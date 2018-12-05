DHA YURT BÜLTENİ -13

YURT BÜLTENİ -13

TEM'de dehşet; Çekiçle öldürdü, kaçarken TIR'ın altında can verdi (Ek görüntülerle)

Adana'nın Pozantı ilçesinde, TIR sürücüleri Behçet B. (26) ve Halil K.(32), 'yol verme' yüzünden kavga etti. Kavgada K'yi başına çekiçle vurarak, öldüren B., sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın altında kalıp, yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, TEM yolu Akçatekir mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre TIR sürücüleri Behçet B. ile Halil K. arasında 'yol verme' yüzünden tartışma çıktı. Sürücüler, yol kenarına çektikleri araçlarından inerken tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Behçet B., kavga sırasında Halil K'yi başına çekiçle vurarak, öldürdü. Olay yerinden kaçmaya çalışan B.'ye, D.K.'nin kontrolünden çıkan 06 VVP 99 plakalı TIR çarptı. B., TIR'ın altında kalarak, yaşamını yitirdi. Yoldan geçen sürücüler, park halindeki TIR'ların yanında 2 kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığını fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Behçet B. ile Halil K'nini cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden genel görüntü

- TIR'lardan görüntü

- Ölen tır şoförlerinin sağlık fotoğrafı

SÜRE: 37" BOYUT:70 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK- Malik GÖDELİNER- Onurcan BULAT-Kamera:Onur Can BULAT/POZANTI,(Adana),()

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Aydın'da 'jeotermal' gerginliği 3'üncü gününde

Aydın'ın Efeler ilçesinde, jeotermal enerji santrali kurulmak üzere satın alınan 31 dönüm arazinin etrafını tel örgüyle çevirmek isteyen firma çalışanlarıyla köylüler arasında başlayan gerginlik 3'üncü günü geride bıraktı.

Efeler'in kırsal mahallesi Kızılcaköy'de, tarım arazileri üzerine jeotermal enerji santrali kurmak isteyen firma yetkilileri, bazı kişilerden satın alınan 31 dönüm arazinin etrafına tel örgü çekilmesi için geçen pazartesi günü öğle saatlerinde görevlileri iş makineleriyle bölgeye gönderdi. Olumsuzluk yaşanmaması için jandarma ekipleri de mahallede önlem aldı. Şirket çalışanları, arazinin etrafını tel örgüyle çevirmek için çalışmaya başlarken, mahalleli de onları engellemeye çalıştı. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu çıkmadan yapılan çalışmanın yasaya aykırı olduğunu öne süren vatandaşlar, şirket yetkilileriyle tartıştı. Jandarma ise bölgede önlem aldı.

BİBER GAZIYLA MÜDAHALE

Firma yetkilileri dün gece arazinin etrafını tel örgüyle çevirdi. Tepkili vatandaşlar bu sabah şirket çalışanlarının tel örgüyü çevirdiğini görünce ortam yine gerildi. Yaklaşık 150 kişilik grup, sloganlar atarak jandarmanın üzerine doğru gelince güvenlik güçleri biber gazı sıktı. Bölgeden ayrılmayan grup, beklemeye başladı. Valiyle görüşmek istediklerini belirten vatandaşlar, gelinceye kadar alandan ayrılmayacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Tepkili vatandaşlar açıklama

- Araziden görüntü

- Jandarmadan görüntü

- Vatandaşın kendi çektiği, biber gazlı müdahale sonrasından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

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İlkel teleferik az daha can alıyordu

Artvin’in Arhavi ilçesinde bölgede varangel olarak bilinen ilkel teleferik hattı kurmaya çalışıldığı sırada çelik telin aniden gerilmesi üzerine tuttuğu demir çubuk çenesine isabet eden Maksut Çorbacı, ağır yaralandı. Çenesine 30 dikiş atılan Çorbacı’nın yaralandığı olay kameralara yansıdı.

Olay, Arhavi ilçesine Yukarı Şahinler Köyü’nde meydana geldi. Bölgede varangel olarak bilinen ilkel teleferik hattı kurmaya çalışıldığı sırada çelik telin aniden gerilmesi üzerine tuttuğu demir çubuk çenesine isabet eden Maksut Çorbacı, ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından kamyonetle Arhavi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çorbacı’nın yüzüne 30 dikiş atıldı.

Olay anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, demir çubuğun çenesine çarpması sonucu Maksut Çorbacı’nın yere düşmesi üzerine teleferik hattı sahibi Hüseyin Dilmen’in yaşadığı panik anları yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay anı görüntüleri

Haber-Kamera: Adem AKATİN ARTVİN-

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Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

Kahramanmaraş'ta, polisin düzenlediği operasyonda tarihi değeri olduğu değerlendirilen 40 parça eser ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacı Mustafa Mahallesi'ndeki V.D.'nin evinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, savcılık kararıyla V.D.'nin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, mühür, heykel ve çeşitli figürlerden oluşan 40 parça eser ele geçirildi.

V.D.'yi gözaltına alan jandarma ele geçirilen eserleri de incelenmek üzere Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Masa üzerindeki tarihi eserler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 199 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Şanlıurfa’da TIR’ın çarpıtığı genç öldü

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı Nurullah Başak (19), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Mardin karayolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurullah Başak’a çarptı. Kazada ağır yaralanan Başak, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Nurullah Başak, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Nurullah Başak’ın cesedi, otopsi için Adlı Tıp Kurumu morguna konuldu.

Polis, kaza sonrası kaçan TIR şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracın gelmesi

- Bahçede bekleyen cenaze yakınları

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 47 MB

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

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Kasiyerin boğazına bıçak dayayıp para çaldı, emniyette 'Pişman değilim' dedi (3)

TUTUKLANDI

Bursa'da, süpermarkette kasiyerin boğazına bıçak dayayıp, kasadan bin 515 lira çaldıktan sonra kaçan ve polis operasyonuyla evinde yakalanan Ömer Ö. (23), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BURSA,()

