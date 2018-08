DHA YURT BÜLTENİ 13

1)SEMANUR, İKİNCİ KATA ÇIKIP İKNA ETMEK İSTEYENLERE 'ÇEKİLİN' DEDİKTEN SONRA ATLADI

KARAMAN'da bir inşaatın 2'nci katın balkonuna çıkan Senanur E.(16), çevredekiler ikna etmek istemesine rağmen, 'Çekilin, hakkınızı helal edin' deyip, kendini aşağı bıraktı. Kum yığının üzerine düşen ve ambulansla hastaneye kaldırılan Senanur E.'nin vücudunda kırıklar oluştuğu belirlendi. Genç kızın atlama anı da çevredekiler tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Olay, Mansur Dede Mahallesi 97 numaralı sokakta bir inşaatta meydana geldi. Giriş kapısı kilitli olan inşaat halindeki binaya tırmanarak penceren giren Senanur E., ikinci katın balkonuna çıkıp, atlamak istedi. Durumu fark edip toplanan çevredekiler Senunar E.'ye atlamaması için ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan Senanur, 'Çekilin, hakkınızı halel edin' deyip kendisini balkondan sarkıttı. Ardından da aşağı bıraktı. Aşağıda biriken kalabalık, genç kızı tutmaya çalıştı; ancak başarılı olamadı. Kum yığını üzerine düşen Senanur E., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Senanur E.'nin vücudunda kırıklar oluştuğu belirlendi. Genç kızın atlama anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Muammer ŞEN/KARAMAN,()

2)NİĞDE’DE İNŞAATTA KALIP ÇÖKTÜ: 1 İŞÇİ AĞIR YARALI

NİĞDE’de 16 katlı bir inşaatın çatısında beton atma sırasında kalıbın çökmesi sonucu 1 işçi ağır yaralandı. Olay, Niğde-Bor yolu üzerinde bir inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisi Murat Polat (23), çatı katında beton atılması sırasında kalıpların çökmesi sonucu göçük altında kaldı Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, kalıp altında sıkışan işçiyi kısa sürede çıkardı. Vücudunda çeşitli kırıklar olan işçi, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,()

3)ZONGULDAK'TA SİLAHLI KAVGANIN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, 15 yaşındaki Sıla Demir'in ölümü, aynı aileden 6 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Dün öğle saatlerine Hamzafıkıhlı Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Sıla Demir, Ziya Demir, Şerife Demir, İmdat Demir, Emrah Demir, Gökhan Demir ve Şenol Demir yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sıla Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, eve pompalı tüfekle ateş açan şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Tanju Demir'in evi terk eden eşi Ç.D.'nin, saldırıda bulundukları aileden olan M.D. ile birlikte yaşadığını öğrenmesinin ardından akrabalarıyla olayı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Tanju Demirci, Şenol Demirci, Sezer Sezai Demirci, İsmail Demirci, Tolga Demirci ile saldırıya uğrayan aileden olan İmdat Demir ve Okan Demir'i gözaltına aldı. Şüphelilerden İmdat Demir, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

4)BOZDAĞ KESTANE ŞEKERİNE ALINAN COĞRAFİ İŞARET BURSA'NIN ÖNÜNÜ KESMİŞ

İZMİR'in tescilli tatlısı unvanına sahip olan Bozdağ kestane şekerine, 18 yıl önce 'mahreç' türü ile coğrafi işaret tescili alan firmanın kurucusu ve sahibi Ender Özcan, böylelikle Ödemiş kestanesini kullanarak herhangi bir bölgenin kestane şekeri üretimi yapmasını engellemiş olduklarını söyledi.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Turkey Home' ditijal tanıtım bülteninde Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi Aysu Altaş'ın makalesinde Türk Patent ve Marka Kurumu'nun verileri incelendiğinde coğrafi işaret almış kestane şekerinin Bursa'ya değil İzmir'in Ödemiş ilçesine ait olan Bozdağ kestane şekeri olduğu görülmektedir" denildi. Bakanlığın özel ekindeki bu makalenin ulusal basında da haber olarak yer alması, Ödemiş'te sevinçle karşılandı. Bozdağ kestane şekerine 16 Ağustos 1999 tarihinde coğrafi işaret almak için ilk başvuruyu yapan bir şekerleme firmasının (Bozdağ İtimat Şekerleme Meşrubat İmalat ve Pazarlama Şirketi) kurucusu ve sahibi Ender Özcan, Ödemiş Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Eriş ile birlikte bu konuda basın açıklaması yaptı. Ödemiş Ticaret Odası'ndaki basın açıklamasında konuşan Ender Özcan, 1994 yılında babası ve bir ortağı ile kurdukları firma ile kestane şekeri üretimine başladıklarını belirtip, "Uzun senelerdir de kestaneyi hammadde olarak işleyip satıyoruz. Bölgemiz kestane açısından dünyada 3. Avrupa'da ise 1. sırada geliyor. Türkiye'de kestanenin yüzde 65'i Ödemiş ve yöresinde yetiştiriliyor. 27 çeşit kestane türünün sadece 3'ünden kestane şekeri yapılıyor. Kestane şekerinin de yaklaşık yüzde 80'i Ödemiş bölgemizden temin ediliyor. Firma olarak, 'Öncelikle değerlerimizi koruma altına almayız' diyerek, 1999 yılında coğrafi işaret tescil belgesi almak için ilk müraacatımızı yaptık. Türk Patent Enstitüsü'nün incelemeleri sonucunda, aynı yıl 25 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanıp, 25 Aralık 2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu belge bize verildi. Bu belge ile kestane şekeri kestanesinin hammadesinin anavatanının, Ödemiş olduğunu tescillemiş olduk. Bu çok önemliydi bizim için. Ödemiş kestanesini kullanarak herhangi bir bölgenin kestane şekeri üretimi yapmasında engellemiş olduk" dedi.

Coğrafi işaret belgesi almanın faydasını ilk olarak 2003 yılında Türkiye, Fransa, Portekiz'in katılımı ile Akdeniz Kestane Toplantısını düzenleyerek gördüklerini belirten Özcan, bunu bir yıl sonra da Fransa'da gerçekleştirilen daha fazla ülkenin katılımıyla yapılan toplantının takip ettiğini kaydetti.

"BOZDAĞ KESTANE ŞEKERİNİN COĞRAFİ İŞARETİ ALMIŞ OLMASI SEVİNDİRİCİ"

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, 2016 yılının Aralık ayında göreve geldiklerinde ellerindeki coğrafi ürünleri değerlendirmeye başladıklarına dikkati çekip, "Bu çalışmalar sırasında kestane şekerinin coğrafi işaret tescilin alınmış olduğunu gördük. Hemen söz konusu firmanın sahibi Ender Bey'i arayıp, kutladım. Coğrafi işaretin korunması, devam ettirilmesiyle ilgili de yanlarında olduğumuzu ve bizden her zaman destek alabileceklerini söyledim. Bölgemiz birçok türde Türkiye'nin en fazla ürün yetiştiren yeridir. Dünyanın en verimli 3'üncü ovası Küçük Menderes Ovası'dır. Patateste de Ticaret Borsası, elinde bulundurduğu coğrafi işarete sahiptir. Bunun yanında bizim de özellikle göreve geldikten sonra yeni coğrafi işaret ve garanti marka başvurularımız var. Bunlar Ödemiş teneke tulumu, Ödemiş tulum loru, çekişte zeytinyağıdır. Şu an yeni çalışmalarımızda Çavuşdağ kuru fasulyesi, Ödemiş kebabı ve Ödemiş pidesi konularındadır. Ayrıca stratejik planımızda her sene 3 coğrafi işaret alma planımız var. Bozdağ kestane şekerinin coğrafi işareti almış olması Ödemiş Ticaret Odası olarak bizi sevindiren bir konudur. Kestane şekeri üretiminde kullanılan kestanelerin çok büyük bir kısmı Ödemiş'te üretilmektedir. Bölgemizde ortalama yıllık 65 bin ton ile 75 bin ton arasında kestane üretilmektedir" diye konuştu.

5)KESTANE ŞEKERİ ÜRETİCİLERİNDEN 'ÖDEMİŞ' CEVABI

KARDELEN Kestane Şekeri Genel Müdürü ve BTSO Gıda Komitesi Başkan Yardımcısı Mümin Akgün, kestane şekerine patent alınması için başvuru yapıldığını belirterek, “BTSO’da Gıda Komite 27. Grup olarak coğrafi işaret için yönetim kurulu kararı alındı başvurusu yapıldıö dedi. Akgün, kısa zamanda patentin alınacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Turkey Home’ dergisinde kestane şekeri patentinin Bursa değil, İzmir Özdemiş’e ait olduğu bilgisi yer aldı. Bunun üzerine Bursalı kestane şekeri üreticileri adına konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Gıda Komitesi Başkan Yardımcısı Mümin Akgün, kestane şekerinin belli bir yere has olmadığını vurguladı. Aynı zamanda kestane işiyle de uğraşan Akgün, “Kestane şekeri ağırlıklı olarak Bursa’da üretiliyor ve buradan Türkiye ve dünyaya yayılıyor. Bursa’dan giden arkadaşlar İzmir Ödemiş ve Nazilli’de imalathane kurdu. Daha önce Zonguldak’ta da yine Bursa’dan giden arkadaşlar imalathane kurmuştu. Bursa’da kestane şekeri ile yaklaşık 40 firma uğraşıyor. Kestane şekeri imalatında kullanılan kestaneler hammadde olarak Bursa, Balıkesir, Yalova, Karamürsel, Ödemiş, Nazilli ve Karadeniz bölgelerinden temin edilmektedir. Geçtiğimiz haftalarda 'Bursa kestane şekeri' olarak BTSO’da Gıda Komite 27. Grup olarak 'coğrafi işaret' için yönetim kurulu kararı alındı, başvurusu yapıldıö dedi.

Ödemiş’te alınan patentin, o bölgeye has 'Bozdağ Kestane Şekeri' şeklinde olduğuna işaret eden Akgün, “Geçtiğimiz yıllarda bizim de Bursa’da bunu almamız gerekiyordu ama biraz geç kalındı. Ancak başvuru yapıldı ve bu kısa zamanda da alınacak. Ama bu demek değil ki kestane şekeri sadece Ödemiş’e ait. Ödemiş’te olan Ödemiş Kestane Şekeri, Bursa’da olan Bursa Kestane Şekeri, Zonguldak’ta olan Zonguldak Kestane Şekeri. O yöreye ait olduğunu gösterir, sonuçta bu Türk tatlısı, Türkiye’nin tatlısı. Türk şekeri, neden olmasın?ö diye konuştu.

Yörelerde bulunan kestane şekerleri arasındaki farklara da değinen Akgün, Ödemiş’teki kestane şekerlerinin, şeker oranının biraz daha düşük olduğunu bunun dışında da fark olmadığını belirtti. Bursa’da kestane şekeri üzerine pazar oluştuğunu da vurgulayan Akgün, “Yaklaşık 300 yıldan beridir yapılan bir ürün bu. Bursa’da Cumalıkızık Kestanesi’nden Fidyekızık Kestanesi’nden eskiden beridir yapılan bir şekerleme, bir tatlı. Eskiden ninelerimiz pekmezle yaparmış, şeker olmadığında. Hala yapılıyor evlerimizde bu. Cumalıkızık’ta Fidyekızık’ta hala yöresel bir tatlımız bizimö ifadelerini kullandı.

Özellikle patent konusunda bir noktayı daha vurgulayan Akgün, “Bursa Kestane Şekeri ile diğer bölgedeki üretim teknolojisi yakın, sonuçta o da kestane şekeri, bu da kestane şekeri. Kestane şekeri demek, bir yere has olan bir şey değildirö açıklamasını yaptı.

Kardelen Kestane Şekeri ile birlikte 10 yıldan beridir Fransa’nın Paris kentindeki fuarlara katıldıklarını belirten Akgün, “Bursa’yı, Türkiye’yi tanıtıyoruz. Duabi’ye, Amerika’ya, Almanya’ya katıldık, hem Bursa hem Türkiye tatlısı diyoruz. Fransızlar da diyorlar ki ‘bu bizim şekerimiz’ biz de diyoruz ki ‘300 yıldan beridir yapıyoruz’. Fransız Kestane Şekeri arasında da fark olarak onların şekeri biraz daha fazla tatlı. Bildiğimiz kestane şekerinin üzerine bir kat daha toz şeker döküyorlar. Bizim geleneksel tatlımız diyorlar. Bizim ürünümüzün şekeri biraz daha düşük. Fransa Cumhurbaşkanına, ünlü tenisçi Maria Sharapova’ya tattırdık, çok beğendiler. Bunun biraz daha şeker oranı düşük, daha hafif ve daha fazla kestane tadının geldiğini söylediler. Biz firma olarak elimizden geldiği kadar kestane şekerini yurtdışında tanıtmaya çalışıyoruzö diye konuştu.

5)ANTALYA SICAK VE NEMLE BOĞUŞUYOR

ANTALYA'da 32 dereceyi bulan sıcaklık, yoğun nem nedeniyle dışarda durmayı zorlaştırıyor. Kentte sokaklar boşalırken, serinlik arayanlar Konyaaltı sahilini doldurdu.

Antalya'da hava sıcaklığı 32 derece, nem oranı yüzde 69 ölçüldü. Yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık ise 38 dereceye ulaştı. Sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, sahil, su parkları ve ağaçlık alanlara akın etti.

Konyaaltı sahiline gelenler, sıcak ve nemin etkisini azaltmak için kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı. Kent merkezinde ise cadde ve sokaklar boşaldı.

