DHA YURT BÜLTENİ -13

=================

Marketten sigara hırsızlığı kamerada

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir marketin kepenginin kilidini kırarak işyerine giren ve 507 paket sigara çalan 31 yaşındaki O.U., çevredeki bir güvenlik kamerasının görüntülerinden kimliği belirlenerek yakalandı. O.U., işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen pazartesi günü saat 05.00 sıralarında, Kemeraltı Mahallesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası karşısındaki markette meydana geldi. Mustafa Ruşen Ayhan'a ait marketin kepenginin kilidini kırarak içeri giren bir hırsız, elindeki çuvala raflardaki sigaraları doldurarak 1 dakikada işini bitirdi. İşyerinden çıkan hırsız, kepengi kapatıp yürüyerek sırtındaki sigara dolu çuvalla kaçtı.

Dükkanı açmaya geldiğinde hırsızlığı fark eden işyeri sahibi Ayhan, polisi arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi incelemesi yaparak delil aradı. Polis, marketi gören, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasının dış cephesindeki güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Şüphelinin, hırsızlıktan sabıkalı O.U. olduğu tespit edildi. Şüpheli hırsızlıktan bir gün sonra, hırsızlık yaptığı işyerine 50 metre mesafedeki çocuk parkında oturup, bir başka marketi gözlerken yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlığı kabul edip çaldığı sigaraları sakladığı boş arazideki yeri gösteren O.U., işlemleri tamamlanınca bugün adliyeye sevk edildi. Çaldığı 507 paket çeşitli markalardaki sigara ise market sahibi Mustafa Ruşen Ayhan'a teslim edildi.

Poliste 4 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu tespit edilen O.U.'nun, ayrıca şehir merkezinden gerçekleşen 2 hırsızlığın da faili olup olmadığının araştırıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------

- Güvenlik kamera görüntüsü

- Çalınan sigaraların fotoğrafları

(Toplam: 39 saniye-13,6 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

==================

Bingöl'de 'Yaya öncelikli trafik' uygulaması

BİNGÖL'de, 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' uygulaması başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, buralarda vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla başlatılan uygulama kapsamında Genç Caddesi Dörtyol Saat Kulesi önünde etkinlik düzenlendi. Uygulamaya, Vali Yardımcısı Taner Bolat, Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Can Altundarak, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Metin Akay, programın 81 ilde eş zamanlı olarak yapıldığını belirterek, "İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 2019 yılı 'Yaya öncelikli trafik' yılı ilan edilmiştir. Bugün ülke genelinde yaya öncelikli trafik düzeni bilincini kazandırma etkinliği yapılacaktır. İlimizde 2018 yılında 461 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalara 151 yayanın karıştığı belirlenmiştir. İlimiz şehir merkezinde meydana gelen ölümlü- yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 32'si, yayaların karıştığı kazalar olarak belirlenmiştir. Karayolları trafik kanununun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle sürücüler, yaya geçitlerine giriş yaparken yavaşlamak, varsa veya geçmek üzere olan yayalara geçiş üstünlüğü vermek zorundadır. Yayalara öncelik verilmemesi durumunda sürücülerin kusurlu olacağı, unutulmamalıdır" dedi.

Vali Yardımcısı Taner Bolat ise, başlatılan uygulamanın önemli bir uygulama olduğunu ifade ederek, "Yayalarımızın can güvenliği açısından önemli bir uygulamadır. İnşallah sürücülerimiz de buna dikkat edip, gerekli hassasiyeti gösterirse, kazaların büyük oranda önüne geçileceğini düşünüyoruz. İnşallah ilimiz ve ülkemiz adına hayırlı olur" diye konuştu.

Uygulama kapsamında Genç Caddesi'ndeki yaya geçidinde, polis ve jandarma trafik ekiplerince yaya ve sürücülere bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Genç caddesinden görüntüler

- Polis ve jandarma trafik ekipleriniin vatandaşları bilgilendirmesi

- Yaya geçidinden geçen yayalar ve araçların öncelik tanıması

- Emniyet Müdürü Metin Akay'ın konuşması

- Vali Yardımcısı Taner Bolat'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 470 MB

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,()

===================

Trafikte 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın'

İçişleri Bakanlığı'nın 2918 sayılı kanunda kavşak giriş ve çıkışlar, yaya ve okul geçitlerinde önceliği yayaya veren kanun değişikliğinin lansmanı Antalya'da 81 ille eş zamanlı İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin katılımıyla yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle ilgili olarak 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' isimli kampanyanın lansmanı Antalya'da Atatürk Caddesi'nde gerçekleşti. Yasa değişikliğiyle, 'Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarıyla yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır' hükmü getirildi.

2019 YAYA YILI

Atatürk Caddesi'nde yapılan lansmana İçişleri Bakan Yarımcısı Muhterem İnce, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri katıldı. Ankara'dan Antalya'ya 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' diyerek geldiğini belirten Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, trafikte yaya önceliğinin Ekim 2018'de yasallaşmasından sonra ilk defa bir lansmanla bunu kamuoyuyla paylaştıklarını, 2019 yılını da İçişleri Bakanlığı olarak 'Yaya Yılı' ilan ettiklerini söyledi.

YAYA ÖNCELİĞİ KANUNLAŞTI

Muhterem İnce, tüm Türkiye'de saat 12.00-13.30 arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Ankara'da olmak üzere 81 ilde toplam 20 bin yaya kavşağı ve 200 bin görevliyle vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için yaya geçitlerinde lansman yapıldığını kaydetti. İnce, "Yaya önceliği bizim aslında daha önce nezaketen uyguladığımız ama bugün itibariyle kanunlaştırdığımız bir uygulama olacak" dedi.

ÖNCELİK HAYATIN ÖNCELİK YAYANIN

Trafik güvenliğinin en fazla önem verdikleri alanlardan olduğuna dikkat çeken İnce, trafik kazalarını ve ölüm oranlarını en aza indirmek için çok sayıda kampanya düzenlediklerini belirtti. 'Kırmızı düdük', 'Bu yolda hep birlikteyiz', 'Maket araçlar' gibi kampanyaların bunlardan bazıları olduğunu anlatan İnce, "6 Şubat itibariyle de 'Yaya Önceliği' kampanyamızla halkımızı bu konuda bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak istiyoruz. Tüm çocuklarımızla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' diyoruz" dedi.

'ARTIK ÜSTÜNLÜK YAYANIN'

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle ilgili bilgi veren Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise şunları dedi:

"Değişikliğin özü, trafik lambası olmayan kavşaklarda, okul geçişlerinde, yatay ve dikey yaya geçiş levhası olan yerlerde artık üstünlük yayanın. Sürücülerimiz yaya yolundan geçen bir yaya varsa ona izin verecek veya geçme niyetinde olan biri varsa bekleyecek, yaya geçişini tamamladıktan sonra araç devam edecek. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığımız 2019 yılını 'Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın' sloganıyla yaya öncelikli trafik yılı ilan etti."

TRAFİK GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ

Antalya'nın huzur ve güvenin şehri olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu, "Trafik güvenliğine şehirde çok önem veriyoruz. Daha önce Antalya'da 'Ölümle Tokalaşma' kampanyası başlattık ve Türkiye genelinde çok ilgi gördü. İnşallah bu kampanyayla beraber trafikte bir farkındalık oluşturarak özellikle yaya geçitlerinde yaya üstünlüğünü bütün sürücülerimize kabul ettirebiliriz ve daha az ölümlerin olduğu, daha güvenli bir trafik sistemi oluştururuz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

- Katılımcılar detay

- Bakan Yardımcısı Muhterem İnce

- Vali Münir Karaloğlu

- Uygulama detay

- Bakan yardımcısı konuşma

- Vali konuşma

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-

====================

Taksiyi gasbeden kadın Osmangazi Köprüsü gişelerinde yakalandı (2)

UYUŞTURUCU KULLANMAK VE TİCARETİNİ YAPMAKTAN SABIKALI

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde müşteri olarak bindiği taksiyi gasbeden Sebahat D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından kaydı bulunan Sebahat D. emniyetteki ifadesinde, gizli bir iş için İstanbul'a gitmek amacıyla taksiye bindiğini söyledi. Kendisini götürmek istememesi üzerine aracın anahtarını alıp şoförün boğazına dayadığını öne süren Sebahat D., taksiyi gasbedip kaçtığını belirtti.

BURSA,()