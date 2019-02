DHA YURT BÜLTENİ -13

EVİNDE DÜŞEN FATMA GİRİK, HASTANEYE KALDIRILDI (EK)

1)TABURCU EDİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde dengesini kaybedip düşen oyuncu Fatma Girik, kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Girik, ambulans ile Torba Mahallesi'ndeki evine götürüldü.

BODRUM-

===============================================

2)OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ FENALAŞAN YAŞLI KADININ HAYATINI KURTARDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otobüste fenalaşan yaşlı kadın, toplu taşıma aracıyla devlet hastanesi acil servisine getirilerek tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre; Osmaniye mahallesinde ikamet eden 79 yaşındaki Servet Turan, kızıyla birlikte toplu taşıma aracına bindi. Bir süre sonra oturduğu koltuk üzerinde fenalaşan kadını gören toplu taşıma aracının sürücüsü Ahmet Denlier, otobüsü hastaneye sürdü. Otobüsle Devlet Hastanesi Acil servisine getirilen kadın, tedavi altına alındı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Genel görüntü

-Güvenlik kamera görüntüleri

-Detaylar

Görüntü süresi: 1.42 DK boyut 190 MB

HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, ()

==================================================

3)KANSERE YENİK DÜŞEN YALOVA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yalova'da bir süredir tedavi gördüğü akciğer kanserine yenik düşen Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Dinçer İlhan için Yalova Belediyesi önünde bir tören düzenlendi. İlhan’ın cenazesi, görev yaptığı belediye binası önünden son yolculuğuna uğurlandı.

58 yaşında hayata gözlerini yuman Dinçer İlhan için Yalova Belediyesi hizmet binası önünde bir tören düzenlendi. Törene eski bakanlardan Gürcan Dağdaş, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Eski Yalova Belediye Başkanı Barbaros Binicioğlu, belediye personeli ve yakınları katıldı. Dostunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyleyen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, “Dinçer İlhan Yalova’ya çok ciddi hizmetlerde ve katkılarda bulundu. Bu kentin her yerinde ve her karışında emeği var. Sadece Başkan yardımcımı kaybetmenin üzüntüsü içerisinde değilim bir dostumu da bugün ebediyete uğurlamanın hüznünü yaşıyorum. Cenazede hoca nasıl bilirdiniz diye sorar ve biz de iyi bilirdik deriz ama sevgili Dinçer adam gibi adamdı. Kendisinin geride bir iz ve hoş bir sada bıraktığını görüyorum. Şuradaki kalabalığa baktığımda ne kadar çok seveni olduğunu daha net görüyorum. Allah onun mekanını cennet eylesin. Yalova’mızın da başı sağ olsunö dedi.

Eski Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş ise konuşmasında, “Ben 50 yıllık bir arkadaşımı, kardeşimi kaybettim. Dinçer tanıdığım en iyi insandı. O hiçbir zaman Yalova’ya ve yaşadığı kentin insanlarına hizmet etmekten kendini geri tutmadı. Adam gibi yaşadı ve adam gibi de bir isim bıraktı. Yalova onu unutmaz. Biz de Yalova’yı Dinçer’imize gösterdiği sevgi ve saygıdan dolayı unutmayız. Mekanı cennet olsunö şeklinde konuştu.

Dinçer İlhan’ın eşi Nermin Dinçer ve kızları Lara ve Çağla Dinçer ise tören boyunca tabutun başından bir an olsun ayrılmadılar. Konuşmaların ardından İlhan’ın cenazesi, Yalova Merkez Camii’ne uğurlandı. İlhan’ın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Yalova Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Belediye önü tören

-Başkan Vefa Salman'ın konuşması

-Camideki cenaze namazı

Görüntünün Süre:1.45 dk Boyut:196 mb

Haber- Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,

=================================================

4)ŞANLIURFA’DA DİYALİZ HASTALARINA MÜZİKLİ TERAPİ

ŞANLIURFA Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz ünitesindeki tedavi gören diyaliz hastaları ile çocuk cerrahi servisinde yatarak tedavi gören hastalara moral amaçlı ney ve kanun eşliğinde müzik faslı dinletisi sunuldu.

Şanlıurfa’da hayatta geçirilen 'Bizim için Değerlisiniz' projesi kapsamında Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz ünitesindeki Diyaliz hastaları ve Çocuk Cerrahi Servisinde kaldıkları için fiziksel ve psikolojik travmalar yaşayan hastalara yönelik müzik dinletisi düzenlendi. Diyaliz ünitesinde yatan hastalara önce Ney ve Kanun eşliğinde fasıl dinletisi yapıldı. Ardından hastalar tek tek ziyaret edilerek, çeşitli hediyeler takdim edildi. Çocuk Cerrahi Servisinde yatan hastalar için palyaçolar eşliğinde çeşitli etkinlik düzenlenip çocuklara pasta ikramı yapıldı. Hastane Başhekim Yrd. Uzm.Dr. Gülben Saraçoğlu, kronik böbrek yetmezliği olan, hayatlarını idame ettirebilmek için hafta birkaç kez diyaliz makinesine bağımlı olan hastaların bu süreçte fiziksel ve psikolojik olarak birçok travmaya maruz kaldığını söyledi. Saraçoğlu, “Hastalarımızı bir nebze de olsa neşelendirebilmek ve beraberce hoşça vakit geçirebilmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Hastalarımız son derece mutlu oldu. Biz burada büyük bir aileyiz. Hastalarımızda bu ailenin bir parçasıdır. Onların sağlığı ve morali bizler için çok önemli. Amacımız buradan sağlıklı ve gülen yüzlerle hastalarımızı uğurlamaktır. Devletimiz ve Sağlık Bakanlığımız, sağlık yatırımlarına ve sağlık hizmetlerine gereken önemi vermektedir. Biz tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte bütün samimiyetimizle hastalarımızın daima yanındayız. Hastalarımızın sağlığı emin ellerdeö dedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Diyaliz ünitesinde Ney ve Kanun eşliğinde gerçekleşen fasıl dinletisi

- Diyaliz makinesi bağlı hastalar

- Hastaları ziyaret eden hastane yöneticileri

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 951MB

==================================================

5)BAĞ EVİNDE KENDİNİ ASARAK YAŞAMINA SON VERDİ

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Mustafa Çiçek (92) bağ evinde kendisini urganla asarak yaşamına son verdi. Olay, öğle saatlerinde ilçe merkezi Yalnızbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İlçedeki TOKİ konutlarında yaşayan çiftçi Mustafa Çiçek, sabah saatlerinde tarlaya gideceğini belirterek evden ayrıldı. Öğle saatlerine kadar geri dönmeyince birlikte yaşadığı oğlu İsmail Çiçek, babasını aramaya çıktı. Çiçek, kendilerine ait Yalnızbağlar Mahallesi'nde bulunan bağ evini kontrol etti. Eve girdiğinde babasını urganla tavana asılı halde bulan İsmail Çiçek, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mustafa Çiçek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan savcılık incelemenin ardından Çiçek'in cenazesi Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çiçek'in cenazesinin otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

-Cenazenin çıkarılıp götürülüşü

-Ölen yaşlının fotosu

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), ()

(238 mb)

=================================================

6)EKSİ 30'DA SÜPHAN DAĞI'NA TIRMANDILAR

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu Antrenörlerinden Adem Gül yönetimindeki dağcılar hava sıcaklığının sıfırın altında 30 derece soğukta Süphan Dağına kış tırmanışı gerçekleştirdi.

Van Gölü`nün kuzeyinde, Van, Bitlis, Ağrı ve Muş'a sınırı olan Süphan Dağı'na 1 Şubat günü Bitlis`in Adilcevaz ilçesinden arabalarla hareket eden dağcılar, deniz seviyesinden 2 bin 550 metre yüksekliğe kamp kurdu. Volkanik bir dağ olan ve karla kaplı bulunan Süphan'a At Yaylasından saat 05.00`te tırmanışa geçen 7'si kadın 30 dağcı, Adem Gül yönetiminde, 4 bin 58 merte yükseklikteki Süphan Dağı'nın zirvesine çıktı. Yaklaşık 10 saat süren zorlu bir tırmanışla zirve yapan dağcılar, zirvede Van Gölünü izleme olanağı buldular. Dağcılar, çektirdikleri fotoğrafın ardından saat 19 30 da kamp alanına döndüler, geceyi kamp alanında geçiren dağcılar ikinci günün ardından Bitlisin Adilcevaz ilçesine dönüş yaptılar.

Federasyon Antrenörlerinden Adem Gül, Süphan Dağı kış tırmanışını başarıyla tamamladıklarını belirterek, her yıl tanıtım amaçlı bu kış tırmanışını tekrarlayacaklarını söyledi. Gül, "Tırmanışa 30 dağcı ile başladık. Süphan`ın zirvesine 18 dağcı çıktı" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Kamp yeri

-Zirve tırmanışı

Haber-Kamera: Servet ARSLAN / AĞRI, ()

=================================================