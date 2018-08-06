DHA YURT BÜLTENİ 13

Kurbanlık hırsızları kamerada

ANTALYA'da, kurbanlık satışı yapılan iş yerine farklı günlerde giren hırsızlar, yaklaşık 7 bin TL değerindeki 4 küçükbaşı çalıp, kaçtı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Hırsızlık olayları, Kepez ilçesine bağlı Avni Tolunay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki hayvan satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. İş yerine 1 Ağustos Çarşamba gecesi gelen hırsızlar, demir kapıdaki kilidi zorlamadan açıp, içeri girerek, koç çaldı. Yaklaşık 150 küçükbaşın bulunduğu iş yerinden 3 Ağustos Cuma günü de koyun çalındı. İş yeri sahibi Azime Buzkıran, hırsızlık olayları üzerine kilidi değiştirip, zincir takarak, iş yerine de güvenlik kameraları koydu. İş yerine 4 Ağustos Cumartesi günü saat 01.00 sıralarında, tekrar gelen hırsızlar, bu kez kapıdaki kilidi demir kesme makasıyla keserek, içeri girdi. Hırsızlar, 2 koyunu çalarak, olay yerinden kaçtı. Sabah kilidin kırılarak, iş yerine girildiğini gören Azime Buzkıran, 2 koyunun daha çalındığını fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledikten sonra hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Hayvancılıkla 45 yıldır uğraştığını anlatan Azime Buzkıran, çalınan 4 hayvan nedeniyle yaklaşık 7 bin TL'lik zararı olduğunu söyledi. İş yeri mesul müdürü Rojan Ağın ise Kurban Bayramı öncesi hırsızlıkların, kendilerini üzdüğünü belirterek, hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hırsızlığın gerçekleştiği işyerinin önündeki polis aracından görüntü

- Hayvan barınağındaki küçükbaş hayvanlardan detay görüntüler

- Açılan kapının görüntüsü

- Kilidi kırılan kapıdan görüntü

- Güvenlik kamerasından görüntü

- İşyeri yetkilisinin hırsızlık olayının nasıl gerçekleştiğini polise anlatması

- GÜVENLİK KAMERASI'NDAN HIRSIZLIK ANI

- Mesul Müdür Rojin Ağın ile kilidi kesilen kapı önünde röp

- Koyunlardan görüntü

- Mesul Müdür Rojin Ağın röp devam

273 MB - 2.16'

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ()

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Artvin'de askeri bölge sınırından çıkarılan tarihi kale turizme açılıyor

ARTVİN'de, Çoruh Nehri kıyısında sarp kayalığın üzerine 10'uncu yüzyılda inşa edildiği bilinen ve askeri bölgede kaldığı için özel izinle ziyaret edilebilen Artvin Kalesi, turizme kazandırılacak. Askeri bölge sınırından çıkarılan kale, iç restorasyonu ve çevre düzenlemesinin ardından ziyarete açılacak.

Gürcistan Krallığı tarafından Çoruh Nehri kıyısında, sarp kayalığın üzerine inşa edilen Artvin Kalesi, görüntüsüyle ilgi çekiyor. Artvin İl Jandarma Komutanlığı’ndaki askeri bölgede kalan ve bugüne kadar özel izinle sınırlı olarak ziyaret edilebilen kale için harekete geçildi. 2004 yılında restore edilen ve yakın dönemde çevre düzenlemesi tamamlanan kale, askeri bölge sınırından çıkarılmasıyla ziyarete açılacak. Artvin Belediyesi ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışmalarda sona yaklaşıldığı belirtildi.

'HERKESİN GÖRECEĞİ YER OLACAK'

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, askeri bölgedeki kaleye yıllardır uzaktan bakmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Kale, askeri alan içinde kaldığı için aslında bir anlamda da korunmuş. Biliyoruz ki tarihi değerlerimize yeterince sahip çıkamadığımızda, kendi başına bıraktığımızda iki tane tehlike ile baş başa; ya insan eliyle yok ediliyor ya da bakımsızlıktan çöküp gidiyor. Burası her iki etkenin de en az etkilediği bir kale olmuş. Askeri alan içerisinde olduğu için zaman zaman ufak tefek bakımlar yapılmış ama en önemlisi de korunmuş. Geldiğimizde bunu biz Artvin’in destinasyon merkezleri olsun istedik. Önce askeri alandan çıkardık. Kale için yaklaşık 750 bin TL DOKA’dan destek aldık. O destekle kalenin sosyal alan olarak kullanılabilmesi çalışma yapacağız. Artvin kalesi artık bir defa görülen yer değil, sürekli Artvin’e gelen herkesin göreceği yer olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Artvin kalesi detayları

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN-

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Sallanmak isterken bacağı salıncakla zemin arasına sıkıştı

ÇORUM'da parkta oyun oynayan 10 yaşındaki Ömer F.'nin bacağı büyük salıncak ile zemin arasına sıkıştı. İtfaiye tarafından küçük çocuk kurtarıldı.

Olay Buharevler mahallesinde bulunan bir sitenin bahçesindeki parkta meydana geldi. Parkta oyun oynayan ve büyük salıncağa binmeye çalışan Ömer F., düşünce bacağı diz hizasından salıncak ile zemin arasında sıkıştı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekibi geldi. İtfaiye ekibinin yaptığı çalışma sonrasında küçük çocuğun bacağı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ardından küçük çocuk ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedavialtına alındı. Ömer F.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Çocuğun ayağının sıkıştığı yerden kurtarılması

-Detaylar

(SÜRE: 40 Sn) (BOYUT:30 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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Nöbette tüfeğinin kazara ateş almasıyla vurulan er, toprağa verildi

ANKARA'da vatani görevini yaparken, nöbet sırasında tüfeğinin kazaen ateş alması sonucu vurularak, yaşamını yitirdiği öne sürülen Piyade Er Vakkas Şahin'in (22) cenazesi, memleketi Adıyaman’ın Besni ilçesinde toprağa verildi.

Ankara Merkez Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Piyade Er Vakkas Şahin, iddiaya göre, nöbet tuttuğu kulübede tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurularak, hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi, Ankara Adli Tıp morguna gönderildi. Adli Tıp'taki incelemenin ardından bugün morgdan alınan Şahin’in cenazesi, uçakla Adıyaman’a getirildi. Vakkas Şahin için Besni'deki Mustafa Baba Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, Şahin’in ailesi, yakınları ve askeri erkan katıldı. Cenaze töreninde uzun süre gözyaşı döken baba Mahmut Şahin ve anne Zeliha Şahin, ayakta durmakta güçlük çekti. Vakkas Şahin’in cenazesi, kılınan namazın ardından Eğerli Kocapirli mezrasındaki aile mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Piyade Er Vakkas Şahin’in cenazesinin getirilmesi

- Cenazenin araçtan indirilip camiye alınması

- Şahin’in yakınları

- Komutanların musalla taşına Türk bayrağı asması

- Şahin’in yakınlarının cami avlusunda ağıtlar yakması

- Tören mangasının Şahin’in cenazesini getirmesi

- Tören mangasının cenazeyi bırakması

- Cenaze namazının kılınması

- Cenazenin araca alınması

- Anne Zeliha Şahin’nin ağıtları

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN - ADIYAMAN, ()

239 MB