş yerinin yıkım kararına, iş yeri sahibi Osman Kabalca tepki gösterdi. Yıkıma gele İl Özel İdaresi ekiplerini engellemeye çalışan Kabalcı, hediyelik eşya işi yaptığı işletmesini 1994 yılında yaptığını, bu zamana kadar da vergisini düzenli olarak ödediğini ifade etti. Kabalcı, "Ben burada 1994 yılından beri turizme hizmet ediyorum. Bina yapmadım, apartman dikmedim. İmar barışından dolayı 36 bin lira verdim. Bu parayı benden neden aldılar? Bize yazık değil mi?" diye konuştu.

'TEBLİGAT GÖNDERİLMESİ GEREKİRDİ'

Hediyelik eşya dükkanında çalışan Serkan Kayaalp ise, "Bir hafta 10 gün önceden yıkım için tebligat gönderilmesi gerekirdi. Biz de dükkan içinde bulunan malımızı çıkarırdık. Ben böyle bir yıkım görmedim ve bunu kınıyorum. Biz buraya maaşla çalışmaya geliyorduk. Bize yazık değil mi? '1 saat içinde yıkılacak' deniyor. Ben 1 saat içinde bu kadar malı nereye götüreceğim? Bu turizm camiasına vurulmuş bir baltadır" ifadelerini kullandı.

Çevre esnafı da Kabalcı'nın bulunduğu işletmeye gelerek, yıkım kararına itiraz etti. Kabalcı'ya ait iş yeri henüz yıkılmazken, görüşmeler sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

NEVŞEHİR ()

===========================